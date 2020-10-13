Черновцы решили не отправлять школьников на каникулы с 15 октября: нет роста заболеваемости COVID-19, - и.о мэра Продан

В Черновцах приняли решение не отправлять учеников школ на каникулы с 15 октября, как это рекомендовал МОН. Школы продолжат работать в таком же режиме, который они выбрали на сегодняшний день.

Об этом сообщил и.о. Черновицкого городского головы Василий Продан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"МОН предоставило рекомендации органам местного самоуправления, в связи с повышением уровня заболеваемости COVID-19, сделать каникулы с 15 по 30 октября. Но учитывая, что в Черновцах такого роста заболеваемости не произошло, я посоветовался с руководителями управления образования Черновицкого городского совета, с директорами самых больших школ и мы приняли решение, что и после 15 октября будем работать в обычном режиме, как работаем сегодня. А уже со следующей недели будем принимать решение, идем чуть раньше на каникулы, не идем", - отметил Продан.

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Он сообщил, что из 27 тыс. школьников в Черновцах на дистанционном обучении находятся 320 учеников лицея №1, потому что там продолжаются ремонтные работы. Также ученики лицея №3 находятся на каникулах до 15 октября, согласно решению педагогического совета.

На очной форме обучения находятся 3 200 учащихся в 11 учебных заведениях. Двухсменная форма обучения организована в 9 учебных заведениях. Очно-дистанционное обучение обеспечивается в 21 учреждении, где дети учатся через день. Семейную форму получения образования избрали 87 учеников из 21 учреждения.

На самоизоляции сегодня находятся 18 классов в десяти школах Черновцов.