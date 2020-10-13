Наемники РФ с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - Минобороны
С начала текущих суток по состоянию на 12.00, российско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
После полуночи на Луганском направлении противник осуществил три выстрела из ручного противотанкового гранатомета в районе населенного пункта Зайцево, а в 10.10, со стороны с. Веселое зафиксировано применение окупантами автоматического гранатомета.
Боевых потерь в результате этих обстрелов нет. Украинские воины в ответ не стреляли.
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Люцифер
показать весь комментарий13.10.2020 18:51 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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