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Новости Коронавирус и карантин
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"Больные снимают с себя маску с кислородом, чтобы умереть", - врач-инфекционист Голубовская рассказала о ситуации в украинских больницах

Доктор медицинских наук Ольга Голубовская Ольга Голубовская рассказала о сложной ситуации в украинских больницах на фоне эпидемии и призвала людей использовать маски в публичных местах.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Всем ковидоскептикам, которых, правда, несколько поуменьшилось в ленте, хочу сказать следующее - вам хорошо живется.

Вы не видите, что испытывают пациенты, ищущие себе койку с кислородом. Вы не видите, как работают реаниматологи, таская баллоны с кислородом в отделение, где падает его давление, т.е. ВСЕ тяжелые пациенты оказываются на волосок от гибели. Вы не видите, как тяжелые изможденные больные снимают с себя маску с кислородом, чтобы умереть, причём делают это тихо, ночью, чтоб никто не видел... как погибают сравнительно молодые люди, уже идущие на поправку, от тромбозов... тяжело, когда в одной семье умирают несколько человек ... причем не всегда самые пожилые... Вы не видите темп работы измученного персонала, не имеющего ни минуты покоя ни днем, ни ночью... и такое было во многих странах, развитых и не очень...", - написала она.

Врач подчеркнула, что несмотря на информацию о том, что большинство пациентов переносят COVID-19 в легкой форме, украинцам не стоит переставать быть бдительными: "Неужели не ясно, что в такой глобальной проблеме достаточно 20% и менее тяжелых больных, чтоб мы все были в коллапсе? А вместе с нами вы и ваши близкие тоже в любой момент там окажетесь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 107 человек, 2 152 - выздоровели, выявлены 5 133 новых случая

"Поэтому еще раз говорю - не верите, не боитесь, ваше право. Просто дайте шанс тем, кто БОИТСЯ, обоснованно боится заболеть, минимизировать на это риски. Когда я вижу толпы народа без средств индивидуальной защиты, мне кажется, что в ковидных госпиталях меньше шансов заразиться, чем в гастрономе или различных моллах", - отметила Голубовская.

Она также призвала украинцев соблюдать социальную дистанцию, носить маски и вести себя "как потенциально инфицированные".

"Носите маски и соблюдайте дистанцию. Ведите себя, как потенциально инфицированные, ибо мы все уже в очаге интенсивной передачи инфекции. Этим вы проявите уважение к группам риска и облегчите работу истощенной системе здравоохранения. Помните, что тяжесть заболевания дозозависимая. Не контактируйте с людьми, имеющими респираторные симптомы. Избегайте массовых мероприятий.

К сожалению, для таких инфекций со средних веков ничего не изменилось. Только дистанцирование, разобщение и индивидуальная защита. Кстати, и инфекция, вызванная SARS-CoV в 2002 г., исчезла через год только благодаря мерам контроля над заболеванием. Но и проблема, правда, была совсем другого масштаба.

А мы делаем все для того, чтобы вам помочь. И просим вас помочь нам", - резюмировала врач.

Больные снимают с себя маску с кислородом, чтобы умереть, - врач-инфекционист Голубовская рассказала о ситуации в украинских больницах 01

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Голубовская Ольга (72)


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Топ комментарии
+36
Умница. Крутить нашему пиплу каждый день по всем каналам, может мозгов прибавится. Педале ещё расскажите несколько раз, он же тоже не хочет школы закрывать
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13.10.2020 13:16 Ответить
+25
Помочь должен был антивирусный фонд...но его закатали в асфальт и разворовали...
Так что претензии не по адресу...просите помощи у осла...
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13.10.2020 13:19 Ответить
+23
я переболел ковидом безсимптомно. Но маску ношу - пусть всем окружающим будет спокойнее.
Мне єто несложно.
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13.10.2020 14:14 Ответить
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Умница. Крутить нашему пиплу каждый день по всем каналам, может мозгов прибавится. Педале ещё расскажите несколько раз, он же тоже не хочет школы закрывать
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13.10.2020 13:16 Ответить
Ну, конечно...Если бы был там ты, а не она, то ты бы ВСЁ вытребовал... Может попробуешь?
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13.10.2020 14:03 Ответить
Люди не должны требовать от медиков того, что они обязаны предоставить по своей должности и что не требует больших материальных затрат. Почему в наших больницах не хватает даже кислорода? Тяжелые ковидные больные без кислорода погибают, это ли не забота Степанова, минздрава, кабмина и Зеленского - обеспечить больных кислородом? Не могут лекарствами, кстати есть эффективные лекарства от короны, Трампа за 3 дня вылечили, никто из депутатов не загнулся, а для простых людей у них ничего нет. А дорогостоящие лекарства от СПИДА мгновенно излечивают корону, от малярии лекарства эффективные, но нашим ублюдкам от медицины - это не интересно. Они только могут вот такими выступлениями запугивать людей, вводить в стресс, который снижает иммунитет и благоприятствует заболеванию и короной и многими другими болезнями.А кто будет людей обеспечивать КИСЛОРОДОМ, суки? Почему в больницы принимают только крайне тяжелых, а остальным просто отказывают вообще в лечении? Степанов , тварь сатанячья, объясни людям, что ты творишь,зеленая мразь.
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13.10.2020 21:09 Ответить
Согласен с вами меня бесит когда багодарят медиков, за что? за то что они не способны разобраться в трех соснах как лечат вирусные инфекции. и вместо жизненно важных разжижителей крови (аспирина) назначают пачками антибиотиками которые просаживают иммунитет и усиливают риск осложнений?. ПРо кислород - это ужа,с за это надо судить по законам военного времени - растрелять пару чиновников Минздарава и главрачей, это нереально , ноиначе ни черта не поменяется и в Украине похоронять еще тысячи, меньшую часть которых убьет КОвид, а большую "лечение" от него.
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14.10.2020 08:06 Ответить
Да, судить нужно давно всю зеленую сатанинскую олигархическую дрянь, которая 30 лет воняет в Украине и привела страну к краху, где медицина уже преступная, а не лечащая и гуманная, где доплачивают за смерти людей с ковидом, а не за их излечение. Где не принимают в больницы больных людей, пока они не посинеют и не станут полутрупами и когда их лечить уже будет поздно.
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14.10.2020 11:15 Ответить
А ты реально-чмо с приветом !!!
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13.10.2020 14:40 Ответить
А ты бы не гавкал на форуме,а пошел бы к ней балоны таскать, хоть какая польза от тебя бы была в жини.
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13.10.2020 14:41 Ответить
К большому сожалению, многим нашим людям голова дана не для того, что бы ею думать. Они ею ЕДЯТ.
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13.10.2020 13:23 Ответить
Школы наверно из-за выборов, дабы не злить против себя родителей, которые хотят чтоб лети ходили в школу.... Печалька, я б своего сама не пустила.
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13.10.2020 13:43 Ответить
я переболел ковидом безсимптомно. Но маску ношу - пусть всем окружающим будет спокойнее.
Мне єто несложно.
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13.10.2020 14:14 Ответить
ваш иммунитет обнулится через 3-4 мес.
Поэтому будете потом носить маску снова для себя, а не для окружающих.
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13.10.2020 15:03 Ответить
Это вранье от российского бота под VPN!
Научные данные свидетельствуют, что Т лимфоциты получают иммунную память на годы и десятилетия. Антитела временные, да, но они мгновенно начнут вырабатываться при повторном заражении из за иммунной памяти, а не через 5-10 дней без нее.
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13.10.2020 17:47 Ответить
а может Женя-Женя прохфессор по иммунологии и вирусологии! Он эксперт по всем вопросам!
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13.10.2020 21:39 Ответить
Уже есть в мире не только случаи повторного заболевания Ковид-19, но и по ТРЕТЬЕМУ разу!!! Похоже с ним иммунитет не работает и именно этот момент сильно настораживает.

COVID-19 был создан в лаборатории, считает французский вирусолог Люк Монтанье, получивший Нобелевскую премию https://www.kommersant.ru/doc/1037008 2008 года за открытие ретровируса ВИЧ в 1983-м. По его словам, в коронавирусе появились частицы ВИЧ. Он предположил, что SARS-CoV-2 могли создать при поиске вакцины против СПИДа.
«Он не естественного происхождения, это работа молекулярных биологов… С какой целью - неясно... Моя работа - представлять факты, я никого не обвиняю, я не знаю, кто это сделал и почему. Может, они хотели произвести вакцину против СПИДа»,- сказал https://www.cnews.fr/france/2020-04-18/tout-savoir-sur-le-professeur-luc-montagnier-dont-les-propos-sur-le-coronavirus господин Монтанье в эфире https://www.cnews.fr/emission/2020-04-17/lheure-des-pros-du-17042020-947840 CNEws
https://www.kommersant.ru/doc/4325888
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13.10.2020 22:11 Ответить
вас гугл забанил? в одной Украине уже 20 подтвержденных случаев повторного заражения.
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13.10.2020 22:24 Ответить
Для начала прокрутите это несколько раз нашему главному санитару Ляшку, который в начале эпидемии внятно не мог ничего сказать. Только и мямлил: нужно в масках, но если хотите, то можно и без. Люди вначале дисциплинированно носили маски, а после таких мозгоклинов все дружно сняли. Идиоты у власти - горе народу.
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13.10.2020 23:38 Ответить
Крутить такой ролик - это хорошо и правильно, но в сложившейся ситуации надо применять и репрессивные меры, самые действенные из которых - штраф и (в особо вопиющих случаях) админарест. При этом для мэров, желающих в порядке предвыборного пиара подыграть безумной толпе, нужно предусмотреть уголовную ответственность; если нет подходящей статьи в УК - срочно ввести и немедленно начать применять.
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14.10.2020 13:13 Ответить
Помочь должен был антивирусный фонд...но его закатали в асфальт и разворовали...
Так что претензии не по адресу...просите помощи у осла...
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13.10.2020 13:19 Ответить
О хоть осел,хоть порося бабло бы все равно украли,такая у нас гребенная воровская ылита
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13.10.2020 13:22 Ответить
"ПорОсел" будет.Эдакий през-мутант.Совершенное создание по ********** пипла и *************** бюджета и наработке новых схем.Переймет опыт у Питрушки и Зельца ,и будет еще хитрее и наглее.Даже нефиг надеяться на лучшее.Нам реально с этими "презиками " пороблэно-один другого краше
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13.10.2020 13:38 Ответить
чупакабра
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14.10.2020 05:26 Ответить
Я пороха не підтримував і за нього не голосував.
Але! Порох чомусь придбав на безмежність (навіть 1 більше 0) більше апаратів ШВЛ, ніж всесвітьно відома моніка разом з корвід фондом.
Тому просте питання - барига він і в африці барига, ким тоді назвати зелбойоба?
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13.10.2020 14:26 Ответить
Можно попросить немного уважительнее относится к человеку. Завтра, не дай бог, может быть она будет спасать меня с Вами. С мнением о фонде согласен. Но как может помочь фонд одеть дятлу медицинскую маску в людном месте?
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13.10.2020 13:28 Ответить
Если бы были организованы пункты раздачи этих масок...стационарные и передвижные...то маски бы одевало гораздо больше людей..
Плюс к этому раздаваться должны и антисептики..
Причем и маски и антисептики бесплатно...
А что мы имеем...даже в школах нет бесплатных масок...
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13.10.2020 13:47 Ответить
Мысль правильная. В транспорте, в общественных местах, и особенно в школах.
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13.10.2020 13:53 Ответить
У нас в городе раздали школьникам . Правда лишь пару дней назад . Но все таки .
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14.10.2020 02:44 Ответить
Бесплатно - это вряд ли, да и ни один закон к этому не обязывает. А вот обеспечить наличие за доступную цену - это уже реально. В первые недели было тяжело (кто-то с потрясающей коммерческой интуицией аккурат перед карантином кучу масок за бугор продал), но сейчас реально купить недорого (вроде как за 5 ₴) многоразовую маску. ИМХО, проблема в том что люди принципиально не хотят эти маски носить, да и другие карантинные нормы тоже соблюдать не хотят.
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14.10.2020 13:20 Ответить
У тебя денег не хватит.
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13.10.2020 15:42 Ответить
В Китае за передачу ковид - высшая мера. Знаете, это как-то сразу дисциплинирует.
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13.10.2020 18:43 Ответить
Та ніякого обладнання не вистачить якщо кожен не буде дотримуватися правил безпеки у побуті.
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13.10.2020 13:36 Ответить
А есть идиоты , которые везде постят про "большую стройку президента"
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13.10.2020 13:47 Ответить
Теперь вот намечается большое скопление людей для ответа на 5 вопросов от призедента .
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14.10.2020 02:46 Ответить
11.06.1943 на итальянский остров Пантелерия, который охранял итальянский гарнизон 11тыс. высадились британские десантники. Итальянцы сдались без боя. Погиб один английский солдат от укуса осла. Видимо, осел решил сражаться до конца. Не нужно плохо про осла.
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13.10.2020 19:10 Ответить
Любопытная история, не знал. Дальнейшая судьба осла известна? Надеюсь, англичане по достоинству оценили мужество и героизм животного.
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14.10.2020 13:23 Ответить
пора отправлять "Мрию" в китай за кислородными масками и уже сегодня освобождать под них полки в "эпицентре". "шура, вы маски берите, а кислород потом будет" (С)
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13.10.2020 13:21 Ответить
Сможет жаба вылезти, другого нашему народу десятилетия не видать
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13.10.2020 13:25 Ответить
Это всё враньё! Никаких масок не надо! Вирус - выдумки!
--
Что-то не слышно последнее время таких криков. Эй, крикуны, вы куда пропали?
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13.10.2020 13:27 Ответить
может кого-то из них прихватило...и наконец-то откажутся от теории всемирного заговора
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13.10.2020 13:29 Ответить
та лучше от ковида сдохнуть, чем с голоду в нищете! Адепты святого ковида, блэать!
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13.10.2020 20:18 Ответить
не кричите - слова материальны...
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13.10.2020 20:25 Ответить
А шо кричать? Ковидо-упоротые переблеют кого-угодно. Пугайте друг друга.
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14.10.2020 00:10 Ответить
Интересно, а всего того, о чем пишет доктор, не видят только люди за стенами больницы?
А медицинское руководство во главе с афигенным борцом с ковидом Степановым все это видят и утверждают, что "ко второй волне готовы"?!
Или субординация и здесь, как в армии, не позволяет обращаться к руководству с критикой недостатков?
Можно подумать, "ковидоскептики" виноваты во всех описанных ужасах украинской медицины.
Спросите у руководства страны, за которое вы, уверен, голосовали, почему 37 миллиардов из Фонда борьбы с ковидом использовано на что угодно, но не на укрепление медицины?!
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13.10.2020 13:43 Ответить
За то какие дороги делают ......
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13.10.2020 14:16 Ответить
Руками асфальт знімають, недалеко від мого міста водії перекривають дороги, накидали крошку майже без смоли (я не спеціаліст в цьому питанні) і покинули дорогу у такому стані, десятки розбитих лобових!
Я розумію, що наші водії ще ті водії, їм головне скоріше, але закинути роботи на місяць!
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13.10.2020 15:16 Ответить
У тех, кто боится и хочет минимизировать риски - есть шанс это сделать.
Сидите дома. Просто сидите дома.
И не любите мозги тем, у кого они есть.
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13.10.2020 14:20 Ответить
Ты пищу сидящим дома приносить будешь, умник?
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13.10.2020 15:18 Ответить
А по дороге на работу столько опасностей: и туберкулез... и пневмония и грипп... а кроме воздушно-капельных еще масса причин...

Понимаешь... тут приходится выбирать между страхом и возможностью покушать.
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13.10.2020 15:44 Ответить
Есть много способов работать онлайн, тот же фриланс. А насчет пищи домой, то это тоже возможно - любой каприз за ваши деньги. Правда, возможен компромиссный вариант - в Сильпо и АТБ можно предварительно заказать покупки, а потом без очереди забрать на кассе.
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14.10.2020 13:26 Ответить
А кто-то видел хоть один репортаж из больницы, где лежат все эти больные коронавирусом? Я вижу только статьи. Где хоть одно видео??? Неужели врач, работающий там, не могла снять ролик и выложить у себя на страничке в фейсбуке???
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13.10.2020 14:20 Ответить
Как заболеешь-свисти, я сниму как ты кончаешься.
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13.10.2020 14:45 Ответить
Так ковидо-бараны не глазам, а ушам привыкли верить.
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14.10.2020 00:12 Ответить
Да и еще.
Все то что она делает - она делает потому, что в свое время не нашлось других скептиков. И их было слишком мало.
Ибо строились новые многоквартирные дома, целые районы... а кол-во койко-мест в больницах оставалось без изменений со времен совка. Или даже уменьшалось в силу реформы. Именно поэтому сейчас не хватает ни койко-мест ни врачей. Ну и по причине распила бюджетов тоже.
А все не были скептиками и молчали. Их все устраивало.
Потому, что в свое время не нашлось достаточного кол-ва скептиков чтоб отбить охоту запирать всех весной на два месяца в бетонных коробках, убивая этим иммунитет...
За все это приходится платить. Уже этой осенью.
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13.10.2020 14:25 Ответить
Поскольку деньги из ковидного фонда ЗЕ пустил на ремонт дорог, предлагаю назьівать его дороги "дорогами на крови ковидньіх больньіх".Если бьі хоть половина сих денег ушла на организацию кислородньіх коек, ситуация бьіла бьі лучше.
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13.10.2020 14:27 Ответить
а я предлагаю называть эти дороги "ковидки", один изобрел "кравчучку" а оце "ковидки"...
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13.10.2020 16:56 Ответить
Можно проще - коронки
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14.10.2020 01:31 Ответить
Угу, а потом, нагнав страху,погонят всех вакцинироваться, вакциной, которая будет убивать не хуже самого вируса.
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13.10.2020 14:28 Ответить
Эта т.н. врач всех несогласных на ФБ блокирует и называет дебилами.
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13.10.2020 14:51 Ответить
Та, она ж врач и умнее всех.
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13.10.2020 15:40 Ответить
Переболеет большинство. По определению.
До того, как вакцина попадет к простым украинцам она уже окажется неактуальной.
Надейтесь прежде всего на себя, насвою голову. Дистанция, мыло, и правильное ношение масок. Они хоть уменьшат первичную дозу заражения. Как свинцовые трусы от радиации.
Вирус распространяется так же активно как ветрянка.
Медики пишут, что вирус поднимает болевой порог и человек может не сильно чувствовать боли в легких. Щадите себя. Если заболели - не нагружайте организм физически. Свежий воздух, легкие прогулки тепло одетыми, сон. Следите за давлением. Его скачки могут вас озадачить. Кровь густеет, принимайте что-то кроворазжижающее. Эфективна малина, ну хоть аспирин. Чтобы не писали про то, что вирус не лечится антибиотиками - забудьте это. Одышка и затрудненное дыхание это пневмония и без антибиотиков шансов выжить меньше.
Ковид заканчивается с восстановлением обоняния но и с дикой слабостью, которая может проходить больше месяца.

Живите и будьте здоровы назло пенсионному фонду. Не дождутся.
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13.10.2020 14:53 Ответить
пиши-не пиши.
Все равно половина даунов в транспорте в магазинах без масок или с масками под носом.
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13.10.2020 15:06 Ответить
Наймите грузчиков тягать баллоны, боже вот эти все истории, маски снимают, трудно. Так идите у мартена работать. Нытье это, а заходишь в поликлинику они чаи бегают ганяют друг к дружке,и каждый ждет копеечку что ему подадут. Медецины нет, а вот эти вот писаки, на ее руинах бизнесом занимаются, а тут пришлось разок поработать.
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13.10.2020 15:39 Ответить
Совершенно точная характеристика.
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13.10.2020 15:57 Ответить
Вот именно, не видим что за спиной творится. Писать эти заказняки может кто угодно. Реальность от этой писанины отличается радикально. А созданная суматоха только добавляет эффекта. Бронхит получишь, ковид впилят и денег высосут. У дураков своего ума нет, что бы желать быть образованным и не обманутым. Не парьтесь, теперь дураках проедутся, а вы еще благодарны будете.
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13.10.2020 19:09 Ответить
В начале месяца с пневмонией лежал...Три раза искали ковид, ан , нет, не повезло! Выписали через две недели...
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13.10.2020 21:46 Ответить
Наверное, план на ковидников на тот момент уже выполнили.
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14.10.2020 00:01 Ответить
всё верно.
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13.10.2020 20:54 Ответить
Шануймося українці!
""Хворі знімають із себе маску з киснем, щоб померти", - лікар-інфекціоніст Голубовська розповіла про ситуацію в українських лікарнях - Цензор.НЕТ 265 https://censor.net/ua/user/100880

Наймите грузчиков тягать баллоны"
Є краща ідея:Всіх відважних "не віруючих",по прискореній процедурі ,
направляти санітарами в ковідні лікарні.Суток на 15.
Піймали на вулиці без маски-протокол- і до роботи.
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13.10.2020 21:01 Ответить
Нужна статистика всех заболеваний за 18, 19, 20 года и будет видно, есть ли эпидемия! Можно отдельно по инфекционным, по пневмониям! Хотя дадут команду и статисты сбрешут!
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13.10.2020 21:44 Ответить
Ясен пень. Они и сейчас брешут. И всегда. Как сказали, так и считают.
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14.10.2020 00:03 Ответить
Если здоровому человеку каждый день внушать: "помрёшь ты скоро", то он таки умрёт.
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14.10.2020 01:39 Ответить
хай бы не ..издела бы . Прямо врачи сидят по ночам у кровати больных ковидом и следят за их самочувством. Их ночью по отделениям фиг нарисуешь. В мире в год от гриппа 600 тысяч умирает и ничего никто не волает. От пневмонии когда легкие сгорают за несколько дней сколько людей умирало еще несколько лет назад. Когда есть паника можно получить свою часть от денежных потоков которые государство выделяет на затыкание какой-то дыры. В чем лечение наших коновалов если ковид в легкой форме - иди домой закройся и переболей. И едет домой маршруткой переболеет и на том все. Вон на Униане цитировали израильских врачей . 8 суток человеку нужно переболеть и не нужно повторного теста на ковид. Человек считается выздоровевшим
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14.10.2020 06:05 Ответить
Да шо там, мало на лапу дают, а ей докторскую отбивать нужно, опять же, тарифы на кислородную койку никак не утвердят, а домашний врач токо за очень дополнительную плату.
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14.10.2020 06:07 Ответить
Вы не видите, что испытывают пациенты, ищущие себе койку с кислородом. Вы не видите, как работают реаниматологи, таская баллоны с кислородом в отделение, где падает его давление, т.е. ВСЕ тяжелые пациенты оказываются на волосок от гибели. Вы не видите, как тяжелые изможденные больные снимают с себя маску с кислородом, чтобы умереть, причём делают это тихо, ночью, чтоб никто не видел...

Не, не видели. И никто не видел. Это ж нужно так художественно пи23еть.
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14.10.2020 11:49 Ответить
Ослу Оманскому и Ко так надо отменить выборы , что бы прогнуться перед ****** , бо надо провести выборы и в ДыРке вместе с нашими , что они еще и не такие страшные сказки расскажут. Эта новость только для того , что бы влиять на 73% внушаемых идиотов в Украине. Я не утверждаю , что ковида нет , но чем ближе к выборам , то каким то страшным образом тем страшнее эпидемия у нас .
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14.10.2020 11:59 Ответить
 
 