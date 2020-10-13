"Больные снимают с себя маску с кислородом, чтобы умереть", - врач-инфекционист Голубовская рассказала о ситуации в украинских больницах
Доктор медицинских наук Ольга Голубовская Ольга Голубовская рассказала о сложной ситуации в украинских больницах на фоне эпидемии и призвала людей использовать маски в публичных местах.
Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Всем ковидоскептикам, которых, правда, несколько поуменьшилось в ленте, хочу сказать следующее - вам хорошо живется.
Вы не видите, что испытывают пациенты, ищущие себе койку с кислородом. Вы не видите, как работают реаниматологи, таская баллоны с кислородом в отделение, где падает его давление, т.е. ВСЕ тяжелые пациенты оказываются на волосок от гибели. Вы не видите, как тяжелые изможденные больные снимают с себя маску с кислородом, чтобы умереть, причём делают это тихо, ночью, чтоб никто не видел... как погибают сравнительно молодые люди, уже идущие на поправку, от тромбозов... тяжело, когда в одной семье умирают несколько человек ... причем не всегда самые пожилые... Вы не видите темп работы измученного персонала, не имеющего ни минуты покоя ни днем, ни ночью... и такое было во многих странах, развитых и не очень...", - написала она.
Врач подчеркнула, что несмотря на информацию о том, что большинство пациентов переносят COVID-19 в легкой форме, украинцам не стоит переставать быть бдительными: "Неужели не ясно, что в такой глобальной проблеме достаточно 20% и менее тяжелых больных, чтоб мы все были в коллапсе? А вместе с нами вы и ваши близкие тоже в любой момент там окажетесь".
"Поэтому еще раз говорю - не верите, не боитесь, ваше право. Просто дайте шанс тем, кто БОИТСЯ, обоснованно боится заболеть, минимизировать на это риски. Когда я вижу толпы народа без средств индивидуальной защиты, мне кажется, что в ковидных госпиталях меньше шансов заразиться, чем в гастрономе или различных моллах", - отметила Голубовская.
Она также призвала украинцев соблюдать социальную дистанцию, носить маски и вести себя "как потенциально инфицированные".
"Носите маски и соблюдайте дистанцию. Ведите себя, как потенциально инфицированные, ибо мы все уже в очаге интенсивной передачи инфекции. Этим вы проявите уважение к группам риска и облегчите работу истощенной системе здравоохранения. Помните, что тяжесть заболевания дозозависимая. Не контактируйте с людьми, имеющими респираторные симптомы. Избегайте массовых мероприятий.
К сожалению, для таких инфекций со средних веков ничего не изменилось. Только дистанцирование, разобщение и индивидуальная защита. Кстати, и инфекция, вызванная SARS-CoV в 2002 г., исчезла через год только благодаря мерам контроля над заболеванием. Но и проблема, правда, была совсем другого масштаба.
А мы делаем все для того, чтобы вам помочь. И просим вас помочь нам", - резюмировала врач.
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Мне єто несложно.
Поэтому будете потом носить маску снова для себя, а не для окружающих.
Научные данные свидетельствуют, что Т лимфоциты получают иммунную память на годы и десятилетия. Антитела временные, да, но они мгновенно начнут вырабатываться при повторном заражении из за иммунной памяти, а не через 5-10 дней без нее.
COVID-19 был создан в лаборатории, считает французский вирусолог Люк Монтанье, получивший Нобелевскую премию https://www.kommersant.ru/doc/1037008 2008 года за открытие ретровируса ВИЧ в 1983-м. По его словам, в коронавирусе появились частицы ВИЧ. Он предположил, что SARS-CoV-2 могли создать при поиске вакцины против СПИДа.
«Он не естественного происхождения, это работа молекулярных биологов… С какой целью - неясно... Моя работа - представлять факты, я никого не обвиняю, я не знаю, кто это сделал и почему. Может, они хотели произвести вакцину против СПИДа»,- сказал https://www.cnews.fr/france/2020-04-18/tout-savoir-sur-le-professeur-luc-montagnier-dont-les-propos-sur-le-coronavirus господин Монтанье в эфире https://www.cnews.fr/emission/2020-04-17/lheure-des-pros-du-17042020-947840 CNEws
https://www.kommersant.ru/doc/4325888
Так что претензии не по адресу...просите помощи у осла...
Але! Порох чомусь придбав на безмежність (навіть 1 більше 0) більше апаратів ШВЛ, ніж всесвітьно відома моніка разом з корвід фондом.
Тому просте питання - барига він і в африці барига, ким тоді назвати зелбойоба?
Плюс к этому раздаваться должны и антисептики..
Причем и маски и антисептики бесплатно...
А что мы имеем...даже в школах нет бесплатных масок...
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Что-то не слышно последнее время таких криков. Эй, крикуны, вы куда пропали?
А медицинское руководство во главе с афигенным борцом с ковидом Степановым все это видят и утверждают, что "ко второй волне готовы"?!
Или субординация и здесь, как в армии, не позволяет обращаться к руководству с критикой недостатков?
Можно подумать, "ковидоскептики" виноваты во всех описанных ужасах украинской медицины.
Спросите у руководства страны, за которое вы, уверен, голосовали, почему 37 миллиардов из Фонда борьбы с ковидом использовано на что угодно, но не на укрепление медицины?!
Я розумію, що наші водії ще ті водії, їм головне скоріше, але закинути роботи на місяць!
Сидите дома. Просто сидите дома.
И не любите мозги тем, у кого они есть.
Понимаешь... тут приходится выбирать между страхом и возможностью покушать.
Все то что она делает - она делает потому, что в свое время не нашлось других скептиков. И их было слишком мало.
Ибо строились новые многоквартирные дома, целые районы... а кол-во койко-мест в больницах оставалось без изменений со времен совка. Или даже уменьшалось в силу реформы. Именно поэтому сейчас не хватает ни койко-мест ни врачей. Ну и по причине распила бюджетов тоже.
А все не были скептиками и молчали. Их все устраивало.
Потому, что в свое время не нашлось достаточного кол-ва скептиков чтоб отбить охоту запирать всех весной на два месяца в бетонных коробках, убивая этим иммунитет...
За все это приходится платить. Уже этой осенью.
До того, как вакцина попадет к простым украинцам она уже окажется неактуальной.
Надейтесь прежде всего на себя, насвою голову. Дистанция, мыло, и правильное ношение масок. Они хоть уменьшат первичную дозу заражения. Как свинцовые трусы от радиации.
Вирус распространяется так же активно как ветрянка.
Медики пишут, что вирус поднимает болевой порог и человек может не сильно чувствовать боли в легких. Щадите себя. Если заболели - не нагружайте организм физически. Свежий воздух, легкие прогулки тепло одетыми, сон. Следите за давлением. Его скачки могут вас озадачить. Кровь густеет, принимайте что-то кроворазжижающее. Эфективна малина, ну хоть аспирин. Чтобы не писали про то, что вирус не лечится антибиотиками - забудьте это. Одышка и затрудненное дыхание это пневмония и без антибиотиков шансов выжить меньше.
Ковид заканчивается с восстановлением обоняния но и с дикой слабостью, которая может проходить больше месяца.
Живите и будьте здоровы назло пенсионному фонду. Не дождутся.
Все равно половина даунов в транспорте в магазинах без масок или с масками под носом.
" https://censor.net/ua/user/100880
Наймите грузчиков тягать баллоны"
Є краща ідея:Всіх відважних "не віруючих",по прискореній процедурі ,
направляти санітарами в ковідні лікарні.Суток на 15.
Піймали на вулиці без маски-протокол- і до роботи.
Не, не видели. И никто не видел. Это ж нужно так художественно пи23еть.