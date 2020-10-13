Опрос Зеленского - плохая игра, которая станет его очередным неконституционным ляпом, - Сюмар
Объявленный президентом Зеленским опрос является "нечестной и незаконной" игрой.
Об этом заявила народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар, информирует Цензор.НЕТ
В частности, Сюмар считает, что опрос президента является манипуляцией.
"Опрос объявляется за 12 дней до выборов, не позволяет провести полноценной общенациональной дискуссии. Вопросы до сих пор не объявлены. Формат вопросов, процедура и т.д. не регулируется ни одним законодательным актом. Откуда деньги на этот опрос? Это большие дополнительные расходы и их никто не выделял и не голосовал за их выделение. Уже сейчас в связи с эпидемией коронавируса 25 октября ожидается аномально низкая явка - называют даже 35%. Не все из этих людей будут отвечать на вопросы. Но результаты представят как общенациональный плебисцит", - приводит аргументы Сюмар.
Также она убеждена, что это фальсификация: "Никакой защиты для бюллетеней под эти вопросы не будет. Подсчет голосов будет происходить неизвестно как".
"Это плохая игра. Нечестная и незаконная... Эта история станет очередным неконституционным ляпом президента Зеленского", - подытожила Сюмар.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Вместе с тем, в ЦИК заявили, что ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского. В "Голосе" заявили: "Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины.
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ВРУ принимала такой закон?
Какие средства и за счет чего выделены в бюджете на этот опрос?
Депутаты, обратитесь в Конституционный суд по поводу этого опроса.
Пока нет ЗАКОНА об опросе, граждане граждане не должны отвечать на вопросы лично Зеленского, либо никто из органов власти этот опрос и вопросы не утверждал
Этот опрос можно оценить исключительно как предвыборную агитацию лично Зеленского и очередное беззаконие
Потому,что ЛЮБЫЕ ответы, как умное голосование на раше.
Итак задвйствован лохотрон на всю катушку,а еще и это лепить!
Вам (предположим!) зададут вопрос "нужен мир Укараине? Да/Нет"
Ответ очевиден! А вот какой,и какой ценой вас уже не спросят!
Ответ народа - ПОЛУЧЕН!
Даже если испортите "опросник" - ваш протест засчитают как "за" ослу.
Боюсь одного - как бы "опросник" не втулили на один бланк с избирательным бюлетнем...
ЗВІСНО, НІЯКИХ "ОПИТУВАНЬ" В ДЕНЬ ГОЛОСУВАННЯ, ТАМ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО,
І БУДЬ-ЯКІ ВІДХИЛЕННЯ Є ПОРУШЕННЯМ.
Взагалі такого інституту як "всенародне опитування" юридично не існує, бо це фактично є референдумом, а на сьогодні в Україні немає законодавства про референдуми, старий закон скасовано, а нові законопроекти не прийняті.
Анонсування якихось "опитувань" в день голосування від Президента - ЦЕ СЕРЙОЗНЕ НЕЗАКОННЕ ВТРУЧАННЯ В ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС
Законність результатів виборів буде під питанням.
ЗЕ дає інтерв'ю.Мов на сцені, регоче.
Перемогою кличе солдата загин...
Я шаную тебе, ПреЗЕденте, одначе,
Чом ведеш себе так, наче вжив героїн?