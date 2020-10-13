Опрос Зеленского - плохая игра, которая станет его очередным неконституционным ляпом, - Сюмар

Объявленный президентом Зеленским опрос является "нечестной и незаконной" игрой.

Об этом заявила народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар, информирует Цензор.НЕТ

В частности, Сюмар считает, что опрос президента является манипуляцией.

"Опрос объявляется за 12 дней до выборов, не позволяет провести полноценной общенациональной дискуссии. Вопросы до сих пор не объявлены. Формат вопросов, процедура и т.д. не регулируется ни одним законодательным актом. Откуда деньги на этот опрос? Это большие дополнительные расходы и их никто не выделял и не голосовал за их выделение. Уже сейчас в связи с эпидемией коронавируса 25 октября ожидается аномально низкая явка - называют даже 35%. Не все из этих людей будут отвечать на вопросы. Но результаты представят как общенациональный плебисцит", - приводит аргументы Сюмар.

Также она убеждена, что это фальсификация: "Никакой защиты для бюллетеней под эти вопросы не будет. Подсчет голосов будет происходить неизвестно как".

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"Это плохая игра. Нечестная и незаконная... Эта история станет очередным неконституционным ляпом президента Зеленского", - подытожила Сюмар.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Вместе с тем, в ЦИК заявили, что ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского. В "Голосе" заявили: "Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины.