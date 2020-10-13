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Новости Местные выборы-2020
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Опрос Зеленского - плохая игра, которая станет его очередным неконституционным ляпом, - Сюмар

Опрос Зеленского - плохая игра, которая станет его очередным неконституционным ляпом, - Сюмар

Объявленный президентом Зеленским опрос является "нечестной и незаконной" игрой.

Об этом заявила народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар, информирует Цензор.НЕТ

В частности, Сюмар считает, что опрос президента является манипуляцией.

"Опрос объявляется за 12 дней до выборов, не позволяет провести полноценной общенациональной дискуссии. Вопросы до сих пор не объявлены. Формат вопросов, процедура и т.д. не регулируется ни одним законодательным актом. Откуда деньги на этот опрос? Это большие дополнительные расходы и их никто не выделял и не голосовал за их выделение. Уже сейчас в связи с эпидемией коронавируса 25 октября ожидается аномально низкая явка - называют даже 35%. Не все из этих людей будут отвечать на вопросы. Но результаты представят как общенациональный плебисцит", - приводит аргументы Сюмар.

Также она убеждена, что это фальсификация: "Никакой защиты для бюллетеней под эти вопросы не будет. Подсчет голосов будет происходить неизвестно как".

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"Это плохая игра. Нечестная и незаконная... Эта история станет очередным неконституционным ляпом президента Зеленского", - подытожила Сюмар.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Вместе с тем, в ЦИК заявили, что ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского. В "Голосе" заявили: "Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины.

Опрос Зеленского - плохая игра, которая станет его очередным неконституционным ляпом, - Сюмар 01

Зеленский Владимир (21096) местные выборы (2752) опрос (2870) Сюмар Виктория (424)


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Топ комментарии
+20
ВОВА, ГДЕ ЗАКОН ПО КОТОРОМУ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ОПРОС?
ВРУ принимала такой закон?
Какие средства и за счет чего выделены в бюджете на этот опрос?
Депутаты, обратитесь в Конституционный суд по поводу этого опроса.
Пока нет ЗАКОНА об опросе, граждане граждане не должны отвечать на вопросы лично Зеленского, либо никто из органов власти этот опрос и вопросы не утверждал

Этот опрос можно оценить исключительно как предвыборную агитацию лично Зеленского и очередное беззаконие
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13.10.2020 13:27 Ответить
+18
ВОНО вже стільки разів порушило Конституцію та Закони, що це - раз плюнути!
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13.10.2020 13:24 Ответить
+9
А не пора ли начать процедуру импичмента
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13.10.2020 13:36 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
ВОНО вже стільки разів порушило Конституцію та Закони, що це - раз плюнути!
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13.10.2020 13:24 Ответить
ВОВА, ГДЕ ЗАКОН ПО КОТОРОМУ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ОПРОС?
ВРУ принимала такой закон?
Какие средства и за счет чего выделены в бюджете на этот опрос?
Депутаты, обратитесь в Конституционный суд по поводу этого опроса.
Пока нет ЗАКОНА об опросе, граждане граждане не должны отвечать на вопросы лично Зеленского, либо никто из органов власти этот опрос и вопросы не утверждал

Этот опрос можно оценить исключительно как предвыборную агитацию лично Зеленского и очередное беззаконие
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13.10.2020 13:27 Ответить
Это просто попытка легализации постоянного присутствия на избирательных участках толпы совершенно "левых" людей.Создаются условия для всяческих махинаций...
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13.10.2020 18:40 Ответить
А не пора ли начать процедуру импичмента
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13.10.2020 13:36 Ответить
зачем растягивать? сразу к люстрации подонка переходить надо
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13.10.2020 13:44 Ответить
Если ума хватит - можно написать "незаконно" \ "зкон нарушаете".
Потому,что ЛЮБЫЕ ответы, как умное голосование на раше.
Итак задвйствован лохотрон на всю катушку,а еще и это лепить!
Вам (предположим!) зададут вопрос "нужен мир Укараине? Да/Нет"
Ответ очевиден! А вот какой,и какой ценой вас уже не спросят!
Ответ народа - ПОЛУЧЕН!
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13.10.2020 13:36 Ответить
Принятие участия в т.н. "опросе" хоть "за", хоть "против" - это путь к его легализации.
Даже если испортите "опросник" - ваш протест засчитают как "за" ослу.
Боюсь одного - как бы "опросник" не втулили на один бланк с избирательным бюлетнем...
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13.10.2020 13:48 Ответить
но надо признать - это технология фальсификации волеизъявления имеет явно кремлевское происхождение, как в случаях с "правками к конституции хйла" и "выборами усатого бульбаша". А значит, кроме фсбшного дерьмака, у зЭ-падали пользуются в полный рост услугами политтехнологов хйла...
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13.10.2020 13:52 Ответить
Они и так дают 2 результата. Пояснять нало какие?
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13.10.2020 19:55 Ответить
ВИБОРИ ВІДБУВАЮТЬСЯ СТРОГО В РАМКАХ ПРОЦЕДУРИ, ЯКА НАЗИВАЄТЬСЯ "ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС".
ЗВІСНО, НІЯКИХ "ОПИТУВАНЬ" В ДЕНЬ ГОЛОСУВАННЯ, ТАМ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО,
І БУДЬ-ЯКІ ВІДХИЛЕННЯ Є ПОРУШЕННЯМ.

Взагалі такого інституту як "всенародне опитування" юридично не існує, бо це фактично є референдумом, а на сьогодні в Україні немає законодавства про референдуми, старий закон скасовано, а нові законопроекти не прийняті.

Анонсування якихось "опитувань" в день голосування від Президента - ЦЕ СЕРЙОЗНЕ НЕЗАКОННЕ ВТРУЧАННЯ В ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС
Законність результатів виборів буде під питанням.
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13.10.2020 14:06 Ответить
Нашому Вовці,їхній підказав ідею "всенародного референдума" ?
Опитування Зеленського - погана гра, яка стане його черговим неконституційним ляпом, - Сюмар - Цензор.НЕТ 3319
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13.10.2020 14:08 Ответить
Інтерв'ю Зеленського ВВС

ЗЕ дає інтерв'ю.Мов на сцені, регоче.
Перемогою кличе солдата загин...
Я шаную тебе, ПреЗЕденте, одначе,
Чом ведеш себе так, наче вжив героїн?
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13.10.2020 14:17 Ответить
Та нехай узнает все про себя и свою команду.
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13.10.2020 14:59 Ответить
ПЕСыкам абы гавкать.....
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13.10.2020 15:08 Ответить
Как же много противников опроса...Ваши хозяева боятся узнать правду?И что до незаконности,где это написано,что запрещено задавать вопросы?
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13.10.2020 15:34 Ответить
Не клей дурня, чуваг. Задавать вопроси будеш знайомому за чаркою чаю, а наразі йдеться про нелегітимність загальнонаціонального зєліного "опитування".
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13.10.2020 17:24 Ответить
Вы что читать не умеете ?? Сказано что это будут организовывать волонтеры и результы совсем не будут иметь юр силы Нечего нагнетать обстановку
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13.10.2020 16:33 Ответить
Це ви зараз так кажете, зе-мерзота. А потім вчепитеся за якусь вигідну для вас відповідь і будете теревенити, що ось, мовляв, нарід прагне миру й капітуляції. Куй вам в сраку шоб штани не спадали.
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13.10.2020 17:27 Ответить
уси-пуси, зрада.
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13.10.2020 20:52 Ответить
 
 