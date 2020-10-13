В "опрос Зеленского" включат вопросы, интересующие молодежь, среди них легализация каннабиса, - СМИ
Президент Владимир Зеленский изначально хотел включить во "всенародный опрос" 25 октября вопросы об оккупированных Крыме и Донбассе. Также в опрос хотят включить вопросы, интересующие молодежь.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом "ZN.ua" сообщил источник в Офисе Президента.
"Но это может быть слишком сенситивно. А идея опроса уже витала в кабинетах. Тогда пришла другая мысль: учитывая, что партия "Слуга народа" потеряла поддержку у старшего поколения, не так как год назад поддерживается средним, но все еще популярна среди молодежи, то именно молодых людей необходимо привлечь к голосованию. Поэтому в опрос решили включить вопросы, которые заинтересуют именно молодых украинцев. Например, речь может идти о легализации каннабиса", - отметил источник.
Как сообщил источник, анкеты для опроса не планируют выдавать на избирательных участках. Опрос планируют провести в форме экзит-полла за частные средства. Правда за чьи именно деньги хотят осуществить затею Зеленского источник не уточнил.
Организаторы опроса планируют напечатать 5 млн анкет с вопросами, которые молодые люди в палатках возле избирательных участков будут предлагать заполнить тем, кто приходит на выборы.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Вместе с тем, в ЦИК заявили, что ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского. В "Голосе" заявили: "Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины.
В заявлении Офиса Президента говорится, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.
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- для госорганов и должностных лиц - разрешено ТОЛЬКО ТО, ЧТО ПРЯМО ПРЕДУСМОТРЕНО ЗАКОНОМ !
- для всех остальных - разрешено ВСЁ, ЧТО НЕ ЗАПРЕЩЕНО ЗАКОНОМ !
и это аксиома...
Б) - как спасти мир не привлекая внимания коллег по "кравталу "?
В) - мы их снова, либо же они нас как всегда?
Г) - гражданская война на "Данбасе "-дело рук кто?..
Д) - не Лох ли я, в натуре?...
Таким чином можна припустити, що вартість проведення "опитування з 5 питань" порівнянна з екзит-полом, а значить, складе приблизно 6 млн грн. З яких джерел будуть виділені кошти, а також хто з соціологів буде займатися обробкою отриманих результатів, поки невідомо !!
Ага, "кто девушку угощает, тот её и танцует"...
на цирк и шоу скинется госбюджет в лице пенсов и бюджетнков
2.Сколько можно насиловать госинституты?
3.Канабис-фигня,мы за кокс!
ЗВІСНО, НІЯКИХ "ОПИТУВАНЬ" В ДЕНЬ ГОЛОСУВАННЯ, ТАМ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО,
І БУДЬ-ЯКІ ВІДХИЛЕННЯ Є ПОРУШЕННЯМ.
Взагалі такого інституту як "всенародне опитування" юридично не існує, бо це фактично є референдумом, а на сьогодні в Україні немає законодавства про референдуми, старий закон скасовано, а нові законопроекти не прийняті.
Анонсування якихось "опитувань" в день голосування від Президента - ЦЕ СЕРЙОЗНЕ НЕЗАКОННЕ ВТРУЧАННЯ В ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС
Законність результатів виборів буде під питанням.
-население Украины - могут быть и не её граждане, а также лица без гражданства и таких всего около 42 млн. чел.;
- к выборам допукаються должны исключительно лица достигшие 18 лет на день выборов, имеющие гражданство Украины. таки, полагаю, на порядок меньше...
Т.е. грубо говоря 36 млн./13,5 = 2,7 раза или 37,5%
Ну это если уточнить. Но в любом случае подсчет шел от числа проголосовавших. Посему и процент считался от числа обработанных бюлетеней. И так собственно всегда считают. К примеру в 2014 году на выборах была явка 59,48%. Порошенко набрал 59,48% (около 10 млн.) голосов тоже не от общего количества украинцев, а от числа проголосовавших бюлетеней и выиграл в один тур. Те кто не голосовал таким образом делегировали свой выбор тем гражданам Украины кто пошел на выборы и проголосовал. Так что все правильно. 73% от общего числа проголосовавших бюлетеней а не от общего числа всех граждан Украины.
Организаторы опроса планируют напечатать 5 млн анкет с вопросами, которые молодые люди в палатках возле избирательных участков будут предлагать заполнить тем, кто приходит на выборы".
И? За анкетами, получается, НИКАКОГО контроля, за обработкой результатов - НИКАКОГО контроля. То есть вбрасывай миллионы анкет с нужными ответами и получишь "всенародное мнение", которое нужно предателям Украины.
Ладно бы качественный наркотик, но тот что у нас продают, это такая дикая смесь, которая людей делает дебилами и полуинвалидами за пару употреблений.
Якщо кілька болцанок, - то по 240.
Или с гоями - все можно?
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San/And-F
@sanaF51
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В ответ
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и
https://twitter.com/OdessaTatiana @OdessaTatiana
и 6 "контрольный" - а вам нравится как я играю на пианино без рук?
Каннабис вроде и безвреден. Это легкий наркотик. Но это верный путь к тяжелым наркотикам и наркомании. Попробовал легкий, захотелось чего то посильнее. И всё - ты в ловушке
Оманський зашквар це ТАК чи Україна в сраці ТАК чи НІ
опрос в форме экзит-пола не запрещён.