В "опрос Зеленского" включат вопросы, интересующие молодежь, среди них легализация каннабиса, - СМИ

Президент Владимир Зеленский изначально хотел включить во "всенародный опрос" 25 октября вопросы об оккупированных Крыме и Донбассе. Также в опрос хотят включить вопросы, интересующие молодежь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "ZN.ua" сообщил источник в Офисе Президента.

"Но это может быть слишком сенситивно. А идея опроса уже витала в кабинетах. Тогда пришла другая мысль: учитывая, что партия "Слуга народа" потеряла поддержку у старшего поколения, не так как год назад поддерживается средним, но все еще популярна среди молодежи, то именно молодых людей необходимо привлечь к голосованию. Поэтому в опрос решили включить вопросы, которые заинтересуют именно молодых украинцев. Например, речь может идти о легализации каннабиса", - отметил источник.

Как сообщил источник, анкеты для опроса не планируют выдавать на избирательных участках. Опрос планируют провести в форме экзит-полла за частные средства. Правда за чьи именно деньги хотят осуществить затею Зеленского источник не уточнил.

Организаторы опроса планируют напечатать 5 млн анкет с вопросами, которые молодые люди в палатках возле избирательных участков будут предлагать заполнить тем, кто приходит на выборы.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Вместе с тем, в ЦИК заявили, что ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского. В "Голосе" заявили: "Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины.

В заявлении Офиса Президента говорится, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

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