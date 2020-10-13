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Новости Местные выборы-2020
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В "опрос Зеленского" включат вопросы, интересующие молодежь, среди них легализация каннабиса, - СМИ

В

Президент Владимир Зеленский изначально хотел включить во "всенародный опрос" 25 октября вопросы об оккупированных Крыме и Донбассе. Также в опрос хотят включить вопросы, интересующие молодежь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "ZN.ua" сообщил источник в Офисе Президента.

"Но это может быть слишком сенситивно. А идея опроса уже витала в кабинетах. Тогда пришла другая мысль: учитывая, что партия "Слуга народа" потеряла поддержку у старшего поколения, не так как год назад поддерживается средним, но все еще популярна среди молодежи, то именно молодых людей необходимо привлечь к голосованию. Поэтому в опрос решили включить вопросы, которые заинтересуют именно молодых украинцев. Например, речь может идти о легализации каннабиса", - отметил источник.

Как сообщил источник, анкеты для опроса не планируют выдавать на избирательных участках. Опрос планируют провести в форме экзит-полла за частные средства. Правда за чьи именно деньги хотят осуществить затею Зеленского источник не уточнил.

Организаторы опроса планируют напечатать 5 млн анкет с вопросами, которые молодые люди в палатках возле избирательных участков будут предлагать заполнить тем, кто приходит на выборы.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Вместе с тем, в ЦИК заявили, что ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского. В "Голосе" заявили: "Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины

В заявлении Офиса Президента говорится, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

Читайте: Проведение опросов в день голосования противоречит Избирательному кодексу и может рассматриваться как манипулятивная технология, - КИУ

Автор: 

Зеленский Владимир (21096) местные выборы (2752) молодежь (245) опрос (2870) Офис Президента (1804)


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Топ комментарии
+44
"прямые юридические последствия "опросика":
1. Государственная измена
2. Нарушение Конституции
3. Вмешательство в избирательный процесс
4. Превышение служебных полномочий
5. Использование служебного положения в корыстных целях
...

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13.10.2020 13:21 Ответить
+27
тобто будемо спасати рейтинг бубочки голосами зеленої обдовбаної клубної молоді, яка тільки й мріє легально курнуть ганджубасика решта їй насрати
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13.10.2020 13:22 Ответить
+24
Питання № 1: Зеленського судити, чи просто відпустити "до Ростова"?!
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13.10.2020 13:22 Ответить
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Страница 2 из 2
в правовом государстве:
- для госорганов и должностных лиц - разрешено ТОЛЬКО ТО, ЧТО ПРЯМО ПРЕДУСМОТРЕНО ЗАКОНОМ !
- для всех остальных - разрешено ВСЁ, ЧТО НЕ ЗАПРЕЩЕНО ЗАКОНОМ !
и это аксиома...
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13.10.2020 14:50 Ответить
Поэтому: если это в рамках и строго в соответствии с Законом - то, пожалуйста: "хошь пей, хошь стирай, да хоть нормы ГТО сдавай", право ваше..
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13.10.2020 14:52 Ответить
тут такое дело, что важно знать вопросы на этом опросе для начала, а то потом, после опроса, могут нам нарисовать результаты, где большинство за подачу воды в Крым к примеру и ответ с банковой:"ну люди этого хотят тогда ладно, это не мы так решили, это вы, а мы как слуги сделаем". А если хочется узнать настроение по тем или иным проблемам или дилемам государства можно заказать социологический опрос
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13.10.2020 16:38 Ответить
откуда взяли,что на выборы придет большинство ?
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13.10.2020 19:26 Ответить
А как давно агитационные палатки прям возле избирательных участков разрешили ставить не напомните часом?
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13.10.2020 14:01 Ответить
в нынешних реалиях напоминаю: если куб и агитаторы ОПЗЖ и зЭ - тогда всё нормально, нарушенй нет. Наличие всех остальных других - тюрма и воши!
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13.10.2020 14:34 Ответить
А) -имеет ли значение размер члена на способности игры на "пианине "?
Б) - как спасти мир не привлекая внимания коллег по "кравталу "?
В) - мы их снова, либо же они нас как всегда?
Г) - гражданская война на "Данбасе "-дело рук кто?..
Д) - не Лох ли я, в натуре?...
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13.10.2020 13:52 Ответить
+++
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13.10.2020 15:41 Ответить
Оцінити, у скільки виллється "розмова з українцями", анонсована Зеленським, досить важко. Навіть якщо на дільницях працюватимуть волонтери, необхідні кошти на урни і бюлетені, транспортні витрати, а також на обробку та аналіз інформації. Тим часом, таке опитування можна порівняти з проведенням екзит-полів на виборах. Так, за даними директора фонду "Демократичні ініціативи" ім. І.Кучеріва Ірини Бекешкіної, озвученими в березні минулого року, проведення національного езіт-полу коштує близько $ 200 тис.

Таким чином можна припустити, що вартість проведення "опитування з 5 питань" порівнянна з екзит-полом, а значить, складе приблизно 6 млн грн. З яких джерел будуть виділені кошти, а також хто з соціологів буде займатися обробкою отриманих результатів, поки невідомо !!
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13.10.2020 13:55 Ответить
"За частные деньги"... Коломойский? Медведчук?
Ага, "кто девушку угощает, тот её и танцует"...
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13.10.2020 13:56 Ответить
когда это беня да за свои деньги банкет устраивал?!
на цирк и шоу скинется госбюджет в лице пенсов и бюджетнков
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13.10.2020 14:16 Ответить
Первым вопросом будут проталкивать воду в Крым( тут и к цыганке не ходи), следующим "выборы в ОРДЛО или даже прямые переговоры с "норОдами доУнбасса", а для общего антуража введут вопросы, разрешить ли проституцию, разрешить ли наркотики и разрешить ли однополые браки. Не Зелю точно нужно гнать.. страна не выдержит до окончания каденции. Ну уже попал по приколу.. отсиди по тихому без резких тело движений, сохрани то что есть и борись с ковидом, а потом тикай куда глаза глядят ( видимо останется из вариантов только историческая родина, тем более что национальные внешние черты ( да простят меня представители этой национальности, не о них речь) с возрастом у Вовы Зе начинают на столько явно преобладать, что в земле обетованной его встретят как родного и в Оман даже не придется залетать. Но нет он все чудит и чудит.. Пускай лучше за одно " перепись населения сделает", чем опрос во время чумы.
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13.10.2020 14:01 Ответить
1.Презик-частное лицо?
2.Сколько можно насиловать госинституты?
3.Канабис-фигня,мы за кокс!
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13.10.2020 14:01 Ответить
А че,он имеет право вмешиваться в процесс местных выборов?
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13.10.2020 14:04 Ответить
ВИБОРИ ВІДБУВАЮТЬСЯ СТРОГО В РАМКАХ ПРОЦЕДУРИ, ЯКА НАЗИВАЄТЬСЯ "ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС".
ЗВІСНО, НІЯКИХ "ОПИТУВАНЬ" В ДЕНЬ ГОЛОСУВАННЯ, ТАМ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО,
І БУДЬ-ЯКІ ВІДХИЛЕННЯ Є ПОРУШЕННЯМ.

Взагалі такого інституту як "всенародне опитування" юридично не існує, бо це фактично є референдумом, а на сьогодні в Україні немає законодавства про референдуми, старий закон скасовано, а нові законопроекти не прийняті.

Анонсування якихось "опитувань" в день голосування від Президента - ЦЕ СЕРЙОЗНЕ НЕЗАКОННЕ ВТРУЧАННЯ В ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС
Законність результатів виборів буде під питанням.
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13.10.2020 14:05 Ответить
А экзит-полы это не опрос? Или все экзит-полы не вписываются в вашу интерпретацию избирательного процесса и являются незаконными?
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13.10.2020 14:11 Ответить
Для цієї особистості порушення - це є норма. Бо воно нічого не тямить и не бажає тямити. Воно гадає що його обрали на царя...чи на пуйла... чин а бацьку... (й доречі тихеесенько до цього статусу крокує, а ми - типо - не бачимо)
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13.10.2020 19:15 Ответить
Легализацию каннабиса Зеля включит. А легализацию кокса- нет, т.к. кокс уже легализован:
В "опитування Зеленського" включать питання, що цікавлять молодь, серед них легалізація канабісу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6595
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13.10.2020 14:08 Ответить
Ну за что Украине такое наказание?! Это ж до какой степени оскотинилось общество, чтобы выбрать президентом такого откровенного дегенерата?!!
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13.10.2020 14:12 Ответить
хотят на каннабисе немного поправить дырку в бюджете? (в США это были миллиардные цифры)
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13.10.2020 14:13 Ответить
Можно ещё легализировать эротические массажные салоны, не вижу в этом ничего плохого.
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13.10.2020 14:14 Ответить
а можна легалізувати відстріл сепарів і наркоторговців
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13.10.2020 14:16 Ответить
Можно ещё легализировать ещё порно студии, но без жесткого контента, всё равно они есть и их много, пусть лучше работают официально и приносят деньги в бюджет.
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13.10.2020 14:16 Ответить
поддерживаю: наконец зеленский со своей ледью хоть налоги платить с этого будет
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13.10.2020 14:18 Ответить
Я за легализацию канабиса, но по рецептах.
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13.10.2020 14:17 Ответить
Зеленскому нужна явка на выборах.Опросом он пытается заманить людей. Похоже соц опросы показывают ничтожную явку.
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13.10.2020 14:17 Ответить
ничтожная явка в 13% от ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ГРАЖДАН УКРАИНЫ не помешало Бене и Аваку 1,5 года назад засунуть это гнусавое недоразумение в кресло главы государства...
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13.10.2020 14:19 Ответить
Это откуда такие цифры? Почему 13%? И что значит от общего количества граждан Украины?
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13.10.2020 14:34 Ответить
ну, никак не 73%...
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13.10.2020 15:03 Ответить
по "гражданам" ремарочка:
-население Украины - могут быть и не её граждане, а также лица без гражданства и таких всего около 42 млн. чел.;
- к выборам допукаються должны исключительно лица достигшие 18 лет на день выборов, имеющие гражданство Украины. таки, полагаю, на порядок меньше...
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13.10.2020 15:08 Ответить
Ремарку учел - смотрите ниже.
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13.10.2020 15:26 Ответить
Так 73% считали от числа проголосовавших. Кроме того у Вас опять ошибочка. 41млн это все население Украины. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2019) Общее количество избирателей на территории страны на 30 ноября 2018 года составило 35 622 943 человека. Ещё около 522 тысяч граждан зарегистрировались по месту пребывания в других странах и получат право проголосовать в консульствах и посольствах Украины
Т.е. грубо говоря 36 млн./13,5 = 2,7 раза или 37,5%
Ну это если уточнить. Но в любом случае подсчет шел от числа проголосовавших. Посему и процент считался от числа обработанных бюлетеней. И так собственно всегда считают. К примеру в 2014 году на выборах была явка 59,48%. Порошенко набрал 59,48% (около 10 млн.) голосов тоже не от общего количества украинцев, а от числа проголосовавших бюлетеней и выиграл в один тур. Те кто не голосовал таким образом делегировали свой выбор тем гражданам Украины кто пошел на выборы и проголосовал. Так что все правильно. 73% от общего числа проголосовавших бюлетеней а не от общего числа всех граждан Украины.
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13.10.2020 15:25 Ответить
Тоже ошибся. Порошенко набрал 9 млн. 857 тысяч 308 голосов избирателей, что составляет 54,7%.
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13.10.2020 15:37 Ответить
Сам преЗЕденте що вживає? От нехай це і легалізує!
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13.10.2020 14:18 Ответить
А убрать нужно левый алкоголь, который продают сейчас на каждом углу.
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13.10.2020 14:18 Ответить
Почему только каннабиса? А грибы?
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13.10.2020 14:20 Ответить
Спрос не бьет в нос ..Я не понимаю почему так взволнованы опросом ?Он ниже вашего достоинства или бьет по карману ?
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13.10.2020 14:22 Ответить
это манипулятивная технология, направленная на искажение результатов выборов
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13.10.2020 16:03 Ответить
Вообще то вопросы интересующие людей нужно было задавать и выполнять задолго до выборов а не после или во время. Теперь многие уже определились за кого голосовать
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13.10.2020 14:25 Ответить
"Как сообщил источник, анкеты для опроса не планируют выдавать на избирательных участках. Опрос планируют провести в форме экзит-полла за частные средства. Правда за чьи именно деньги хотят осуществить затею Зеленского источник не уточнил.
Организаторы опроса планируют напечатать 5 млн анкет с вопросами, которые молодые люди в палатках возле избирательных участков будут предлагать заполнить тем, кто приходит на выборы".

И? За анкетами, получается, НИКАКОГО контроля, за обработкой результатов - НИКАКОГО контроля. То есть вбрасывай миллионы анкет с нужными ответами и получишь "всенародное мнение", которое нужно предателям Украины.
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13.10.2020 14:26 Ответить
И ещё любым способом нужно убрать эти порошки типа соли амфитамины, которые принимает "зеленая" молодежь, эта дичь просто напросто "плавит" мозги.
Ладно бы качественный наркотик, но тот что у нас продают, это такая дикая смесь, которая людей делает дебилами и полуинвалидами за пару употреблений.
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13.10.2020 14:26 Ответить
Результатом цього стало обрання наркомана на пост голови держави.
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13.10.2020 14:34 Ответить
Как я уже писал в нынешней ситуации , когда явка из за ковида будет рекордно маленькой, проводить опросы это только выдавать желаемое за действительное или для подтасовки , фальсификаций каких то своих шкурных интересов ( если не сказать хуже) Но если бы была нормальная обстановка и опрос проводился охватывая 75-80% имеющих право голоса ( как минимум) то вопросом №1 я бы поставил этот " Ты голосовал за Зеленского и Слуг народа, ты считаешь что совершил ошибку ДА или НЕТ."
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13.10.2020 14:29 Ответить
+100500!! зачет
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13.10.2020 15:04 Ответить
А що та конопля- то для лохів. Даєш легалайз героїну!
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13.10.2020 14:33 Ответить
В "опитування Зеленського" включать питання, що цікавлять молодь, серед них легалізація канабісу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6358
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13.10.2020 14:33 Ответить
У нас на районе через подъезд точка где продают бадяженный спирт, стоит 0,5 от 35 до 40 грн. Барига имеет с бутылки 0,5 чистыми 20 грн. Спирт там идет технический дополнительно очищенный, в принципе пить его можно, но убивает организм он гораздо быстрее чем спирт пищевой.
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13.10.2020 14:35 Ответить
А у нас 5-літрову болцанку спирту продають за 250 грн.
Якщо кілька болцанок, - то по 240.
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13.10.2020 17:27 Ответить
А кто позволил этому кагаленку "тыкать"?
Или с гоями - все можно?
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13.10.2020 14:38 Ответить
Кто будет голосовать за зеленых, тот тупой мудак.
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13.10.2020 14:39 Ответить
Канабис прямо на участках будет раздавать? Надо же знать "чисто конкретно" о чем базар.
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13.10.2020 14:51 Ответить
В нас до Зе одне питання- Коли ти підешь? Чи може допомогти тобі зібрати торбу?
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13.10.2020 14:54 Ответить
Если легализуют, ближе к выборам кандидаты вместе с гречкой будут раздавать пучок травы.
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13.10.2020 15:05 Ответить
Возможно, что легализация каннабиса интересует взрослых депутатов и их кураторов, а не "молодежь". Не наводите тень на плетень.
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13.10.2020 15:13 Ответить
Он действительно верит, что молодёжь волнуют в первую очередь каннабис?? Я то думал достойная зарплата и возможность купить квартиру
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13.10.2020 15:14 Ответить
Дав молодежи канабис уже не надо думать о зарплате и квартире и семье . Мулька глобалистов превратить общество послушных котролируемых рабов , зависимых от наркоты .
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13.10.2020 20:48 Ответить
Легалайз это миллиарды в бюджет а не мусорам на карман. Сомневаюсь что решаться на такое.
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13.10.2020 15:19 Ответить
это миллиарды в карманы наркоторговцев . нелегальный оборот с легализацией никуда не исчезает , он вырастает астрономически . в США уже убедились .
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13.10.2020 20:46 Ответить
Ага. Так убедились что каждый год к легалайзу добавляется по пару штатов.
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13.10.2020 21:44 Ответить
А знаешь почему добавляют ? Вряд ли поймешь . Наркота в массы так жа как и алгоголь делает из человека идиота которым легко управлять . Не математику с физикой заставляют учить , а гендерное равенство , о белом расизме и о том что земля принадлежит индейцам . Потом эти оболваненые идиоты как в эти выходные в Портланде штат Орегон снесли памятник Аврааму Линкольну . Программа по легализации наркотиков спонсируеця фри сосайти фоундeшн которая контролируеться Дроджем Соросом . Все чему они учат детей противиречит традиционным семейным ценностям старой Америки . И к стати , если ты употребляешь канабис на серьезную работу в Америке тебя никуда не возьмут .
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13.10.2020 22:12 Ответить
Легализация конабиса это проблеба №1 которая стоит перед государством?У нас нет насущных проблем?
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13.10.2020 15:24 Ответить
Ментовской шантаж и коррупция на каннабисе уже не проблема?
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13.10.2020 15:31 Ответить
Годный вброс. Незаконность "опроса" уже никого не волнует, зато началась активная дискуссия по поводу наркоты
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13.10.2020 15:28 Ответить
Странно. На цензоре всегда высмеивают новости когда менты выкорчовывают очередной куст конопли у деда на заднем дворе. А сейчас прям засилие праведников.
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13.10.2020 15:30 Ответить
https://twitter.com/sanaF51
https://twitter.com/sanaF51

San/And-F

@sanaF51

·https://twitter.com/sanaF51/status/1315965828257509377 1 ч

В ответ
https://twitter.com/sternenko @sternenko
и
https://twitter.com/OdessaTatiana @OdessaTatiana

и 6 "контрольный" - а вам нравится как я играю на пианино без рук?
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13.10.2020 15:36 Ответить
В "опрос Зеленского" включат вопросы, интересующие молодежь, среди них легализация каннабиса,

Каннабис вроде и безвреден. Это легкий наркотик. Но это верный путь к тяжелым наркотикам и наркомании. Попробовал легкий, захотелось чего то посильнее. И всё - ты в ловушке
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13.10.2020 18:17 Ответить
канабис не безвреден . он опасен особенно для молодых - психоз , шизофрения результаты курения этого дерьма .
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13.10.2020 20:44 Ответить
В "опитування Зеленського" включать питання, що цікавлять молодь, серед них легалізація канабісу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2643
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13.10.2020 19:46 Ответить
кокаин и герыч включите+20% к рейтингу.
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13.10.2020 19:51 Ответить
он и так понюхал доместоса с хлором и заливает
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13.10.2020 20:27 Ответить
спаивают , теперь еще канабис как старт к более серьезным наркотикам . родители помните канабис тяжелый наркотик приводит к серьезным психическим забоеваниям особенно у подростков . Канабис разрушает мозг , делает человека идиотом . Не верьте лживой пропаганде нелегальный оборот канабиса не уменьшиться ,а увеличиться . Так в Калифорнии после легализации канабиса оборот нелегального рынка с 3 миллиардов вырос до 9 миллиардов .
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13.10.2020 20:43 Ответить
Як ви думаєте ВІН Зе грав на піаніно насправді чи під "фанеру" ТАК чи НІ (розмір має значення )
Оманський зашквар це ТАК чи Україна в сраці ТАК чи НІ




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13.10.2020 21:18 Ответить
У зебила все мисли как би вмазаться.
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13.10.2020 22:18 Ответить
Звертання на ''ти'' і показує, що зеленський ставитиме питання, цікаві молоді, щоб таким чином збільшити їх явку на вибори. Це незакона агітаційна акція з його боку, але він не Порошенко, йому все зійде з рук через абсолютну владу, яку йому подарували ідіоти-українці.
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13.10.2020 22:28 Ответить
уже "сми" полетел фуфло-зраду разгонять. туфта это, а не новость.
опрос в форме экзит-пола не запрещён.
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14.10.2020 04:39 Ответить
...Включені питання . які цікаві для молоді... Я не бачу ні одного питання які стосуються напряму молоді. Питання легалізації канабісу , озвучено для важко онкологічних хворих.
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16.10.2020 09:00 Ответить
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