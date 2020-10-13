Лерос о встрече президента Украины с главой МИ-6: "Зеленский лично получил последнее предупреждение"

Глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур предупредил Зеленского о том, что Ермак сливает секретную информацию русским.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал исключенный из СН нардеп Гео Лерос, комментируя информацию СМИ о встрече президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию с главой секретной разведслужбы Ми-6 Ричардом Муром, передает Цензор.НЕТ.

"Какое позорище!

Глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур предупредил Зеленского о том, что Ермак сливает секретную информацию русским.

Для президента Украины это настоящий холодный душ, потому что Ермак совершает госизмену согласованно. Получается, Зеленский лично получил последнее предупреждение.

Намек означал, что у него есть последний шанс перестать работать на РФ.

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Тёплый приём с премьером Дожонсом и Королевской семьей был жестом доброй воли для Зеленского.

Теперь очевидно, что жест был авансом и он был последний, мол почувствуй нашу поддержку, когда ты часть западного мира.

Мне понятно, что Зеленский от скудоумия предупреждение не понял и продолжит работать в интересах агрессора, поэтому впереди у Зеленского одинокий путь Лукашенко со всеми последствиями.

Теперь возникает два вопроса:

1). А нах/я нам всем это нужно?

2). Поэтому, когда мы снесем этих ублюдков?

Не мешало бы Зеленскому эти вопросы добавить в его г@вно опрос", - заявил Лерос.