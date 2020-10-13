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Лерос о встрече президента Украины с главой МИ-6: "Зеленский лично получил последнее предупреждение"

Лерос о встрече президента Украины с главой МИ-6:

Глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур предупредил Зеленского о том, что Ермак сливает секретную информацию русским.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал исключенный из СН нардеп Гео Лерос, комментируя информацию СМИ о встрече президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию с главой секретной разведслужбы Ми-6 Ричардом Муром, передает Цензор.НЕТ.

"Какое позорище!

Глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур предупредил Зеленского о том, что Ермак сливает секретную информацию русским.

Для президента Украины это настоящий холодный душ, потому что Ермак совершает госизмену согласованно. Получается, Зеленский лично получил последнее предупреждение.

Намек означал, что у него есть последний шанс перестать работать на РФ.

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Тёплый приём с премьером Дожонсом и Королевской семьей был жестом доброй воли для Зеленского.

Теперь очевидно, что жест был авансом и он был последний, мол почувствуй нашу поддержку, когда ты часть западного мира.

Мне понятно, что Зеленский от скудоумия предупреждение не понял и продолжит работать в интересах агрессора, поэтому впереди у Зеленского одинокий путь Лукашенко со всеми последствиями.

Теперь возникает два вопроса:

1). А нах/я нам всем это нужно?

2). Поэтому, когда мы снесем этих ублюдков?

Не мешало бы Зеленскому эти вопросы добавить в его г@вно опрос", - заявил Лерос.

Лерос о встрече президента Украины с главой МИ-6: Зеленский лично получил последнее предупреждение 01

Автор: 

MI6 (17) Зеленский Владимир (21096) россия (96472) государственная измена (1582) Ермак Андрей (1278) Лерос Гео (378)


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Топ комментарии
+41
Лерос о встрече президента Украины с главой МИ-6: "Зеленский лично получил последнее предупреждение" - Цензор.НЕТ 1149
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13.10.2020 13:35 Ответить
+31
кто еще не знает что Ермак засланый козачок ?
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13.10.2020 13:28 Ответить
+30
Ехал Зеля за Урал -- в Калифорнию попал.
Вот какой рассеянный, сын Сары Моисеевны...
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13.10.2020 13:27 Ответить
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Поки що схоже що він як і Кадиров стане лдепутатом Госдуми і Героєм рф.
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13.10.2020 14:39 Ответить
"уже в следующем году" еще года три так попишеь...., а там посмотрим!
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14.10.2020 12:43 Ответить
Это дерьмо ЗЕянелоха нужно раздавить как гниду кремля.
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13.10.2020 14:35 Ответить
Если у Лероса всплывает два вопроса, то у меня всего один. Откуда все это известно собственно Леросу? Ведь он там не был, Ми6 и Британия перед ним вряд ли отчитываются. Я не буду утверждать что Ермак чист. Может он и ****, может и сливает информацию. НО! Откуда Лерос об этом знает? Кто он такой этот Лерос? И на кого работает сам Лерос?
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13.10.2020 14:42 Ответить
Учитывая отношение Лероса к Зеленскому, он может общаться с теми,
у кого есть такая информация.
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13.10.2020 14:47 Ответить
Вы имеете в виду Ми6 и правительство Британии? Учитывая отношение Лероса к Зеленскому можно сделать только один вывод, что Лерос очень обижен и будет теперь гнуть что угодно, выдавая за действительное. Там у них в СН как я понимаю еще тот серпентарий. И лерос кстати выдвиженец Богдана. Посему не трудно прикинуть откуда ветер дует. Посему громким заявлениям Лероса верить.... Ну хз, лично я бы не стал. Короче одного поля ягоды.
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13.10.2020 16:01 Ответить
интересные у вас чаши весов... можно подумать, это Лерос "хоронил" своего брата, это Лерос потом продавал госдолжности с помощью своего "воскресшего" брата, можно подумать, что это Лерос дал команду правоохранительным бандитам открыть дело против Ермака, можно подумать, что это Лерос, после совещания с зелей сливает инфу о спецоперации сбу казаку
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13.10.2020 17:18 Ответить
Вы все хорошо описали. Только все это имеет смысл, когда это доказано. В противном случае это не более чем сентенции и голословные обвинения обиженного человека.
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14.10.2020 00:30 Ответить
что доказано? что ермак хоронил своего брата? так это факт!
или что есть плёнки, что братан ермака торговал госдолжностями? последнее, конечно, никто не будет расследовать - зачем ермаку аутентификация этих плёнок?
У вас на одной чаше весок полное завравшееся брыхло, а на второй - ничем не отлличившийся в прошлом человек, размещающий материалы изобличающего характера
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16.10.2020 19:40 Ответить
Откуда знать Леросу о теме разговора? Я такие сказки читал ещё до визита Зели в ВБ. Свои фантазии выдавать за реалии некрасиво, подло.
"когда мы снесём этих ублюдков?" ... "Мы" - это кто? Соросята? Нарид? Группа олигархов? Чужими руками хочет решить свою аннигиляцию?
Как же противны эти "противоборствующие" стороны!😤 Страна, экономика в жопе, а они отношения выясняют.
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13.10.2020 14:44 Ответить
А навіщо було йти у команду до недоумка?
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13.10.2020 14:45 Ответить
Позорище!
чужие разведки говорят про кротов самому преЗеденту!
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13.10.2020 14:51 Ответить
А чего Зеленскому краснеть за Украину ?
Он же не гой.
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13.10.2020 16:01 Ответить
Логічно.
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14.10.2020 14:00 Ответить
Ты слышал как и что говорили?
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14.10.2020 12:45 Ответить
Премьер и королевская семья выказали уважение стойкости Украины в войне с Россией,
потому и приняли Зе-недоразумение. А чтобы он не зазнавался - окатили холодным душем в Ми-6. Если предательство не прекратится - пойдут сливы в прессу о том, что было сказано Зеленскому при посещении английской секретной службы.
А там и до личных санкций рукой подать.
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13.10.2020 14:51 Ответить
хреново когда страной правит ********** да еще и стягивает к себе в шоблу агентов ФСБ и прочую мразь из пятой колоны.

гнусавый недомерок -недоумок , что с недоразвитого клоуна можно взять кроме мазка на ковид .я так понимаю, это чмо живет к каком то параллельном мире. пора гнать нах в отставку.
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13.10.2020 14:52 Ответить
Нашли к кому приставать, к Зеленскому. Что от него можно хотеть? https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 Зеленский не представляет собой ничего, как политик и является крайне ограниченным человеком.
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119
Лерос про зустріч президента України з главою МІ-6: "Зеленський особисто отримав останнє попередження" - Цензор.НЕТ 2314
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13.10.2020 14:54 Ответить
Как хто ? Я не лох !
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13.10.2020 15:32 Ответить
Курехян Георг Багратович ты чё ещё не освобождаешь родину?
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13.10.2020 15:07 Ответить
пора на Майдан
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13.10.2020 15:15 Ответить
Мне кажется что Ермак это громоотвод для Зели, он сколько с ним вел бизнес, он не знает кто он и какие у него связи и взгляды и отношение, но это смешно просто, вы забыли как Жена его в Одноклассниках призывала озвучивать перемещение ВСУ, с ним вели не просто разговор, а уже сформирован портрет и его реакция, но те или иные вещи, что будет дальше после выборов увидим объединение с ОПЗЖ
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13.10.2020 15:19 Ответить
А зеля как будто не знал......
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13.10.2020 15:32 Ответить
Ну вот как такому Зеленскому не организовать Майдан-подзрачник,
чтобы он отлетел без вертолёта аж к Януковичу ?
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13.10.2020 15:34 Ответить
Ничего себе...Лерос и разговор директора МИ-6 смог записать...Хорош...
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13.10.2020 15:39 Ответить
Лерос, между прочим, народный депутат - ему вполне могли позвонить из английскоо посольства. Анличане воспитанные люди, видят, что Зе соображает туго - что тут странного ?
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13.10.2020 16:06 Ответить
Більшого позору для країни годі й очікувати...
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13.10.2020 16:14 Ответить
тафай, тафай, Вольдемар. 30 ноября Янукович разогнал студентов, 22 февраля уже прятался на российской военной базе. Вова ты не улетишь на самолёте, кортежу не дадут уехать. скорее будет как с Муаммаром Каддафи
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13.10.2020 16:34 Ответить
Каким образом лерос берет этот компромат, должна быть мгновенная реакция клоуна, в противном случае, это все правда, а значит пора брать под ручки нашего преза и прямиком на нары,
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13.10.2020 16:59 Ответить
Лерос про зустріч президента України з главою МІ-6: "Зеленський особисто отримав останнє попередження" - Цензор.НЕТ 492
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13.10.2020 20:49 Ответить
Не розумію чого багато людей вважають Зе якимось недоумком ! Я думаю що це зовсім не так , бо він дуже послідовно і вперто проводить капітуляцію України і здає в рабство рашистам РФ український народ ! При тому діє "по одеські" : я нічого не розумію, то яку відповідальність з мене можна вимагати , я ж пришелепкуватий... Дивимось на ті Дії які він і його агенти ФСБ роблять , а не звертаємо увагу га його талановиту Акторську Гру ! Саме в цьому він виграє і саме цим відволікає увагу толерантних українців від його істинних ЦІЛЕЙ !!!
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13.10.2020 21:10 Ответить
актор з нього теж поганий, як з лайна куля. Воно блазень, а не актор.
І головне, що все це робиться не шмарклею, а тими, хто стоїть за цією маріонеткою, агентом кремляді дєрмаком, бородатою бабою каломойшею. Не виключаю, що і шмаркля є рашистською консервою і громадянином паРаші, але воно само по собі не могло бы так заливати Україну без шобли інших запроданців та консерв обісРашки.
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14.10.2020 13:41 Ответить
Лерос повышает ставки. Видимо скоро ему начнут задавать вопросы по поводу расширения его квартирки с 30м2 до 300м2. И начнутся вопли про полит.преследование.
Интересно,этому сопляку о разговорах сам руководитель ми6 докладывает. Или боря джонсон? Ну и писдобол...
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13.10.2020 21:46 Ответить
Та пофіг хто.Таке говорити без обгрунтувань це і компенсацію моральну можна отримати в лям грн. і кримінальну статтю за наклеп.Лерос цього не боїться.Отже впевнений, що докази є і що його прикриють куратори.
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14.10.2020 14:07 Ответить
От він отримав попередження..
Але ж душонку гнилу це не змінить. Він же буде шкодити країні всіма засобами.
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13.10.2020 22:36 Ответить
Он будет цепляться за власть зубами и ногтями до того момента, когда в силу вступит закон о распродаже украинской земли. Скорее всего, в Оманском офшоре для этого открывал счета...
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13.10.2020 22:47 Ответить
Думаю. скомороху будет сложно отказаться от работы на кремль....У кремлёвской крысы много новичка.и руки длинные....Предатели - они противны всем. и бывшие хозяева избавляются от них легко. без сожаления....
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13.10.2020 22:57 Ответить
Новичок Плешивому ни к чему- у них такой вагон компромата на Вовку !!! или вы думаете ему просто так давали бабки рубить в касапии? Как-то Навальный ответил Дудю - что его команда понимает ,сколько глаз ждут чтобы заснять его с компроматом ... Железное правило - ни одна девушка - сотрудница, какая-либо не заходит к нему в номер НИКОГДА! А Вовка как наслаждался поездками по просторам Рашистской империи - нам только гадать...
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14.10.2020 11:53 Ответить
Вы абсолютно правы... Третьесортный шутник на таком крючке у кремлёвской крысы, что папки с компроматом уже складывать некуда....Одна поезда на лыжах в Оман чго стОит....И съёмки "комедий" на денежки ФСБ... Выход один - делать пластическую операцию , менять пол, цвет кожи и выезжать на ПМЖ в Кению....
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14.10.2020 12:12 Ответить
Ничего зебил делать не будет---будет и дальше тянуть Украину на дно!
Он с первых дней знал кто такой ермак и на кого тот работает--наша разведка сразу же положила ему на стол справку по ермаку со всей раскладкой.
Зегнида УВОЛИЛА этих разведчиков, а не ермака!
ВРАГ НЕ ТОЛЬКО В кремле, ВРАГ И НА БАНКОВОЙ!
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13.10.2020 23:08 Ответить
Вчера этот факт выдал в интервью Луценко - Вовке была подана бумажка с полными регалиями Ермака с первых дней прихода в ОПУ , на следующий день, выдавший ЗЕ эту доповидь был уволен!
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14.10.2020 12:16 Ответить
Лерос про зустріч президента України з главою МІ-6: "Зеленський особисто отримав останнє попередження" - Цензор.НЕТ 2849
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13.10.2020 23:09 Ответить
Хм..А то Зе не знал что Ермак сливает информацию! Англичане думали что вот Зе такой наивный! А он не наивный...он просто русский...
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14.10.2020 01:42 Ответить
начальник ми-6 леросу лично доложил.
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14.10.2020 04:41 Ответить
Главное , что мы не увидели Ермака выхваляющего результаты вояжа Зеленского . КАК ВАМ ЭТО? А услышали за три половиной дня до выборов чумную идею Кремля о 5 вопросиках... Даже бибизяна Арахамия отказался такое вытворять...
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14.10.2020 11:24 Ответить
чумная идея коемля о пяти вопросиках состоит в том, что эти пять вопросиков незаконны.
И незачем Ермаку выхвалять результаты, если и так его все дали визиту положительную оценку, включая британские сми.
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14.10.2020 19:45 Ответить
Физиопсихотерапия Запада для клоуна за пределами теплой ванны Ермака в Украине :
1. Европа надавала по сраци но не забрала безвиз: холод-тепло-радостная пиарновость от власти нариду - БЕЗВИЗ НЕ ОТОБРАЛИ!!!
2. Горячая расслабуха от кажущегося близким комику по духу взбаламошного Борькис подарками от Англичанки назло Меркель лягушатником.
3. Теплая релаксация после горячей радости после Бориса , шоб не выпал в полный осадок далее , встреча с отростками королевской семьи.
4. И.... па-ба-ба-ба - да! Ледяная прорубь - интервью с Сакуром ,а потом совсем голого мы не увидели в МИ-6 ... Точно не известно раздели его до Сакура или после... Но какая разница! Смех травмированного комика нам все выдал!
5. Дома сразу же подтянул ему все морщинки Дуда , пока он оправлялся от терапии в Европе , пока Ермак его в ванную не усадил ... А ГДЕ ОН, кстати, ЕРМАК?
6. И тут рождается народу просто афигенная картинка , видосик типа со стрептизными интригующими девахами - ручки вот вот снимающие неглиже , и... СТОП! указательный пальчик , интригующе зависший перед улыбающейся рожей ПРоститутки.
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14.10.2020 11:43 Ответить
Я бы на месте одного человека вместо пяти вопросов задал бы исключительно один: «Что будет с бродячим шапито после того, как оно утратит власть?»
...
Я знаю, что ты меня читаешь.
Вспомни наш разговор между первым и вторым туром.
Тогда я сказал, что когда софиты гаснут и публика перестаёт аплодировать, то она начинает лезть по карманам за гнилыми помидорами и тухлыми яйцами.
Конец дурно пахнущего шоу всегда одинаков.

Borys Filatov https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3402896573125549&id=100002157183088
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14.10.2020 12:13 Ответить
Да, Боря это авторитет,но только по распилу бюджета.
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14.10.2020 14:10 Ответить
блин ну веритьт в єто вообще . ему кто блин доложил ? зеленский или елизавета ? - популярность конечно хорошо пан лерос але ума оно вам не добавить тварь продажная
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14.10.2020 12:17 Ответить
Курехян Георг Багратович едь домой в АрмЯнию, защищай родину!
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14.10.2020 12:35 Ответить
На перший погляд здається дивним, коли люди масштабу лероса розказують про геополітичні нюанси..але лише на перший..цікаво, де був цей чувачело, коли зливали Дебальцево..?
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14.10.2020 14:01 Ответить
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