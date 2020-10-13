Лерос о встрече президента Украины с главой МИ-6: "Зеленский лично получил последнее предупреждение"
Глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур предупредил Зеленского о том, что Ермак сливает секретную информацию русским.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал исключенный из СН нардеп Гео Лерос, комментируя информацию СМИ о встрече президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию с главой секретной разведслужбы Ми-6 Ричардом Муром, передает Цензор.НЕТ.
"Какое позорище!
Глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур предупредил Зеленского о том, что Ермак сливает секретную информацию русским.
Для президента Украины это настоящий холодный душ, потому что Ермак совершает госизмену согласованно. Получается, Зеленский лично получил последнее предупреждение.
Намек означал, что у него есть последний шанс перестать работать на РФ.
Тёплый приём с премьером Дожонсом и Королевской семьей был жестом доброй воли для Зеленского.
Теперь очевидно, что жест был авансом и он был последний, мол почувствуй нашу поддержку, когда ты часть западного мира.
Мне понятно, что Зеленский от скудоумия предупреждение не понял и продолжит работать в интересах агрессора, поэтому впереди у Зеленского одинокий путь Лукашенко со всеми последствиями.
Теперь возникает два вопроса:
1). А нах/я нам всем это нужно?
2). Поэтому, когда мы снесем этих ублюдков?
Не мешало бы Зеленскому эти вопросы добавить в его г@вно опрос", - заявил Лерос.
Пожалуйста, подождите...
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у кого есть такая информация.
или что есть плёнки, что братан ермака торговал госдолжностями? последнее, конечно, никто не будет расследовать - зачем ермаку аутентификация этих плёнок?
У вас на одной чаше весок полное завравшееся брыхло, а на второй - ничем не отлличившийся в прошлом человек, размещающий материалы изобличающего характера
"когда мы снесём этих ублюдков?" ... "Мы" - это кто? Соросята? Нарид? Группа олигархов? Чужими руками хочет решить свою аннигиляцию?
Как же противны эти "противоборствующие" стороны!😤 Страна, экономика в жопе, а они отношения выясняют.
чужие разведки говорят про кротов самому преЗеденту!
Он же не гой.
потому и приняли Зе-недоразумение. А чтобы он не зазнавался - окатили холодным душем в Ми-6. Если предательство не прекратится - пойдут сливы в прессу о том, что было сказано Зеленскому при посещении английской секретной службы.
А там и до личных санкций рукой подать.
гнусавый недомерок -недоумок , что с недоразвитого клоуна можно взять кроме мазка на ковид .я так понимаю, это чмо живет к каком то параллельном мире. пора гнать нах в отставку.
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119
чтобы он отлетел без вертолёта аж к Януковичу ?
І головне, що все це робиться не шмарклею, а тими, хто стоїть за цією маріонеткою, агентом кремляді дєрмаком, бородатою бабою каломойшею. Не виключаю, що і шмаркля є рашистською консервою і громадянином паРаші, але воно само по собі не могло бы так заливати Україну без шобли інших запроданців та консерв обісРашки.
Интересно,этому сопляку о разговорах сам руководитель ми6 докладывает. Или боря джонсон? Ну и писдобол...
Але ж душонку гнилу це не змінить. Він же буде шкодити країні всіма засобами.
Он с первых дней знал кто такой ермак и на кого тот работает--наша разведка сразу же положила ему на стол справку по ермаку со всей раскладкой.
Зегнида УВОЛИЛА этих разведчиков, а не ермака!
ВРАГ НЕ ТОЛЬКО В кремле, ВРАГ И НА БАНКОВОЙ!
И незачем Ермаку выхвалять результаты, если и так его все дали визиту положительную оценку, включая британские сми.
1. Европа надавала по сраци но не забрала безвиз: холод-тепло-радостная пиарновость от власти нариду - БЕЗВИЗ НЕ ОТОБРАЛИ!!!
2. Горячая расслабуха от кажущегося близким комику по духу взбаламошного Борькис подарками от Англичанки назло Меркель лягушатником.
3. Теплая релаксация после горячей радости после Бориса , шоб не выпал в полный осадок далее , встреча с отростками королевской семьи.
4. И.... па-ба-ба-ба - да! Ледяная прорубь - интервью с Сакуром ,а потом совсем голого мы не увидели в МИ-6 ... Точно не известно раздели его до Сакура или после... Но какая разница! Смех травмированного комика нам все выдал!
5. Дома сразу же подтянул ему все морщинки Дуда , пока он оправлялся от терапии в Европе , пока Ермак его в ванную не усадил ... А ГДЕ ОН, кстати, ЕРМАК?
6. И тут рождается народу просто афигенная картинка , видосик типа со стрептизными интригующими девахами - ручки вот вот снимающие неглиже , и... СТОП! указательный пальчик , интригующе зависший перед улыбающейся рожей ПРоститутки.
...
Я знаю, что ты меня читаешь.
Вспомни наш разговор между первым и вторым туром.
Тогда я сказал, что когда софиты гаснут и публика перестаёт аплодировать, то она начинает лезть по карманам за гнилыми помидорами и тухлыми яйцами.
Конец дурно пахнущего шоу всегда одинаков.
Borys Filatov https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3402896573125549&id=100002157183088