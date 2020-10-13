Украина и Польша подпишут документ о сотрудничестве между портами Одессы и Гданьска, - Зеленский
Украина и Польша подпишут соглашение о сотрудничестве между морскими портами польского Гданьска и Одессы.
Об этом сообщил Зеленский, выступая 13 октября на украинско-польском экономическом форуме в Одессе, передает Цензор.НЕТ.
Президент призвал Польшу к реализации как можно большего количества совместных инфраструктурных проектов.
"Рад, что сегодня здесь будет подписан важный документ о сотрудничестве между портами Гданьска и Одессы", - сказал Зеленский
Топ комментарии
+1 Сергей Васильев #322886
показать весь комментарий13.10.2020 14:06 Ответить Ссылка
+1 Евгений Новиков #476273
показать весь комментарий13.10.2020 14:45 Ответить Ссылка
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Почему проекты не развивать украинцами и не дать им заработать, а полякам ?
- Сколько же нужно денег на... это... телеграммы?
- Смешная цифра, - сказал Остап, - сто рублей.