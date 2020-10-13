Украина и Польша подпишут документ о сотрудничестве между портами Одессы и Гданьска, - Зеленский

Украина и Польша подпишут соглашение о сотрудничестве между морскими портами польского Гданьска и Одессы.

Об этом сообщил Зеленский, выступая 13 октября на украинско-польском экономическом форуме в Одессе, передает Цензор.НЕТ.

Президент призвал Польшу к реализации как можно большего количества совместных инфраструктурных проектов.

"Рад, что сегодня здесь будет подписан важный документ о сотрудничестве между портами Гданьска и Одессы", - сказал Зеленский

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