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Новости
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Украина и Польша подпишут документ о сотрудничестве между портами Одессы и Гданьска, - Зеленский

Украина и Польша подпишут документ о сотрудничестве между портами Одессы и Гданьска, - Зеленский

Украина и Польша подпишут соглашение о сотрудничестве между морскими портами польского Гданьска и Одессы.

Об этом сообщил Зеленский, выступая 13 октября на украинско-польском экономическом форуме в Одессе, передает Цензор.НЕТ.

Президент призвал Польшу к реализации как можно большего количества совместных инфраструктурных проектов.

"Рад, что сегодня здесь будет подписан важный документ о сотрудничестве между портами Гданьска и Одессы", - сказал Зеленский

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ж/д сообщение должно соединять больше украинских и польских городов, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21108) Одесса (7963) Польша (8549) порт (742)


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Топ комментарии
+1
- Повторяю, что практически дело зависит только от вашей самодеятельности. Всю организацию, повторяю, я беру на себя. Материальных затрат никаких, если не считать расходов на телеграммы.
- Сколько же нужно денег на... это... телеграммы?

- Смешная цифра, - сказал Остап, - сто рублей.
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13.10.2020 14:06 Ответить
+1
Эти порты конкуренты в некотором роде, какое сотрудничество.
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13.10.2020 14:45 Ответить
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А канал слабо вырыть Одесса - Гданьск?
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13.10.2020 13:59 Ответить
то у вас мастера беломорканалы рыть...
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13.10.2020 14:03 Ответить
А моря кто?
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13.10.2020 14:39 Ответить
бульбофюрер будет снова не доволен. докеры и рыбообработчики портов минска, гродно и лиды останутся без работы ((.
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13.10.2020 14:02 Ответить
Дай еврей полякам заработать в Украине, а украинцы пускай едут в Польшу батрачить .

Почему проекты не развивать украинцами и не дать им заработать, а полякам ?
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13.10.2020 14:03 Ответить
- Повторяю, что практически дело зависит только от вашей самодеятельности. Всю организацию, повторяю, я беру на себя. Материальных затрат никаких, если не считать расходов на телеграммы.
- Сколько же нужно денег на... это... телеграммы?

- Смешная цифра, - сказал Остап, - сто рублей.
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13.10.2020 14:06 Ответить
Ни дать. ни взять - вылитый Голохвостый.
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13.10.2020 14:08 Ответить
Ко второму сроку он вырастет.
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13.10.2020 14:41 Ответить
Из Одессы в Гданськ морем около 10 000 км...
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13.10.2020 14:15 Ответить
Эти порты конкуренты в некотором роде, какое сотрудничество.
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13.10.2020 14:45 Ответить
будуть футбольні команди приїзджати одна до одної
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13.10.2020 15:55 Ответить
А преЗедент тут причём?
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18.10.2020 20:44 Ответить
 
 