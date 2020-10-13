Страны ЕС продолжают ужесточать карантин из-за коронавируса: закрываются школы и рестораны

В ряде стран Европы продолжают возвращать ограничительные меры, снятые после первой волны коронавируса COVID-19, сообщают европейские СМИ.

В Чехии со среды переводят школьников на дистанционное обучение. Закрывают бары и рестораны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Премьер Нидерландов Марк Рютте, как ожидается, объявит позже во вторник о полном закрытии всех ресторанов, кафе и отелей в стране как минимум на две недели.

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В Италии, между тем, начал действовать запрет на школьные поездки и занятия контактными видами спорта на любительском уровне, даже на открытом воздухе.

Во Франции во вторник проходит заседание кабинета министров, на котором обсуждаются дальнейшие возможные ограничительные меры для контроля ситуации с распространением коронавируса. Перед началом этой встречи министр-делегат по делам гражданства Марлен Шьяппа, отвечая на вопрос о возможном повторном "локдауне", сказала: "Ничего нельзя исключать".

Накануне премьер Великобритании Борис Джонсон объявил о создании в Англии трехуровневой системы ограничений из-за коронавируса. Первый этап включает в себя основные меры, в том числе введение комендантского часа с 22:00 и запрет на собрания более шести человек. Второй этап - высокий уровень готовности - будет охватывать те территории, где уже введены определенные меры. При этом запрет на собрания более шести человек действует в этом случае как в помещениях, так и на улице. Третий этап, по словам Джонсона, - очень высокий уровень готовности. В соответствии с этим этапом в регионах закрывают пабы, бары, а также вводится запрет на любые собрания в помещениях.

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Со вторника пассажиры общественного транспорта в столице Латвии, которые не пользуются защитными масками, должны учитывать, что их могут высадить из транспорта. Об этом объявил мэр Риги Мартиньш Стакис, пишет "Европейская правда".

Стакис подчеркнул, что эти люди не должны подвергать риску других жителей, которые используют маски. Поэтому со вторника следует иметь в виду, что при отказе надеть маску человека могут высадить из общественного транспорта.

"Время, когда только высказывалось предупреждение, прошло", - подчеркнул Стакис.