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Новости Коронавирус и карантин
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Страны ЕС продолжают ужесточать карантин из-за коронавируса: закрываются школы и рестораны

Страны ЕС продолжают ужесточать карантин из-за коронавируса: закрываются школы и рестораны

В ряде стран Европы продолжают возвращать ограничительные меры, снятые после первой волны коронавируса COVID-19, сообщают европейские СМИ.

В Чехии со среды переводят школьников на дистанционное обучение. Закрывают бары и рестораны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Премьер Нидерландов Марк Рютте, как ожидается, объявит позже во вторник о полном закрытии всех ресторанов, кафе и отелей в стране как минимум на две недели.

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В Италии, между тем, начал действовать запрет на школьные поездки и занятия контактными видами спорта на любительском уровне, даже на открытом воздухе.

Во Франции во вторник проходит заседание кабинета министров, на котором обсуждаются дальнейшие возможные ограничительные меры для контроля ситуации с распространением коронавируса. Перед началом этой встречи министр-делегат по делам гражданства Марлен Шьяппа, отвечая на вопрос о возможном повторном "локдауне", сказала: "Ничего нельзя исключать".

Накануне премьер Великобритании Борис Джонсон объявил о создании в Англии трехуровневой системы ограничений из-за коронавируса. Первый этап включает в себя основные меры, в том числе введение комендантского часа с 22:00 и запрет на собрания более шести человек. Второй этап - высокий уровень готовности - будет охватывать те территории, где уже введены определенные меры. При этом запрет на собрания более шести человек действует в этом случае как в помещениях, так и на улице. Третий этап, по словам Джонсона, - очень высокий уровень готовности. В соответствии с этим этапом в регионах закрывают пабы, бары, а также вводится запрет на любые собрания в помещениях.

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Со вторника пассажиры общественного транспорта в столице Латвии, которые не пользуются защитными масками, должны учитывать, что их могут высадить из транспорта. Об этом объявил мэр Риги Мартиньш Стакис, пишет "Европейская правда".

Стакис подчеркнул, что эти люди не должны подвергать риску других жителей, которые используют маски. Поэтому со вторника следует иметь в виду, что при отказе надеть маску человека могут высадить из общественного транспорта.

"Время, когда только высказывалось предупреждение, прошло", - подчеркнул Стакис.

Автор: 

Великобритания (5048) Италия (1657) карантин (16729) Латвия (1358) Нидерланды (1615) Франция (3557) Чехия (1747) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Называется: подготовка к "great reset", т.е. к введению всемирного коммунизма с отменой налички, "вакцинациями" и проч.
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13.10.2020 14:21 Ответить
+2
"Премьер Нидерландов Марк Рютте, как ожидается, объявит позже во вторник о полном закрытии всех ресторанов"
--
Ааа!! Держите меня семеро! Нашли кого в пример ставить - гондураса Рютте. В НЛ открыты школы, кабаки, футболы со зрителями, маски не надо, можно гулянки до 50 человек. Недавно полицаи разогнали мароканцев, у которых 200 рыл на одном бухиче тусило и даже не оштрафовали их. И сейчас они раздумывают не прикрыть ли кабаки.
Как результат - за последнюю неделю начали с 5000 продолжили 7 тысячами заболевших в день (в стране 17 или 18 лимонов жителей вообще), каждый день рост количества заболевших за день по 300-400 человек, забитые реанимации(просят помощи у Германии), нехватка медперсонала (просят участия волонтёров, кого угодно даже без мед образования) и нехватка даже элементарных средств защиты и медикаментов. Соседи отгородились как от чумных.
При всём при этом минимальная ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ страховка - почти 100 евро в месяц с носа.
Давайте, украинцы, не носите маски. Будете в такой же жопе очень скоро. Тут чуда или коллективного иммунитета не случилось.
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13.10.2020 14:37 Ответить
+1
Ага, и избирательные участки, прям все-все закрывают.
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13.10.2020 13:56 Ответить
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В Україні сьогодні на Олімпійському футбол. Людей буде небагато. Десь 20 тис. І всі поголовноно в масках. Ага.
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13.10.2020 13:53 Ответить
Поговаривают, без лыж пускать не будут.
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13.10.2020 13:58 Ответить
В ЄС нема Велюрів.
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13.10.2020 13:54 Ответить
Ага, и избирательные участки, прям все-все закрывают.
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13.10.2020 13:56 Ответить
А наши бараны утверждают что никакого ковида нет.
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13.10.2020 14:03 Ответить
Нет, конечно. Это просто предпоследняя стадия коммунистического переворота.
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13.10.2020 14:22 Ответить
Какая тогда последняя стадия? Всеобщее равенство?
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13.10.2020 14:40 Ответить
Це тільки вб'є економіки.А тоді цим країнам потрібно брати позики в МВФ,вже беруть.
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13.10.2020 14:04 Ответить
Чого це раптом? Таке враження що світова економіка стоїть на ресторанах та концертних залах.
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13.10.2020 14:29 Ответить
https://censor.net/ru/user/230342 Це значна частка бізнесу в кожній країні ЄС.Окремі світові багатії значно збагатилися,на цій епідемії.Є ж дані скільки вже країни втратили і ще втратять.
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13.10.2020 14:38 Ответить
междупрочим, если назвать ресторан "велюр", а гешефт "эпицентр", то их не закроют при любой степении красности пандемии! законы мерфи. )
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13.10.2020 14:05 Ответить
Называется: подготовка к "great reset", т.е. к введению всемирного коммунизма с отменой налички, "вакцинациями" и проч.
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13.10.2020 14:21 Ответить
"Премьер Нидерландов Марк Рютте, как ожидается, объявит позже во вторник о полном закрытии всех ресторанов"
--
Ааа!! Держите меня семеро! Нашли кого в пример ставить - гондураса Рютте. В НЛ открыты школы, кабаки, футболы со зрителями, маски не надо, можно гулянки до 50 человек. Недавно полицаи разогнали мароканцев, у которых 200 рыл на одном бухиче тусило и даже не оштрафовали их. И сейчас они раздумывают не прикрыть ли кабаки.
Как результат - за последнюю неделю начали с 5000 продолжили 7 тысячами заболевших в день (в стране 17 или 18 лимонов жителей вообще), каждый день рост количества заболевших за день по 300-400 человек, забитые реанимации(просят помощи у Германии), нехватка медперсонала (просят участия волонтёров, кого угодно даже без мед образования) и нехватка даже элементарных средств защиты и медикаментов. Соседи отгородились как от чумных.
При всём при этом минимальная ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ страховка - почти 100 евро в месяц с носа.
Давайте, украинцы, не носите маски. Будете в такой же жопе очень скоро. Тут чуда или коллективного иммунитета не случилось.
показать весь комментарий
13.10.2020 14:37 Ответить
 
 