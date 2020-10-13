Подготовка к местным выборам-2020: в системе МВД стартуют командно-штабные учения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В связи с местными выборами МВД начало командно-штабные учения. Основная цель учений - организация принятия решений по привлечению сил и средств, организация безотлагательного реагирования на правонарушения, их документирования и предоставления правовой квалификации, управление, взаимодействие между подразделениями ЦОИВ при выполнении задач при изменении обстановки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"В период с 13 по 16 октября на базе ситуационных центров Нацполиции, пунктов управления Нацгвардии, Госпогранслужбы и ГСЧС будут проведены командно штабные учения по организации взаимодействия по координации действий органов системы МВД во время совместного выполнения задач. Созданы межрегиональные учебные группы: Запад, Восток, Юг, Север", - сказал Яровой.

По его словам, обучение будет проводиться в четыре этапа: продолжение выявления правонарушений, связанных с избирательным процессом; действия при завозе избирательной документации в ТИК, УИК, взятие их под охрану, а также действия в день "тишины"; действия в день голосования и подсчет результатов волеизъявления, перемещение документации из УИК в ТИК и ее сдача соответствующим комиссиям.

"Во время учений будет отработана практическая составляющая с привлечением авиации, взрывотехников, следственно-оперативных групп, пожарных и спасательных расчетов", - добавил Яровой.

Он отдельно отметил необходимость строгого соблюдения санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических норм: "Проведение учений в условиях пандемии ставит перед нами новые задачи и вызовы, поскольку мы должны сделать все для сохранения здоровья личного состава. Необходимо принять исчерпывающие меры по соблюдению карантина".

Председатель Нацполиции Игорь Клименко подчеркнул, что у полицейских большой опыт организации правопорядка и реагирования на противоправные действия во время избирательного процесса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если у избирателя симптомы простуды, он может проголосовать в отдельной кабинке, - ЦИК

"Наши работники знают те алгоритмы, которые мы должны отработать. Поэтому они должны усовершенствовать свои умения и навыки и почерпнуть максимум из этих учений", - сказал Клименко.

Он еще раз подчеркнул необходимость уделять особое внимание средствам индивидуальной защиты личного состава, всего за сутки COVID-19 заболел 281 правоохранитель МВД.

Первый заместитель председателя ГСЧС Олег Мельчуцкий отметил, что после проведения этих учений, у сотрудников ГСЧС не должно остаться вопросов относительно алгоритмов действий во время избирательного процесса.



Фото: сайт МВД

"В этих учениях примут участие те люди, которые в день голосования будут непосредственно нести службу и дежурство в ситуационных центрах. Они приобретут практический опыт и смогут быстро реагировать на изменение обстановки", - сказал Мельчуцкий.

Заместитель председателя Госпогранслужбы Сергей Сердюк сказал, что военнослужащие ГПСУ впервые участвуют в таких учениях:

"Мы впервые участвуем в таких учения МВД. Однако военнослужащие Госпогранслужбы готовы к проведению командно-штабных учений. Нами будут отработаны проверка реальности планов реагирования, совершенствование системы управления и системы реагирования на изменения обстановки, налаживание системы взаимодействия между территориальными органами МВД", - отметил Сердюк. В командно-штабных учениях также примут участие военнослужащие НГУ.

"Оперативный штаб Нацгвардии развернут, расчеты сил и средств по каждой области уточнен. К проведению учений личный состав готов", - сказал заместитель командующего НГУ Николай Миколенко.

Следующим этапом станет проведение таких учений в регионах.

Напомним, МВД обеспечило публичный порядок и безопасность во время проведения избирательной кампании и двух туров выборов Президента Украины в 2019 году. Выборы прошли без серьезных правонарушений.