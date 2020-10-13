В проект Госбюджета-2021 внесли поправок более чем на 1 трлн грн, - "слуга народа" Кравчук

В проект государственного бюджета на 2021 внесены несколько тысяч поправок, на выполнение которых нужны 1,15 триллиона гривен.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По словам нардепа, в целом в проект госбюджета-2021 депутаты подали несколько тысяч поправок и предложений, которые "сгруппировали в таблицу - и теперь это 2,5 тысячи поправок". Накануне их начал рассматривать Комитет ВР по вопросам бюджета.

"Интересный факт: вообще, если все эти поправки посчитать в деньгах, то есть расходы, то это на 1 триллион 150 миллиардов гривен. Поэтому понятно, что это праздник популизма, и нельзя будет все эти правки принять в Бюджетном комитете", - отметила Кравчук.

В то же время она выразила надежду, что в госбюджете-2021 увеличатся расходы на здравоохранение.

Кравчук также выразила надежду, что заболевание ряда народных депутатов на коронавируса болезнь не помешает проведению 20 октября заседание Верховной Рады, на котором будет рассматриваться законопроект о государственном бюджете на 2021 год.

"Это не внеочередное заседание - это очередное заседание, оно в календарном плане Верховной Рады на вторник. Поэтому, действительно, это заседание будет, и дополнительных шагов для того, чтобы его созвать, не нужно, и депутаты, конечно соберутся 20-го числа. Конечно, кто-то будет на самоизоляции, кто-то - даже в больнице, кто-то болеет, но, думаю, нам хватит голосов, чтобы проголосовать бюджет", - сказала парламентарий.

Ранее сообщалось, что к законопроекту о Государственном бюджете на 2021-й год поступила 2451 правка от народных депутатов.

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