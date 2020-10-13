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Новости Бюджет-2021
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В проект Госбюджета-2021 внесли поправок более чем на 1 трлн грн, - "слуга народа" Кравчук

В проект Госбюджета-2021 внесли поправок более чем на 1 трлн грн, -

В проект государственного бюджета на 2021 внесены несколько тысяч поправок, на выполнение которых нужны 1,15 триллиона гривен.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По словам нардепа, в целом в проект госбюджета-2021 депутаты подали несколько тысяч поправок и предложений, которые "сгруппировали в таблицу - и теперь это 2,5 тысячи поправок". Накануне их начал рассматривать Комитет ВР по вопросам бюджета.

"Интересный факт: вообще, если все эти поправки посчитать в деньгах, то есть расходы, то это на 1 триллион 150 миллиардов гривен. Поэтому понятно, что это праздник популизма, и нельзя будет все эти правки принять в Бюджетном комитете", - отметила Кравчук.

В то же время она выразила надежду, что в госбюджете-2021 увеличатся расходы на здравоохранение.

Кравчук также выразила надежду, что заболевание ряда народных депутатов на коронавируса болезнь не помешает проведению 20 октября заседание Верховной Рады, на котором будет рассматриваться законопроект о государственном бюджете на 2021 год.

"Это не внеочередное заседание - это очередное заседание, оно в календарном плане Верховной Рады на вторник. Поэтому, действительно, это заседание будет, и дополнительных шагов для того, чтобы его созвать, не нужно, и депутаты, конечно соберутся 20-го числа. Конечно, кто-то будет на самоизоляции, кто-то - даже в больнице, кто-то болеет, но, думаю, нам хватит голосов, чтобы проголосовать бюджет", - сказала парламентарий.

Ранее сообщалось, что к законопроекту о Государственном бюджете на 2021-й год поступила 2451 правка от народных депутатов.

Также читайте: В проект Госбюджета-2021 внесли уже более 5 тыс. поправок, - "слуга народа" Кравчук

Автор: 

госбюджет (1187) поправки (104) Кравчук Евгения (368)


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Топ комментарии
+3
Если бы они нашли чем тот бюджет наполнить, поправки жрать будете?
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13.10.2020 14:13 Ответить
+2
Зеля не виноват,это все Коломойский
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13.10.2020 14:19 Ответить
+1
Це одне з анансованих Зепитань?
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13.10.2020 14:17 Ответить
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Вернуть взад Степанова на монетный двор, он напечатает...
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13.10.2020 14:09 Ответить
Тобто 20 числа депутани розберуться з усіма правками і проголосують бюджет
Фантастика?
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13.10.2020 14:12 Ответить
Если бы они нашли чем тот бюджет наполнить, поправки жрать будете?
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13.10.2020 14:13 Ответить
Це одне з анансованих Зепитань?
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13.10.2020 14:17 Ответить
Содержание и кортеж Зели увеличили до 100 автобрычек,а начинал с вилипеда за 5 штук гривен. Общие расходы на контору Зели превысят миллиард гришелей....,а с учетом инфляции польтора
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13.10.2020 14:16 Ответить
Зеля не виноват,это все Коломойский
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13.10.2020 14:19 Ответить
Самокат Гончарука подарим Зеленскому бензина не надо и экологический чистый транспорт....
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13.10.2020 14:22 Ответить
А скільки поправок внесено на наповнення бюджету, окрім друкування грошей, звичайно?
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13.10.2020 14:26 Ответить
як "тришкин кафтан" з басні..
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13.10.2020 14:33 Ответить
тока грошей в нем от того багаче не станет, а остальные вже заранее понадкушены
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13.10.2020 14:44 Ответить
Откуда брать собрались?!
Не иначе как печатать будут?!
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13.10.2020 15:15 Ответить
во мрази добрались до корыта и не подавятся. хотелки свои застолбить надо пока при власти .
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13.10.2020 16:49 Ответить
 
 