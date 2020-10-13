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Ключевой вопрос, который сейчас ставит МВФ, касается работы антикоррупционных органов, - глава Минфина Марченко

Ключевой вопрос, который сейчас ставит МВФ, касается работы антикоррупционных органов, - глава Минфина Марченко

Власти выполняют задачи Международного валютного фонда, который имеет определенные вопросы по работе антикоррупционных органов и зарплат членов наблюдательных советов.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью изданию The Page, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства.

Он заверил, что власть Украины выполнила задачу по созданию единых юридических лиц, по работе с кредитами, которые не работают, по рынку газа, а в ближайшее время - по уставу НАК. Но, по словам министра, у МВФ есть вопросы по работе антикоррупционных органов, об ограничении заработных плат наблюдательных советов. При этом, Марченко сообщил, что сейчас ведутся переговоры с МВФ, и некоторые вопросы решаются.

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"У нас на этом этапе происходит коммуникация, есть определенные вопросы, которые мы сейчас решаем. И на этом этапе я не вижу никаких проблем, чтобы говорить категорично, что мы не в программе. Если бы мы сказали это, когда получили программу (мы ее получили в мае, а в июне она была запущена), я бы сказал, что у нас все чудесно. Сейчас у нас процесс переговоров. И сказать, что там у нас все совсем идеально, я не могу. Но это не значит, что у нас отсутствуют коммуникации и мы не двигаемся в направлении тех вопросов, которые перед нами ставят. Маяки мы выполняем. Мы выполнили задачу по созданию единых юридических лиц, по работе с кредитами, которые не работают, по рынку газа, а в ближайшее время - по уставу НАК. Но дело не только в маяках. Есть вопросы по работе антикоррупционных органов, об ограничении заработных плат наблюдательных советов. Это те ключевые вопросы, которые сейчас ставит МВФ", - рассказал глава Минфина.

Автор: 

МВФ (3338) Минфин (1556) Марченко Сергей (300)


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Топ комментарии
+3
Ви що , Сірожі Лещенку зібрались його жалюгідну зряплату урізати ???)))
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13.10.2020 14:21 Ответить
+1
Да всё просто, ребята.
МВФ требует передать Украину под внешнее (т.е. его) управление. Иначе денег не будет, а будет дефолт, и голодное население развесит зелёных вдоль Хрещатика.
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13.10.2020 14:18 Ответить
+1
У України два , кординально протилежних , шляхи розвитку,або єврошлях, або повернення в московське ярмо !!))
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13.10.2020 14:24 Ответить
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Да всё просто, ребята.
МВФ требует передать Украину под внешнее (т.е. его) управление. Иначе денег не будет, а будет дефолт, и голодное население развесит зелёных вдоль Хрещатика.
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13.10.2020 14:18 Ответить
У України два , кординально протилежних , шляхи розвитку,або єврошлях, або повернення в московське ярмо !!))
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13.10.2020 14:24 Ответить
А просто сами за себя побороться не хотите ?
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13.10.2020 14:24 Ответить
А хто проти ?? Розбудова сувереної ,потужної держави європейського типу !! Європейського, а не ординського !!))))))
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13.10.2020 14:27 Ответить
То що брати за приклад ,досвід параноїдальних шизофреників "Русского мира" ??))))
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13.10.2020 14:40 Ответить
а еще просит провести проверку(международную) фонда борьбы с вирусом. И узнать, в какую яму была закопаны денежка. Чтобы откопать и забрать себе.
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13.10.2020 14:20 Ответить
Ви що , Сірожі Лещенку зібрались його жалюгідну зряплату урізати ???)))
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13.10.2020 14:21 Ответить
чем больше органов-тем больше вопросов , тут надобен главный орган, активно кладущий на все остальные, и тока после его создания над украиной прольется манна небесная
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13.10.2020 14:30 Ответить
после того,как в МВФ узнали о зарплатах в наблюдательных советах в Украине многие сотрудники МВФ подумали о возможном переходе на работу в наб,советы Украины???
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13.10.2020 14:55 Ответить
Смотря какая планируется карьерная лестница. Для многих работодателей работа в украинских структурах будет восприниматься как коррупционный зашквар от которого не отмоешься.
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13.10.2020 16:13 Ответить
 
 