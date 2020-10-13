Ключевой вопрос, который сейчас ставит МВФ, касается работы антикоррупционных органов, - глава Минфина Марченко

Власти выполняют задачи Международного валютного фонда, который имеет определенные вопросы по работе антикоррупционных органов и зарплат членов наблюдательных советов.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью изданию The Page, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства.

Он заверил, что власть Украины выполнила задачу по созданию единых юридических лиц, по работе с кредитами, которые не работают, по рынку газа, а в ближайшее время - по уставу НАК. Но, по словам министра, у МВФ есть вопросы по работе антикоррупционных органов, об ограничении заработных плат наблюдательных советов. При этом, Марченко сообщил, что сейчас ведутся переговоры с МВФ, и некоторые вопросы решаются.

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"У нас на этом этапе происходит коммуникация, есть определенные вопросы, которые мы сейчас решаем. И на этом этапе я не вижу никаких проблем, чтобы говорить категорично, что мы не в программе. Если бы мы сказали это, когда получили программу (мы ее получили в мае, а в июне она была запущена), я бы сказал, что у нас все чудесно. Сейчас у нас процесс переговоров. И сказать, что там у нас все совсем идеально, я не могу. Но это не значит, что у нас отсутствуют коммуникации и мы не двигаемся в направлении тех вопросов, которые перед нами ставят. Маяки мы выполняем. Мы выполнили задачу по созданию единых юридических лиц, по работе с кредитами, которые не работают, по рынку газа, а в ближайшее время - по уставу НАК. Но дело не только в маяках. Есть вопросы по работе антикоррупционных органов, об ограничении заработных плат наблюдательных советов. Это те ключевые вопросы, которые сейчас ставит МВФ", - рассказал глава Минфина.