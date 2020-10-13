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Новости Революция в Беларуси
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Тихановская объявила "Народный Ультиматум" Лукашенко: Он должен заявить об уходе, прекратить насилие и освободить политзаключенных

Тихановская объявила

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила срок Народного Ультиматума захватившему власть в Беларуси "президенту" Александру Лукашенко.

Об этом Тихановская сообщила в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования:

1. Лукашенко должен объявить об уходе.
2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.
3. Все политзаключенные должны быть освобождены.

Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом. И 26 октября начнётся национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и всё это время беларусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест", - говорится в сообщении.

"Беларусь - это больше, чем режим. Беларусь - это сильнее, чем режим. Раз вы ждали приказа - то вот приказ. И срок его исполнения - до 25 октября", - подытожила лидер оппозиции.

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Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3626) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+17
"Он должен заявить об уходе, прекратить насилие и освободить политзаключенных"

а то что?
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13.10.2020 14:24 Ответить
+11
вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом и мирно сядет по автозакам
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13.10.2020 14:25 Ответить
+6
А то напишет в "Спортлото".
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13.10.2020 14:38 Ответить
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"Он должен заявить об уходе, прекратить насилие и освободить политзаключенных"

а то что?
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13.10.2020 14:24 Ответить
Тихановская объявила" Народный Ультиматум" Лукашенко: Он должен заявить об уходе, прекратить насилие и освободить политзаключенных - Цензор.НЕТ 6746
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13.10.2020 14:26 Ответить
бацьку с енотом давай... этот остогыд еще по дыбильному кварталу для развлекалова рыгов.
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13.10.2020 14:44 Ответить
Кураторы работают над дальнейшими шагами народной независимой претендентки ни пойми куда.
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13.10.2020 14:28 Ответить
Перечисляя эпитеты вы забыли поставить кавычки .
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13.10.2020 15:02 Ответить
А то напишет в "Спортлото".
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13.10.2020 14:38 Ответить
Квітами закидають так, що перемруть всі спецпризначенці. Хтось від алергії, а інші від сміху.
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13.10.2020 15:15 Ответить
ато все болотные рабы на колени станут, как руские.
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13.10.2020 15:42 Ответить
А то заболтает ДО СМЕРТИ.
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13.10.2020 16:55 Ответить
а то что непокоримый лукашеску побежал в сизо уговаривать заключенных прекратить митинги и демонстрации . уходит ситуация из под контроля у лысой путинской шавки . ему путин дал срок 2 месяца закончить протесты или он будет убран своими . вот и беситься лукавый от злобы .
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13.10.2020 19:21 Ответить
вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом и мирно сядет по автозакам
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13.10.2020 14:25 Ответить
1. Белорусы научены 1994 г. и шансы избрать клоуна во власть пониже, чем в Украине в 2019.
2. Именно "мирность" и дала огромные симпатии в Европе протестующим.
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13.10.2020 15:04 Ответить
Пока вы не поймете, что ***** с кацапстаном - не братья, не друзья, и даже не нейтральные наблюдатели, а враги, более чем о минской губернии московии вам даже мечтать не стоит.
Или вы рветесь в "союзное" государство?
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13.10.2020 15:14 Ответить
Видишь ли в РБ нет ОПЗЖ и многочисленных поклонников рюсского мира, даже на востоке. В этом отличие огромное. И есть понимание, что данном этапе главное!
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13.10.2020 15:36 Ответить
Білорусь і є рюсскім міром.
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13.10.2020 15:40 Ответить
Вам не нужен ни зажопный блок, ни партия шмария. Ваши "революционеры" во главе с тихановской и есть поклонники ***** и рюсского мира.
В Армении в результате подобной заварушки сменили шило на мыло. А воз и ныне там.
Пока не смените мышление, не поймете, что маскали - враги свободы и демократии, воз там и останется.
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13.10.2020 16:43 Ответить
Как быстро забылось, как на этих странцах 2 года назад лились дифирамбы в сторону Пашиняна!? Может про Савченко еще напомнить?
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14.10.2020 10:01 Ответить
кроме лукашеску с путиным никто не братаеться. с чего ты взял что Беларусь рветься в расию ?
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13.10.2020 19:23 Ответить
Путину все подлизывают - кричат, мы не против ***** и Раши. Для меня это равнозначно "мы не против диктатуры и коррупции". Уже выше писал - ***** с понятием "Суверенитет бывших республик сересера" и "Демократия" несовместим.
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13.10.2020 20:52 Ответить
А с ****** никто не встречается и не говорит не потому, что не хотят или брезгуют. А потому, что ***** их и в ..... не ставит. Была бы возможность - побежали бы в ноженьки кланяться еще похлеще бацьки.
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13.10.2020 20:54 Ответить
Симпатии в Европе на хлеб не намажешь.
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13.10.2020 15:18 Ответить
Если бы не Европа и США, тл в Украине давно бы лепешки из навоза в обиход вошли!
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13.10.2020 15:33 Ответить
єслі би нє кацапія, то Білорусь давно жерла б лайно, навіть не формуючи лєпЙОшкі.
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13.10.2020 15:42 Ответить
Беларусь бы жила как Польша , а вы бы ездили к ним на заработки . Да вы и при лукашеску ездили .
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13.10.2020 19:24 Ответить
будете доїдати лайно бєз_лєпЙОшек, якщо росія не кине вам щось їстівне Авжеж.
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13.10.2020 19:36 Ответить
Ха-ха, симпатии Ну Майдан тоже три месяца стоял мирно, полно симпатий было. Потом в Крыму мирно не сопротивлялись пуйлу - в Европе проявляли озабоченность и симпатию.
А правда в том, что чем дольше беларусы тянут, тем больше крови потом прольется.
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13.10.2020 16:50 Ответить
после цего ультиматума точно ясно, шо бацка сложит лапки кверху, напишет заяву, сложит с себя полномочия и спокойно укатит в ростов
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13.10.2020 14:25 Ответить
перепрошую пане, це якою мовою було написано?
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13.10.2020 16:05 Ответить
эсперанто, коли неуч
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13.10.2020 16:06 Ответить
ага, славянска еспєранта, зрозумів
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13.10.2020 16:51 Ответить
Он уже бегает в СИЗО и просит у заключенных прекратить митинги и шествия . Допекло путинского холуя однако .
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13.10.2020 19:26 Ответить
Лукашенко должен объявить об уходе, а Света обьявит о приходе.
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13.10.2020 14:26 Ответить
Новый фюрером Белоруси будет Бабарико,я об этом тут с месяц назад говоррил
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13.10.2020 14:27 Ответить
Куда лучше чем Зеленский . Экономически образован , наркотики не употребляет . Опыт управления крупным банком .
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13.10.2020 19:27 Ответить
А не заявит об уходе, все пойдем сажать бульбу. Хай деспот мучается, когда она вымерзать начнет!
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13.10.2020 14:28 Ответить
А Лукаш....так и испугался !!!!!
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13.10.2020 14:28 Ответить
Судя по тому что 4 часа лично уговаривал в СИЗО Бабарыку перекратить протесты - да испугался
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13.10.2020 19:28 Ответить
тихановская - говорящая голова, не более
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13.10.2020 14:29 Ответить
Молодцы!!!! Но помните ФСБ - она может быть хитрее хитрого!!! Но они тупые-боритесь!!!!
И не бойтесь!!! Лукашенко - вор и не более , как и путин!!! Просто ворье!!!
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13.10.2020 14:29 Ответить
та за эти 13 дней он всех политзаключённых в тюремных двориках расстреляет. обьявит о их освобождении, примется за расстрелы мирно вышедших на улицы с народным ультиматумом и обьявит коленьку престолонаследником ))
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13.10.2020 14:30 Ответить
лукашенко піде, прийде новий прокремлівський губернатор
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13.10.2020 14:30 Ответить
так сябры то ведутся на шило-мыло.
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13.10.2020 14:34 Ответить
Ой, дурепа, ну, ельцин с горбачевым не поделили трон - СССР гавкнулся, эта девка с бацькай не может поделить беларусь... ВАНГУЮ... в итоге: Великое княжество литовское, або тартария до Кенинсберга.
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13.10.2020 14:32 Ответить
Тыц😂🌷××
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13.10.2020 14:40 Ответить
Ну не дура ли а? Если не выполнит требования то вся страна МИРНО выйдет, ультиматум блдь.
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13.10.2020 14:34 Ответить
а что ей еще говорить? Все провалено, что еще говорить?
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13.10.2020 14:37 Ответить
Так пусть молчит и не выглядит дурой.
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13.10.2020 14:40 Ответить
Так она не просто ею выглядит ,она ею и есть.
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13.10.2020 15:04 Ответить
"яка розумна тому альтернатыва?" (С)
Обратно на кухню деруны жарить? Если вещает с телевизера, значит есть за что кушать. А киздеть - не мешки ворочать.
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13.10.2020 16:38 Ответить
Это у вас лукашистов подгорает . Путинский приказ лукашеску закончить протесты за два месяца . Лысый бегает в СИЗО уговаривает прекратить протесты
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13.10.2020 19:31 Ответить
Когда объявляют улитматум то говорят последствия его не выполнения . А так это пшик а не ультиматум
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13.10.2020 14:34 Ответить
"Ой, баюс, баюс" (с)
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13.10.2020 14:36 Ответить
Что-то долго она думала,надо было раньше это делать, но лучше позже,чем никогда!
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13.10.2020 14:37 Ответить
Если народ не оспаривает приверженность Светы к пыне... То в чем вопрос этих мансов... только личное эго светы? а народ ведется, как будто, б, шо-та в корне изменится вокруг вечной дружбы с пыней.
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13.10.2020 14:38 Ответить
ЗЫ... ВОт есть у светика , шо-та кацапско-дыкунское - не строить , а валить под ноль. Это нужно быть садомазохистом, таким как Света , чтобы во время коронавируса , еще больше садить на ноль экономику Беларуси...
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13.10.2020 14:42 Ответить
олександре, охолонь трошки, ти щось перегрівся
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13.10.2020 16:10 Ответить
Насчет охолонуть - к светику.
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13.10.2020 16:15 Ответить
вона якраз не перегрівається, а робить, що їй підказують "старші товариши"
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13.10.2020 16:23 Ответить
як в неї вдасться її авантюра, то ще буде питання хто скоріше буде до ЄС прийнятий - Україна чи Білорусь
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13.10.2020 16:25 Ответить
Свежая мысль
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13.10.2020 14:39 Ответить
Испугали ёжика голой жопой, цветочков побольше заготовьте и зеленку с бинтами от титуханов омоновских.
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13.10.2020 14:40 Ответить
А если не, то мы снова будем бродить улицами...
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13.10.2020 14:41 Ответить
А что потом?
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13.10.2020 14:46 Ответить
Завезут новую партию "цветов" из ЕС.
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13.10.2020 14:50 Ответить
А я бы на месте бацьки закрыл все магазины, оставил бы тока на территории заводов, мол кто не работает - не ест...Пусть светик дальше чешет репу , шо бы еще учудить во время коронавируса а нсчет массовых сборищ... Да ее только за нарушение карантина упрятать в казематы мало... Та бацька ж мягкотелый и легкомысленный : ни во что не ставит коронавирус.
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13.10.2020 14:50 Ответить
Дура полная, все эти страшилки которыми она угрожает уже провалились.
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13.10.2020 15:09 Ответить
Если оппозиция ведет активную работу в армии, то ультиматум хорошо подготовлен, и беларусам будет чем ответить путинским полицаям на их стрельбу через 2 недели - я не думаю, что в КС из 4000 человек собрались одни только эмоциональные дамы и легкомысленные мечтатели "о счастливом будущем Беларуси".
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13.10.2020 15:10 Ответить
«Любят русские люди бунтовать!
Встанут на колени перед барским домом и стоят, подлецы! И ведь знают, что бунтуют, и всё равно стоят!» - Салтыков-Щедрин
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13.10.2020 15:13 Ответить
А если не выполнит - она пожалуется *****?
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13.10.2020 15:21 Ответить
Я вижу слишком много освободителей, я не вижу свободных людей. Герцен
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13.10.2020 15:22 Ответить
Зайди на цензор Тихановская. Тут тебя всему научат и все объяснят.
Здесь- лучшие из лучших, эксперты и стратеги собрались.
Цвет ума и здравого смысла, закаленные в боях и клавиатурных окопах.
Если не стошнит от их поучений- то делай так как они советуют.
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13.10.2020 15:30 Ответить
Ну, в отличие от Тихановской, некоторые из пишущих здесь прошли Майдан и войну с мордором. А ты что прошел, что берешься судить здесь украинцев?
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13.10.2020 16:53 Ответить
Серьезная заявка на победу! Лукакашка очканет
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13.10.2020 16:07 Ответить
"Страшно,аж жуть!" (с)
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13.10.2020 16:07 Ответить
колхозник твои ультиматумы на фуфельнике вертел. там среди ментов уже больше кацапов чем белорусов. сейчас устроят провокации, сожгут коктелями молотова пару мусорских автобусов и можэт грохнут пару ментов. обвинят в этом протестующих и перейдут к стрельбе боевыми
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13.10.2020 16:07 Ответить
ну, я вважаю, що на той випадок там є і інші люди, які візьмуть справу в свої руки
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13.10.2020 16:15 Ответить
бо люди вже добре підігріті минулими подіями, а як лукашенка нічого не буде такого робити, то вже буде велике питання "хто винуватий? та що робити?"
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13.10.2020 16:18 Ответить
почему не проверить итоги голосования
15 участках на выбор случайный
вместе ЕС и с есть предмет для разговора
а так проголосовали кушайте что выбрали

а
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13.10.2020 16:10 Ответить
бюлетнів вже нема, спалили їх
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13.10.2020 16:20 Ответить
Сразу после выборов Лукашенко предлагал пересчитать бюллетени. Но оппозиция отказалась. Надеялись на выступления и протесты
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13.10.2020 16:37 Ответить
Хотел бы пересчитать - предлагал бы постоянно, пока не согласились. Но ему доложили, что честный пересчет для него смерти подобен.
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13.10.2020 16:55 Ответить
А еще лучше перевыбора, так раз 10 подряд, пока народ не очумеет и не выберет Тихановскую. Говорил же Ленин "У нас каждая кухарка будет руководить государством"!
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13.10.2020 17:18 Ответить
Уважаемая дама-мадама Тихоновская. Вы сидите в Вильнюсе и что-то вещаете. Вам не стыдно?
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13.10.2020 16:35 Ответить
ви мабуть з ментів, ще тих, януковичських, бо нікнейма "прокуратор" вони дуже **********
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13.10.2020 16:43 Ответить
Эта самая...вазелин не забудьте захватить....
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13.10.2020 17:04 Ответить
Хотелось бы знать - а то шо? Очередной марш на этот раз молодых мамочек с колясками устроите?
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13.10.2020 17:04 Ответить
В древнем мире с узурпаторами не сюсюкались, режиком по пузу и в реку на корм рыбам! И правильно делали, а сейчас к чему этот "мирный процесс" и формальное "соблюдение законности" (на которуют власть ложила "большой и толстый", зачем соблюдение формальностей, когда по сути всем и так все понятно!?)
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13.10.2020 18:05 Ответить
Канадский трепила рассказывает как надо с диктаторами обращаться ? Давай там общечеловеческие ценности впитывай поглубже . Китайцы в Онтарио теребуют вывешивать красный китайский флаг над официальными зданиями на их комуняцкие праздники , а ты тут советы другим раздаешь .
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13.10.2020 19:36 Ответить
в этом мире все происходит НАСИЛЬНО или УГРОЗОЙ ПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ и не надо эдесь сопливую чушь писать о "каких -о там ценгостях" (за исполненипм которых тоже ответственнен опрелеленный институт насилия)! если вы этого не понимаете, то это ваши проблесы с интеллектом и незнанипм исторических фактов)!
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13.10.2020 20:16 Ответить
Ona skazala vsio verno,nado davit etogo ruskogo gubernatora.On ne prezident on gubernator postavlen rosijej poskolku liudi ego nevybyrali
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13.10.2020 18:41 Ответить
Тут ґудаси кажуть, що вони не є кацапською губернією мовляв, у них нема прокацапських областей, як в Україні. Насправді вони вже давно губернія кацапії
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13.10.2020 19:38 Ответить
"Государственные магазины" это типа как в совке были?
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13.10.2020 23:39 Ответить
 
 