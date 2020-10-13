Тихановская объявила "Народный Ультиматум" Лукашенко: Он должен заявить об уходе, прекратить насилие и освободить политзаключенных

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила срок Народного Ультиматума захватившему власть в Беларуси "президенту" Александру Лукашенко.

Об этом Тихановская сообщила в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования:



1. Лукашенко должен объявить об уходе.

2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.

3. Все политзаключенные должны быть освобождены.



Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом. И 26 октября начнётся национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и всё это время беларусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест", - говорится в сообщении.

"Беларусь - это больше, чем режим. Беларусь - это сильнее, чем режим. Раз вы ждали приказа - то вот приказ. И срок его исполнения - до 25 октября", - подытожила лидер оппозиции.

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