Украина тесно работает с Польшей над увеличением пунктов пропуска на границе, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что официальный Киев тесно работает с Варшавой над вопросом увеличения количества автомобильных пунктов пропуска на украинско-польской границе и их пропускной способности.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы линия границы не разделяла наши дружеские страны, а наоборот – объединяла наши государства. Следует развивать инфраструктуру совместной границы, увеличивать его пропускную способность, и вместе эффективно противодействовать контрабанде", - сказал он, выступая во вторник на украинско-польском экономическом форуме в Одессе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Зеленский напомнил, что сегодня на украинско-польской границе действует 8 автомобильных пунктов пропуска. "Очевидно, что их недостаточно. Мы тесно работаем с нашими партнерами, чтобы увеличить и количество новых пунктов пропуска, и пропускную способность всех существующих", - подчеркнул он.

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Президент также указал, что Украина работает над улучшением подъездных дорог к пунктам пропуска с украинской стороны. "Новые возможности тут открывает реализация договора между нашими правительствами о кредите в EUR100 млн на условиях связанной помощи. Мы стремимся, чтобы в ближайшее время перевозчики и путешествующие не чувствовали никакой разницы, въезжая с территории Польши на автодороги нашей Украины", - сказал он.