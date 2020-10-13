РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9914 посетителей онлайн
Новости
1 034 6

Украина тесно работает с Польшей над увеличением пунктов пропуска на границе, - Зеленский

Украина тесно работает с Польшей над увеличением пунктов пропуска на границе, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что официальный Киев тесно работает с Варшавой над вопросом увеличения количества автомобильных пунктов пропуска на украинско-польской границе и их пропускной способности.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы линия границы не разделяла наши дружеские страны, а наоборот – объединяла наши государства. Следует развивать инфраструктуру совместной границы, увеличивать его пропускную способность, и вместе эффективно противодействовать контрабанде", - сказал он, выступая во вторник на украинско-польском экономическом форуме в Одессе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Зеленский напомнил, что сегодня на украинско-польской границе действует 8 автомобильных пунктов пропуска. "Очевидно, что их недостаточно. Мы тесно работаем с нашими партнерами, чтобы увеличить и количество новых пунктов пропуска, и пропускную способность всех существующих", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Госпогранслужба сообщает об очередях на границе Украины с Польшей и Венгрией: пропуска ждут около 300 автомобилей

Президент также указал, что Украина работает над улучшением подъездных дорог к пунктам пропуска с украинской стороны. "Новые возможности тут открывает реализация договора между нашими правительствами о кредите в EUR100 млн на условиях связанной помощи. Мы стремимся, чтобы в ближайшее время перевозчики и путешествующие не чувствовали никакой разницы, въезжая с территории Польши на автодороги нашей Украины", - сказал он.

Автор: 

граница (5312) Зеленский Владимир (21108) Польша (8549)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тесно работает это еще мягко сказано, работают настолько плотно, шо выбор позы не имеет ровным счетом никакого значения
показать весь комментарий
13.10.2020 14:34 Ответить
Самой нужной и умной профессией в мире считается механик
показать весь комментарий
13.10.2020 14:35 Ответить
На РАБссию ездиють только Вадим Рабинович и его братан Ведмедчук....пунткты пропуска закрыты на 50 лет...
показать весь комментарий
13.10.2020 14:38 Ответить
Увеличение пнктов пропуска - это хорошо.
Вот только непонятно как это тебе, нелох, поможет отмыться от толстенного слоя грязи которой ты оброс, словно второй кожей.
показать весь комментарий
13.10.2020 14:38 Ответить
З мадяротою треба закривати кордон, нема сенсу витрачати кошти на це хантемансійське сміття...
показать весь комментарий
13.10.2020 20:37 Ответить
 
 