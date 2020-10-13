РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9914 посетителей онлайн
Новости Тарифы ЖКХ
4 007 50

Цены на газ будут ниже, чем в прошлом отопительном сезоне, - глава Минфина Марченко

Цены на газ будут ниже, чем в прошлом отопительном сезоне, - глава Минфина Марченко

В украинском правительстве прогнозируют, что цены на газ в нынешнем отопительном сезоне будут ниже, чем в прошлом. И в целом там считают, что с отопительным периодом нет сложностей.

Об этом в интервью thepage.ua рассказал министр финансов Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на рынке уже появилось больше поставщиков газа и есть возможность решать, с кем лучше работать.

"… я сказал бы, что на рынке газа нет монополии, а есть возможность выбирать. Есть рынок и рыночная цена. Но сейчас рыночная цена на газ ниже, чем была в прошлом отопительном сезоне", - отметил Марченко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Цена на газ вырастет, но будет самой низкой за последние пять лет, - Шмыгаль. ВИДЕО

Он также подчеркнул, что цены на газ не будут резко повышаться.

"Мы на этот отопительный сезон прогнозируем низкий уровень цен - ниже, чем в прошлом году, если считать в целом", - добавил министр.

Автор: 

Минфин (1556) тарифы (1893) Тарифы на газ (352) Марченко Сергей (300)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+20
Цены будут ниже,а доставка дороже.
показать весь комментарий
13.10.2020 14:43 Ответить
+15
И скромно умолчали о плате за доставку! А если эти суммы соединить?
показать весь комментарий
13.10.2020 14:46 Ответить
+13
Газ буде дорожчати повільніше, ніж його доставка.
показать весь комментарий
13.10.2020 14:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цены будут ниже,а доставка дороже.
показать весь комментарий
13.10.2020 14:43 Ответить
Газ буде дорожчати повільніше, ніж його доставка.
показать весь комментарий
13.10.2020 14:44 Ответить
Вот те раз!
показать весь комментарий
13.10.2020 14:45 Ответить
И скромно умолчали о плате за доставку! А если эти суммы соединить?
показать весь комментарий
13.10.2020 14:46 Ответить
Там і без доставки в жовтні дорожче... А ще доставочка і вже майже вийшли на 8,55, які були два роки тому при вдвічі вищих цінах на світових ринках.
показать весь комментарий
13.10.2020 15:05 Ответить
За жовтень ціна газу 6,66 доставка 0.94 = 7,5 як при Порошенку. При Порошенку доставка у 2015 коштувала 1.15
показать весь комментарий
13.10.2020 16:56 Ответить
В Києві доставка,обслуговування та 104 є усього-0,44 копійки куб за все!
-там де найбільше крадуть газу там і дорожча доставка і т.д.
показать весь комментарий
13.10.2020 18:07 Ответить
В Киеве всегда тарифы были меньше. И цены для Украины на доставку устанавливали в Киеве. Так что не надо п здеть про воровство.
показать весь комментарий
13.10.2020 18:35 Ответить
Во-во...там де тянули по 20 км до "іменія"крутого пана то тепер за таких одиничок і ціна для "бидла")а харківміськгаз усього 36 копійок!!!
а всєгда чи раніше то було за транспортування та 104 в середньому по країні не дивлячись що не всі облгази успіли на фіртаща оформити,от тому і=

АТ
№ постанови
Тариф розподілу з 01.01.20 по 30.06.20, за 1 м3 з ПДВ (20%)
Тариф на розподіл з 01.07.20 по 31.12.20, за 1 м3 з ПДВ (20%)
Вінницягаз
3014
1,068
1,164
Волиньгаз
3015
1,092
1,176
Дніпрогаз
3017
0,66
0,708
Дніпропетровськгаз
3018
1,248
1,368
Житомиргаз
3020
1,068
1,188
Закарпатгаз
3021
1,248
1,368
Запоріжгаз
3022
0,66
0,768
Івано-Франківськгаз
3023
1,2
1,380
Київоблгаз
3025
0,936
0,972
Криворіжгаз
3029
0,42
0,456
Львівгаз
3032
1,08
1,188
Миколаївгаз
3035
1,308
1,464
Рівнегаз
3038
1,2
1,236
Сумигаз
3039
0,912
1,032
Тисменицягаз
3042
1,236
1,380
Харківгаз
3044
1,236
1,356
Харківміськгаз
3045
0,36
0,360
Хмельницькгаз
3047
1,044
1,104
Чернівцігаз
3049
1,26
1,440
Чернігівгаз
3050
1,068
1,128
показать весь комментарий
13.10.2020 18:48 Ответить
Это в какой области?
показать весь комментарий
13.10.2020 18:36 Ответить
Ціни на газ будуть нижчими, ніж у минулому опалювальному сезоні, - глава Мінфіну Марченко - Цензор.НЕТ 4313
показать весь комментарий
13.10.2020 19:02 Ответить
Отлично! Поднимется только цена доставки.
показать весь комментарий
13.10.2020 14:47 Ответить
главное при мировом падении цен на газ, не только удержать его цену для населения, но возможно даже и её повысить.
показать весь комментарий
13.10.2020 14:47 Ответить
главное было закачать в хранилища по супер низкой цене...а уж продавать не выше прошлогодней (не скучной...плюс доставка))))
показать весь комментарий
13.10.2020 14:57 Ответить
а от можно есчо включить в стоимость цену за его одорирование )
показать весь комментарий
13.10.2020 14:59 Ответить
я вас умоляю... думаете еще не включили??? )))
показать весь комментарий
13.10.2020 15:01 Ответить
а от уверен, шо нє !! а одорант стоє таки больших денег ! )))
показать весь комментарий
13.10.2020 15:04 Ответить
ой... вы не знаете наших аферистов в нафтогазе...они это назвали по хитрее и уже втюхали)))
показать весь комментарий
13.10.2020 15:07 Ответить
не надо отчаиваться. там есть ещё куча втюхорезервов. нужон только творческий подход ))
показать весь комментарий
13.10.2020 15:10 Ответить
таки стоїт больших дєнєг -тому що коли з профілактичною метою піднімають %одоранту в продукті то відразу добавляється роботи диспечерам та аварійним бригадам тому як відразу на всіх кухнях чути вонь...
показать весь комментарий
13.10.2020 18:36 Ответить
ниже?! на 5 капеек?! гранд мэрси
показать весь комментарий
13.10.2020 14:48 Ответить
на 5 ??? Вы соображаете как разоряете Нафтогаз? ))) ничесе...
показать весь комментарий
13.10.2020 15:02 Ответить
кароче, гас скоро будет дешевле репы с цибулейи настанет гаслвый рай, даже местный дуоденальный гас придется експортировать в польшу
показать весь комментарий
13.10.2020 14:49 Ответить
Звіздюк! Нехай порахує, скільки коштував газ із доставкою, скажімо у липні. Приміром я за доставку 3-х кубів заплатив 228 гривень. Тому мені один екбометр обійшовся більш, ніж у 80 гривень, або майже у 3 долари.
показать весь комментарий
13.10.2020 15:15 Ответить
так у вас була ж можливість заплотити за доставку відразу за півроку чи рік от і не було б 80 гр за куб а було б 4 гр..
показать весь комментарий
13.10.2020 19:15 Ответить
А ви впевнені, що у мене, і не лише у мене була можливість? Ви мені якісьзайві гроші подарували? Це перше друге - хто і еюаоли мені поверне гроші, які я заплатив за труби, зварку, металеву скриньку і інші речі? Чому, якщо я плачу такувелику суму невідомо за що, я фарбую труби жовтою фарбою за свої кошти? Хто і коли надасть мені розшифровки, що входить у цю оплату за транспортування?
показать весь комментарий
13.10.2020 21:23 Ответить
так усі же в одній лодці))
а нормальні дрова усе дорожчають..,і навіть оту трубу викопать та продать то також ніззя бо по судам затаскають так що капєць...
-так що кому мвф давало то ті уже в списках форбс,а ми ж "бидло"маєм скреготать поки авакова жона-новітня нафтогазова баронеса,з надр українських газ качають та прибутки в офшори перекидають..
показать весь комментарий
13.10.2020 21:36 Ответить
как цены будут ниже если они уже выше ?
Средневзвешенная цена месячного ресурса природного газа с НДС на ТБ «Украинская энергетическая биржа»
октябрь 2019 --- 5 280,54 грн/тыс. куб. м
октябрь 2020 --- 5 466,31 грн/тыс. куб. м
https://www.ueex.com.ua/rus/exchange-quotations/natural-gas/medium-and-long-term-market/
показать весь комментарий
13.10.2020 14:51 Ответить
Бреше, жовтень 2019 київоблгаз 6.12476... 2020 рік жовтень стоїть 6.66928.
показать весь комментарий
13.10.2020 14:54 Ответить
Ага, 6,15 (газ+доставка) в жовтні 2019, і 6,80 (газ) + 1,10 (доставка) = 7,90 в жовтні 2020. Дядя, ти головою ********?
показать весь комментарий
13.10.2020 14:55 Ответить
Когда так говорят я готовлюсь к худшему, помню гончар два раза говорил про снижение,и оба раза приходила платёжка страшнее прошлой.
показать весь комментарий
13.10.2020 14:55 Ответить
А на ОТОПЛЕНИЕ и ГОРЯЧУЮ ВОДУ, как обычно, цены будут РАСТИ!
показать весь комментарий
13.10.2020 14:58 Ответить
Зебилы верят
показать весь комментарий
13.10.2020 14:59 Ответить
Опять перед выборами мозги "загазовывают"..
Эта "песня" уже с бородою до пола.
показать весь комментарий
13.10.2020 15:00 Ответить
расово чистый украинский гас производится требухой только самых правильных патрыотов
показать весь комментарий
13.10.2020 15:08 Ответить
Ну,что за брехня,: -"Киевгазенерджи" - декабрь 2019 года цена 5868 гр., цена за октябрь 2020 года -6667гр. где же ваше "меньше", ну разве, что меньше людей помнят цены
показать весь комментарий
13.10.2020 15:08 Ответить
Вы предполагаете,а Нафтогаз располагает.Как Андрюша Кобелёв скажет,так и будет.
показать весь комментарий
13.10.2020 15:08 Ответить
Лайфхак зеленомордым мудакам:если население использовало газа ниже нормы-брать за доставку неиспользованного газа обратно в хранилище.Не благодарите.
показать весь комментарий
13.10.2020 15:20 Ответить
Цены ниже а платить будем больше!
Вот такая у нас экономическая наука.
показать весь комментарий
13.10.2020 15:20 Ответить
З 1.10.19 по 31.10.19 ціна газу 6.32 без доставки
З 1.10.20 по 31.10.20 ціна газу 6.82+1.46 доставка по Миколаївській області
Дякую. Куди ж дешевше?
показать весь комментарий
13.10.2020 15:45 Ответить
Просто сцут нам в глаза ® Еще (не) отопительный сезон а цена 6.8 за куб и + 1.4 за доставку того же куба и вместе уже больше 8 грн выходит
показать весь комментарий
13.10.2020 16:19 Ответить
ЧТО АП ОТ ДОЛИ ОТКАЗАЛАСЬ !)
показать весь комментарий
13.10.2020 17:20 Ответить
Я вам кажу - слідкуйте за руками! ))) З такими "слугами" країна без штанів залишиться.
показать весь комментарий
13.10.2020 17:56 Ответить
Компанія «РГК» Дмитра Фірташа займає монопольне становище на ринку розподілення газу та його продажу для потреб населення та промисловості. Зокрема, компанії належать 20 облгазів по всій Україні.
Раніше повідомлялось, що облгази «РГК» https://hromadske.ua/posts/oblgazi-firtasha-************-donarahovuvati-zajvij-gaz-u-platizhkah-popri-rishennya-regulyatora-naftogaz продовжують донараховувати українцям зайвий газ у платіжках навіть після того, як державний регулятор заборонив їм це робити.
13 березня стало відомо, що https://hromadske.ua/posts/sud-zaboroniv-oblgazu-firtasha-donarahovuvati-obsyagi-gazu-spozhivacham суд заборонив одному з облгазів Фірташа донараховувати додаткові обсяги спожитого газу.
Нагадаємо, що наприкінці 2018 року облгази почали надсилати споживачам платіжки зі збільшеними, донарахованими обсягами споживання. 23 листопада 2018 року НКРЕКП заборонила облгазам здійснювати такі донарахування у платіжках. Облгази цю заборону проігнорували, а 15 лютого 2019 року https://hromadske.ua/posts/oblgazi-firtasha-cherez-sud-***********-zaboronu-robiti-donarahuvannya-u-platizhkah-za-gaz подали на НКРЕКП до суду .
За даними регулятора, ці установи донараховували https://hromadske.ua/posts/oblgazi-nezakonno-donarahuvali-***********-do-10-spozhitogo-gazu-za-gruden-sichen-regulyator українцям до 10% обсягів спожитого газу за «приведення до стандартних умов».
Стандартні умови - це умови постачання газу, відповідно до яких температура повітря має складати 20 градусів тепла за Цельсієм, а тиск 760 міліметрів ртутного стовпчика. Проте ці умови майже ніколи не дотримуються, через що обсяги спожитого газу можуть відрізнятися від тих, за якими розраховувались платіжки
показать весь комментарий
13.10.2020 19:19 Ответить
 
 