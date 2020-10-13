Цены на газ будут ниже, чем в прошлом отопительном сезоне, - глава Минфина Марченко
В украинском правительстве прогнозируют, что цены на газ в нынешнем отопительном сезоне будут ниже, чем в прошлом. И в целом там считают, что с отопительным периодом нет сложностей.
Об этом в интервью thepage.ua рассказал министр финансов Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, на рынке уже появилось больше поставщиков газа и есть возможность решать, с кем лучше работать.
"… я сказал бы, что на рынке газа нет монополии, а есть возможность выбирать. Есть рынок и рыночная цена. Но сейчас рыночная цена на газ ниже, чем была в прошлом отопительном сезоне", - отметил Марченко.
Он также подчеркнул, что цены на газ не будут резко повышаться.
"Мы на этот отопительный сезон прогнозируем низкий уровень цен - ниже, чем в прошлом году, если считать в целом", - добавил министр.
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-там де найбільше крадуть газу там і дорожча доставка і т.д.
а всєгда чи раніше то було за транспортування та 104 в середньому по країні не дивлячись що не всі облгази успіли на фіртаща оформити,от тому і=
АТ
№ постанови
Тариф розподілу з 01.01.20 по 30.06.20, за 1 м3 з ПДВ (20%)
Тариф на розподіл з 01.07.20 по 31.12.20, за 1 м3 з ПДВ (20%)
Вінницягаз
3014
1,068
1,164
Волиньгаз
3015
1,092
1,176
Дніпрогаз
3017
0,66
0,708
Дніпропетровськгаз
3018
1,248
1,368
Житомиргаз
3020
1,068
1,188
Закарпатгаз
3021
1,248
1,368
Запоріжгаз
3022
0,66
0,768
Івано-Франківськгаз
3023
1,2
1,380
Київоблгаз
3025
0,936
0,972
Криворіжгаз
3029
0,42
0,456
Львівгаз
3032
1,08
1,188
Миколаївгаз
3035
1,308
1,464
Рівнегаз
3038
1,2
1,236
Сумигаз
3039
0,912
1,032
Тисменицягаз
3042
1,236
1,380
Харківгаз
3044
1,236
1,356
Харківміськгаз
3045
0,36
0,360
Хмельницькгаз
3047
1,044
1,104
Чернівцігаз
3049
1,26
1,440
Чернігівгаз
3050
1,068
1,128
а нормальні дрова усе дорожчають..,і навіть оту трубу викопать та продать то також ніззя бо по судам затаскають так що капєць...
-так що кому мвф давало то ті уже в списках форбс,а ми ж "бидло"маєм скреготать поки авакова жона-новітня нафтогазова баронеса,з надр українських газ качають та прибутки в офшори перекидають..
Средневзвешенная цена месячного ресурса природного газа с НДС на ТБ «Украинская энергетическая биржа»
октябрь 2019 --- 5 280,54 грн/тыс. куб. м
октябрь 2020 --- 5 466,31 грн/тыс. куб. м
https://www.ueex.com.ua/rus/exchange-quotations/natural-gas/medium-and-long-term-market/
Эта "песня" уже с бородою до пола.
Вот такая у нас экономическая наука.
З 1.10.20 по 31.10.20 ціна газу 6.82+1.46 доставка по Миколаївській області
Дякую. Куди ж дешевше?
Раніше повідомлялось, що облгази «РГК» https://hromadske.ua/posts/oblgazi-firtasha-************-donarahovuvati-zajvij-gaz-u-platizhkah-popri-rishennya-regulyatora-naftogaz продовжують донараховувати українцям зайвий газ у платіжках навіть після того, як державний регулятор заборонив їм це робити.
13 березня стало відомо, що https://hromadske.ua/posts/sud-zaboroniv-oblgazu-firtasha-donarahovuvati-obsyagi-gazu-spozhivacham суд заборонив одному з облгазів Фірташа донараховувати додаткові обсяги спожитого газу.
Нагадаємо, що наприкінці 2018 року облгази почали надсилати споживачам платіжки зі збільшеними, донарахованими обсягами споживання. 23 листопада 2018 року НКРЕКП заборонила облгазам здійснювати такі донарахування у платіжках. Облгази цю заборону проігнорували, а 15 лютого 2019 року https://hromadske.ua/posts/oblgazi-firtasha-cherez-sud-***********-zaboronu-robiti-donarahuvannya-u-platizhkah-za-gaz подали на НКРЕКП до суду .
За даними регулятора, ці установи донараховували https://hromadske.ua/posts/oblgazi-nezakonno-donarahuvali-***********-do-10-spozhitogo-gazu-za-gruden-sichen-regulyator українцям до 10% обсягів спожитого газу за «приведення до стандартних умов».
Стандартні умови - це умови постачання газу, відповідно до яких температура повітря має складати 20 градусів тепла за Цельсієм, а тиск 760 міліметрів ртутного стовпчика. Проте ці умови майже ніколи не дотримуються, через що обсяги спожитого газу можуть відрізнятися від тих, за якими розраховувались платіжки