Цены на газ будут ниже, чем в прошлом отопительном сезоне, - глава Минфина Марченко

В украинском правительстве прогнозируют, что цены на газ в нынешнем отопительном сезоне будут ниже, чем в прошлом. И в целом там считают, что с отопительным периодом нет сложностей.

Об этом в интервью thepage.ua рассказал министр финансов Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на рынке уже появилось больше поставщиков газа и есть возможность решать, с кем лучше работать.

"… я сказал бы, что на рынке газа нет монополии, а есть возможность выбирать. Есть рынок и рыночная цена. Но сейчас рыночная цена на газ ниже, чем была в прошлом отопительном сезоне", - отметил Марченко.

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Он также подчеркнул, что цены на газ не будут резко повышаться.

"Мы на этот отопительный сезон прогнозируем низкий уровень цен - ниже, чем в прошлом году, если считать в целом", - добавил министр.