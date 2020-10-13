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ВСП отстранил от правосудия главу Харьковского окружного админсуда Панченко, задержанную при передаче $3 тыс. взятки

ВСП отстранил от правосудия главу Харьковского окружного админсуда Панченко, задержанную при передаче $3 тыс. взятки

По ходатайству руководства Офиса Генерального прокурора Высший совет правосудия 13 октября 2020 отстранил от правосудия одного из руководителей Харьковского окружного административного суда, который подозревается в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, занимающим ответственное положение (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба ОГП, информирует Цензор.НЕТ.

Срок отстранения - до 22 ноября 2020 в пределах срока досудебного расследования.

Читайте также: ВАКС избрал меру пресечения в виде личного обязательства главе Харьковского окружного админсуда Панченко, задержанную при передаче $3 тыс. взятки

В ОГП напомнили, что один из руководителей суда пыталась оказать давление на одного из судей Харьковского окружного админсуда, а в дальнейшем попыталась дать ему взятку за принятие решения в пользу коммерческой компании по административному делу по земельному вопросу.

21 сентября 2020 ее разоблачили детективы НАБУ сразу после передачи неправомерной выгоды в размере $3 тыс.

Позже ВАКС избрал Панченко меру пресечения в виде личного обязательства.

судья (2653) Харьков (7638) Высший совет правосудия (568)


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Эх, такую судью потеряли...
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13.10.2020 14:45 Ответить
правосудие явно этого не переживет
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13.10.2020 14:51 Ответить
Этих всех судей, прокуроров и их семьи надо выжигать без суда и следствия. Там нормальных нет.
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13.10.2020 14:52 Ответить
Этих всех судей, прокуроров и их семьи надо выжигать без суда и следствия. Там нормальных нет.
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13.10.2020 14:53 Ответить
Тю ,три штуки, то ж вона марожене замовляла.....
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13.10.2020 15:17 Ответить
Ну як діти,їй Богу!Через рік виплатимо їй пару мільйонів грн. за "вимушений прогул".Воно не перше.
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13.10.2020 22:58 Ответить
ВСП нужно разогнать .Мнение Венецианской комиссии.
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13.10.2020 16:53 Ответить
 
 