ВСП отстранил от правосудия главу Харьковского окружного админсуда Панченко, задержанную при передаче $3 тыс. взятки

По ходатайству руководства Офиса Генерального прокурора Высший совет правосудия 13 октября 2020 отстранил от правосудия одного из руководителей Харьковского окружного административного суда, который подозревается в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, занимающим ответственное положение (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба ОГП, информирует Цензор.НЕТ.

Срок отстранения - до 22 ноября 2020 в пределах срока досудебного расследования.

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В ОГП напомнили, что один из руководителей суда пыталась оказать давление на одного из судей Харьковского окружного админсуда, а в дальнейшем попыталась дать ему взятку за принятие решения в пользу коммерческой компании по административному делу по земельному вопросу.

21 сентября 2020 ее разоблачили детективы НАБУ сразу после передачи неправомерной выгоды в размере $3 тыс.

Позже ВАКС избрал Панченко меру пресечения в виде личного обязательства.