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Новости Коронавирус и карантин
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Один день в частной больнице в Украине пациенту с COVID-19 будет стоить от 10 тыс. грн: но мест уже нет

Один день в частной больнице в Украине пациенту с COVID-19 будет стоить от 10 тыс. грн: но мест уже нет

Лечь в частный стационар с коронавирусом в Киеве можно в двух клиниках — это "Добробут" и "Оберіг". В Одессе такую услугу предоставляет Into-Sana. В Киеве за пребывание в таком стационаре придется платить от 12 тысяч гривен в сутки. Это цена без учета лекарств и процедур — за них нужно платить отдельно.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Бабеля Евгений Спирин, передает Цензор.НЕТ.

"Все вы видели видео из государственных больниц. Ну, там где больные лежат в коридорах, матрасы, мягко говоря, ужасного вида, кислорода нет, врачей нет и лекарств тоже нет. И вот, некоторые думают: "Что же, есть частные клиники, если заболею ковидом, лягу туда". И мы так подумали.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Один день в больнице пациенту с COVID-19 стоит 2-2,5 тыс. грн, в реанимации - 5-6 тыс. грн, - главврач львовского Центра здоровья легких Рак

И удалось нам найти аж три клиники на всю страну, куда можно лечь на стационарное лечение от коронавируса. Так вот, например, если у вас не тяжелая форма, то из "Добробута" к вам за 1200 гривен приедет скорая. Затем, придется 80 000 гривен положить на депозит, и каждые сутки платить за палату еще 12 000. Посчитали? Ну, а если у вас есть такие деньги и вы готовы их платить клинике, то это все равно не поможет.

Ни в одной из частных клиник мест уже нет, а записаться можно только наперед", - рассказал журналист.

Один день в частной больнице в Украине пациенту с COVID-19 будет стоить от 10 тыс. грн: но мест уже нет 01

"В некоторых киевских клиниках есть услуга патронажа — врач курирует больного пациента, когда тот находится дома. Врач связывается с пациентом несколько раз в день, контролирует его состояние и назначает нужные препараты. Такую услугу мы нашли в двух клиниках — Universum Clinic и "Добробут". В первой клинике это будет стоить 2 600 грн. Во второй смотрят по ситуации: за вызов терапевта, который сделает ПЦР-тест нужно будет заплатить 2 875 грн, если тест делать не нужно — 1 600 грн. Врач смотрит на состояние больного и решает, как действовать дальше", - пишет "Бабель".


Один день в частной больнице в Украине пациенту с COVID-19 будет стоить от 10 тыс. грн: но мест уже нет 02

Автор: 

больница (1444) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+17
мест нет, но вы держитесь?
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13.10.2020 15:07 Ответить
+15
Все мы президенты.
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13.10.2020 15:09 Ответить
+11
и хорошего всем настроения )))
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13.10.2020 15:15 Ответить
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мест нет, но вы держитесь?
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13.10.2020 15:07 Ответить
и хорошего всем настроения )))
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13.10.2020 15:15 Ответить
Неважно, есть ли места в больнице, а важно, что дорога к ней освещена и заасфальтирована.
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13.10.2020 15:26 Ответить
Если у человека инсульт, а он будет ехать по кочкам, то до больницы может не добраться. Но это исключение из правил
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13.10.2020 15:29 Ответить
Все мы президенты.
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13.10.2020 15:09 Ответить
А вообще какой смысл придумывать вакцину от ковида, если на этом можно пилить не плохие бабки
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13.10.2020 15:10 Ответить
Однушку снять в Киеве намного дешевле выйдет.
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13.10.2020 15:11 Ответить
тротуарная плитка кончилась! та и всёравно, 4тыщ по любому на один день не хватает.
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13.10.2020 15:13 Ответить
В Киеве за пребывание в таком стационаре придется платить от 12 тысяч гривен в сутки. Это цена без учета лекарств и процедур - за них нужно платить отдельно.- шо и гарантию дають 100%,что за такие деньги к заплативши не придет его высочество смерть?
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13.10.2020 15:14 Ответить
вернут деньги, это ж серьезные организации.
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13.10.2020 15:27 Ответить
Шутник однако
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13.10.2020 15:53 Ответить
Не только вернут, но еще и доплатят...
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13.10.2020 19:57 Ответить
Т.е. на свою пенсию я могу пролечиться ...?
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13.10.2020 15:15 Ответить
Свободно! Если "пенсия" (пожизненное содержание) как у судей КС или ВР (каких то несчастных 300 000 в месяц)
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13.10.2020 20:00 Ответить
Сегодня нас решили на смерть запугать!
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13.10.2020 15:15 Ответить
Закаляют однако..
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13.10.2020 20:02 Ответить
Ситуація критична , а зевлада , тим часом , нам розповідає казочки про безкоштовне лікування !
Брехуни і жуліки при владі !
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13.10.2020 15:15 Ответить
На першому місці серед причин смертності - серцево-судинні захворювання: 67% - 389 346 (у середньому - 1066 на день). Пропоную негайно заборонити всі смажені продукти харчування включая шашлик, котлети, рибу тощо. вилучити з продажу всі ковбаси, соуси , майонези, масло, маргарін, червоне м'ясо... ввести сухий закон та заборонити продаж всіх нікотиновмісних препаратів, за беляш на вулиці штрафувати особу на 17000 грн. магазини та ресторани, які будуть продавати заборонені продукти закривати, власників притягувати до відповідальності. сіль продавати по талонах по 150 гр. на людину.
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13.10.2020 15:18 Ответить
ну хоть шаурма в ваш растрельный список не проскочила, а то за зельку воще было бы тревожно
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13.10.2020 15:19 Ответить
Пишите начебто без помилок. Текст справляє враження, що писала розумна людина. І мені дивно, що розумна людина не розуміє, що серцево-судинні захворювання не передаються повітряно-крапельним шляхом. Вживати вам сіль кілограмами, чи не вживати - це ваше особисте рішення. А от сидіти в маршрутці з хворим чи носієм - від вас не залежить. Перед тим як писати репліку, думайте головою. Нею (головою) не тільки їдять.
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13.10.2020 15:49 Ответить
Карантинні обмеження не дієві. Носити маску відповідно до сан-гіг. норм в вуличних умовах нереально. Перехворіє переважна більшість населення земної кулі. Вірус проникає через мокру маску, через кон'юнкти́ву , через нестерильні руки, якими ми торкаємось обличчя та маски. Якщо ти торкнувся маски нестерильними руками, а тим більше зняв та поклав в кишеню, як сказав міністр дітям - то її треба викинути…Треба захищати вразливі групи. Тим хто в зоні ризику якомога менше пересуватись, та контактувати з іншими людьми. Всім іншим жити нормальним життям. Стрес від карантинних обмежень, летальність від скасування планових операцій та загострень хронічних хвороб, руйнування економіки - більш жахливі ніж летальність від Ковіда19.
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13.10.2020 16:37 Ответить
Секта плоскоземельщиков-антипрививочников во всей красе.
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13.10.2020 16:45 Ответить
Инетерсно где будет зелька лечится, если захворает часом? Мест, то нету. И сразу встречный вопрос: если будет выбор кого ложить в киевскую инфекционку на лечение вову зеленских или обычного работягу, то почему лечить будут именно зеленского?
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13.10.2020 15:18 Ответить
Ему Виталик все давно забронировал. Для них любимых все есть
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13.10.2020 15:29 Ответить
А Ермаку, а брату Ермака, а Фокину, а Сивохе? на всех же не хватит. Стефанчуку и Юзику, так тем ваще сразу два аппарата ИВЛ нада подключать в случае чего
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13.10.2020 15:30 Ответить
Если болеют простые люди ,их много поместится в больнице! По пять человек в палату,в коридоры.. а если заболеет богатый, то на него одного палата расходуется отдельная...вот и нет мест.
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13.10.2020 18:53 Ответить
та нема питань зараз любий вчитель з зарплатою в 4к євро може собі це дозволити епоха бідності закінчилась мальдівський барига вже півтора року не при ділах
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13.10.2020 15:19 Ответить
остается тока молиться вятому петру, шобы дал грошей на лечение или прислал врача для постановки диагноса
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13.10.2020 15:19 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25726168.html Друзі, щодо коронавірусу
Я, якщо чесно, давно стежу за усією ситуацією впівока. Все, що я міг сказати, зробити, написати, бути почутим тими, хто хотів почути, - я сказав, зробив, написав, був почутим.

Адекватні люди вже переконалися, що ковід-дисиденти - ідіоти, Степанов - просто неповносправний ідіот, що сяде за грати, уряд - зграя злочинців, що під шумок попиляли купу грошей на асфальт, а не надали надбавки медикам, і вони теж сядуть за грати, слуги народу, які досі публічно продовжують виправдовувати в радіо- і телеефірах будівництво доріг замість закупівель кисневих концентраторів, - такі ж самі одноклітинні потвори, як їхні колеги, які на початку пандемії казали, що це фейк.

А поки тримайте свіжий прогноз від науковців.

Вони ще не підводили підсумок, хоча попередній, як виявилось, був занадто оптимістичним. Він просто не міг передбачити концерти полякових і купу неляканих ельфів з масочками на підборідді. Так само цей не передбачає ідіотські ідеї проведення футбольних матчів в Києві, де мер цього ж міста просить допомоги в Уряду на боротьбу з епідемією.

Є дві хороші новини:

1. Летальність від коронавірусу повільно знижується. Тобто ймовірність "витягнути коротку соломинку" і проїхатися по новій асфальтованій дорозі на кладовище, збудоване в рамках президентської програми "Великий похорон", зменшуються.

2. Кількість людей, які одужали, зростає.

Але є й погана новина:
Темпи розповсюдження хвороби перевантажать вже найближчими тижнями нашу медичну систему, яку уряд мав підготувати 65-ма мільярдами гривень за півроку часу ціною тотального карантину і наших нервів.
Бо наступного тижня вчені нам прогнозують вже понад 6000 випадків на день і 90 смертей.
На чиїй совісті ця сотня людей на день - уряду, шмигаля, зеленського, зеопарку, тіньових клованів, що ведуть переговори з олігархами, поки сонцесяйний піариться на будівництвах - підкресліть потрібне.

Чи буде 10 тисяч на день і біс зна скільки смертей - питання, бо залежить виключно від пропускної спроможності лабораторій і чесності звітів влади.

Але ж ми розуміємо, що правду вони вже не приховають.
Цікаво, як вони будуть шукати, хто винен у ситуації, що склалася, і як будуть тикати один в одного пальцями.
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=7033 Деталі прогнозу тут.
Будьте здорові.
https://www.facebook.com/senenkoanton/posts/3605129109539545 Anton Senenko
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13.10.2020 15:19 Ответить
За сутки выздоровели 2 152 пациента, всего с начала пандемии - 116 562 человека. В течение минувших суток умерли 107 ранее заболевших, всего с начала пандемии - 5 122 человек. Смертность 5% . Никто не знает сколько из ныне заболевших умрет . Даже наш министр который утверждает что у нас одна из самых низких смертностей . И чтобы не стать каждым 5 из 100, или 1 из 20, берегите себя, носите маски, соблюдайте дистанцию, и не станете этим 5 из ста.
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13.10.2020 18:41 Ответить
а помните как в начале славных дел... все шибко богатые с перепугу поприкупали себе аппараты ИВЛ ? в первую ж неделю раскупили все наявные, как горячие пирожки (некоторые отдавали (или перепродавали? не знаю) их потом в больнички...ибо к аппарату нужна еще и "обслуга", которая умеет им пользоваться)
к чему я это? а к тому, что нищете не стоит и надеяться...нашили масок с трусов и радуйтесь!
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13.10.2020 15:20 Ответить
Я думаю, что любой технически грамотный человек (не зебил, который смотрит квартал и скотов), с помощью методички - разберется как пользоваться тем аппаратом.
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13.10.2020 15:24 Ответить
я тоже предполагаю что шибко багатый да не жадный... даже разбираться не будет, а просто выкупит медсестру с докторишкой... для личного пользования))) но! так как таких не мало... на всех комплекта доктор-медсестра видимо не хватает )))
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13.10.2020 15:30 Ответить
Это я к тому, что персонал подготовить можно в быстрые сроки, были бы аппараты. Не обязательно учиться: 3 года в каледже, 6 лет в медицынском, а потом еще пару лет интернатурить, шоб запомнить как делать до десятка манипуляций, или скоко их там есть
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13.10.2020 15:33 Ответить
поэтому скорее всего жабы и не закупили ни одного аппарата на ковидные деньги,
чтобы массово не обучать персонал (ибо это уже точно работа с ковидными больными, за которую доплачивают ) а так...еще доказать надо (чуть ли не с секундомером) что ты работал именно с больным, а не просто в профильной больничке
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13.10.2020 15:39 Ответить
Давай Виталя, абы бизнес працював. Шоб тебе тоже места не хватило.
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13.10.2020 15:28 Ответить
У меня товарищ лежал в Добробуте дней 8-10. За все встало 154 тысячи
Второй платил в частной лечение сестры, в какой клинике,врать не буду не спросил. Отдал 150 тыс.
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13.10.2020 15:29 Ответить
360к в месяц, без процедур и лекарств, это полный ИДИОТИЗМ!
За 15к в месяц можно снять отдельную квартиру.
За 20к нанять личную нянечку.
За 25к нанять личную медсестру.
За 50к нанять личного врача.
За 100к накупить любых лекарств на месяц.
И у вас еще останется больше 140к на личные нужды.
...
Или я в чем-то не прав?
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13.10.2020 15:35 Ответить
А аппарат ИВЛ нанять мона ?
Аппарат оксигенации мона ?
Кто следить будет за аппаратурой ?
Бесперебойное электропитание откуда ?
КИСЛОРОД в сЪемную квартиру мона ?
Кто интубировать будет ?
АСЬ ?!
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13.10.2020 16:06 Ответить
https://prom.ua/p902645050-arenda-apparata-iskusstvennoj.html

20к/месяц
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13.10.2020 16:21 Ответить
и да, все это найдут/арендуют именно те, нанятые няня/медсестра/врач - это в их обязанности, сфере компетенции и личном интересе.
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13.10.2020 16:25 Ответить
Как будто в государственной бесплатно
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13.10.2020 15:39 Ответить
М-дя, даже учителям с их 4000 зелёных будет не просто с такими ценами.
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13.10.2020 15:43 Ответить
Все говорят зубожіння, а места уже все раскупили. Не обманул оказывается ишак оманский, эпоха зубожіння действительно мінула
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13.10.2020 16:00 Ответить
опарышы камуняк построили "камунизмо-капитализм" в отдельно взятой стране
и так почти на всем пост совке
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13.10.2020 16:08 Ответить
12 тыс.грн.в день да плюс лекарства тысяч 5 получится 17 тысяч да на две недели 17х14=221 тыс.грн.,раз такие цены на лечение, значит украины не бедные, первое обещанип Зеленского "Подолаемо эпоху бидности" - выполнено, правда для депутатов, а какая разница ведь они же тоже выходцы из народа.
Потерпите еще немног скоро дороги достроят к больницам, а там и за больницы мозьмутся не пройдет и каких то 5 лет и Covida не будет вот увидете если повезет.
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13.10.2020 16:10 Ответить
А кто является бенефициарами банкета? Кто стрижет овец, проголосовавших за "новые лица"? Список в студию, пжл. Почему не слышим о Радуцких-Пальчевских и и прочих "котлетах"?
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13.10.2020 16:21 Ответить
Посмотрел тарифы и в голову пришло только 1 ) " кому война, а кому мать родная" 2)" Дело спасения утопающих, дело самих утопающих" 3) "Дороже здоровья только его лечение" И наконец четвертая мысль которая неотступно сопровождала каждую предыдущую " Блин пад-а , я за возвращение смертной казни немедленно для медиков которые превратились по сути в рекетиров и бандитов с большой дороги.. ( У нас уже людям и родить не за что и умереть тоже, а так называемое лечение это просто бизнес по выкачиванию последнего , кстати по системе повезет не повезет, а не гарантии квалифицированной помощи, снятие последней рубашки вместе с шкурой) Клятва Гиппократа говорите.. ну .. ну... Забанят наверное.. Но смолчать не мог..
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13.10.2020 16:26 Ответить
Со спекуляцией, только коммунисты боролись, а для капитализма это золотое дно, так что на "деревне все окей".
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13.10.2020 20:12 Ответить
даже трудно с прогнозировать сколько у нас сдохнут на кухнях во исполнении 49 статьи Конституции ....
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13.10.2020 16:29 Ответить
ниче-ниче, власть задаст перед выборами всем вопрос- вы хотите соблюдать карантин, дистанцию и носить маски - и все дружно ответят - не..., ну все, вы сами этого хотели, а мы совершенно ни при чем, всем же нужны хорошие дороги...
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13.10.2020 16:32 Ответить
Висновок ОДИН. Всіх хто був при ВЛАДІ і сьогодні є в Україні ТРЕБА роз-ст-рі-лю-ва-ти.
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13.10.2020 16:43 Ответить
Ху@грай Оманский, давай дорого на кладбище настроим!
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13.10.2020 16:52 Ответить
10 тисяч в день? Так нормально, враховуючи, що у нас у вчителів зарплата 4000 баксів. Ой... Чи ні?
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13.10.2020 17:22 Ответить
А у ЗЕбобика, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо!!!
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13.10.2020 18:20 Ответить
За сутки выздоровели 2 152 пациента, всего с начала пандемии - 116 562 человека. В течение минувших суток умерли 107 ранее заболевших, всего с начала пандемии - 5 122 человек. Смертность 5% . Никто не знает сколько из ныне заболевших умрет . Даже наш министр который утверждает что у нас одна из самых низких смертностей . И чтобы не стать каждым 5 из 100, или 1 из 20, берегите себя, носите маски, соблюдайте дистанцию, и не станете этим 5 из ста.
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13.10.2020 18:44 Ответить
наши украинские буржуи уже забыли как в 1917 г их вешали на фонарных столбах ... и вырезали целыми выводками .
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13.10.2020 19:11 Ответить
Все "продвинутые" капиталисты Украины считают что коммунизм возник из за того что Ленин вылез на броневичек и помахал кепкой. а не от условий жизни и труда рабочих описанных, например, в произведении Эмиля Зоя "Жерминаль".
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13.10.2020 20:17 Ответить
короче лягай на рельсы и подыхай як свинопотам..и смаж рельсы салом..моменто морэ..
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13.10.2020 20:20 Ответить
 
 