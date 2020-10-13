Один день в частной больнице в Украине пациенту с COVID-19 будет стоить от 10 тыс. грн: но мест уже нет
Лечь в частный стационар с коронавирусом в Киеве можно в двух клиниках — это "Добробут" и "Оберіг". В Одессе такую услугу предоставляет Into-Sana. В Киеве за пребывание в таком стационаре придется платить от 12 тысяч гривен в сутки. Это цена без учета лекарств и процедур — за них нужно платить отдельно.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Бабеля Евгений Спирин, передает Цензор.НЕТ.
"Все вы видели видео из государственных больниц. Ну, там где больные лежат в коридорах, матрасы, мягко говоря, ужасного вида, кислорода нет, врачей нет и лекарств тоже нет. И вот, некоторые думают: "Что же, есть частные клиники, если заболею ковидом, лягу туда". И мы так подумали.
И удалось нам найти аж три клиники на всю страну, куда можно лечь на стационарное лечение от коронавируса. Так вот, например, если у вас не тяжелая форма, то из "Добробута" к вам за 1200 гривен приедет скорая. Затем, придется 80 000 гривен положить на депозит, и каждые сутки платить за палату еще 12 000. Посчитали? Ну, а если у вас есть такие деньги и вы готовы их платить клинике, то это все равно не поможет.
Ни в одной из частных клиник мест уже нет, а записаться можно только наперед", - рассказал журналист.
"В некоторых киевских клиниках есть услуга патронажа — врач курирует больного пациента, когда тот находится дома. Врач связывается с пациентом несколько раз в день, контролирует его состояние и назначает нужные препараты. Такую услугу мы нашли в двух клиниках — Universum Clinic и "Добробут". В первой клинике это будет стоить 2 600 грн. Во второй смотрят по ситуации: за вызов терапевта, который сделает ПЦР-тест нужно будет заплатить 2 875 грн, если тест делать не нужно — 1 600 грн. Врач смотрит на состояние больного и решает, как действовать дальше", - пишет "Бабель".
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Брехуни і жуліки при владі !
Я, якщо чесно, давно стежу за усією ситуацією впівока. Все, що я міг сказати, зробити, написати, бути почутим тими, хто хотів почути, - я сказав, зробив, написав, був почутим.
Адекватні люди вже переконалися, що ковід-дисиденти - ідіоти, Степанов - просто неповносправний ідіот, що сяде за грати, уряд - зграя злочинців, що під шумок попиляли купу грошей на асфальт, а не надали надбавки медикам, і вони теж сядуть за грати, слуги народу, які досі публічно продовжують виправдовувати в радіо- і телеефірах будівництво доріг замість закупівель кисневих концентраторів, - такі ж самі одноклітинні потвори, як їхні колеги, які на початку пандемії казали, що це фейк.
А поки тримайте свіжий прогноз від науковців.
Вони ще не підводили підсумок, хоча попередній, як виявилось, був занадто оптимістичним. Він просто не міг передбачити концерти полякових і купу неляканих ельфів з масочками на підборідді. Так само цей не передбачає ідіотські ідеї проведення футбольних матчів в Києві, де мер цього ж міста просить допомоги в Уряду на боротьбу з епідемією.
Є дві хороші новини:
1. Летальність від коронавірусу повільно знижується. Тобто ймовірність "витягнути коротку соломинку" і проїхатися по новій асфальтованій дорозі на кладовище, збудоване в рамках президентської програми "Великий похорон", зменшуються.
2. Кількість людей, які одужали, зростає.
Але є й погана новина:
Темпи розповсюдження хвороби перевантажать вже найближчими тижнями нашу медичну систему, яку уряд мав підготувати 65-ма мільярдами гривень за півроку часу ціною тотального карантину і наших нервів.
Бо наступного тижня вчені нам прогнозують вже понад 6000 випадків на день і 90 смертей.
На чиїй совісті ця сотня людей на день - уряду, шмигаля, зеленського, зеопарку, тіньових клованів, що ведуть переговори з олігархами, поки сонцесяйний піариться на будівництвах - підкресліть потрібне.
Чи буде 10 тисяч на день і біс зна скільки смертей - питання, бо залежить виключно від пропускної спроможності лабораторій і чесності звітів влади.
Але ж ми розуміємо, що правду вони вже не приховають.
Цікаво, як вони будуть шукати, хто винен у ситуації, що склалася, і як будуть тикати один в одного пальцями.
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=7033 Деталі прогнозу тут.
Будьте здорові.
https://www.facebook.com/senenkoanton/posts/3605129109539545 Anton Senenko
к чему я это? а к тому, что нищете не стоит и надеяться...нашили масок с трусов и радуйтесь!
чтобы массово не обучать персонал (ибо это уже точно работа с ковидными больными, за которую доплачивают ) а так...еще доказать надо (чуть ли не с секундомером) что ты работал именно с больным, а не просто в профильной больничке
Второй платил в частной лечение сестры, в какой клинике,врать не буду не спросил. Отдал 150 тыс.
За 15к в месяц можно снять отдельную квартиру.
За 20к нанять личную нянечку.
За 25к нанять личную медсестру.
За 50к нанять личного врача.
За 100к накупить любых лекарств на месяц.
И у вас еще останется больше 140к на личные нужды.
...
Или я в чем-то не прав?
Аппарат оксигенации мона ?
Кто следить будет за аппаратурой ?
Бесперебойное электропитание откуда ?
КИСЛОРОД в сЪемную квартиру мона ?
Кто интубировать будет ?
АСЬ ?!
20к/месяц
и так почти на всем пост совке
Потерпите еще немног скоро дороги достроят к больницам, а там и за больницы мозьмутся не пройдет и каких то 5 лет и Covida не будет вот увидете если повезет.