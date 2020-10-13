Один день в частной больнице в Украине пациенту с COVID-19 будет стоить от 10 тыс. грн: но мест уже нет

Лечь в частный стационар с коронавирусом в Киеве можно в двух клиниках — это "Добробут" и "Оберіг". В Одессе такую услугу предоставляет Into-Sana. В Киеве за пребывание в таком стационаре придется платить от 12 тысяч гривен в сутки. Это цена без учета лекарств и процедур — за них нужно платить отдельно.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Бабеля Евгений Спирин, передает Цензор.НЕТ.

"Все вы видели видео из государственных больниц. Ну, там где больные лежат в коридорах, матрасы, мягко говоря, ужасного вида, кислорода нет, врачей нет и лекарств тоже нет. И вот, некоторые думают: "Что же, есть частные клиники, если заболею ковидом, лягу туда". И мы так подумали.

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И удалось нам найти аж три клиники на всю страну, куда можно лечь на стационарное лечение от коронавируса. Так вот, например, если у вас не тяжелая форма, то из "Добробута" к вам за 1200 гривен приедет скорая. Затем, придется 80 000 гривен положить на депозит, и каждые сутки платить за палату еще 12 000. Посчитали? Ну, а если у вас есть такие деньги и вы готовы их платить клинике, то это все равно не поможет.

Ни в одной из частных клиник мест уже нет, а записаться можно только наперед", - рассказал журналист.

"В некоторых киевских клиниках есть услуга патронажа — врач курирует больного пациента, когда тот находится дома. Врач связывается с пациентом несколько раз в день, контролирует его состояние и назначает нужные препараты. Такую услугу мы нашли в двух клиниках — Universum Clinic и "Добробут". В первой клинике это будет стоить 2 600 грн. Во второй смотрят по ситуации: за вызов терапевта, который сделает ПЦР-тест нужно будет заплатить 2 875 грн, если тест делать не нужно — 1 600 грн. Врач смотрит на состояние больного и решает, как действовать дальше", - пишет "Бабель".



