В Минцифры обещают заплатить "белым хакерам" более миллиона гривен за взлом "Дії"

Министерство цифровой трансформации пообещало заплатить более 1 млн грн "белым хакерам", которые смогут найти недостатки в приложении "Дія".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом на брифинге Цифровизация банковских услуг: первые победы и планы 13 октября заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Мы будем платить больше 1 млн грн тем, кто найдет эти недостатки", - отметил Федоров.

По словам Федорова, приложение "Дія" безопасно, украинцы могут спокойно загружать туда документы.

Как сообщалось ранее, в Украине обновили приложение "Дія". Профильное министерство добавило ряд документов, которые украинцы смогут подгружать туда.

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В "Дії" доступны свидетельство о рождении ребенка, справка внутренне перемещенного лица, индивидуальный налоговый номер.