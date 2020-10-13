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В Минцифры обещают заплатить "белым хакерам" более миллиона гривен за взлом "Дії"

В Минцифры обещают заплатить

Министерство цифровой трансформации пообещало заплатить более 1 млн грн "белым хакерам", которые смогут найти недостатки в приложении "Дія".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом на брифинге Цифровизация банковских услуг: первые победы и планы 13 октября заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Мы будем платить больше 1 млн грн тем, кто найдет эти недостатки", - отметил Федоров.

По словам Федорова, приложение "Дія" безопасно, украинцы могут спокойно загружать туда документы.

Как сообщалось ранее, в Украине обновили приложение "Дія". Профильное министерство добавило ряд документов, которые украинцы смогут подгружать туда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минцифры зовет хакеров ломать "Дію"

В "Дії" доступны свидетельство о рождении ребенка, справка внутренне перемещенного лица, индивидуальный налоговый номер.

приложение (170) Федоров Михаил (512) Минцифры (317)


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Топ комментарии
+5
Не верьте пацаны, зелёные черти нае... обязательно обманут.
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13.10.2020 15:15 Ответить
+3
Ага, вот только вместо ляма больше шансов под статью попасть.
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13.10.2020 15:14 Ответить
+2
Жаль что ты идиот.
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13.10.2020 15:27 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Лучше взломать базу и выложить все в общий доступ. Это будет как-то по доброму даже по Робин Гудски
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13.10.2020 15:08 Ответить
А чё её ломать - она гдетож на компе лежит... На свой винт перекинут и вынесут.
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13.10.2020 15:18 Ответить
У Мінцифри обіцяють заплатити "білим хакерам" понад мільйон гривень за злом "Дії" - Цензор.НЕТ 5749
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13.10.2020 17:12 Ответить
Они больше заработают на продаже данных.
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13.10.2020 15:10 Ответить
Жаль что я не харек, так бы лям мог сорвать
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13.10.2020 15:10 Ответить
Жаль что ты идиот.
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13.10.2020 15:27 Ответить
А себе то диагноз Анэнцефалия уже поставил?
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13.10.2020 15:44 Ответить
За такі гроші куплять прибиральницю в серверній, вона захворіє, а підминить її вже хакерша. Далі самі додумаєте.
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13.10.2020 15:11 Ответить
Сложно за 500$ админ скажет свой пароль от входа
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13.10.2020 15:26 Ответить
чё так дорого? Админ свой пароль скажет за "пацаны, только не включайте паяльник в розетку".
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13.10.2020 16:20 Ответить
забыли про 10% скидку на размещение в апартаментах у малюськи после того, как взломают дию
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13.10.2020 15:12 Ответить
Ага, вот только вместо ляма больше шансов под статью попасть.
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13.10.2020 15:14 Ответить
Не верьте пацаны, зелёные черти нае... обязательно обманут.
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13.10.2020 15:15 Ответить
"Бла-бла-бла-..."
За раскрытие коррупционеров тоже обещали награждать!
А Лероса пытаются засудить за "разглашение гос тайны"!
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13.10.2020 15:17 Ответить
Взломай, а потом доказывай, что "белый"? Докажи, что это не ты продал а потом сообщил.
Проще и прибыльнее взломать и продать.
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13.10.2020 15:17 Ответить
Те кто это придумал будут в доле с "белыми хакерами"?
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13.10.2020 15:23 Ответить
Как и учителям? Посадят сразу.
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13.10.2020 15:25 Ответить
не будите лихо...пока оно тихо...
а то "белые" не клюнут... а черные распотрошат как Тузик грелку!
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13.10.2020 15:32 Ответить
Значит Хакеры и делали Дію.
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13.10.2020 15:32 Ответить
Студенты делали иё. На скорую руку.
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13.10.2020 15:40 Ответить
Ни одну более-менее защищённую базу никакие хакеры без инсайдера не сломали.
Ту же дию хакнули прямо на серверах Амазона, где она почему-то лежала.
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13.10.2020 15:36 Ответить
За таку смішна сума для світових хакерів.
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13.10.2020 15:51 Ответить
Как врачам и учителям.
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13.10.2020 15:53 Ответить
А зачем ее ломать?? Вернее что в ней ломать?? Это с позволение сказать приложение просто отображает информацию с того или иного сервера...и все...
Его ломать не имеет ни какого смысла...даже за миллион...
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13.10.2020 16:08 Ответить
Авторизация в этом говноприложении через банки...с банковской защитой... и их спецами....
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13.10.2020 16:10 Ответить
У Мінцифри обіцяють заплатити "білим хакерам" понад мільйон гривень за злом "Дії" - Цензор.НЕТ 4053
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13.10.2020 16:17 Ответить
За лям гривен???? Они что совсем не ценят спецов и их время? Можно почухать штук за 80 баксов... и то при определенных условиях..., а так... больше головняка.
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13.10.2020 16:18 Ответить
ДАВАЙТЕ ЗА ПО МОРДЕ ДЕПУТАТУ НИЧЕГО НЕ ПЛАТИТЬ НО ПРОВЕРЯТЬ ЕЖЕДНЕВНО !) НАДЕЖНЫЙ ИЛИ НЕТ )))
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13.10.2020 17:17 Ответить
Те взломают... А ВЕДЬ ВЗЛОМАЮТ !
И все данные улетят в просторы инета...
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13.10.2020 19:26 Ответить
 
 