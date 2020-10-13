В Минцифры обещают заплатить "белым хакерам" более миллиона гривен за взлом "Дії"
Министерство цифровой трансформации пообещало заплатить более 1 млн грн "белым хакерам", которые смогут найти недостатки в приложении "Дія".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом на брифинге Цифровизация банковских услуг: первые победы и планы 13 октября заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"Мы будем платить больше 1 млн грн тем, кто найдет эти недостатки", - отметил Федоров.
По словам Федорова, приложение "Дія" безопасно, украинцы могут спокойно загружать туда документы.
Как сообщалось ранее, в Украине обновили приложение "Дія". Профильное министерство добавило ряд документов, которые украинцы смогут подгружать туда.
В "Дії" доступны свидетельство о рождении ребенка, справка внутренне перемещенного лица, индивидуальный налоговый номер.
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За раскрытие коррупционеров тоже обещали награждать!
А Лероса пытаются засудить за "разглашение гос тайны"!
Проще и прибыльнее взломать и продать.
а то "белые" не клюнут... а черные распотрошат как Тузик грелку!
Ту же дию хакнули прямо на серверах Амазона, где она почему-то лежала.
Его ломать не имеет ни какого смысла...даже за миллион...
И все данные улетят в просторы инета...