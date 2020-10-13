Глава Минкульта Ткаченко: В росСМИ назвали "поводом для скандала" включение борща в список ЮНЕСКО. Мы на верном пути
В РФ не довольны возможным включением приготовления украинского борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО.
Об этом сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
"Российское правительство озадачено и бьет тревогу. В своей "Российской газете" прокомментировали наши намерения внести борщ в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО - "новым поводом для международного скандала"", - написал он, добавив, "мы на правильном пути".
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+46 Sophia-Maria Duglass
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- Як?
- Первое!
- Повбивав би!!!
ЩИ с кислой капустой в самый раз.
ваші щі схожі на воду, якою помили каструлю з-під борщу.
Українську кухню майже всю до скарбів Юнеско можна вносити)) вона унікальна !
В начале ХХІ века Украина одела Западную Европу в «вышиванки»…
В 2016 году украинская кухня вошла в первую десятку лучших кухонь мира… И всё это благодаря тем блюдам, с которых «старшие братья» ржут - разнообразным рецептам приготовления вареников, сала и борща…
«Кокошники» и сарафаны с косоворотками Европа носить не хочет, а также не хочет есть щи и пареную репу, а также пить квас…
- Назовите причину развода...
- Он не устраивает меня, как мужчина...
Чоловік підривається з місця:
- Гражданин судья! Да пусть сварят мне хорошего борща - я тут ползала перетрахаю!!!
І вона дійсно гідна того, щоб стати спадщиною для людства. І хай кацапи йдуть у ягель чухатися зі своїми "возражєніямі" та "нєдоумєніямі".
Как там? "Привыкли щи лаптем хлебать и рады, что к ложке не приучили".
Все сомнения отпадут!
Воювати з кацапами теж борщем збираєтесь? ((((((((((
Слава Україні!
Так что у них все пи3женное
Но руки прочь от БОРЩА!!!! БОРЩ ТОЛЬКО УКРАИНСКИЙ!!!!!
Чому "нематеріальної спадщини"? Борщ що, річ нематеріальна? Як його тоді їсти?
Вывод - наш министр культуры дебил.
Капуста да с хлебушком квас.
сьорбайте свої щі.
і не лізьте до борщу.
Это не менее важно, чем борщ!
Его брали в поход, кидали в суп, добавляя всякие овощи на месте.
Такие старинные бульонные кубики.
уууу, ненавижу-ненавижу.