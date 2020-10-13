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Глава Минкульта Ткаченко: В росСМИ назвали "поводом для скандала" включение борща в список ЮНЕСКО. Мы на верном пути

Глава Минкульта Ткаченко: В росСМИ назвали

В РФ не довольны возможным включением приготовления украинского борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Российское правительство озадачено и бьет тревогу. В своей "Российской газете" прокомментировали наши намерения внести борщ в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО - "новым поводом для международного скандала"", - написал он, добавив, "мы на правильном пути".

Читайте также: Приготовление борща войдет в список нематериального наследия ЮНЕСКО, - Минкульт

Глава Минкульта Ткаченко: В росСМИ назвали поводом для скандала включение борща в список ЮНЕСКО. Мы на верном пути 01

россия (96481) Ткаченко Александр (429) ЮНЕСКО (214) еда (356)


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Топ комментарии
+46
Кацапы - воры
Открывают руцкие рестораны в ЕС. И пишут - руцкий борщ, шашлык , блины - все уворовали у других народов
Ткаченко на верном пути - УКРАИНСКИЙ БОРЩ - только украинский . Не Фер кацапам примазываться 😀
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13.10.2020 15:09 Ответить
+29
Думаю что и с блинами надо разобраться - т к трипольцы выращивали зерно , а следовательно и блины делали
В те времена(7000 лет назад ) кацапов не существовало
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13.10.2020 15:11 Ответить
+25
З млинцями дійсно треба розібратись , а от - бліни на лопатє , це справді -кацапське наслєдіє . Ніхто в світі до цього не додумався ,а вони змогли . ! .
Глава Минкульта Ткаченко: В росСМИ назвали "поводом для скандала" включение борща в список ЮНЕСКО. Мы на верном пути - Цензор.НЕТ 391.
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13.10.2020 15:31 Ответить
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Страница 3 из 3
Казламордые пусть свой боярышник включают в наследие ЮНЕСКО!
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13.10.2020 15:22 Ответить
Хитрый мокша. Не щей поест а борщ подавай!
Глава Минкульта Ткаченко: В росСМИ назвали "поводом для скандала" включение борща в список ЮНЕСКО. Мы на верном пути - Цензор.НЕТ 3650
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13.10.2020 15:22 Ответить
- Микола ти знаєш як москалі на наш борщ кажуть?
- Як?
- Первое!
- Повбивав би!!!
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13.10.2020 15:25 Ответить
Нужно запретить кацапам борщ как французы запретили называть игристые вина шампанским!
ЩИ с кислой капустой в самый раз.
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13.10.2020 15:27 Ответить
зря они беспокоятся щи туда не попадут.
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13.10.2020 15:27 Ответить
Кто хоть один раз попробовал национальное русское Щи , - То в нем заключен весь русский мир , Ох какая Это Гадость и по вкусу и по Запаху и по Содержанию.
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13.10.2020 15:30 Ответить
от сцуки козломорді.. Та ваши щі взагалі істи не можна, бо є реальний шанс отруїтися.
ваші щі схожі на воду, якою помили каструлю з-під борщу.
Українську кухню майже всю до скарбів Юнеско можна вносити)) вона унікальна !
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13.10.2020 15:35 Ответить
В 60-е годы ХХ века, с «подачи» Украины, (после выступлений танцевального ансамбля им. П. Вирского), женщины Западной Европы одели, вместо бот, сапожки…
В начале ХХІ века Украина одела Западную Европу в «вышиванки»…
В 2016 году украинская кухня вошла в первую десятку лучших кухонь мира… И всё это благодаря тем блюдам, с которых «старшие братья» ржут - разнообразным рецептам приготовления вареников, сала и борща…
«Кокошники» и сарафаны с косоворотками Европа носить не хочет, а также не хочет есть щи и пареную репу, а также пить квас…
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13.10.2020 15:42 Ответить
ржати вони іржуть, але завжди залюбки жеруть, повні роти набивають українськими стравами коли приїздили до нас в гості раніше, і весь час просять привезти їм сала у московію))
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13.10.2020 15:49 Ответить
І горілочки з перчиною !!)))
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13.10.2020 16:05 Ответить
щи вызывают агрессию,сколько не закладывай за особенную челюсть всегда голодый,поэтому голодное дикарье и нападает на соседей на протяжении веков.
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13.10.2020 15:40 Ответить
Судове засідання в одеському суді. Процес розлучення. Позивач - дружина. Суддя задає питання позивачу:
- Назовите причину развода...
- Он не устраивает меня, как мужчина...
Чоловік підривається з місця:
- Гражданин судья! Да пусть сварят мне хорошего борща - я тут ползала перетрахаю!!!
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13.10.2020 17:15 Ответить
Кацапы тока могут внести в список ЮНЕСКО СВОЮ достопримечательность - главный цвынтар страны - червоный майдан , бо из-за покойников в центре ИХ столицы, у них - все беды. Додумались кацапы жмуров вмуровывать в кремлевскую стену.
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13.10.2020 15:46 Ответить
Зная сверхбюрократический и неторопливый характер работы органов ООН/ЮНЕСКО, можно смело утверждать, что Зеленский и его команда здесь ни при чем - соответствующие заявки в ЮНЕСКО подавались несколько лет назад. Теперь главное, чтобы Зеленский и его, прости господи, зе-команда, особенно Ермак, не испортили всё дело в пользу России.
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13.10.2020 16:03 Ответить
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13.10.2020 16:46 Ответить
до речі, я можу борщик їсти у будь яку пору доби, вранці, вдень, вночі, ввечері.. Це найулюбленіша страва для мене і майже для всіх членів моєї родини.
І вона дійсно гідна того, щоб стати спадщиною для людства. І хай кацапи йдуть у ягель чухатися зі своїми "возражєніямі" та "нєдоумєніямі".
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13.10.2020 15:47 Ответить
Я одному кацапу запропонував рецепт студня з ягелю (є в мене книжка, "Кухня виживання" (для туристів)), так образився... Десь з півроку "срав" на мене у коментарях... Потім пропав... Чи то втомився, чи лайно кінчилося...
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13.10.2020 17:09 Ответить
Вінторогі завтра галопом до проктолога дирки вулканізіровать
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13.10.2020 15:49 Ответить
😅
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13.10.2020 16:16 Ответить
Пусть вносят в наследие свои щи и лапти.
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13.10.2020 15:50 Ответить
Щи - блюдо совсем не уникальное, ничем не примечательное, словом, совсем неинтересное, а лапти - совсем не уникальная обувь.
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13.10.2020 16:04 Ответить
Зато уникален метод их соединения, когда что-то хлебают чем-то.
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13.10.2020 16:08 Ответить
А вот это да.
Как там? "Привыкли щи лаптем хлебать и рады, что к ложке не приучили".
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13.10.2020 16:10 Ответить
"Братьє" вкрали у нас не лише колобка.Про наш борщ вони у своїх менях пишуть "Суп ПА-РУСККЄ сь дабавлєньїємь свікольнава корьня"!!
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13.10.2020 23:02 Ответить
Вспомните, как в кинофильме "Они сражались за Родину" герой Василия Шукшина (типа призван был с Донбасса) воспринял новость от полкового повара о том, что на обед будет "Борщ!"😊
Все сомнения отпадут!
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13.10.2020 15:53 Ответить
а кацапы у северных NO-гаплогруппных переняли кушать глистатую строганину(олень , медед). А как-то несколько лет назад , на новый год, кремль оставил северян без оленины, выгреб всю на мацквабад, бо мяса не хватало.
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13.10.2020 16:05 Ответить
Хоч би одна людина написала, що "на правильному шляху" - це їсти борщ на Марсі нашим космонавтам, які туди прилетіли на НАШИХ ракетах.

Воювати з кацапами теж борщем збираєтесь? ((((((((((
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13.10.2020 16:05 Ответить
Борщ и щи,украинский варенище с мясом и (тьфу)пельмень - нема з чим зрівнювати.
Слава Україні!
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13.10.2020 16:07 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA Русское слово пельмени является https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 заимствованием из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8 пермских языков : https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA) коми , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA удм. пельнянь «хлебное ухо»:

Так что у них все пи3женное
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13.10.2020 16:14 Ответить
Когда Украина кушали борщ,кацапы о нем и не знали вообще,что такое блюдо существует.Они тогда ещё окрошку и щи хлебали лаптем.А когда в Украине начались майданы,то кацапы переименовали "Украинский борщ" в "Красный борщ". Так что все по честному.Борщ наш!
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13.10.2020 16:09 Ответить
Скомуниздили наших КОЗАКИВ, сделали их КИЗЯКАМИ с медальками....Ну ладно, простим.... Пусть кизяки ****** нагайками москалей на митингах.....
Но руки прочь от БОРЩА!!!! БОРЩ ТОЛЬКО УКРАИНСКИЙ!!!!!
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13.10.2020 16:11 Ответить
"...можливим внесенням приготування українського борщу в список нематеріальної спадщини ЮНЕСКО..."

Чому "нематеріальної спадщини"? Борщ що, річ нематеріальна? Як його тоді їсти?
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13.10.2020 16:21 Ответить
Бо в спадщину таку вноситься рецепт приготування, а не полумисок чи каструля з борщем...
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13.10.2020 16:43 Ответить
Прочитал руснявую статью, на которую ссылается министр культуры.
Вывод - наш министр культуры дебил.
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13.10.2020 16:39 Ответить
Пацан з 1+1.Як і ще дехто.
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13.10.2020 23:04 Ответить
Рецепт приготовления русских щей: В кастрюлю из под украинского борща налейте кипяток, настаивайте 15 минут - щи готовы.
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13.10.2020 16:40 Ответить
Рецепт щей: головка капусты на ведро воды.
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13.10.2020 16:45 Ответить
Був серіал "Леся +Рома".Там питають у кацапа-какуна:"Що се є ваше щі?"Той їм каже:"Вада,капуста,солль".Ті:"А сіль для чого?"Кацап пояснив:"Для арамату!!"
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13.10.2020 23:06 Ответить
Поужинать сели родные -
Капуста да с хлебушком квас.Глава Мінкульту Ткаченко: У РосЗМІ назвали "приводом для скандалу" внесення борщу до списку ЮНЕСКО. Ми на правильному шляху - Цензор.НЕТ 1874
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13.10.2020 17:04 Ответить
К сожалению, Кремль подкупит нужных чиновников и примет свое решение.
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13.10.2020 17:07 Ответить
ничего, сейчас вава все порешает в пользу кцпов.
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13.10.2020 17:14 Ответить
ЕСЛИ НЕСКОЛЬКО РОССИЯН ЗАБИТЬ ДО ПОТЕРИ СОЗНАНИЯ ШМАТОМ САЛА, ТО ОНИ БУДУТ КРИЧАТЬ, ЧТО ЭТО ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ )))
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13.10.2020 17:40 Ответить
Нехай свою юшку з гнилоі капусти рееструють у тому Юнеско -)
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13.10.2020 17:40 Ответить
два мира - два Шапиро ))

Глава Мінкульту Ткаченко: У РосЗМІ назвали "приводом для скандалу" внесення борщу до списку ЮНЕСКО. Ми на правильному шляху - Цензор.НЕТ 121
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13.10.2020 18:17 Ответить
Глава Мінкульту Ткаченко: У РосЗМІ назвали "приводом для скандалу" внесення борщу до списку ЮНЕСКО. Ми на правильному шляху - Цензор.НЕТ 4018
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13.10.2020 18:17 Ответить
Глава Мінкульту Ткаченко: У РосЗМІ назвали "приводом для скандалу" внесення борщу до списку ЮНЕСКО. Ми на правильному шляху - Цензор.НЕТ 9059
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13.10.2020 18:19 Ответить
Глава Мінкульту Ткаченко: У РосЗМІ назвали "приводом для скандалу" внесення борщу до списку ЮНЕСКО. Ми на правильному шляху - Цензор.НЕТ 7383
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13.10.2020 18:20 Ответить
Глава Мінкульту Ткаченко: У РосЗМІ назвали "приводом для скандалу" внесення борщу до списку ЮНЕСКО. Ми на правильному шляху - Цензор.НЕТ 3410
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13.10.2020 18:21 Ответить
Глава Мінкульту Ткаченко: У РосЗМІ назвали "приводом для скандалу" внесення борщу до списку ЮНЕСКО. Ми на правильному шляху - Цензор.НЕТ 9808
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13.10.2020 18:22 Ответить
Глава Мінкульту Ткаченко: У РосЗМІ назвали "приводом для скандалу" внесення борщу до списку ЮНЕСКО. Ми на правильному шляху - Цензор.НЕТ 9335
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13.10.2020 18:23 Ответить
Глава Мінкульту Ткаченко: У РосЗМІ назвали "приводом для скандалу" внесення борщу до списку ЮНЕСКО. Ми на правильному шляху - Цензор.НЕТ 9955
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13.10.2020 18:24 Ответить
Глава Мінкульту Ткаченко: У РосЗМІ назвали "приводом для скандалу" внесення борщу до списку ЮНЕСКО. Ми на правильному шляху - Цензор.НЕТ 8385
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13.10.2020 18:26 Ответить
ну а теперь вЯликия


Глава Мінкульту Ткаченко: У РосЗМІ назвали "приводом для скандалу" внесення борщу до списку ЮНЕСКО. Ми на правильному шляху - Цензор.НЕТ 222




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13.10.2020 18:28 Ответить
Глава Мінкульту Ткаченко: У РосЗМІ назвали "приводом для скандалу" внесення борщу до списку ЮНЕСКО. Ми на правильному шляху - Цензор.НЕТ 8086
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13.10.2020 18:28 Ответить
Глава Мінкульту Ткаченко: У РосЗМІ назвали "приводом для скандалу" внесення борщу до списку ЮНЕСКО. Ми на правильному шляху - Цензор.НЕТ 6359
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13.10.2020 18:31 Ответить
Глава Мінкульту Ткаченко: У РосЗМІ назвали "приводом для скандалу" внесення борщу до списку ЮНЕСКО. Ми на правильному шляху - Цензор.НЕТ 4369
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13.10.2020 18:32 Ответить
Глава Мінкульту Ткаченко: У РосЗМІ назвали "приводом для скандалу" внесення борщу до списку ЮНЕСКО. Ми на правильному шляху - Цензор.НЕТ 464
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13.10.2020 18:34 Ответить
Глава Мінкульту Ткаченко: У РосЗМІ назвали "приводом для скандалу" внесення борщу до списку ЮНЕСКО. Ми на правильному шляху - Цензор.НЕТ 7407
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13.10.2020 18:35 Ответить
Глава Мінкульту Ткаченко: У РосЗМІ назвали "приводом для скандалу" внесення борщу до списку ЮНЕСКО. Ми на правильному шляху - Цензор.НЕТ 6087
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13.10.2020 18:36 Ответить
Глава Мінкульту Ткаченко: У РосЗМІ назвали "приводом для скандалу" внесення борщу до списку ЮНЕСКО. Ми на правильному шляху - Цензор.НЕТ 619
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13.10.2020 18:41 Ответить
Глава Мінкульту Ткаченко: У РосЗМІ назвали "приводом для скандалу" внесення борщу до списку ЮНЕСКО. Ми на правильному шляху - Цензор.НЕТ 1523
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13.10.2020 18:49 Ответить
До сих пор ничего не поменялось. Переезжаешь границу в Харьковской области. Было то, что на первых фото, и сразу начинается то, что на вторых. Ничего не нужно выдумывать, это и сейчас актуально.
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13.10.2020 20:15 Ответить
Ты бы не позорился а съездил и своими глазами посмотрел ну или хотя бы со спутника в программе гугл планета земля.
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20.10.2020 11:20 Ответить
Ну мы же не против заявки Рассии признать творения якутского скульптора их нацнаследием 🤡
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13.10.2020 18:50 Ответить
Ще прийдеться потягати за волосся злодійкувату сусідку,що вкрала борщ…Маєм. Добити по голові дурепу.
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13.10.2020 19:42 Ответить
а в кацяпів щі хоть ***** полощі...
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13.10.2020 20:06 Ответить
В РФ вонючие "ЩИ"!!!
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13.10.2020 20:56 Ответить
Вспомнил-"Щи-хоть ноги полощи".
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13.10.2020 21:37 Ответить
и вовсе то были не ноги а кое-что повыше (от фамилии президента РФ)
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15.10.2020 16:36 Ответить
В России нет ничего своего, даже маты спижжены.
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13.10.2020 20:58 Ответить
http://odessahistory.net/old-maps/1871 А ну ка найдите русский язычек
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13.10.2020 21:01 Ответить
«Щі - це та вода, що зливається, коли миють каструлю з-під борщу…».
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13.10.2020 21:13 Ответить
В нас колись ходобі давали пити помиї, а по расейски це блюдо називається "Щі".
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13.10.2020 22:04 Ответить
москалі !
сьорбайте свої щі.
і не лізьте до борщу.
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13.10.2020 22:40 Ответить
а я не могу успокоиться, почему также не подали "котлету по Киевски"???
Это не менее важно, чем борщ!
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13.10.2020 22:45 Ответить
Это вроде заимствованное французское блюдо
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13.10.2020 23:23 Ответить
здрасьте
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14.10.2020 00:15 Ответить
Да,он прав.Оно называлось "Дюваляй по-киевски". У меня прабабушка готовила сама, киевлянка в 4-м поколении, училась в Фундуклеевской гимназии.
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14.10.2020 08:36 Ответить
тогда чего фр. котлету назвали Киевской??
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14.10.2020 22:53 Ответить
Русне начали давать по рукам за присвоение чужой кухни, вот они и бесятся.
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13.10.2020 23:35 Ответить
вот не могу разные супчики(здесь) просто так есть. Не супчик , А ТЮРЯ... ДОБАВЛЯЮ ВАРЕННЫЙ РИС, СОЕВЫЙ СОУС, КЭТЧУП И ЕМ В ПРИКУСКУ С КАРТОШКОЙ-СОЛОМКОЙ ЖАРЕНОЙ... НА ВКУС ПОЛУЧАЕТСЯ БОРЩ.
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14.10.2020 03:29 Ответить
Непонятно чего лаптеногие кипишуют. Они же могут предложить в ЮНЕСКО технологию плетения лаптей или процесс изготовления постных щей из гнилой капусты.
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14.10.2020 04:05 Ответить
лапти отпадают: патент у чуди с финнами (49% х 51%), СЧи тоже отпадают. Выше писалось шо то - помиi вiд перемивання тарiлок з-пiд борщу, най спершу лiцензiю у нас купують (на помиi), бо то смачна страва для свиней. .
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14.10.2020 05:50 Ответить
Борщ скорей всего происходит от монгольского "борц"- сушеное обезжиренное мясо.
Его брали в поход, кидали в суп, добавляя всякие овощи на месте.
Такие старинные бульонные кубики.
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14.10.2020 04:23 Ответить
Борщ в Киеве был до Орды.
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14.10.2020 05:51 Ответить
дайте ссылочку на доордынские летописи с этим словом, пожалуйста.
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14.10.2020 05:56 Ответить
А Вы дайте ссылочку по Вашей теории, и откуда у кочевников появились овощи для борща.
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14.10.2020 08:39 Ответить
моя теория такова, что овощи есть везде вокруг Монголии. Пришли Монголы сюда, варили борц, добавляли туда всё с местного огорода. Так монгольская похлёбка борц, перекочевала в борщ.
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14.10.2020 09:39 Ответить
по старой руССкой традиции, монголы тоже грабили оккупированные народы....
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14.10.2020 11:01 Ответить
точно. в том числе бурячок, катусту, сметанку для своего борца у наших предков отбирали.
уууу, ненавижу-ненавижу.
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14.10.2020 19:38 Ответить
психическое здоровье москалей все больше вызывает сомнения
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14.10.2020 09:51 Ответить
Сейчас известно около 37 видов борща. Спасибо вам украинцы за вкусное блюдо.
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14.10.2020 11:30 Ответить
так когда у нас теперь будет День Борща ?
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14.10.2020 18:31 Ответить
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