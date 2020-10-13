Глава Минкульта Ткаченко: В росСМИ назвали "поводом для скандала" включение борща в список ЮНЕСКО. Мы на верном пути

В РФ не довольны возможным включением приготовления украинского борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Российское правительство озадачено и бьет тревогу. В своей "Российской газете" прокомментировали наши намерения внести борщ в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО - "новым поводом для международного скандала"", - написал он, добавив, "мы на правильном пути".

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