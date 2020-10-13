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СБУ проводит обыски на объектах "БРСМ-Нафта": Следственные действия не связаны с журналистским расследованием про Шария

СБУ проводит обыски на объектах

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят санкционированные ранее судом следственные действия на объектах автозаправочных станций "БРСМ-Нафта", и с журналистским исследованием "Bihus.info" следственные действия не связаны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявили в СБУ.

"На основании определений суда, полученных ранее, проводятся обыски на объектах "БРСМ-Нафта", - отметили в СБУ.

При этом в спецслужбе подчеркнули, что следственные действия не связаны с журналистким расследованием "Bihus.info".

Более детальную информацию о проведении следственных действий в спецслужбе обещали обнародовать по окончании обысков.

Пресс-секретарь компании "БРСМ-Нафта" Юлия Турко на просьбу Цензор.НЕТ прокомментировать обыски заявила, что занята и пообещала предоставить информацию позже.

Напомним, ранее "Bihus.info" обнародовали схему финансирования партии Шария компанией "БРСМ-Нафта".

Также читайте: "Наші гроші" обнародовали схему финансирования партии Шария компанией "БРСМ-Нафта": "Вникать в детали и почему бензин БРСМ - никого не должно #бать". ВИДЕО

Автор: 

обыск (1906) СБУ (20138) финансирование (1814) БРСМ-Нафта (22) Шарий Анатолий (228)


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Топ комментарии
+8
СБУ проводить обшуки на об'єктах "БРСМ-Нафта": Слідчі дії не пов'язані з журналістським розслідуванням про Шарія - Цензор.НЕТ 1296
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13.10.2020 15:50 Ответить
+3
какая связь между твоим тупым вопросом и проверкой СБУ на нефтебазе ?
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13.10.2020 15:43 Ответить
+3
тупее и намного, поскольку вообще никак не относится ни к статье, ни к СБУ, ни к нефтебазе, ни к проверке.
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13.10.2020 16:01 Ответить
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связаны с добыванием прокорма
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13.10.2020 15:36 Ответить
тебе жрать нечего?
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13.10.2020 15:41 Ответить
какая связь между твоим тупым вопросом и проверкой СБУ на нефтебазе ?
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13.10.2020 15:43 Ответить
Не тупее твоего коментария!!
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13.10.2020 15:47 Ответить
СБУ проводить обшуки на об'єктах "БРСМ-Нафта": Слідчі дії не пов'язані з журналістським розслідуванням про Шарія - Цензор.НЕТ 1296
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13.10.2020 15:50 Ответить
тупее и намного, поскольку вообще никак не относится ни к статье, ни к СБУ, ни к нефтебазе, ни к проверке.
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13.10.2020 16:01 Ответить
Дайте денег или бензина
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13.10.2020 15:39 Ответить
Нет !! Работают люди!
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13.10.2020 15:42 Ответить
Щи хлебай мовчки
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13.10.2020 17:59 Ответить
Ой простите!!! Молчу!!! Хлебаю!!
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13.10.2020 18:15 Ответить
молодцы!!! Приятно!!!!
Медвечук, Сила и честь и прочие старатели- работы куча!!!
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13.10.2020 15:40 Ответить
Галимое безпонтовое шоу)))
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13.10.2020 15:40 Ответить
Нет служба такая!
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13.10.2020 15:42 Ответить
твоє існування
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13.10.2020 17:06 Ответить
Всё логично БрсемЭ это пишут заправки Злочевськиго, они любят Нашу и не наводят украинцев патриотов, так что думайте где покупать бензинчик а да Глуско пишут это Мертвечука
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13.10.2020 15:46 Ответить
T9 отключи
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13.10.2020 15:52 Ответить
Ваще валенок) скажи как)
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15.10.2020 00:17 Ответить
Уже давно нет. А Мотто Злочевский спокойно сдал через офшоры в аренду.
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13.10.2020 15:52 Ответить
И как бы причём тут дядя Беня? Авиас, Юкон, Укрнафта, Сентоза... да и БРСМ не помешает!
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13.10.2020 15:52 Ответить
Єто то СБУ про которое вовочка клялся шо не будет заниматься бизнесами?)
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13.10.2020 15:57 Ответить
Они реформированы в инвестиционных нянь.
Ну, так сам Зеля в Давосе зуб давал....
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13.10.2020 16:08 Ответить
можлива причина для того щоб взвинтити ціни на бензин
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13.10.2020 16:00 Ответить
шагреневое корытце
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13.10.2020 16:02 Ответить
помните, в мае этого года в ресторане "Велюр" собирались всякие мажоры?!..
среди них, Паша Куфтырев (юрЫст Привата), депитут Яценко (редкостная гнида), а был еще Женя Сытник (СБУ, департамент эконом контрразведки), и другие персонажи..
см. статью на цензоре:
https://censor.net/ru/photo_news/3193992/sotrudnik_sbu_sytnik_dvajdy_navedyvalsya_v_rabotavshiyi_vo_vremya_karantina_restoran_slugi_naroda_tischenko
так вот, тогда они обсуждали как раз: захват БРСМ, захват Николаевского глиноземного завода, и др объектов..
правовое обеспечение этого рейдерства, осуществляет херовый щахматист и так себе юрЫст, Паша Куфтырев, а за координацию с СБУ отвечает Женя Сытник из СБУ.. ниже его фото возле рЭсторана "Велюр"..
и вот оно началось.. в смысле для БРСМ..
я не сторонник этого гадюшника мудака Ставицкого, просто когда СБУ и Приватовский рейдер в пламенных объятьях, занимаются отжатием бизнеса такого же мудака Ставицкого, то это не гос безопасность.. это хрень бакановская!!!.. которая незамечает, как из Офиса перЗедента утекает инфа в Рашку..
СБУ проводить обшуки на об'єктах "БРСМ-Нафта": Слідчі дії не пов'язані з журналістським розслідуванням про Шарія - Цензор.НЕТ 7905

СБУ проводить обшуки на об'єктах "БРСМ-Нафта": Слідчі дії не пов'язані з журналістським розслідуванням про Шарія - Цензор.НЕТ 5230
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13.10.2020 16:11 Ответить
Эту "Шарашконтору" нужно было закрыть еще сразу после пожара на нефтебазе.
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13.10.2020 16:49 Ответить
Эта сеть бодяжила бензин ведрами добавляя присадки прямо в танки. Потом загорелась, погибли люди и никто не сел. Думайте где заправляться.
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13.10.2020 16:53 Ответить
Тогда с ними в доле был Ставицкий, этот бензин и бадяжил. И государство ему ещё и компенсировало часть денег. Потом разьехались. Ставицкий много раз безрезультатно БРСМ на себя пытался перерегистрировать. А его фирмы работают как ни в чем не бывало.
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13.10.2020 17:19 Ответить
С Деркача как с "коммерсов" ничего не натрясешь.
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13.10.2020 17:10 Ответить
Ребята из СБУ! Вытрясите этот гадюшник до основания. Пора кончать с этим фекалием!
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13.10.2020 18:33 Ответить
Ессно Шария притянули за уши к БРСМ. По информации того же Шария, на БРСМ наехали отдельные личности Зелёных Слуг с целью отжатия бизнеса или накрайняк - мздоимства.
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13.10.2020 20:03 Ответить
 
 