СБУ проводит обыски на объектах "БРСМ-Нафта": Следственные действия не связаны с журналистским расследованием про Шария

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят санкционированные ранее судом следственные действия на объектах автозаправочных станций "БРСМ-Нафта", и с журналистским исследованием "Bihus.info" следственные действия не связаны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявили в СБУ.

"На основании определений суда, полученных ранее, проводятся обыски на объектах "БРСМ-Нафта", - отметили в СБУ.

При этом в спецслужбе подчеркнули, что следственные действия не связаны с журналистким расследованием "Bihus.info".

Более детальную информацию о проведении следственных действий в спецслужбе обещали обнародовать по окончании обысков.

Пресс-секретарь компании "БРСМ-Нафта" Юлия Турко на просьбу Цензор.НЕТ прокомментировать обыски заявила, что занята и пообещала предоставить информацию позже.

Напомним, ранее "Bihus.info" обнародовали схему финансирования партии Шария компанией "БРСМ-Нафта".

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