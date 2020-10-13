СБУ проводит обыски на объектах "БРСМ-Нафта": Следственные действия не связаны с журналистским расследованием про Шария
Сотрудники Службы безопасности Украины проводят санкционированные ранее судом следственные действия на объектах автозаправочных станций "БРСМ-Нафта", и с журналистским исследованием "Bihus.info" следственные действия не связаны.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявили в СБУ.
"На основании определений суда, полученных ранее, проводятся обыски на объектах "БРСМ-Нафта", - отметили в СБУ.
При этом в спецслужбе подчеркнули, что следственные действия не связаны с журналистким расследованием "Bihus.info".
Более детальную информацию о проведении следственных действий в спецслужбе обещали обнародовать по окончании обысков.
Пресс-секретарь компании "БРСМ-Нафта" Юлия Турко на просьбу Цензор.НЕТ прокомментировать обыски заявила, что занята и пообещала предоставить информацию позже.
Напомним, ранее "Bihus.info" обнародовали схему финансирования партии Шария компанией "БРСМ-Нафта".
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Медвечук, Сила и честь и прочие старатели- работы куча!!!
Ну, так сам Зеля в Давосе зуб давал....
среди них, Паша Куфтырев (юрЫст Привата), депитут Яценко (редкостная гнида), а был еще Женя Сытник (СБУ, департамент эконом контрразведки), и другие персонажи..
см. статью на цензоре:
https://censor.net/ru/photo_news/3193992/sotrudnik_sbu_sytnik_dvajdy_navedyvalsya_v_rabotavshiyi_vo_vremya_karantina_restoran_slugi_naroda_tischenko
так вот, тогда они обсуждали как раз: захват БРСМ, захват Николаевского глиноземного завода, и др объектов..
правовое обеспечение этого рейдерства, осуществляет херовый щахматист и так себе юрЫст, Паша Куфтырев, а за координацию с СБУ отвечает Женя Сытник из СБУ.. ниже его фото возле рЭсторана "Велюр"..
и вот оно началось.. в смысле для БРСМ..
я не сторонник этого гадюшника мудака Ставицкого, просто когда СБУ и Приватовский рейдер в пламенных объятьях, занимаются отжатием бизнеса такого же мудака Ставицкого, то это не гос безопасность.. это хрень бакановская!!!.. которая незамечает, как из Офиса перЗедента утекает инфа в Рашку..