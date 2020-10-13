Самолет не смог приземлиться во Львове из-за тумана и вернулся в Борисполь

В Международном аэропорту "Львов" 13 октября самолет авиакомпании WIND ROSE, летевший из Борисполя во Львов, не смог совершить посадку из-за плохой погоды.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта "Львов", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в связи со сложными метеоусловиями самолет не смог совершить посадку и вернулся в Борисполь. На борту авиасудна находилось 22 человека.

Авиакомпания приняла решение вернуть самолет в Борисполь и объединить утренние и вечерние рейсы.

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