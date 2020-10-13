Самолет не смог приземлиться во Львове из-за тумана и вернулся в Борисполь
В Международном аэропорту "Львов" 13 октября самолет авиакомпании WIND ROSE, летевший из Борисполя во Львов, не смог совершить посадку из-за плохой погоды.
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта "Львов", передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в связи со сложными метеоусловиями самолет не смог совершить посадку и вернулся в Борисполь. На борту авиасудна находилось 22 человека.
Авиакомпания приняла решение вернуть самолет в Борисполь и объединить утренние и вечерние рейсы.
Топ комментарии
+6 Fjall_Raven
показать весь комментарий13.10.2020 15:36 Ответить Ссылка
+2 Diogen Gdl
показать весь комментарий13.10.2020 16:19 Ответить Ссылка
+1 Diogen Gdl
показать весь комментарий13.10.2020 15:51 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
промежутки нету, да?
И шо за самолет такой то?
Правила безопасности перелетов.
ибо в самик идет не то и не столько.
тут шото полупустой (кара, через сиденье...) пошел...(((
не понимаю
Туман яром...
І який сенс летіти в Ужгород чи Франківськ, якщо і назад недалеко, хвилин 45.
Если есть возможность - возвращают в аэропорт вылета, туман рассеется - отвезут другим рейсом. Кто-то может отказаться, вернуть билет и уехать на поезде...