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Самолет не смог приземлиться во Львове из-за тумана и вернулся в Борисполь

Самолет не смог приземлиться во Львове из-за тумана и вернулся в Борисполь

В Международном аэропорту "Львов" 13 октября самолет авиакомпании WIND ROSE, летевший из Борисполя во Львов, не смог совершить посадку из-за плохой погоды.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта "Львов", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в связи со сложными метеоусловиями самолет не смог совершить посадку и вернулся в Борисполь. На борту авиасудна находилось 22 человека.

Авиакомпания приняла решение вернуть самолет в Борисполь и объединить утренние и вечерние рейсы.

Самолет не смог приземлиться во Львове из-за тумана и вернулся в Борисполь 01

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Автор: 

Борисполь (770) Львов (4607) непогода (817) самолет (3660) туман (50)


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Топ комментарии
+6
толково. вечером полетят глянут, если туман не рассеялся то тоже вернутся.
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13.10.2020 15:36 Ответить
+2
ты когда едешь на дачу заправляешься чтоб четко литр в литр попасть?)))
Правила безопасности перелетов.
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13.10.2020 16:19 Ответить
+1
в испанию летят самолеты без дозаправки 3 часа. и там куда больше 500км. это не кукурузники.
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13.10.2020 15:51 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
толково. вечером полетят глянут, если туман не рассеялся то тоже вернутся.
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13.10.2020 15:36 Ответить
Буду "масоном", но чет не то. Шоб стока горючего было.. как-ни как, км. же 500.
промежутки нету, да?
И шо за самолет такой то?
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13.10.2020 15:38 Ответить
Слуги летели на дополнительные курсы в Трускавец
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13.10.2020 15:44 Ответить
Курси з парашутної підготовки?
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13.10.2020 15:52 Ответить
ага. и это была проба очередного залёта во львове на філіжанку віденської ))
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13.10.2020 15:54 Ответить
У Львові львівська. У Відень, до речі, вона зі Львова й прийшла, тому у Відні львівська, а не навпаки. І привіз її туди галичанин, Юрій Франц Кульчицький, родом зі Самбора після визволення Відня від османів 1640-го року. Так що...
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13.10.2020 17:00 Ответить
в испанию летят самолеты без дозаправки 3 часа. и там куда больше 500км. это не кукурузники.
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13.10.2020 15:51 Ответить
А сколько км от Киева до Львова, по кратчайшему?
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13.10.2020 15:54 Ответить
т.е. заправляют шоб туда и взад? невыгодно однако
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13.10.2020 16:04 Ответить
ты когда едешь на дачу заправляешься чтоб четко литр в литр попасть?)))
Правила безопасности перелетов.
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13.10.2020 16:19 Ответить
то ваще не то

ибо в самик идет не то и не столько.
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13.10.2020 17:02 Ответить
пятихатка.. как и днепр-киев..)))
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13.10.2020 23:45 Ответить
ATR-72. 22 пассажира (или пассажири и экипаж?) на борту было, самолёта крупнее ненадо.
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13.10.2020 17:17 Ответить
дать те прикольный канал на киногрехи? даже в Т-2 нашел чет 95 "ляпов", но то таке.
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13.10.2020 18:24 Ответить
летал на таком днепр-киев= классный...
тут шото полупустой (кара, через сиденье...) пошел...(((
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13.10.2020 23:43 Ответить
Беня себе новую компанию сделал - бедные пассажиры 😀😜😜
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13.10.2020 15:53 Ответить
там теперь вечный туман, да и грибовичская свалка продолжает озонировать атмосферу
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13.10.2020 16:00 Ответить
А что -- ближе аэропорта доступного не нашлось?
не понимаю
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13.10.2020 16:15 Ответить
Туман яром, туман долиною
Туман яром...
І який сенс летіти в Ужгород чи Франківськ, якщо і назад недалеко, хвилин 45.
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13.10.2020 17:02 Ответить
Прикольно было бы. Вылетел ты из Киева во Львов, а сел в Виннице
Если есть возможность - возвращают в аэропорт вылета, туман рассеется - отвезут другим рейсом. Кто-то может отказаться, вернуть билет и уехать на поезде...
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13.10.2020 17:15 Ответить
Не понимаю, существует ли государственная метеослужба и несет ли она ответственность за достоверность сводок и прогнозов? Или все положили, пользуются сомнительными сайтиками?
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13.10.2020 17:15 Ответить
реально..- там полчаса лету- и шо ждать, если надо точно знать метеоситуацию...
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13.10.2020 23:48 Ответить
А ГДЕ Ж ДРУГИЕ АЭРОПОРТЫ !?
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13.10.2020 17:16 Ответить
это неправильно с точки зрения авионики, безопасности полетов и неэкономично для авиакомпании
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13.10.2020 23:49 Ответить
АЭРОПОРТЫ ЭТО СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ГОСОБЪЕКТЫ !!!
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14.10.2020 19:08 Ответить
Бачив по флайтрадару, як літак із Австрії хвилин 40 кружляв під Дніпром, потім розвернувся і пофігачив додому. Що там сталося-ХЗ.
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13.10.2020 20:16 Ответить
 
 