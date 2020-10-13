На опрос 25 октября средства из Госбюджета не будут выделять. К его проведению привлекут не ЦИК, а волонтеров, - "слуга народа" Кравчук
Центральная избирательная комиссия не будет привлечена к реализации инициативы президента Владимира Зеленского поставить пять вопросов украинцам в день местных выборов 25 октября.
Об этом рассказала заместитель председателя парламентской фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Это не будут средства из Государственного бюджета, и не будет к этому процессу привлечена Центральная избирательная комиссия, потому что, собственно, соответствующее законодательство не было принято в Верховной Раде. Поэтому это скорее будет проект, реализованный волонтерами и, возможно, какими-то социологическими службами", - отметила Кравчук.
Депутат добавила, что технологические вопросы проведения опроса "прояснятся в ближайшее время" представителями президента. Кравчук подчеркнула, что партия "Слуга народа" никоим образом не будет к этому привлечена.
"Очевидно, это будет происходить не на самом избирательном участке, не в кабинке для голосования, не на территории, где имеют право постоянно находиться только члены этой ТИК и официальные наблюдатели. А сама идея абсолютно ложится в общую философию пакета о народовластии, и я убеждена, что президент имеет право в формате диалога общаться с людьми", - сказала Кравчук.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Вместе с тем, в ЦИК заявили, что ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского. В "Голосе" заявили: "Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины.
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Афера незаконная, которую в случае попытки ее реализации каждый законопослушный гражданин обязан сорвать…
Опрос Зеленского - это афера, которую законопослушные граждане Украины обязаны сорвать на всех избирательных участках. Цель аферы - отвлечение внимания общества на выборах от реальных болевых проблем, создание ложной повестки для обмана избирателей
Такое убеждение только что https://www.facebook.com/butusov.yuriy озвучил в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов.
Итак, сегодня президент Владимир Зеленский заявил: «25 октября на избирательном участке я задам тебе пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в Интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, о чем раньше нас никогда не спрашивали. Пять важных вопросов, чтобы узнать твое мнение».
Все основные вопросы, ради которых избирали Зеленского, и которые будут обсуждаться на избирательных участках провалены: в стране нарастает жестокий экономический кризис, плана по выходу нет; на Донбассе проводится курс на Приднестровский сценарий и прекращение сопротивления, ввели премию за то, чтобы солдаты не стреляли по врагу; Офис президента сорвал спецоперацию по захвату российских террористов и не проводит расследование; вместо реформы правосудия - Офис президента защищает карманные «вольчьи» суды; бюджеты местного самоуправления по сути ограблены в интересах минфина; олигархи усиливают свое влияние на власть, ведь закон не работает; накануне очередной годовщины Майдана Зеленский назначил замглавы своего Офиса Олега Татарова, который участвовал в разгоне Майдана и был одним из ближайших подручных беглого Захарченко и Портнова.
Отвечать на все эти вопросы Зеленский не хочет, ведь это реальные проблемы, за это надо нести реальную ответственность. Поэтому президент собирается придумать вопросы, на которые ему было бы удобно отвечать.
К чему приведет опрос Зеленского?
1. Опрос Зеленского - незаконный. Законы Украины такого не предусматривают. За полтора году у власти Слуги народа должны были разработать и принять закон о референдумах, но так этого и не сделали. Проводить на избирательных участках какие-либо действия кроме избирательного процесса - запрещено законом.
2. Опрос Зеленского - это коррупция. Государство может проводить какие-либо организационные решения только в том случае, если на эти цели выделен бюджет. А на опрос Зеленского в бюджете денег нет.
3. Таким образом, опрос можно провести только вне избирательных участков, и только на деньги неких частных лиц. Но такие опросы и так проводят социологи, для государства они не могут иметь никакого значения, и нельзя называть президентским опросом.
4. Чем опрос Зеленского должен отличаться от социологии? Тем, что президенту надо опросить не часть, а всех граждан, кто придет на участки, охват должен быть полным.
А теперь давайте посчитаем, сколько людей и денег надо для опроса Зеленского. У нас около 30 тысяч избирательных участков, на каждом для опроса в течение всего дня большинства избирателей нужна группа подготовленных специалистов, ну как минимум 4 человека - не меньше чем 120 тысяч человек надо привлечь, ведь будет идти поток людей, а ответ на пять вопросов занимает больше времени, чем поиск двух позиций в бюллетенях.
Сотрудников для опроса надо где-то нанять и подготовить. Социологи будут работать на выборах в этот момент, да и нет у нас столько социологов. Даже если считать, что все эти люди, которые проведут опрос на участках, пройдут подготовку, тренинги и отработают всего за 100 долларов на человека. Всеукраинский опрос на всех участках, потянет, таким образом, по самым скромным оценкам, на 12 миллионов долларов.
Из бюджета на такое тратить нельзя, в бюджете не предусмотрено. Так кто же пообещал Зеленскому заплатить за этот опрос такие огромные деньги? Только кто-то из самых крупных олигархов. И как мы понимаем, все это будет бесплатно для Зеленского и не бесплатно для государства и налогоплательщиков - олигарху дадут возможность отбить эти деньги многократно.
Вывод:
Инициатива Зеленского про опрос - это со всех точек зрения еще одна афера. Афера незаконная, которую в случае попытки ее реализации каждый законопослушный гражданин обязан сорвать. Деньги на эту аферу даст кто-то из спонсоров действующей власти - и расплатятся с ним коррупцией за наш счет. Вместо реального анализа проблем и выработки интеллектуальных решений, Зеленский снова хочет устроить на выборах очередной рекламный трюк, и продать людям не план решения проблем, а план подмены проблем своими новыми репризами.
***
1.На нарах?
2.В Ростовое на Дону?
3.В штрафбате на передовой?
Задался вопросом: зачем Великобритания слила «Зеркалу недели» информацию о встрече Зеленского с руководителем разведки МИ-6 Ричардом Муром, на которой он сообщил о том, что в окружении нашего президента есть кроты, работающие на Россию (https://www.economics-prorok.com/2020/02/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0.html фашистское государство , страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18)?
О таких размышлениях https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796 поведал сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/10/%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B8-6-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5.html Британская разведка МИ-6 сообщила Зеленскому, что Ермак - «крот», работающий на Россию
Пока у меня только один ответ:
Англичане убедились, что Зеленский - это полный неадекват, и потеряли к нему лично всякий интерес.
Убеждён, что кастинг на того, кто досрочно заменит Зеленского, на Западе уже начался.
Но выбор у Запада невелик…
Народ голосует либо за воров, либо за клоунов. Точнее, воровитых клоунов.
Так что Западу не позавидуешь!
***
Заодно «Экономика от Пророка» ставит также вчерашний текст Андрея Головачева с меткими характеристиками Зеленского:
В чем главная проблема Зеленского
Представьте, что вы работаете, например, финансовым директором или директором по маркетингу в крупном строительном холдинге и вдруг акционеры, - то ли с бодуна, то ли просто помешались - и назначили директором холдинга какого-то провинциального актёра, который понятия не имеет о строительном бизнесе.
Представили?
Как вы будете относиться к такому генеральному директору?
Правильно!
Вы будете его презирать. Особенно, если этот болван будет вас еще и поучать, как правильно делать бизнес.
Именно это и происходит с Зеленским.
На самом деле все, кто с ним работают, его презирают, потому что считают, что он - девиантный подросток, болван и что они все умнее, образованнее и профессиональнее его. Зеленский для всего его окружения - это тот самый провинциальный актеришка, которого акционеры назначили генеральным директором.
Все приближенные Зеленского относятся к нему как к Санчо Панчо, который, как известно, для смеха был назначен губернатором острова Баратория.
Зеленского презирают все: и Богдан, и Гончарук, и Ермак, и Рябошапка, и Разумков, и Шмыгаль, и Баканов, и Арахамия, и даже Венедиктова, потому что все они считают себя на порядок выше его, а его воспринимают просто выскочкой, плодом чокнутых акционеров, то есть временно помешавшегося народа.
Это и есть главная проблема Зеленского. У него нет самого главного, - авторитета и лидерства. Ему оказывают внешние знаки уважения, как Санчо Пансо, но за глаза презирают его. Он как был клоуном, так и остался им в глазах своих приближенных.
Поэтому он бессилен.
https://twitter.com/UA_CIbercat_
https://twitter.com/UA_CIbercat_ Хатуль Мадан @UA_CIbercat_
https://twitter.com/UA_CIbercat_ https://twitter.com/UA_CIbercat_
https://twitter.com/APUkraine @APUkraine опрос не є жодним інструментом державної політики і не може мати ніяких наслідків ні для чого, як би ви зараз не намагалися натягнути сову на глобус
Ні непрямих наслідків, ні тим більше прямих...
Такий інструмент відсутній в державотворчому інструментарії від слова "геть"
Наведіть пункт статті Конституції, який дозволяє бубочкє проводити якісь опроси???
ага так и вижу, что кто-то забашлял свои средства просто так чтобы провести опрос
И хорошее настроение не покинет больше Вас!