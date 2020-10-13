На опрос 25 октября средства из Госбюджета не будут выделять. К его проведению привлекут не ЦИК, а волонтеров, - "слуга народа" Кравчук

Центральная избирательная комиссия не будет привлечена к реализации инициативы президента Владимира Зеленского поставить пять вопросов украинцам в день местных выборов 25 октября.

Об этом рассказала заместитель председателя парламентской фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это не будут средства из Государственного бюджета, и не будет к этому процессу привлечена Центральная избирательная комиссия, потому что, собственно, соответствующее законодательство не было принято в Верховной Раде. Поэтому это скорее будет проект, реализованный волонтерами и, возможно, какими-то социологическими службами", - отметила Кравчук.

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Депутат добавила, что технологические вопросы проведения опроса "прояснятся в ближайшее время" представителями президента. Кравчук подчеркнула, что партия "Слуга народа" никоим образом не будет к этому привлечена.

"Очевидно, это будет происходить не на самом избирательном участке, не в кабинке для голосования, не на территории, где имеют право постоянно находиться только члены этой ТИК и официальные наблюдатели. А сама идея абсолютно ложится в общую философию пакета о народовластии, и я убеждена, что президент имеет право в формате диалога общаться с людьми", - сказала Кравчук.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Вместе с тем, в ЦИК заявили, что ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского. В "Голосе" заявили: "Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины.