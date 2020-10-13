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Трое граждан Ирана по поддельным паспортам пытались вылететь в Вену из Киева, - Госпогранслужба

Трое граждан Ирана по поддельным паспортам пытались вылететь в Вену из Киева, - Госпогранслужба

Вчера пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" обнаружили поддельные документы у троих граждан Ирана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Во время проверки пассажиров, прибывших из Стамбула и транзитом через Киев направлявшихся на авиарейс в Вену, трое иностранцев - мужчина 1987 года рождения, женщина 1982 года рождения и 13-летняя девочка на контроле предоставили паспортные документы граждан Италии и Австрии.

У мужчины был загранпаспорт и ID-карта гражданина Австрии, а у женщины и девочки - документы на имя граждан Италии.

Но эксперты по проверке документов определили, что загранпаспорта путешествующих поддельные - в них были заменены страницы с установочными данными граждан. Кроме того, полностью поддельными оказались и предъявляемые ими ID-карты.

Впоследствии "нашлись" и настоящие документы путешественников - граждан Ирана.

Иностранцы рассказали пограничникам, что приобрели подделки в Иране за 11 тыс. евро.

Указанным гражданам на три года запрещен въезд на территорию Украины, поддельные документы изъяты. Теперь им придется вернуться обратным рейсом в Турцию.

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Автор: 

Госпогранслужба (6364) иностранец (490) Иран (1769) Киев (25466) паспорт (1177) подделка (437)


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Ещё одни высокодуховные и моральные ломятся в развращённый и загнивающий Запад
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13.10.2020 16:09 Ответить
во как работают - мышь не проскочит, змея не проползет, зато пройдет осел, груженый золотом
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13.10.2020 16:11 Ответить
козе понятно ,свой карман это святое
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13.10.2020 16:24 Ответить
А чому вони тікають від скріп? Хоча вони може й адекватні.Але в Європі чомусь найбільше приїжджає неадекватних.представників подібних країн.
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13.10.2020 16:14 Ответить
плакали денежки
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13.10.2020 19:41 Ответить
 
 