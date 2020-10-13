Трое граждан Ирана по поддельным паспортам пытались вылететь в Вену из Киева, - Госпогранслужба

Вчера пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" обнаружили поддельные документы у троих граждан Ирана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Во время проверки пассажиров, прибывших из Стамбула и транзитом через Киев направлявшихся на авиарейс в Вену, трое иностранцев - мужчина 1987 года рождения, женщина 1982 года рождения и 13-летняя девочка на контроле предоставили паспортные документы граждан Италии и Австрии.

У мужчины был загранпаспорт и ID-карта гражданина Австрии, а у женщины и девочки - документы на имя граждан Италии.

Но эксперты по проверке документов определили, что загранпаспорта путешествующих поддельные - в них были заменены страницы с установочными данными граждан. Кроме того, полностью поддельными оказались и предъявляемые ими ID-карты.

Впоследствии "нашлись" и настоящие документы путешественников - граждан Ирана.

Иностранцы рассказали пограничникам, что приобрели подделки в Иране за 11 тыс. евро.

Указанным гражданам на три года запрещен въезд на территорию Украины, поддельные документы изъяты. Теперь им придется вернуться обратным рейсом в Турцию.

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