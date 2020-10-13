Из Фонда по борьбе с COVID-19 потратили 29,8 млрд грн, это 45% от общей суммы, - Минфин
По состоянию на 9 октября 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 потратили 29,8 млрд грн из 66 млрд грн. Это 45% от общей суммы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.
На здравоохранение использованы - 4,3 млрд грн из 16,3 млрд грн или 26%, на социальную защиту - 9,2 млрд грн из 10,4 млрд грн или 88%, на обеспечение правопорядка - 2,4 млрд грн из 2,7 млрд или 91%. На образование, а именно возврат средств за пробное ВНО потратили 52,5 млн грн или 100% выделенных средств.
Далее на строительство и ремонт дорог использовано 13,6 млрд грн из 35 млрд грн или 39%, на сферу культуры выделен 1 млрд грн, из которых использованы 3 млн или 0,3%. На возобновление расходов, которые были сокращены при создании Фонда выделены 524 млн грн, из которых использованы 127,4 млн грн или 24,3%.
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Тепер на кожній ямі стоїть бігборд - ми за ЗЕбіла!
Якщо не можете відповісти тоді розкажіть де взяти пересічному українцю 40 тис ( для більшості громадян - космічна сума ) на лікування від вірусу . ?? Чи йти додому тихенько вмирати .??
Дороги: 53,0%
Здравохранение: 24,7%
Социалка: 15,8%
Мусора: 4,1%
Культура: 1,5%
Единственный вопрос:
А при чем тут в названии распила "COVID"?