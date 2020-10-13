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Новости Коронавирус и карантин
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Из Фонда по борьбе с COVID-19 потратили 29,8 млрд грн, это 45% от общей суммы, - Минфин

Из Фонда по борьбе с COVID-19 потратили 29,8 млрд грн, это 45% от общей суммы, - Минфин

По состоянию на 9 октября 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 потратили 29,8 млрд грн из 66 млрд грн. Это 45% от общей суммы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

На здравоохранение использованы - 4,3 млрд грн из 16,3 млрд грн или 26%, на социальную защиту - 9,2 млрд грн из 10,4 млрд грн или 88%, на обеспечение правопорядка - 2,4 млрд грн из 2,7 млрд или 91%. На образование, а именно возврат средств за пробное ВНО потратили 52,5 млн грн или 100% выделенных средств.

Далее на строительство и ремонт дорог использовано 13,6 млрд грн из 35 млрд грн или 39%, на сферу культуры выделен 1 млрд грн, из которых использованы 3 млн или 0,3%. На возобновление расходов, которые были сокращены при создании Фонда выделены 524 млн грн, из которых использованы 127,4 млн грн  или 24,3%.

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Автор: 

карантин (16729) Минфин (1555) расходы (134) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
А кислорода в больницах нет....вот такие вот зеленые пирожки...с котятами...
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13.10.2020 16:35
+6
А лечение в частной клинике 10 штук в день...
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13.10.2020 16:36
+4
Фонд по борьбе с COVID-19:
Дороги: 53,0%
Здравохранение: 24,7%
Социалка: 15,8%
Мусора: 4,1%
Культура: 1,5%
Единственный вопрос:
А при чем тут в названии распила "COVID"?
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13.10.2020 16:43
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не, потратили на борьбу с бедностью )))
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13.10.2020 16:27 Ответить
результаты впечатляют!
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13.10.2020 16:28 Ответить
Більшу частину на ^ямковий^ ремонт.
Тепер на кожній ямі стоїть бігборд - ми за ЗЕбіла!
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13.10.2020 16:29 Ответить
так, поди, оттуда и берутся гроши на ремонт дорог, а на ковид направляют то, шо осталось от фонда по ремонту дорог
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13.10.2020 16:32 Ответить
А кислорода в больницах нет....вот такие вот зеленые пирожки...с котятами...
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13.10.2020 16:35 Ответить
А лечение в частной клинике 10 штук в день...
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13.10.2020 16:36 Ответить
Куди, сукки, витратили? Де детальний звіт?
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13.10.2020 19:38 Ответить
Отказ украинской стороны в проведении международного аудита использования средств из фонда борьбы с COVID-19, который предусмотрен подписанным меморандумом намерений, является основной причиной отсутствия прогресса в обсуждении очередного транша МВФ. Представитель МВФ в Украине. Gösta Ljungman https://timeze2019.blogspot.com/
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13.10.2020 16:36 Ответить
Зе-деліли , розкажіть краще - чому людей в лікарнях не лікують за державний кошт ..!? Ви ж обіцяли .!!

Якщо не можете відповісти тоді розкажіть де взяти пересічному українцю 40 тис ( для більшості громадян - космічна сума ) на лікування від вірусу . ?? Чи йти додому тихенько вмирати .??
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13.10.2020 16:37 Ответить
Не верим, - МВФ.
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13.10.2020 16:39 Ответить
Фонд по борьбе с COVID-19:
Дороги: 53,0%
Здравохранение: 24,7%
Социалка: 15,8%
Мусора: 4,1%
Культура: 1,5%
Единственный вопрос:
А при чем тут в названии распила "COVID"?
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13.10.2020 16:43 Ответить
Называется нецеловое использование средств. Аудит и статья...
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13.10.2020 17:02 Ответить
Дык, ковид минет???))))
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13.10.2020 17:01 Ответить
Зато катафалки будут ездить по отремонтированным (???) дорогам !
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13.10.2020 17:09 Ответить
З Фонду по боротьбі з COVID-19 витратили 29,8 млрд грн, це 45% від загальної суми, - Мінфін - Цензор.НЕТ 3568
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13.10.2020 19:30 Ответить
Демонократична партія США вчить васальні уряди пиляти гроші по-крупному. Кращої агітації - не придумати. Бо що укр. чиновнику перепаде з Трампового "Гамерика для гамериканців"?
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13.10.2020 23:00 Ответить
 
 