Антитела к коронавирусу сохраняются как минимум четыре месяца, а при повторном заражении болезнь протекает тяжелее, - финские ученые
Антитела, образовавшиеся в организме человека после перенесённой коронавирусной болезни (COVID-19), сохраняются четыре месяца, а при повторном заражении болезнь может протекать тяжелее.
К такому выводу пришли исследователи финского Ведомства здравоохранения и социального развития THL и города Хельсинки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По словам руководителя исследования Мерит Мелин, полученные результаты подтверждают информацию о том, что антитела и возможный иммунитет, вызванные естественной инфекцией, сохраняются как минимум в течение четырёх месяцев.
Отмечается, что ученые изучили данные 39 семей, у которых были зафиксированы случаи коронавируса.
Практически у всех инфицированных в течение первого месяца заражения вырабатывались антитела, которые были обнаружены и спустя четыре месяца.
Сама коронавирусная инфекция также может повториться, а симптомы могут быть более серьёзными.
Учёные также подчёркивают, что необходимы дальнейшие исследования для более точного определения продолжительности иммунитета. Кроме того, нужно выяснить, почему при повторном заражении появляются более серьёзные симптомы.
Однако исследователи отмечают, что в свете имеющихся сейчас данных случаи повторного заражения встречаются редко.
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Воо! Какой вирус китайцы придумали. Всем вирусам вирус!!!
Более тяжелое протекание при повторном заражении может быть только в одном случае - если организм не восстановился после первого заражения или успел подхватить еще чего нибудь....в противном случае, это вообще разрыв любой логики и огромная куча говна на теорию о вакцинации.
При прочих равных условиях, повторное заражение пройдет легче - все остальное плод больного воображения
Навіть традиційний сезанний вирус грипу А,В... в різні роки (в залежності від штаму) має різний рівень летальності.
Корронавірус зараз на масово розповсюджується, тому виникають штами, як менш, так і більш летальні. ^Виживають^ менш летальні штами (процес пояснювати не буду, їдіть в гуглю). Тому заявляти (при такій малій статистиці) про жахи повторного зараження ранувато буде.
Може тому шо перше інфікування вже призводить до незворотніх наслідків та повністю ослаблює організм, користуйтесь моїм "дослідженням" вчені
То мабуть від страху перед COVID-19, а "симптомів", таких як у ведмедя коли він лякається, не було?...
Коротше кажучи - навіть ті, хто з розумною пикою щось говорить як про доведений факт про Корону, насправді не може нічого стверджувати, бо занадто мало є інформації на цей час.
Тож ліпше берегти себе, і своїх близьких.
Понятно! А в третий раз - ещё реже!