РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10065 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
9 586 32

Антитела к коронавирусу сохраняются как минимум четыре месяца, а при повторном заражении болезнь протекает тяжелее, - финские ученые

Антитела к коронавирусу сохраняются как минимум четыре месяца, а при повторном заражении болезнь протекает тяжелее, - финские ученые

Антитела, образовавшиеся в организме человека после перенесённой коронавирусной болезни (COVID-19), сохраняются четыре месяца, а при повторном заражении болезнь может протекать тяжелее.

К такому выводу пришли исследователи финского Ведомства здравоохранения и социального развития THL и города Хельсинки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам руководителя исследования Мерит Мелин, полученные результаты подтверждают информацию о том, что антитела и возможный иммунитет, вызванные естественной инфекцией, сохраняются как минимум в течение четырёх месяцев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Одновременное заражение коронавирусом и гриппом может привести к смерти, - ЦОЗ

Отмечается, что ученые изучили данные 39 семей, у которых были зафиксированы случаи коронавируса.

Практически у всех инфицированных в течение первого месяца заражения вырабатывались антитела, которые были обнаружены и спустя четыре месяца.

Сама коронавирусная инфекция также может повториться, а симптомы могут быть более серьёзными.

Учёные также подчёркивают, что необходимы дальнейшие исследования для более точного определения продолжительности иммунитета. Кроме того, нужно выяснить, почему при повторном заражении появляются более серьёзные симптомы.

Однако исследователи отмечают, что в свете имеющихся сейчас данных случаи повторного заражения встречаются редко.

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
За сутки выздоровели 2 152 пациента, всего с начала пандемии - 116 562 человека. В течение минувших суток умерли 107 ранее заболевших, всего с начала пандемии - 5 122 человек. Смертность 5% . Никто не знает сколько из ныне заболевших умрет . Даже наш министр который утверждает что у нас одна из самых низких смертностей . И чтобы не стать каждым 5 из 100, или 1 из 20, берегите себя, носите маски, соблюдайте дистанцию, и не станете этим 5 из ста.
показать весь комментарий
13.10.2020 21:39
+4
Три месяца (проверено на личном опыте: середина марта и середина июня, первый раз 15 дней из них 7 с высокой темпепатурой, втроой 23 дня из их 11 дней 38-40 температура), второй раз дейстаительно очень тяжнло было, сильная слабость, жар, одышка и безнадега (всерьез думал, что не смогу пережить, очень жуткие сны снились: "постоянно убегал и прятался от огромного демонического медведя")!
показать весь комментарий
13.10.2020 17:22
+3
Буквально десь тиждень тому читав, що навпаки - якщо людина повторно заразиться Ковідом, то через те, що в організмі вже є антітіла, і організм одразу розпізнає збудника, він починає раніше боротись і пригнічувати вірус, через що хвороба має легший перебіг, ніж під час першого зараження.
Коротше кажучи - навіть ті, хто з розумною пикою щось говорить як про доведений факт про Корону, насправді не може нічого стверджувати, бо занадто мало є інформації на цей час.
Тож ліпше берегти себе, і своїх близьких.
показать весь комментарий
13.10.2020 17:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Антитела к коронавирусу сохраняются как минимум четыре месяца, а при повторном заражении болезнь протекает тяжелее, - финские ученые

Воо! Какой вирус китайцы придумали. Всем вирусам вирус!!!
показать весь комментарий
13.10.2020 16:31 Ответить
А чи китайці?
показать весь комментарий
13.10.2020 17:06 Ответить
Це означає, що вакциновані хворітимуть в більш важкій формі !..
показать весь комментарий
13.10.2020 19:44 Ответить
все брешут, недавно писали, что второе заражение протекает легче
показать весь комментарий
13.10.2020 20:53 Ответить
какой-то отрицательный иммунитет
показать весь комментарий
13.10.2020 16:37 Ответить
Финские ученые, очевидно хотят потеснить британских ученых.
Более тяжелое протекание при повторном заражении может быть только в одном случае - если организм не восстановился после первого заражения или успел подхватить еще чего нибудь....в противном случае, это вообще разрыв любой логики и огромная куча говна на теорию о вакцинации.
При прочих равных условиях, повторное заражение пройдет легче - все остальное плод больного воображения
показать весь комментарий
13.10.2020 21:04 Ответить
Всерьез сложно воспринимать такие новости.
показать весь комментарий
13.10.2020 21:06 Ответить
Подібне ж казали на початку.Що антитіла залишаються до трьох місяців.А при повторному інфікуванні,людина може переносите важче хворобу.Що вже по другому кругу новини подають?
показать весь комментарий
13.10.2020 16:38 Ответить
вчора казали, що легше. Тепер -- навпаки Завтра може бути щось новеньке. Бо такі речі треба дізнаватися не з І-нет, а з наукових публікацій. Тут нема посилання на наукове джерело. Отже можна ігнорувати цю інформацію.
показать весь комментарий
13.10.2020 16:42 Ответить
https://censor.net/ua/user/422069 За цей вірус в переважній більшості говорять чиновники,не вірусологи.А деяких нормальних заблокували в соціальних мережах,що ще були на початку епідемії.
показать весь комментарий
13.10.2020 16:44 Ответить
Фіньскі вчені кудись поспішають!
Навіть традиційний сезанний вирус грипу А,В... в різні роки (в залежності від штаму) має різний рівень летальності.
Корронавірус зараз на масово розповсюджується, тому виникають штами, як менш, так і більш летальні. ^Виживають^ менш летальні штами (процес пояснювати не буду, їдіть в гуглю). Тому заявляти (при такій малій статистиці) про жахи повторного зараження ранувато буде.
показать весь комментарий
13.10.2020 16:40 Ответить
Вакцину Путлера уже завозят в Украину массово,заявил кардиохирург Борис Тудоров.
показать весь комментарий
13.10.2020 16:42 Ответить
Кум Путлера Ведмедчук "спасает" Украину, Вакцина КГБиста "лучшая" в Мире
показать весь комментарий
13.10.2020 16:44 Ответить
Ну тогда грядет просто массовое сокращение человеческой популяции.
показать весь комментарий
13.10.2020 16:47 Ответить
РАБссия придумала новую Мировую революцию...
показать весь комментарий
13.10.2020 16:49 Ответить
Кроме того, нужно выяснить, почему при повторном заражении появляются более серьёзные симптомы. Источник: https://censor.net/ru/n3224645

Може тому шо перше інфікування вже призводить до незворотніх наслідків та повністю ослаблює організм, користуйтесь моїм "дослідженням" вчені
показать весь комментарий
13.10.2020 16:52 Ответить
або це не зараження, а отруєння
показать весь комментарий
14.10.2020 09:56 Ответить
Три месяца (проверено на личном опыте: середина марта и середина июня, первый раз 15 дней из них 7 с высокой темпепатурой, втроой 23 дня из их 11 дней 38-40 температура), второй раз дейстаительно очень тяжнло было, сильная слабость, жар, одышка и безнадега (всерьез думал, что не смогу пережить, очень жуткие сны снились: "постоянно убегал и прятался от огромного демонического медведя")!
показать весь комментарий
13.10.2020 17:22 Ответить
"демонического медведя..."
То мабуть від страху перед COVID-19, а "симптомів", таких як у ведмедя коли він лякається, не було?...
показать весь комментарий
13.10.2020 19:49 Ответить
не стоит смеятся, моя бабушка по линии отца из древнего шаманского рода (с тотемом "медведицы") перед смертью сказала, что перелает все наследие рода мне (не отцу и не старшему брату, ибо по ее словам они "дураки" и ничего понять не смогут), я понимаю, что означают такие сны и всегда относился к наследию предков очень серьезно, хотя и закончил физмат университета с отличием!
показать весь комментарий
13.10.2020 19:59 Ответить
Может это были два гриппа. Или грипп и Ковид.
показать весь комментарий
13.10.2020 20:20 Ответить
Если медведь приснится в следующий раз, попробуйте узнать его имя. Если "Шардик" - попробуйте отстрелить (или ещё каким образом сломать) ему антенну на голове. Доказано на практике - работает.
показать весь комментарий
13.10.2020 21:22 Ответить
Буквально десь тиждень тому читав, що навпаки - якщо людина повторно заразиться Ковідом, то через те, що в організмі вже є антітіла, і організм одразу розпізнає збудника, він починає раніше боротись і пригнічувати вірус, через що хвороба має легший перебіг, ніж під час першого зараження.
Коротше кажучи - навіть ті, хто з розумною пикою щось говорить як про доведений факт про Корону, насправді не може нічого стверджувати, бо занадто мало є інформації на цей час.
Тож ліпше берегти себе, і своїх близьких.
показать весь комментарий
13.10.2020 17:33 Ответить
різниця між отруєнням та зараженням вірусом і полягає в тому, що повторне зараження протікає легше, а повторне отравлення - також або гірше.
показать весь комментарий
14.10.2020 09:55 Ответить
"в свете имеющихся сейчас данных случаи повторного заражения встречаются редко."
Понятно! А в третий раз - ещё реже!
показать весь комментарий
13.10.2020 17:58 Ответить
Тобто це тонкий натяк на те, що після щеплення хвороба протікатиме важче?
показать весь комментарий
13.10.2020 18:05 Ответить
Все ученые мира дают информацию во врущие СМИ мира. Я ученый. Ковид - простуда. Сейчас каждый сам себе ученый. Мировой бардак по Гебельсу
показать весь комментарий
13.10.2020 20:28 Ответить
Финские проФФесоры или провизоры?
показать весь комментарий
13.10.2020 21:24 Ответить
За сутки выздоровели 2 152 пациента, всего с начала пандемии - 116 562 человека. В течение минувших суток умерли 107 ранее заболевших, всего с начала пандемии - 5 122 человек. Смертность 5% . Никто не знает сколько из ныне заболевших умрет . Даже наш министр который утверждает что у нас одна из самых низких смертностей . И чтобы не стать каждым 5 из 100, или 1 из 20, берегите себя, носите маски, соблюдайте дистанцию, и не станете этим 5 из ста.
показать весь комментарий
13.10.2020 21:39 Ответить
За описом більше схоже на отруєння ніж на вірусну інфекцію
показать весь комментарий
14.10.2020 09:52 Ответить
 
 