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Новости Коронавирус и карантин
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Школам Киевщины рекомендовано установить осенние каникулы с 15 по 30 октября, - ОГА

Школам Киевщины рекомендовано установить осенние каникулы с 15 по 30 октября, - ОГА

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение рекомендовать учреждениям общего среднего образования установить с 15 по 30 октября 2020 г. каникулы.

Об этом сообщил во время онлайн брифинга председатель Киевской облгосадминистрации Василий Володин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.

.В последующий период - возможен переход на дистанционную и смешанную форму обучения с учетом эпидемической ситуации.

"Учреждениям профессионально-технического образования, профессионального предвысшего и высшего образования рекомендовано с 15 октября по 15 ноября 2020 перейти на дистанционную форму обучения с рекомендованным выездом студентов из общежитий. Безусловно, кроме сирот, лиц, лишенных родительской опеки, соискателей образования с временно оккупированных территорий, "красных" карантинных зон, иностранных граждан и лиц без гражданства, и тех, кто совмещает учебу с работой ", - отметил председатель ОГА Киевской области.

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Володин также добавил, что учреждения дошкольного образования Киевской области будут работать в обычном режиме с учетом всех рекомендаций Минздрава и главного государственного санитарного врача.

Автор: 

каникулы (136) карантин (16729) Киевская область (4111) школа (3009) Володин (72) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Да фигня это все твои рекомендации...
Боишься скот ответственность брать на себя?? Издавай постанову кабмина с датами и сроками...и нефиг тут на ромашке гадать...
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13.10.2020 16:51 Ответить
 
 