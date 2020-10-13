Социолог Паниотто об "опросе Зеленского": Может иметь негативное влияние на явку избирателей, разве что вопросы будут очень возмутительными
Проведение опроса граждан в один день с местными выборами может ухудшить явку.
Директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто отметил, что у желания президента Владимира Зеленского провести опрос граждан может быть много причин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"От реализации своих обещаний до повышения популярности или желания провести какой-то закон и опираться при этом на волеизъявление народа. По крайней мере все референдумы в Украине до сих пор проводились, чтобы протащить что-то, минуя парламент, и легитимизировать ту или иную точку зрения. Не исключаю, что Зеленский искренне хочет узнать мнение народа", – отметил Паниотто.
По его мнению, в то же время проведение опроса может ухудшить явку на местных выборах.
"Сам факт, что нужно не просто идти голосовать, а еще и участвовать в опросе, что это точно займет больше времени, скорее, может иметь негативное влияние на явку. Поэтому я не думаю, что опрос в день выборов можно использовать как стимул для избирателей. Конечно, многое зависит от самих вопросов. Разве что они будут настолько возмутительны, что противники Зеленского захотят непременно прийти и проголосовать или высказать свое мнение. Но в принципе, как влияние на явку это очень плохой способ", – сказал социолог.
Он считает, что опрос не может существенно повлиять на рейтинг главы государства.
"Может ли опрос улучшить личный рейтинг Зеленского? Наверное, как реализация предвыборного обещания это может иметь какой-то смысл. Однако надо учитывать, что электоральный рейтинг Зеленского только повышался, хотя уровень доверия при этом сильно падал. Поясню, что следует отличать уровень доверия как абсолютной оценки от соотносительной оценки или электорального рейтинга. Электоральный рейтинг – это когда потенциальные избиратели выбирают из нескольких людей. Скажем, в мае мы видели, что доверие к президенту упало на 30 процентных пунктов, при этом электоральный рейтинг Зеленского вырос с 30 пунктов (которые у него были в первом туре выборов) до 37. И только в последнее время он практически сравнялся с рейтингом, который был на выборах, и составляет примерно 31%", – рассказал Паниотто.
Социолог полагает, что пропрезидентская партия "Слуга народа" не сможет на местных выборах показать такой же результат, как на парламентских.
"Во-первых потому, что в отличие от самого Зеленского, у партии упал не только уровень доверия, но и электоральный рейтинг. Во-вторых, на местных выборах определенную роль играют местные политики. Люди в целом толерантно относятся даже к подозреваемым в воровстве и коррупции местным деятелям. И во многих городах, районах (например, в Одессе, Харькове и других) выборы получаются безальтернативными, потому что избиратель будет поддерживать местные элиты", – пояснил Паниотто.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Вместе с тем, в ЦИК заявили, что ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского. В "Голосе" заявили: "Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины.
В заявлении Офиса Президента говорится, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.
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Borys Filatov.
«Я бы на месте одного человека, вместо пяти вопросов задал бы исключительно один: «Что будет с бродячим шапито после того, как оно утратит власть?»
Я знаю, что ты меня читаешь.
Вспомни наш разговор между первым и вторым туром.
Тогда я сказал, что когда софиты гаснут и публика перестаёт аплодировать, то она начинает лезть по карманам за гнилыми помидорами и тухлыми яйцами.
Конец дурно пахнущего шоу всегда одинаков»,
А дома на отдельном листочке написать что думает про ЗЕбила и бросить этот листочек в урну вместе с правильно заполненными бюллетенями!
Те кто считают бубочку тварью даже близко не подойдут к подобному опросу. Те кто выбирал его в 2019 напишут то что он хочет.
Предлагаю вопрос "Ты не против чтобы Украина стала чемпионом мира по футболу?"
Варианты ответов: 1.Да, я не против.
2.Нет, я не против
Нас же этого никогда раньше не спрашивали
Це його "міроприємство" повинно мати якусь офіційну назву в Конституції і ні в якому разі не змішуватися з виборами. Що це за художня самодіяльність? За таке можна і імпічмент підхопити. Ти гарант Конституції? Так гарантуй її виконання, а ні, то у* н*, клоун.
13.10.2020, 16:15 • 366 • https://uainfo.org/blognews/1602588546--vnezapnost-idei-zelenskogo-govorit-o-kakoy-to-zhulnicheskoy.html#mc-container 1
Владимир Зеленский собрался 25 октября на избирательных участках провести какой-то опрос с 5 вопросами. Речь может идти только о неофициальном социологическом опросе возле избирательных участков все остальное незаконно
Об этом на своей странице https://www.facebook.com/roman.shrike/posts/3736356456389106 написал журналист Роман Шрайк, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
"Тут сразу куча бреда:
• Референдум так не объявляется, да и закон про референдум еще не принят. То есть, это не референдум.
• Офис президента хотел пропихнуть в законодательство право ЦИК проводить опросы, но не пропихнул. То есть, внутри избирательного участка опрос проводить нельзя.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1602573568-fursa-za-12-dney-do-vyborov-zelenskiy-reshil-ustroit-referendum.html Фурса: За 12 дней до выборов Зеленский решил устроить референдум 25 октября. Продолжаем играть в Венесуэлу?
• До выборов 12 дней, а вопросы неизвестны. Так, без обсуждения и обдумывания, осознанный выбор не сделаешь.
• За чей счет весь этот праздник? Опрос на всех избирательных участках - это очень дорого.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1602580264-provedennya-opituvan-v-den-golosuvannya-superechit-viborchomu.html Проведення опитувань в день голосування суперечить Виборчому кодексу, - КВУ
Итого. Речь может идти только о неофициальном социологическом опросе возле избирательных участков все остальное незаконно. Внезапность идеи говорит о какой-то жульнической политтехнологии", - считает Шрайк.
13.10.2020, 15:28 • 648 • https://uainfo.org/blognews/1602587046-bereza-chto-to-podskazyvaet-mne-chto-prezident-hochet-sprosit.html#mc-container 0
«Он решил теперь спросить народ. Может он хочет спросить народ о том, поддерживают ли они его переезд на госдачу?
А может он хочет спросить народ, как они относятся к тому, что Зеленский привёл в ВР моносброд из насильника Иванисова, продающего правки и желающего свой "кусок пирога" Юрченко, врущего Арахамию и другую #прислугу?», - об этом на своей страничке в Фейсбуке https://www.facebook.com/borislav.bereza?eid=ARBNPEpibbFSepBfZ76_t3ID3nssX_4S-vlGSkaxkiXkMyS9k0Q240Jxsru0PciGkwzJUfDq-YvJJxKc пишет народный депутат ВР восьмого созыва Борислав Береза, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1602580264-provedennya-opituvan-v-den-golosuvannya-superechit-viborchomu.html Проведення опитувань в день голосування суперечить Виборчому кодексу, - КВУ
«Или он хочет узнать о том, как народ относится, что он расставляет на государственные должности своих друзей, сотрудников, партнёров по бизнесу и тех, кого ему дают олигархи? Нет, нет и еще раз нет. Он у народа даже не хочет спросить понравился ли ему фильм "Земляне". Но что-то подсказывает мне, что он хочет спросить те вопросы, которые написали в Кремле и передали через Ермака. Пусть спрашивает. И заодно узнает у беглого, но легитимного любителя страусов, как быстрее всего добраться до Ростова. Потому что может скоро понадобиться». -завершает Береза.
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Вместо референдумов по всем важным вопросам государственной жизни власть предлагает пиар-акции, не будут иметь никаких правовых последствий…
25-го октября в Украине состоится настоящий референдум. Референдум, на котором люди выразят свое отношение к политике нынешней власти. И этим референдумом станут местные выборы.
Об этом заявила сегодня лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко в Facebook, передала около часа назад пресс-служба партии.
«Новость о намерении президента провести в день голосования еще и некий «опроса» застала меня на Черкасщине, среди людей.
Здесь его оторванность от реальных проблем особенно заметна.
В самый разгар пандемии, когда ситуация становится критической и в больницах уже не остается свободных мест, когда бедность людей достигла критической точки и рушится экономика, президент занимается откровенным бредом и объявляет некий «потешный» опрос людей на участках в день выборов!!!
«Опросы», который не предусмотрен ни одним законом, который не будет иметь никаких правовых последствий и доверия от людей», - возмутилась Юлия Тимошенко.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2020/10/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5.html Зеленский хочет провести под местные выборы подлый «референдум» о мире с Россией?
- https://www.economics-prorok.com/2020/10/%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0.html Цель опроса Зеленского: взвалить на народ вину за то, что натворит власть - политтехнолог
- https://www.economics-prorok.com/2020/10/%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D1%8D%D1%82%D0%BE.html «Инициатива Зеленского про опрос - это со всех точек зрения еще одна афера»
В то же время, заметила она, «приходит в голову несколько вопросов: когда завершится эта бесконечная дешевая пиарщина и начнется реальное управление страной и до каких пор будет так унижаться статус Президента Украины?!».
Председатель «Батькивщины» считает, что если президенту хочется «услышать каждого», то надо утвердить закон о референдуме - который, несмотря на обещания, власть не смогла принять уже 17 месяцев - и вынести на всенародное голосование 5 вопросов, которые действительно волнуют людей:
1. Поддерживаете ли вы распродажу украинской земли?
2. Поддерживаете ли вы легализацию игорного бизнеса?
3. Верите ли вы, что придет весна, когда будут сажать?
4. Поддерживаете ли вы курс президента на распродажу страны и введение внешнего управления?
5. Считаете ли вы, что президент не выполнил ни одного обещания и должен уйти?
«Опрос, так опрос» - отметила Юлия Тимошенко.
Это пишут или люди неумные или провокаторы. Если вы пришли на "референдум" в Крыму или на Донбассе и написали там какие-то матюки, то вы все равно приняли участие в какой-то незаконной фуйне. Есть только один вариант правильной реакции на подобную фуйню - не принимать в ней участия.
На выборы надо приходить.