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Новости Местные выборы-2020
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Социолог Паниотто об "опросе Зеленского": Может иметь негативное влияние на явку избирателей, разве что вопросы будут очень возмутительными

Социолог Паниотто об

Проведение опроса граждан в один день с местными выборами может ухудшить явку.

Директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто отметил, что у желания президента Владимира Зеленского провести опрос граждан может быть много причин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"От реализации своих обещаний до повышения популярности или желания провести какой-то закон и опираться при этом на волеизъявление народа. По крайней мере все референдумы в Украине до сих пор проводились, чтобы протащить что-то, минуя парламент, и легитимизировать ту или иную точку зрения. Не исключаю, что Зеленский искренне хочет узнать мнение народа", – отметил Паниотто.

По его мнению, в то же время проведение опроса может ухудшить явку на местных выборах.

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"Сам факт, что нужно не просто идти голосовать, а еще и участвовать в опросе, что это точно займет больше времени, скорее, может иметь негативное влияние на явку. Поэтому я не думаю, что опрос в день выборов можно использовать как стимул для избирателей. Конечно, многое зависит от самих вопросов. Разве что они будут настолько возмутительны, что противники Зеленского захотят непременно прийти и проголосовать или высказать свое мнение. Но в принципе, как влияние на явку это очень плохой способ", – сказал социолог.

Он считает, что опрос не может существенно повлиять на рейтинг главы государства.

"Может ли опрос улучшить личный рейтинг Зеленского? Наверное, как реализация предвыборного обещания это может иметь какой-то смысл. Однако надо учитывать, что электоральный рейтинг Зеленского только повышался, хотя уровень доверия при этом сильно падал. Поясню, что следует отличать уровень доверия как абсолютной оценки от соотносительной оценки или электорального рейтинга. Электоральный рейтинг – это когда потенциальные избиратели выбирают из нескольких людей. Скажем, в мае мы видели, что доверие к президенту упало на 30 процентных пунктов, при этом электоральный рейтинг Зеленского вырос с 30 пунктов (которые у него были в первом туре выборов) до 37. И только в последнее время он практически сравнялся с рейтингом, который был на выборах, и составляет примерно 31%", – рассказал Паниотто.

Социолог полагает, что пропрезидентская партия "Слуга народа" не сможет на местных выборах показать такой же результат, как на парламентских.

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"Во-первых потому, что в отличие от самого Зеленского, у партии упал не только уровень доверия, но и электоральный рейтинг. Во-вторых, на местных выборах определенную роль играют местные политики. Люди в целом толерантно относятся даже к подозреваемым в воровстве и коррупции местным деятелям. И во многих городах, районах (например, в Одессе, Харькове и других) выборы получаются безальтернативными, потому что избиратель будет поддерживать местные элиты", – пояснил Паниотто.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Вместе с тем, в ЦИК заявили, что ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского. В "Голосе" заявили: "Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины.

В заявлении Офиса Президента говорится, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

Автор: 

Зеленский (20185) местные выборы (2752) опрос (2814) КМИС (327) Паниотто (10)


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Топ комментарии
+19
///
Borys Filatov.
«Я бы на месте одного человека, вместо пяти вопросов задал бы исключительно один: «Что будет с бродячим шапито после того, как оно утратит власть?»
Я знаю, что ты меня читаешь.
Вспомни наш разговор между первым и вторым туром.
Тогда я сказал, что когда софиты гаснут и публика перестаёт аплодировать, то она начинает лезть по карманам за гнилыми помидорами и тухлыми яйцами.
Конец дурно пахнущего шоу всегда одинаков»,
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13.10.2020 17:02
+16
Социолог Паниотто об "опросе Зеленского": Может иметь негативное влияние на явку избирателей, разве что вопросы будут очень возмутительными - Цензор.НЕТ 1424
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13.10.2020 17:01
+12
Унитаз лишний. Об этом говорят ежедневные обсёры.
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13.10.2020 17:03
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Социолог Паниотто об "опросе Зеленского": Может иметь негативное влияние на явку избирателей, разве что вопросы будут очень возмутительными - Цензор.НЕТ 1424
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13.10.2020 17:01 Ответить
Унитаз лишний. Об этом говорят ежедневные обсёры.
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13.10.2020 17:03 Ответить
и заместо рояля нужна балалайка)
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13.10.2020 17:15 Ответить
Ну, балалайка не помешает. А рояль совсем не лишний. Просто у рояля много лишних клавиш. Одной достаточно.
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13.10.2020 17:40 Ответить
Господа!Какая балалайка,скрипка и только скрипка.Вспомните народную притчу о том как "доигрался ..й на скрипке-очень музыку любил".
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13.10.2020 18:32 Ответить
Якщо люди які будуть проводити опитування будуть вдягнуті в якусь форму, наприклад зелену, це може бути додатковою агітацією за Слугу Народу і це підстава визнати всі вибори недійсними і відмінити, бо проводилась масова агітація в день виборів прямо на виборчих дільницях! Ідеї Зеленського дуже неякісні, їх потрібно дуже ретельно опрацьовувати перед висвітленням і перевіряти на фокус-групах, бо все частіше здається що ці ідеї не мають нічого цінного та корисного і тупою маячнею.
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13.10.2020 17:06 Ответить
Не будут они одеты в зелёную форму, не волнуйтесь.
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13.10.2020 17:39 Ответить
На будущих выборах главный спрос с термоса, ссыкуна коксовика и гидранта за все те предательские действия по разрушению украинского государства, который он проводит под руководством вернувшихся из мокшанских ибеней обрыгонов дегенератов, гнилых, провонявшихся ФСБшных консервов. Которых финансирует кремлевский параноик людоед. Сотни и сотни вопросов. Начиная с украденных 2600 вагонов зерна из гос. резерва, вывоз за рубеж 900 т. защитных масок во время разгара коронавируса, слив опереции военной котразведки по захвату лугандонских бандитов, которые сбивали самолеты ВСУ.
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13.10.2020 20:03 Ответить
///
Borys Filatov.
«Я бы на месте одного человека, вместо пяти вопросов задал бы исключительно один: «Что будет с бродячим шапито после того, как оно утратит власть?»
Я знаю, что ты меня читаешь.
Вспомни наш разговор между первым и вторым туром.
Тогда я сказал, что когда софиты гаснут и публика перестаёт аплодировать, то она начинает лезть по карманам за гнилыми помидорами и тухлыми яйцами.
Конец дурно пахнущего шоу всегда одинаков»,
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13.10.2020 17:02 Ответить
та все буде гаразд з явкою, всі прийдуть та відправлять слуг іншого народу ...е..під три чорти
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13.10.2020 17:02 Ответить
на вопрос вопросом -- как там борьба с бедностью ?
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13.10.2020 17:06 Ответить
Сами вопросы побую. Главное что зебилы официально засунут на участки каких-то мутных "волонтеров" которым неизвестно кто платит.
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13.10.2020 17:06 Ответить
Не засунут. Никаких оснований у земразей для этого нет. Но возле участков могут поставить. Но опять же. Я собираюсь прийти и проголосовать и в никаких опросах не участвовать. Земразь захочет своему опросу придать формулу по просьбам общественности.
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13.10.2020 17:45 Ответить
На опросной бумажке каждый должен написать всё что он думает про ЗЕ-срань!

А дома на отдельном листочке написать что думает про ЗЕбила и бросить этот листочек в урну вместе с правильно заполненными бюллетенями!
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13.10.2020 21:18 Ответить
Явка и так будет рекордно малая за всю историю Украины
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13.10.2020 17:08 Ответить
Вот в этом и смысл этих "опросов" - земрази хотят вытащить избирателей *********. Мол "президент задает тебе вопрос", "власть вступает в диалог с народом", "твоё мнение важно".
Те кто считают бубочку тварью даже близко не подойдут к подобному опросу. Те кто выбирал его в 2019 напишут то что он хочет.
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13.10.2020 22:20 Ответить
Там уже из тех " кто за него голосовал" и половины не осталось, а к весне рейтинги вообще растают как снег на солнце. ( зима, тарифы, цены, безработица, ковид, главное не стрелять, неурожайный год, падение уровня жизни, коррупция среди окружения, заигрывание с Пукиным и т.д. сделают свое дело. Кто ОПЗЖопс подался, кто к Шарию, кто в Наш край, кто в ЕС, кто в Голос,кто к Юле и Ляшко.. Останутся только адепты сериала " Слуга народа" и то "первого сезона".
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14.10.2020 00:24 Ответить
Я пойду и проголосую за ЕС а на этой филькиной грамоте напишу "Долой клоуна-наркомана!"
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13.10.2020 17:12 Ответить
Наче цей мерзотник обіцяє свої питання включити безпосередньо в бюлетень. І тоді твій варіант відповіді просто визнають зіпсованим бюлетенем. Ота от падлюка.
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13.10.2020 20:34 Ответить
Напишешь "долой клоуна-наркомана" все равно сыграешь на руку бубочке.
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13.10.2020 22:22 Ответить
В "опросе Зеленского" включат вопросы, интересующие молодежь, среди них легализация каннабиса/ Многие опрашиваемые не знают что такое канабис.Поэтому перед опросом следует каждого опрашиваемого обеспечить канабисом в количестве, необходимом для принятия решения о его дегализации.
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13.10.2020 17:12 Ответить
Наркоманам свойствено увеличивать колличество наркоманов! За дозняк они на следующих выборах за черта лысого проголосуют. Я за легализацию кагнабиса но только на условиях что люди употребляющие его не могут занимать государственные должности, не могут преподавать и лечить, не могут избирать и быть избраными!
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13.10.2020 17:16 Ответить
легализации.
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13.10.2020 17:18 Ответить
А на вопрос -володинька и что тебе сказали в М6? Он ответит?
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13.10.2020 17:14 Ответить
После опроса будут давать по 100 грн,а пенсионеры при предъявлении пенсионного удостоверения получат по 130 грн и баночку зелёного горошка.
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13.10.2020 17:16 Ответить
вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в Интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, о чем раньше нас никогда не спрашивалиИсточник: https://censor.net/ru/n3224516

Предлагаю вопрос "Ты не против чтобы Украина стала чемпионом мира по футболу?"
Варианты ответов: 1.Да, я не против.
2.Нет, я не против
Нас же этого никогда раньше не спрашивали
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13.10.2020 17:16 Ответить
Соціолог Паніотто про "опитування Зеленського": Може мати негативний вплив на явку виборців, хіба що питання будуть дуже обурливими - Цензор.НЕТ 8144
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13.10.2020 17:20 Ответить
Взагалі-то він не має права пороти ці "відсебеньки". По-перше, Україна - парламентсько президентська республіка, а не навпаки. А по-друге, такі ініціативи потрібно подавати на розгляд парламенту у вигляді тексту і сильно заздалегідь. Що це ще за сюрпризи? ))
Це його "міроприємство" повинно мати якусь офіційну назву в Конституції і ні в якому разі не змішуватися з виборами. Що це за художня самодіяльність? За таке можна і імпічмент підхопити. Ти гарант Конституції? Так гарантуй її виконання, а ні, то у* н*, клоун.
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13.10.2020 17:26 Ответить
З чого ти взяв, що парламентсько-президентська. Портнов так у 2012 році Конституцію поміняв, що фактично у нас президентська форма правління. На жаль. І ніхто з тих пір нічого не хоче міняти (Хряк, Клоун і їх дамбаський папєрєднік).
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13.10.2020 20:39 Ответить
"Внезапность идеи Зеленского говорит о какой-то жульнической политтехнологии", - журналист
13.10.2020, 16:15 • 366 • https://uainfo.org/blognews/1602588546--vnezapnost-idei-zelenskogo-govorit-o-kakoy-to-zhulnicheskoy.html#mc-container 1

Владимир Зеленский собрался 25 октября на избирательных участках провести какой-то опрос с 5 вопросами. Речь может идти только о неофициальном социологическом опросе возле избирательных участков все остальное незаконно
Об этом на своей странице https://www.facebook.com/roman.shrike/posts/3736356456389106 написал журналист Роман Шрайк, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
"Тут сразу куча бреда:
• Референдум так не объявляется, да и закон про референдум еще не принят. То есть, это не референдум.
• Офис президента хотел пропихнуть в законодательство право ЦИК проводить опросы, но не пропихнул. То есть, внутри избирательного участка опрос проводить нельзя.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1602573568-fursa-za-12-dney-do-vyborov-zelenskiy-reshil-ustroit-referendum.html Фурса: За 12 дней до выборов Зеленский решил устроить референдум 25 октября. Продолжаем играть в Венесуэлу?
• До выборов 12 дней, а вопросы неизвестны. Так, без обсуждения и обдумывания, осознанный выбор не сделаешь.
• За чей счет весь этот праздник? Опрос на всех избирательных участках - это очень дорого.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1602580264-provedennya-opituvan-v-den-golosuvannya-superechit-viborchomu.html Проведення опитувань в день голосування суперечить Виборчому кодексу, - КВУ
Итого. Речь может идти только о неофициальном социологическом опросе возле избирательных участков все остальное незаконно. Внезапность идеи говорит о какой-то жульнической политтехнологии", - считает Шрайк.
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13.10.2020 17:32 Ответить
Береза: Что-то подсказывает мне, что президент хочет спросить те вопросы, которые написали в Кремле и передали через Ермака
13.10.2020, 15:28 • 648 • https://uainfo.org/blognews/1602587046-bereza-chto-to-podskazyvaet-mne-chto-prezident-hochet-sprosit.html#mc-container 0

«Он решил теперь спросить народ. Может он хочет спросить народ о том, поддерживают ли они его переезд на госдачу?
А может он хочет спросить народ, как они относятся к тому, что Зеленский привёл в ВР моносброд из насильника Иванисова, продающего правки и желающего свой "кусок пирога" Юрченко, врущего Арахамию и другую #прислугу?», - об этом на своей страничке в Фейсбуке https://www.facebook.com/borislav.bereza?eid=ARBNPEpibbFSepBfZ76_t3ID3nssX_4S-vlGSkaxkiXkMyS9k0Q240Jxsru0PciGkwzJUfDq-YvJJxKc пишет народный депутат ВР восьмого созыва Борислав Береза, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1602580264-provedennya-opituvan-v-den-golosuvannya-superechit-viborchomu.html Проведення опитувань в день голосування суперечить Виборчому кодексу, - КВУ
«Или он хочет узнать о том, как народ относится, что он расставляет на государственные должности своих друзей, сотрудников, партнёров по бизнесу и тех, кого ему дают олигархи? Нет, нет и еще раз нет. Он у народа даже не хочет спросить понравился ли ему фильм "Земляне". Но что-то подсказывает мне, что он хочет спросить те вопросы, которые написали в Кремле и передали через Ермака. Пусть спрашивает. И заодно узнает у беглого, но легитимного любителя страусов, как быстрее всего добраться до Ростова. Потому что может скоро понадобиться». -завершает Береза.
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13.10.2020 17:32 Ответить
а кто заставляет участвовать?посылать всех,кто пристает,и будешь прав.а еще можно обвинить их в попытке воздействовать на волеизъявление,тех кто пристает
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13.10.2020 17:35 Ответить
О том же подумал, опрос не может быть ОБЯЗАтельным. Т.е. можно тихо послать
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13.10.2020 17:39 Ответить
Да там уже первый вопрос никак не для "петриотов", он для лектората Зе))))
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14.10.2020 16:53 Ответить
«Считаете ли вы, что президент не выполнил ни одного обещания и должен уйти?» Тимошенко предложила Зеленскому вопросы для его «референдума» Октябрь 13, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/10/%d1%81%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%bb%d0%b8-%d0%b2%d1%8b-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d0%bd%d0%b5-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d0%be%d0%bb.html#respond Комментарии: 0

Вместо референдумов по всем важным вопросам государственной жизни власть предлагает пиар-акции, не будут иметь никаких правовых последствий…
25-го октября в Украине состоится настоящий референдум. Референдум, на котором люди выразят свое отношение к политике нынешней власти. И этим референдумом станут местные выборы.
Об этом заявила сегодня лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко в Facebook, передала около часа назад пресс-служба партии.
«Новость о намерении президента провести в день голосования еще и некий «опроса» застала меня на Черкасщине, среди людей.
Здесь его оторванность от реальных проблем особенно заметна.
В самый разгар пандемии, когда ситуация становится критической и в больницах уже не остается свободных мест, когда бедность людей достигла критической точки и рушится экономика, президент занимается откровенным бредом и объявляет некий «потешный» опрос людей на участках в день выборов!!!
«Опросы», который не предусмотрен ни одним законом, который не будет иметь никаких правовых последствий и доверия от людей», - возмутилась Юлия Тимошенко.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2020/10/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5.html Зеленский хочет провести под местные выборы подлый «референдум» о мире с Россией?
- https://www.economics-prorok.com/2020/10/%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0.html Цель опроса Зеленского: взвалить на народ вину за то, что натворит власть - политтехнолог
- https://www.economics-prorok.com/2020/10/%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D1%8D%D1%82%D0%BE.html «Инициатива Зеленского про опрос - это со всех точек зрения еще одна афера»
В то же время, заметила она, «приходит в голову несколько вопросов: когда завершится эта бесконечная дешевая пиарщина и начнется реальное управление страной и до каких пор будет так унижаться статус Президента Украины?!».
Председатель «Батькивщины» считает, что если президенту хочется «услышать каждого», то надо утвердить закон о референдуме - который, несмотря на обещания, власть не смогла принять уже 17 месяцев - и вынести на всенародное голосование 5 вопросов, которые действительно волнуют людей:
1. Поддерживаете ли вы распродажу украинской земли?
2. Поддерживаете ли вы легализацию игорного бизнеса?
3. Верите ли вы, что придет весна, когда будут сажать?
4. Поддерживаете ли вы курс президента на распродажу страны и введение внешнего управления?
5. Считаете ли вы, что президент не выполнил ни одного обещания и должен уйти?
«Опрос, так опрос» - отметила Юлия Тимошенко.
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13.10.2020 17:42 Ответить
Телятко в сра..., а порохоботы уже с довбней бегают. Самих вопросов никто не знает, но все решили что это плохо.
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13.10.2020 17:51 Ответить
А что, кремлёвские вопросы могут быть хорошими?
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13.10.2020 19:11 Ответить
Иди в трещину со своими вопросами.
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13.10.2020 22:23 Ответить
Первый вопрос от преЗе: Куда Вы меня хотите послать,на выбор два варианта.1.В пи..у,2.Нах.й. Выбор за нами,сделаем верный.
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13.10.2020 18:06 Ответить
Стоит ли держать в секрете свои 5 вопросов,когда ответ на них один и он очевиден?🐸👉💩
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13.10.2020 18:42 Ответить
Соціолог Паніотто про "опитування Зеленського": Може мати негативний вплив на явку виборців, хіба що питання будуть дуже обурливими - Цензор.НЕТ 2645
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13.10.2020 18:21 Ответить
На будущих выборах главный спрос с термоса, ссыкуна коксовика и гидранта за все те предательские действия по разрушению украинского государства, который он проводит под руководством вернувшихся из мокшанских ибеней обрыгонов дегенератов, гнилых, провонявшихся ФСБшных консервов. Которых финансирует кремлевский параноик людоед. Сотни и сотни вопросов. Начиная с украденных 2600 вагонов зерна из гос. резерва, вывоз за рубеж 900 т. защитных масок во время разгара коронавируса, слив опереции военной котразведки по захвату лугандонских бандитов, которые сбивали самолеты ВСУ.
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13.10.2020 20:06 Ответить
Продовжу список. Розукомплектація радарів шляхом демонтажу клістронів у трьох зенітних бригадах ППО України. Скорочення армії. Недофінансування оборонного замовлення і скорочення бюджету ЗСУ на наступний рік.
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13.10.2020 20:46 Ответить
Пишут про необходимость написать на листе опросов от бубочки какие-то ругательства.
Это пишут или люди неумные или провокаторы. Если вы пришли на "референдум" в Крыму или на Донбассе и написали там какие-то матюки, то вы все равно приняли участие в какой-то незаконной фуйне. Есть только один вариант правильной реакции на подобную фуйню - не принимать в ней участия.
На выборы надо приходить.
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13.10.2020 22:30 Ответить
 
 