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Все овощи "борщевого набора" за год упали в цене, - Госстат

Все овощи

С сентября 2019 по сентябрь 2020 в Украине подешевели все овощи "борщевого набора".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба статистики.

Все овощи "борщевого набора" с сентября 2019 года по сентябрь 2020 года подешевели: картофель - на 37,9%, до 9,08 грн за кг, репчатый лук - на 35,9% (до 5,73 грн за кг), буряк - на 21,5% (до 5,71 грн за кг), капуста - на 24,3% (до 6,01 грн за кг), морковь - на 3,6% (до 7,92 грн за кг).

Яблоки за указанный период подорожали на 31,5% и в сентябре 2020 года в среднем по Украине стоили 22,31 грн за кг.

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Сахар за год подешевел на 1,8% и в сентябре 2020 года стоил в среднем по стране 14,94 грн за кг, подсолнечное масло подорожало на 0,4%, до 35,10 грн за 1 л.

цены (2290) еда (352) Госстат (220)


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Топ комментарии
+13
В український борщ потрібно класти не тільки овочи, а й м'ясо, а м'ясо істотно подорожчало!
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13.10.2020 17:44
+11
Если всё так хорошо, то почему тогда так плохо ?
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13.10.2020 17:43
+11
та да...бубочка помогает отдному голодранцу,каломойше...которого ограничили в расходах на 20 тыс.зеленых в день.
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13.10.2020 17:55
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Страница 2 из 2
Козни шакаладного по сахару.Нужно кубинский или бразильский ввозить,чтобы сбить цену.Гречка -не вродила .Крупы априори убыточны в себестоимости.Поэтому большинство агропроизводителей забило на неё болт.Можно прикупить китайской несколько пароходов .Азиров так и делал.18гр стоила при курсе 8.Гречку ещё могут выращивать пчеловоды.Но в жару она не даёт ни мёда, ни гречки.Гречка в Полесье шикарна,но там бурштин прикрыл всё агропроизводство.Короче,мы в мировом сообществе и нам умереть не дадут.Было время ,лук везли при Петрухе аж из Узбекистана.Цена была 26гр.А я лук использую вместо картошки - менее калориен.И капусту тоже.Вообще борщевой набор крайне полезен для людей лечебностью и малокалорийностью.Жаль красная рыба и икра сильно подорожали.На завтраки так не хватает.Приходится у кильки глаза выковыривать.
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13.10.2020 18:19 Ответить
По сахару так и есть. Порося монополист в етом деле. Все сах. заводы и земли в винницкой области принадлежат ему. И самое интересное что именно перед выборами цена подскочила.
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13.10.2020 18:45 Ответить
А главное всегда у аграриев была отмазка мол бензин дорогой. А в етом году и бенз почти дармовой был и все равно жопа с продуктами, особенно с гречкой и гречневым медом, которого вообще не найти даже по знакомым. Все поля сволочи засеяли соей и репаком, которые только на експорт идут.
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13.10.2020 18:49 Ответить
сахар уже подорожал,вчера брал по 21 грн...подсолнечное масло уже на оптовке подорожало на 15-20 грн за литр
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13.10.2020 17:53 Ответить
Так это плохо, или хорошо?
Ты там выше писал, что когда цены падают - это плохо - производители недополучают.
А то, что на другие продукты цены выросли - это в таком случае - хорошо, или все же - тоже плохо?
Или просто - все всегда плохо?
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13.10.2020 18:14 Ответить
Конечно плохо. Все теперь иначе, як Петру пинка дали на выборах. Птички не поют, наливка не вставляет, жиночки на улицах не такие красивые. Печаль полная...
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13.10.2020 18:17 Ответить
По идее, Гыг должен обрадоваться за производителей и купить то, что подороже.
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13.10.2020 18:38 Ответить
Подсолнух пустой.Засуха на Харьковщине задушила.Пшеничка успела вызреть до засухи , а на подсолнухе простые паевщики просто погорели.Их Изводит Богдан ,успевший принять под себя Закон о Земле.Именно за это простые селяне ему машины и попалили..Агробарон ещё тот ,зашифрованный.
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13.10.2020 18:25 Ответить
Сахаром занимается твой Петрик. Так что ты должен радоваться, что Петрик еще разбогатеет.
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13.10.2020 18:58 Ответить
ты кроме того шо омерзительный ,еще и неосведомленный...нука погугли,какова доля порошенко в производстве сахара?
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13.10.2020 19:03 Ответить
Ты сначала погугли: занимается ли вообще Петрик сахаром? Или я что-то писал про монополию Петрика на сахар? Не тупи. Читай внимательно: что тебе пишут. А то сразу при имени Петрика на дыбы становишься. Прям, как путиноиды в кацапстане, когда ***** вспоминают.
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13.10.2020 19:25 Ответить
"шо ж ты фраер сдал назад?"
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13.10.2020 19:31 Ответить
???
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13.10.2020 19:32 Ответить
https://censor.net/ru/comments/locate/3224667/019214b0-13db-71fa-9db6-d4584d7cc54f
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13.10.2020 19:34 Ответить
Ну и? В чём я сдал назад? Петрик не занимается сахаром? Поднятие цен на сахар его не обогатит?
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13.10.2020 19:36 Ответить
Сахар входит в себестоимость продукции которую он производит.Наоборот ему поднятие цен на сахар не выгодно.
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13.10.2020 20:04 Ответить
Он начинал именно с сахарных заводов - хз, как сейчас - есть они у него или нет.
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13.10.2020 20:49 Ответить
Сахар производят его же заводы, так что по большому счету на себестоимость его продукции цена сахара не повлияет. А если учесть, что не весь сахар с его заводов идёт на изготовление его продукции и часть сахара просто реализуется на рынке - то как раз выгодно.
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14.10.2020 09:51 Ответить
Цены упадут,....министр обороны Турции предупредил,а по факту поставил УЛЬТИМАТУМ ШойХу,не уйдете с Карабаха ,будет больно...
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13.10.2020 17:54 Ответить
та шо ви гаварітє...це у вас борщ мабуть без мяса...бо знаєте мяско добавило в ціні
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13.10.2020 17:54 Ответить
На сколько?
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13.10.2020 17:58 Ответить
ты, горемыка, не покупаешь ?
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13.10.2020 18:06 Ответить
Он соевым мясом питается. Поэтому он такой злой
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13.10.2020 18:17 Ответить
Покупаю, потому и интересуюсь у всяких паникёпов и пестунов. А паникёры и пестуны так увлеклись методичками, что даже не знают, сколько стоило мясо год назад и сколько стоит сейчас.
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13.10.2020 18:57 Ответить
Быть такого не может.
При Зеленском мы все умрем от голода
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13.10.2020 17:57 Ответить
дефолт уже был ?
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13.10.2020 19:58 Ответить
"прошла зима, настало лето
спасибо Зелебобику за это"

Подешевела польская картошка и турецкий буряк. Ну хорошо, кушайте - не обляпайтесь .
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13.10.2020 18:01 Ответить
При растущем долларе?
Тогда Зеленский вообще гений
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13.10.2020 18:07 Ответить
гений не то слово. Величайший политик современности
(бакс правда слегка подуронили в начале, от чего все экспортёры оказались в жопе и бюджет несколько лярдов недополучил, но кому это интересно?).
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13.10.2020 18:15 Ответить
Т.е. когда доллар растет, дешевеет импорт, правильно?)))
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13.10.2020 18:23 Ответить
у вас странное понимание причинно-следственных связей Но ладно. Я со "странными" людьми стараюсь не спорить
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13.10.2020 18:26 Ответить
Вони ЗП в долярах получають, а скуповуються по гривневим цінам. Ось їх бакс і хвилює.
Як в тому анекдоті. У бабки подорожчало жарене насіння. Питають - чому? Бабка - та долар виріс!
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13.10.2020 21:24 Ответить
Вообще то все зависит от того насколько подорожал доллар и на сколько при этом упала цена на импорт. Доллар то подорожал но на копейки. Кроме того государства экспортер может демпинговать искусственно занижая стоимость с/х продукции за счет дотаций производителям (чем регулярно занимается ЕС).
Так что незачет!!!
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13.10.2020 20:48 Ответить
На своём огороде ещё лучше . Я вот на окне помидоры выращиваю. Получается хорошо
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13.10.2020 18:15 Ответить
Ну и жрите борщ без мяса))))зебильо такое дебильо...
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13.10.2020 18:06 Ответить
Пока резал сало, вы меня опередили
Еще ж и помидоры нужны.
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13.10.2020 18:16 Ответить
У порохоботов борщ с мясом
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13.10.2020 18:12 Ответить
Основа любого бульона - МЯСО! По мне так, хороший и наваристый бульон с солью (можно чуточку специй - главное не испортить вкуса), лучше любого супа и борща (главное мяса побольше)!
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13.10.2020 18:13 Ответить
Все овощи "борщевого набора" за год упали в цене, - Госстат - Цензор.НЕТ 844
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13.10.2020 18:18 Ответить
Я уже и забыл когда на этом бэдэсээме заправлялся.
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13.10.2020 18:27 Ответить
Аналогично...пару раз вынужденно заправился и больше мыслей не возникает подобных...
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13.10.2020 18:34 Ответить
Рябата! Вы кого дурите? На календаре осень октябрь, скоро заморозки - сбор последненего из урожая, - осенняя распродажа! А если мясо в калькуляцию внести, то что будет...? Или борщ без мяса ?
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13.10.2020 18:33 Ответить
А квасоля де,а м'ясо,а сметана?Та й взагалі.все інше подорожчало.Нам знову казки якісь розповідають.
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13.10.2020 18:35 Ответить
Борщ буває "якийсь" і український. Український набагато дорожче і потребує якісних і дорогих інгредієнтів. Ми тепер робимо рідко, але багато. Вистачає на декілька днів. В 600 гривень (каструлька 10 літрів) поки що "втискуємось" і це стаття в родинному бюджеті. Якщо стане не вистачати на борщ, то вистачить на патрони - вони дешевше.
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13.10.2020 18:41 Ответить
Но в это же время на 30 - 50 % подорожали все крупы , олія , сахар и яйца . По сути весь споживчый кошик . Так шо радоваться нечему . Эти все овощи вырастут в цене с наступлением холодов , а к весне следующего года побъют рекорды цены 2020 .
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13.10.2020 18:42 Ответить
Добавлю ещё , - ведро пшеницы весной этого года стоило 33 - 35 грн , . Сейчас , говорят , - 40 - 45 грн . ( Инфу не проверял ) . Но если так , то и хлеб подорожает .
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13.10.2020 18:54 Ответить
Офіційно пообіцяли до кінця місяця на 22%. І збільшити податки в 2021 теж на 22% не підвищуючи мінімалку до грудня наступного року. Заживем по завєтам Ільіча... і ЗЕгенерата - пророка єго...
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13.10.2020 19:08 Ответить
Я чомусь впевнений , шо ти податки не платиш . Тому пішов нах..й .
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13.10.2020 19:27 Ответить
Я платив 28 років. І тоді коли Ющенко заробляв 32 тисячі в рік, я офіційно заробляв 78 і сплачував до копійки. Зараз плачу тільки 20% ПДВ, але й не звертаюся за субсидіями і взагалі не користуюсь ніякими держаними послугами і не отримую пенсії. Навіть не оформляв. Тобі і на *** ідти не потрібно - ти і так там все своє життя тільки ноги звисають.
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13.10.2020 19:41 Ответить
Борщ без м'яса і сметани- то ;щі;.
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13.10.2020 18:43 Ответить
... а без пампушок, білих грибочків, трьох сортів перцю, двох сортів мяса взагалі вода з капустою...
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13.10.2020 19:11 Ответить
Гурмани...
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13.10.2020 20:29 Ответить
Ну вже як варити то щоб було дійсно смачно. На жаль борщ вже не щоденна їжа, а ритуал належності до народу... Головний експерт (тобто гурман) кіт. Якщо кіт не хоче борщу то ... щось вийшло не так...
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13.10.2020 22:15 Ответить
Дууууууже схоже на "капусту_ворАзаров_а"
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13.10.2020 19:23 Ответить
Так все "овощи" из "Зеленого набора" за год вообще обесценились..
Тенденция.
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13.10.2020 19:27 Ответить
чо-то ржу...
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13.10.2020 19:29 Ответить
При зебілу згадують борщовий набір, тільки коли сезонне здешевшання продуктів. При Пороху з цим наборором носились як кіт з салом, особливо беніні Г+Г, які зараз як води врот набрали. А ще були пів вареника, страшне зубожіння і ге-но-цид! Зате тепер з кожним днем все лучіше і лучіше. Жрітє, бл@ть!
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13.10.2020 19:58 Ответить
Ну да, ранней весной конечно было дороже.

Вообще то цены сильно выросли за этот год.
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13.10.2020 20:14 Ответить
да, дешевеет... всё вокруг дешевеет, мы знаем... куда же тогда деньги деваются с карты? Раньше зашёл в магазин за продуктами и обломами на вечер и тратил 300-450грн то сейчас 800-1000 аж бегом за всё тоже самое.
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13.10.2020 21:04 Ответить
Чого ВИ так переживаете? Пройдуть вибори і ще буде гірше чим краще. Забули як ******* вибирали? Який рейтинг? 73%? Які ОБІЦЯНКИ в снах наркомамана!!! Назвіть хоть що гарне було зроблено, крім пустої розкраденої казни, тобто наших грошей. Про ціни кажети? Єкономіка в тупі. Зарплатня піднімеця до 6500гр. З чого - ПЕЧАТЬ грошей (тобто бумажок) які нічого не варті та нічим не підтвержені. Ціни ЗРОСТУТЬ, та ціх бумажок не хвате прожити. Воно казало піде з поста пляЗЕдента як що хоч один раз поруше закон. Пішов? ПОРУШИВ, та не пішов...
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13.10.2020 21:21 Ответить
Оце, як читаю про високі ціни в гнівних дописах і думаю, а що продавці хочут що у них не купували?
Хто торгував на базарі знає, що ціну визначає попит і купівельна спроможність. А любителі совка мабуть читали у Маркса Капітал (був і є абеткою з економіки у капіталістів) так там е формула Г- Т - Ґ . Суть її такова, чим швидше оборот, тим більша Ґ. Якщо купують мало, оборот падає і падає Ґ. От ніколи нормальний продавець не буде виставляти ціни, що вище середньої купівельної спроможності.
Т. є. ціни визначають купівельну спроможність більшої половини населення! Якщо не можете купити, то пошукайте більш високооплачувану роботу. На якій працює більшість, тих хто може купити.
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13.10.2020 21:32 Ответить
Гарно розмірковуєш. Пенсіонерів врахував? Тих хто працює на держпідприємвствах врахував? Тих кому осталося кілька років до пенсії врахував? А пораХуй який відсоток тих хто здатен найти роботу за більші гроші чим отримують зараз. Скільки ТИ платиш за комуналку та вітрачаєш на ЇЖУ, я не кажу на одежу, скіки ТИ заробляеш? Може я до тебе в найманьці піду, якщо мій фах дозволить?
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13.10.2020 22:02 Ответить
Почитай уважніше, я писав не про всіх, а про більшість, на яку орієнтується продавець. Як би продавець орієнтувався на тих, хто стоїть на біржі і отримує 650 грн, то ціни були б відповідні.
І про роботу, є багато, що не ******* напрягатись отримати якусь кваліфікацію, і багато, що просто перебиваються шабашками, бо їм так удобнєє! В принципі така картинка не тільки в Україні, а й розвинених країнах які ставлять за приклад по рівню ЗП.
Наприклад з ахметовських заводів у Польщу виїхало багато кваліфікованих спеців і працюють там по тій же спеціальності але за відповідну ЗП! І в тій же Польщі є місцеві, що живуть на рівні наших шабашників.
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13.10.2020 22:16 Ответить
Перепрошую. Але, заробітчани які працюють за кордоном приносять чимало податків у бюджет у валюті. Питання:- Куди поділися кошти з бюджету які осталися після пороха, та чому бюджет пустий, можливо влада не працює, можливо крадуть забагато? Я податки сплачую, та мабуть не я один, а кошти в бюджеті ДЕ?
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13.10.2020 23:16 Ответить
За даними 2018 р. заробітчани перерахували $12млрд. Це в тричі більше траншу МВФ що випросив зе на 3 роки. А в 2019 р раптом виникла діра в бюджеті, через деякий час після приходу нового уряду.
Це моя думка, були й натяки у ЗМІ, отримав відкат, за розтрати на просування вялічайшего, бородата бабушка.
Щас, ІМХО, дерибанять в турборежимі бо наріт очухується ...десь так.
Карантин вплинув тільки на малий бізнес і не великий вплив на дохід в бюджет. Адже 40% становить сільгосп, ще левова частка від великого бізнесу, на який карантин не вплинув зовсім.
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13.10.2020 23:34 Ответить
Ти сам розуміеш як воно тяжко. Жалію що не можу нічого зробити, колись був майстером спорту по стрільбі. В 1980р. виграв перве місце на союзі, гвинтівка, не хватило 1 очка до м/c міжнародника і 2 до рекорда мира. Попав вправа МВ9 597, Міжнародник 598, рекорд мира 599, але рекорд союза був 600 із 600 можливих. Так хочу взяти ствол, я вже не молодий, та розуміюсь на цьому, здоров'я не хватає, та попаду.
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14.10.2020 00:02 Ответить
Я працюю в ІГТМ НАН України. Один із розробників приладів безпеки для шахтарів (АПР-2, ДМР, як що цікавить розповім що за прилади). Працюю в ІГТМ з 1992р. Електонщик. Займаюся електронікою та радіозїязком з 9 років, зараз 59. Працював раніше на ДМЗ, Радіо заводі, Орбіта м.ДНІПРО. Все ГОСпідприемвства. ЩО ТЕПЕР РОБИТИ, ТА КУДА ПОДАТИСЬ щоб заробити більше? Праця 3 робочих дня, коштів у підприємства нема, БЮДЖЕТ ПУСТИЙ.
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13.10.2020 23:43 Ответить
P.S. Сьогодні вранці на ЦН було повідомлння про сомоспалення ВЕТЕРАНА війни з рашинськими загарбниками на МАЙДАНІ у центрі Києва. Приїхав на роботу........ Повідомлення вилучили зі стрічки новин ЦН. Такі ЗМІ та цензура влади... Але цю новину можна найти на фейзбуці. ПРОТЕСТ проти політики влади.
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13.10.2020 21:40 Ответить
Цю інформацію, та подібну, не вилучають на каналах "Прямий", "Еспресо" "5". Це українські канали. Так дійсно українські, а не "матня олігарха", як всі інші, звідки наріту показують відповідне і наріт радіє.
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14.10.2020 16:20 Ответить
Где они увидели падение цен? Они в магазины или рынки ходят? Им слуги приносят. Товар продают в наше время дешевле только потому, что денег у людей нет. Вот и крутятся эти оставшиеся копейки среди народа по кругу. Один продал морковку, купил штаны, кто продал штаны, купил лекарства, кто купил лекарства купил морковку. Мы не зеленые слуги-шморкли, мы права на ошибку не имеем, так как сами за ошибки платим.
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13.10.2020 22:33 Ответить
Необходимо сравнить цены в ЙИХНЕЙ ресторане и нашей обычной забегаловке, я думаю там дешевле, ХОТЬ и ПЛУЧАЮТЬ с НАС на многого больше чем МЫ зарабатываем дя них.
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13.10.2020 22:50 Ответить
Прошу прощения что сразу не ответил на комент. Отвечаю на том языке на каком обращаются. Можливо відповідь Україньською мовою, но не обязательно. А притеснение русскоязычного населения - БРЕД. Для меня не имеет значения какой язык, ГЛАВНОЕ - какой ЧЕЛОВЕК, а на каком языке общаться не важно, ГЛАВНОЕ ПОНИМАТЬ ДРУГ ДРУГА.
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13.10.2020 23:03 Ответить
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