Все овощи "борщевого набора" за год упали в цене, - Госстат
С сентября 2019 по сентябрь 2020 в Украине подешевели все овощи "борщевого набора".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба статистики.
Все овощи "борщевого набора" с сентября 2019 года по сентябрь 2020 года подешевели: картофель - на 37,9%, до 9,08 грн за кг, репчатый лук - на 35,9% (до 5,73 грн за кг), буряк - на 21,5% (до 5,71 грн за кг), капуста - на 24,3% (до 6,01 грн за кг), морковь - на 3,6% (до 7,92 грн за кг).
Яблоки за указанный период подорожали на 31,5% и в сентябре 2020 года в среднем по Украине стоили 22,31 грн за кг.
Сахар за год подешевел на 1,8% и в сентябре 2020 года стоил в среднем по стране 14,94 грн за кг, подсолнечное масло подорожало на 0,4%, до 35,10 грн за 1 л.
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+13 Igor L
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Ты там выше писал, что когда цены падают - это плохо - производители недополучают.
А то, что на другие продукты цены выросли - это в таком случае - хорошо, или все же - тоже плохо?
Или просто - все всегда плохо?
При Зеленском мы все умрем от голода
спасибо Зелебобику за это"
Подешевела польская картошка и турецкий буряк. Ну хорошо, кушайте - не обляпайтесь .
Тогда Зеленский вообще гений
(бакс правда слегка подуронили в начале, от чего все экспортёры оказались в жопе и бюджет несколько лярдов недополучил, но кому это интересно?).
Як в тому анекдоті. У бабки подорожчало жарене насіння. Питають - чому? Бабка - та долар виріс!
Так что незачет!!!
Еще ж и помидоры нужны.
Тенденция.
Вообще то цены сильно выросли за этот год.
Хто торгував на базарі знає, що ціну визначає попит і купівельна спроможність. А любителі совка мабуть читали у Маркса Капітал (був і є абеткою з економіки у капіталістів) так там е формула Г- Т - Ґ . Суть її такова, чим швидше оборот, тим більша Ґ. Якщо купують мало, оборот падає і падає Ґ. От ніколи нормальний продавець не буде виставляти ціни, що вище середньої купівельної спроможності.
Т. є. ціни визначають купівельну спроможність більшої половини населення! Якщо не можете купити, то пошукайте більш високооплачувану роботу. На якій працює більшість, тих хто може купити.
І про роботу, є багато, що не ******* напрягатись отримати якусь кваліфікацію, і багато, що просто перебиваються шабашками, бо їм так удобнєє! В принципі така картинка не тільки в Україні, а й розвинених країнах які ставлять за приклад по рівню ЗП.
Наприклад з ахметовських заводів у Польщу виїхало багато кваліфікованих спеців і працюють там по тій же спеціальності але за відповідну ЗП! І в тій же Польщі є місцеві, що живуть на рівні наших шабашників.
Це моя думка, були й натяки у ЗМІ, отримав відкат, за розтрати на просування вялічайшего, бородата бабушка.
Щас, ІМХО, дерибанять в турборежимі бо наріт очухується ...десь так.
Карантин вплинув тільки на малий бізнес і не великий вплив на дохід в бюджет. Адже 40% становить сільгосп, ще левова частка від великого бізнесу, на який карантин не вплинув зовсім.