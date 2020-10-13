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Новости Коронавирус и карантин
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С 15 октября по 15 ноября вузы и ПТУ перейдут на дистанционное обучение, студентам из оккупированных территорий выезжать из общежитий не нужно

С 15 октября по 15 ноября вузы и ПТУ перейдут на дистанционное обучение, студентам из оккупированных территорий выезжать из общежитий не нужно

Кабинет Министров Украины принял решение о переходе учебных заведений на дистанционную форму обучения с 15 октября по 15 ноября 2020 года с рекомендованным выездом студентов из общежитий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства во вторник.

В частности, заведениям профессионального (профессионально-технического) образования, а также высшего образования перейдут с 15 октября по 15 ноября 2020 года на дистанционное обучение, с рекомендованным выездом студентов из общежитий.

Отмечается, что при этом, эта рекомендация не применяется к соискателям образования с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и оккупированного Крыма.

Также, соответствующая рекомендация не применяется сирот, учеников/студентов из регионов с "красным" уровнем эпидемической опасности, иностранных граждан и лиц без гражданства, соискателей образования, совмещающих учебу с работой.

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Автор: 

вуз (905) Кабмин (14023) карантин (16729) образование (2264) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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На кінець то
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13.10.2020 17:58 Ответить
Краще було б - нарешті.
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13.10.2020 21:38 Ответить
Опять даунбасятам привилегии. То есть,надо публично подтереться украинским флагом,чтобы организовали бесплатное обучение в Университете им. Т.Г. Шевченко.
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13.10.2020 17:59 Ответить
Дистанційне навчання -- мрія блаЗЄнського (ідіота). Адже не треба опалювати навчальні корпуси + не виплачувати доплати викладачам за певні години.
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13.10.2020 19:21 Ответить
 
 