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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ вели обстрелы в районе Зайцево, Орехово, Песков и Хутора Вильный, дважды фиксировались вражеские беспилотники, - пресс-центр ОС

Наемники РФ вели обстрелы в районе Зайцево, Орехово, Песков и Хутора Вильный, дважды фиксировались вражеские беспилотники, - пресс-центр ОС

С начала текущих суток, 13 октября, в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксировано шесть нарушений договоренностей прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Так, вблизи населенного пункта Зайцево враг совершил три одиночные выстрела из ручного противотанкового гранатомета и два в населенном пункте Хутор Вильный, а также две очереди из стрелкового оружия. В районе Песков противник 10 раз применил автоматический станковый гранатомет, а в районе Орехово - 15 раз.

Кроме того, было зафиксировано пересечение линии разграничения двумя вражескими БПЛА в районе населенных пунктов Водяное и Пищевик. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотники были подавлены, что сделало невозможным их дальнейшее использование.

"Провокации противника не представляли угрозы жизни и здоровью наших воинов, поэтому огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет", говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия применяет на территории Украины почти все типы БПЛА, которые есть на вооружении армии РФ, - ГУР Минобороны

ИТОГИ ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ

За прошедшие сутки, 12 октября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, с началом суток, а затем и в вечернее время из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник вел огонь вблизи Авдеевки. А на участке недалеко от населенного пункта Майорск - из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия. Одиночными выстрелами из автоматического станкового гранатомета противник провоцировал наших защитников у Новолуганского, и дважды - вблизи населенного пункта Камышеваха. Кроме того, неприцельно враждебные выстрелы из стрелкового оружия зафиксированы в районе Орехово.

Выстрелы не представляли угрозу жизни и здоровью украинских военнослужащих, поэтому огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил выявлено 68 административных правонарушений. Подразделениями полиции сводных отрядов проверены 57 19 транспортных средств и 4 651 человек. Также были задержаны 5 человек, подозреваемых в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников.

Читайте также: Террористы проводят сборы "резервистов" на оккупированном Донбассе, - ГУР

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыло 974 человека, в обратном направлении - 628 человек. Через КПВВ "Новотроицкое" линию разграничения на подконтрольную Украины территорию пересекли 76 человек, в обратном направлении - 144 человека. КПВВ "Марьинка" не функционировал.

Автор: 

беспилотник (3516) обстрел (26835) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+9
Геть )(уйлоЗельского!!!
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13.10.2020 18:12
+6
А где фиксируются наши беспилотники? В гараже у ермака?
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13.10.2020 18:07
+6
Наемники РФ вели обстрелы в районе Зайцево, Орехово, Песков и Хутора Вильный, дважды фиксировались вражеские беспилотники, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 8056
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13.10.2020 18:10
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А где фиксируются наши беспилотники? В гараже у ермака?
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13.10.2020 18:07 Ответить
Зелене перемир"я триває !!))
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13.10.2020 18:39 Ответить
Найманці РФ вели обстріл в районі Зайцевого, Оріхового, Пісків і Хутору Вільний, двічі фіксувалися ворожі безпілотники, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 9824
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13.10.2020 20:13 Ответить
Украинцы хромые на всю голову! -- Коломойского свергайте, с Гудком впридачу... ...вам, даже беларусы, спасибо скажут...
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13.10.2020 18:09 Ответить
А штаб у нас все хорошо А главнокомандующий у нас всеохватывающее перемирие 75 дней и все врут во благо чего ублажит миротворца Зе который посмотрел в глаза пу и как мышь у удава застыл в его подчинении Тьфу
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13.10.2020 18:09 Ответить
Наемники РФ вели обстрелы в районе Зайцево, Орехово, Песков и Хутора Вильный, дважды фиксировались вражеские беспилотники, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 8056
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13.10.2020 18:10 Ответить
Геть )(уйлоЗельского!!!
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13.10.2020 18:12 Ответить
Даже как-то хрен его знает ...

На внеочередном https://youtu.be/xl8P1dhtutI заседании Кабинета министров 13 октября был принят акт, благодаря которому Украина сможет подписать новое военное соглашение с Турцией.
"Принятие проекта акта создаст правовые основания для расширения двустороннего сотрудничества в указанной сфере по 21 направлению", - заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

Официальное подписание военного соглашения между правительствами двух стран запланировано во время визита Владимира Зеленского в Турцию с 15 по 17 октября.
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13.10.2020 19:15 Ответить
Освобожденный от оккупации поселок Гадрут 13 окт. 2020 г. https://www.youtube.com/watch?v=Z5wO6jgMFgc
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13.10.2020 18:12 Ответить
это окрестные горы. в самом Гадруте - замес, говорят что даже в Степанакерте слышно.
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13.10.2020 18:19 Ответить
Нет , это и есть Гадрут. Гадрут это поселек, а не город . Но важный узел, который ведет к Шуше и Ханкенди.
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13.10.2020 18:29 Ответить
посмотри на карте где это снималось.
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13.10.2020 18:32 Ответить
И ГДЕ ЖЕ? ТЫ МНЕ БУДЕШЬ ОБЪСНЯТЬ ГДЕ НАХОДИТСЯ ГАДРУТ ?
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13.10.2020 19:34 Ответить
я тебе объясняю, что клип снимался в окрестностях.

https://caucasus.liveuamap.com/en/2020/
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13.10.2020 20:58 Ответить
и да, Гадрут скоро возьмут. И Степанакерт тоже. только не так быстро, как хочется.
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13.10.2020 21:00 Ответить
Так вот он какой ЗЕмир!
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13.10.2020 18:25 Ответить
На всьому неосяжному просторі
Лугандонії розкупили всі блюдечка з голубою кайомочкою.

На них ординці і сепари будуть Зебілу повертати землю.
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13.10.2020 18:28 Ответить
Прямо сейчас тв Юнион показывает х/ф про Муслима Магомаева, азербайджанца, про то как на него наезжали московские менты, запретили ему выступать с концертами и как он спасался в Азербайджане ...
"Это ж-ж-ж-ж, неспроста" ...?
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13.10.2020 19:04 Ответить
Это еденичные случаи не шатайте будку. Гидрат это во внимание не берет.
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13.10.2020 18:44 Ответить
Що Ви брешете?????? у янелоха мир і дружба.
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13.10.2020 18:48 Ответить
Мда... В цю тему Татьяна Лайф ніколи не зайде... Як і Харіб да...
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13.10.2020 19:06 Ответить
А Зесцымандующий цюцюркой по роялю про мир:
- Солнечный круг, небо вокруг....
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13.10.2020 19:22 Ответить
Замість "Режиму тиші" - "Режим ЗЕ-глухоти"!
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13.10.2020 19:33 Ответить
Зеперемирие до выборов не дотянет.
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13.10.2020 19:44 Ответить
За словами Соплі перемога в тому, що ми на обстріли не відповідаємо! Як просто, найвеличніший лідер ********** показав, що всі полководці, переможці, герої війн - тупі бездарі. Просто потрібно не стріляти! Прямо як в компютерній іграшці, зберігся, придбав безсмертя і пішов розносити ворогів...Те під чим він - напевно прорив у медицині?!
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13.10.2020 19:52 Ответить
вся "зеленая муйня" с миром и прекращением огня,как и отводом войск нарисована в Кремле и имеет цель больше не обращать внимание мирового сообщества на причастность рашиста и к обстрелам и поддержанию войны на территории Украины
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13.10.2020 19:58 Ответить
Найманці РФ вели обстріл в районі Зайцевого, Оріхового, Пісків і Хутору Вільний, двічі фіксувалися ворожі безпілотники, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1576
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13.10.2020 20:53 Ответить
-- все активно соблюдали перемирие!
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13.10.2020 20:58 Ответить
а в ответ тишина, в цирке все спокойно.
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14.10.2020 10:50 Ответить
Что это за дезинформация ?! зЭ-клоун утверждает что у нас устойчивое прекращение огня, тишина и полное отсутсвие обстрелов «той стороной». Вы что зильонскаму не верите??? президенту Украины?! ...
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14.10.2020 14:49 Ответить
 
 