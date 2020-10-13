Во время визита Зеленского в Анкару между Украиной и Турцией будет подписано новое военное соглашение, - Таран
Украина и Турция планируют подписать новое военное соглашение. Ожидается, что документ будет подписан уже на этой неделе.
Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина.
Сообщается, что в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию с 15 по 17 октября запланировано подписание рамочного военного соглашения между правительствами обеих стран.
Принятие проекта акта создаст правовые основания для расширения двустороннего сотрудничества в указанной сфере по 21 направлению", - отметил министр обороны Андрей Таран.
Напомним, в феврале во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину стороны договорились о военной помощи и поставках АН-178. Отметим, Киев и Анкара в сфере военно-технического сотрудничества реализуют более 50 совместных проектов.
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В нас що не президент - то жадібний бізнесмен, то недотепний, млявий та "імпотентний" артист.
А справжнього воїна-стратега конче потрібно. Прямо зараз! Бо з'явився шанс покласти край мокшанській агресії. Дати зрозумілу відсіч *****. Адже перемир'ями його на залякаєш.
https://twitter.com/GoshaGo06574197 Стрєлок Воз борн ту Хєлл
Тепер навіть самий угандошений ********* мав би побачити,якою тупою нікчемою виглядає зеленський без заготовленого тексту,телесуфлера і мендель.
...довоюемся, в итоге...