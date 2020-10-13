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Во время визита Зеленского в Анкару между Украиной и Турцией будет подписано новое военное соглашение, - Таран

Во время визита Зеленского в Анкару между Украиной и Турцией будет подписано новое военное соглашение, - Таран

Украина и Турция планируют подписать новое военное соглашение. Ожидается, что документ будет подписан уже на этой неделе.

Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина.

Сообщается, что в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию с 15 по 17 октября запланировано подписание рамочного военного соглашения между правительствами обеих стран.

Принятие проекта акта создаст правовые основания для расширения двустороннего сотрудничества в указанной сфере по 21 направлению", - отметил министр обороны Андрей Таран.

Напомним, в феврале во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину стороны договорились о военной помощи и поставках АН-178. Отметим, Киев и Анкара в сфере военно-технического сотрудничества реализуют более 50 совместных проектов.

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Автор: 

военно-промышленный комплекс (244) Турция (3369) Таран Андрей (267)


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Топ комментарии
+7
После Карабаха будет Крым.Эрдоган сдержит слово....
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13.10.2020 18:36
+5
Во время визита Зеленского в Анкару между Украиной и Турцией будет подписано новое военное соглашение, - Таран - Цензор.НЕТ 7372
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13.10.2020 18:37
+5
МИ6 сказало Ермака больше с собой не возить - стучит в хремль как дятел 😀😀😀
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13.10.2020 18:42
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Пусть Эрдоган его покусает.
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13.10.2020 18:32 Ответить
Гадаєш Ердоган заразний ???))
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13.10.2020 18:53 Ответить
Дуже на це сподіваюсь)).
В нас що не президент - то жадібний бізнесмен, то недотепний, млявий та "імпотентний" артист.
А справжнього воїна-стратега конче потрібно. Прямо зараз! Бо з'явився шанс покласти край мокшанській агресії. Дати зрозумілу відсіч *****. Адже перемир'ями його на залякаєш.
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13.10.2020 19:52 Ответить
Треба власні яйця мати , а не омлет !!))
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13.10.2020 18:54 Ответить
Главное, в Анкаре не отмочить какой-нибудь шутеечки а-ля квартал. Там "клоунов" не очень любят и совсем не уважают
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13.10.2020 18:32 Ответить
Сегодня министр обороны Турции по сути поставил ультматум Путлеру..или вы уходите из Карабаха,или будет больно...
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13.10.2020 18:34 Ответить
https://censor.net/ru/user/453111 Цей Стерненко за нього агітував.
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13.10.2020 18:37 Ответить
https://twitter.com/GoshaGo06574197

https://twitter.com/GoshaGo06574197 Стрєлок Воз борн ту Хєлл



Тепер навіть самий угандошений ********* мав би побачити,якою тупою нікчемою виглядає зеленський без заготовленого тексту,телесуфлера і мендель.
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13.10.2020 18:35 Ответить
Во время визита Зеленского в Анкару между Украиной и Турцией будет подписано новое военное соглашение, - Таран - Цензор.НЕТ 7372
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13.10.2020 18:37 Ответить
36 відтінків зеленого?
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14.10.2020 10:06 Ответить
Даешь апельсины для армии!
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13.10.2020 18:36 Ответить
После Карабаха будет Крым.Эрдоган сдержит слово....
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13.10.2020 18:36 Ответить
Ви маєте на увазі, що після турецького Карабаху настане черга турецького Криму?
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13.10.2020 19:30 Ответить
Вофка Соловьев в истерике,Эрдоганыч нас мочит а мы молчим...
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13.10.2020 18:39 Ответить
между Украиной и Турцией будет подписано новое военное соглашение
...довоюемся, в итоге...
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13.10.2020 18:41 Ответить
МИ6 сказало Ермака больше с собой не возить - стучит в хремль как дятел 😀😀😀
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13.10.2020 18:42 Ответить
може Ермака чайком напоїти ? з чемериці наприклад ...
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13.10.2020 18:46 Ответить
просто ужас! )))
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13.10.2020 18:45 Ответить
Это уже не секрет,Украина закупит Байрактары в количестве 50 штук...,остальное вам знать не обязательно...
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13.10.2020 18:45 Ответить
після карабахської реклами я вважаю вони дуже подорожчали .
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13.10.2020 18:49 Ответить
Чем больше партия товара,тем меньше цена...
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13.10.2020 18:53 Ответить
але це вже бренд , а за бренд треба доплачувати !
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13.10.2020 18:55 Ответить
для общего рашистского врага, и скидка будет втихаря
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13.10.2020 20:17 Ответить
Будівництво Нью-Васюків триває !!!)))
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13.10.2020 18:51 Ответить
Поїде корчити рожі та смішити турків. Я шут, я Арлекин, я просто смех...
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13.10.2020 18:54 Ответить
цікаво чи привітає турецьких воїнів , це зробив Ердоган ?
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13.10.2020 19:00 Ответить
Нужно с Турцией быть крепкими военными союзниками! Еще б нам такого президента, как Эрдоган сильного лидера, и было бы вообще класс. А то бесят эти мямли и предатели и коррупционеры, которые вечно во власть попадают. Еще и систему выстроили так, что баллотироваться может только тот, кто заплатит пару миллионов, и обычно баллотируются только люди олигархов по этой схеме - это нужно убрать! Баллотироваться должен иметь право любой человек! Только нужно выбирать во власть умных людей - философов, как минимум!
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13.10.2020 18:55 Ответить
Для цього має бути нація , а не лохторат !!!)))
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13.10.2020 18:57 Ответить
Приблизно, як у кацапів. З усіма атрибутами московського царства.
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13.10.2020 19:32 Ответить
С таким "крепким лидером" как Эрдоган, членства в ЕС и дружбы с цивилизованными странами не светит.
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13.10.2020 19:39 Ответить
Эрдоган сделал сильное государство и Армию! Нам нужен лидер такой же, который не обосрется Путина и будет давать приказы без капли сомнения сбивать его самолеты и уничтожать русскую Армию! А то, что дружбы не светит, то это бред! Если Украина станет сильной страной, то тогда дружба и светит как раз! А пока Украина слаба, то они и не возьмут в ЕС. Хоть мне в ЕС вступать не сильно и хотелось всегда. Мне всегда хотелось, чтобы Украина была независимая страна! Единственное, что нужно от ЕС, то это увеличивать торговлю с ними и рынок этот нужен и нужно добиваться более выгодной ассоциации всего лишь торговой. И быть союзниками с ЕС. А главных союзников я всегда хотел США и Британию и я бы лучше хотел сделать новые союз Украины с США и Британией! А вообще союзы нужно Украине заключать со всеми странами, кроме РФ ибо та сожрать хочет. Союзы нужны для помощи военной и второе не менее главное для торговли ибо только за счет торговли можно наполнить свое государство деньгами. Нужно открыть рынки сбыта и договориться о военной помощи со всеми союзниками. И торговля должна выглядеть так, что Украина будет продавать на экспорт больше, чем будет покупать, чтобы денег было в стране больше, чем тратит. Сейчас у нас союзы такие, что нам больше продают товаров и мы тратим больше, чем у нас есть денег и влезаем в долги огромные. Власти всю независимость в Украине абсолютные селюки или бандиты и они не понимают, что нужно делать, чтобы сделать сильное государство. Они еще и воруют и продаются врагу за бабки...
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13.10.2020 20:13 Ответить
лидера рождает народ . станьте народом тогда у вас появиться такой лидер . хотя я бы не хотел иметь лидера исламиста диктатора Эрдогана .
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13.10.2020 22:48 Ответить
Обязательно закупить байрактары в количестве до 1000 шт для изгнания нечисити с украинских земель. Запросить поддержку F-16 для недопущения нарушения украинской границы с воздуха.
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13.10.2020 18:57 Ответить
А Центр современного искусства посетит? Открыл бы какую- нибуть фотовыставку...
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13.10.2020 18:59 Ответить
Договор на совместное производство нового боевого дрона "Акинчи" между Украиной и Турцией подписан почти год назад.Полезная нагрузка полторы тонны,сказал турецкий конструктор Сельчук Байрактар...,сколько дронов сделано на сегодня,неизвестно...
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13.10.2020 19:00 Ответить
Зеро!!))
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13.10.2020 19:08 Ответить
зеля зимой 2020 подписал с Турцией все что было нужно, лишь бы все исполняли, думаю Султан убедит нашего верховного главнокомандующего, что новое военное соглашение тоже надо подписать / Это не только Байроктары/.
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13.10.2020 19:01 Ответить
Да, и поздравить надежного друга Украины Эрдогана с успешной внешней политикой и пожелать здоровья.
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13.10.2020 19:06 Ответить
Молодец Зеленский, развивает контакты и военное сотрудничество с дружественными государствами - Великобритания, Турция, Польша. Все верно делает во внешней политике, продолжая курс Порошенка.
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13.10.2020 19:10 Ответить
Дрон "Акинчи" испытали еще в сентябре прошлого года...Чуваки ,не партесь,Эрдоган знает что делать с Кремлевскимит Крысами...
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13.10.2020 19:10 Ответить
Я так понимаю, важным пунктом сотрудничества будет закупка турецких дронов, успешно отрекламированых против "иванов" в сирии и карабахе!
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13.10.2020 19:18 Ответить
В Сирии эти дроны перестали летать после того как иваны подвезли РЭБ. И своих исходных позиций, с которых их изгнали иваны с кулрами, турки не вернули.
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13.10.2020 19:40 Ответить
Вес мир знает, что февраль в Идлибе 2020 и боестолкновения в Ливии это тотальный разгром турецкими ВС, и не только байрактарами рашистской техники любых видов в т.ч. и систем ПВО. Поэтому рассказывать что-то о кацапских ребах, не надо.
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13.10.2020 20:00 Ответить
Семен, чого соромишся свого трицвіта? Нащо використовувати німецький? Чи ти хвашист?
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14.10.2020 10:10 Ответить
Не вірю, що таран здатний на щось путнє.
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13.10.2020 19:22 Ответить
Пустая болтовня комментаторов.Никакие дроны не помогут.Свои руки с жопы растут сделать.Опять разворуют деньги.Толку с них нет как и с джавелинов.Никто их использовать не разрешит.
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13.10.2020 19:43 Ответить
Турки это кацапы Малой Азии, укушенные имперским величием. Нашли с кем сотрудничать. Дай им возможность, они не только на армянах будут отрываться, но и в Грецию, на Балканы и Крым снова полезут.
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13.10.2020 21:31 Ответить
https://censor.net/ru/user/201969,ты тупой! запомни: враг моего врага-мой друг!
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13.10.2020 21:46 Ответить
Кто кому враг, я не понял.
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13.10.2020 22:21 Ответить
Враг Украины - это мордор и все его союзники/в данном случае армения/. Азербайджан и Турция есть наши стратегические партнеры. Обьективно Турция и кацапстан - враги, которые вступят в боестолкновение рано или поздно на любом из нынешних трех театров военных действий.
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13.10.2020 23:16 Ответить
Ааа, теперь понятно почему кацапстан продал Эрдогану С-400 и построил газопровод. А в Армению не поставил никаких средств РЭБ и нормальных ПВО.
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13.10.2020 23:42 Ответить
это твои друзья недавно гоняли на машинах по Киеву стреляя в воздух и размахивая турецкими флагами ?
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13.10.2020 22:46 Ответить
ради того,чтоб победить *********,я готов потерпеть турецкие флаги в Киеве а ты?
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14.10.2020 04:03 Ответить
После визита Зе Эрдогана ждет неудача в Карабахском конфликте .
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13.10.2020 22:44 Ответить
 
 