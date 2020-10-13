Министр обороны оставил на должности коррупционера Фурдыка, который и дальше занимается медицинскими закупками в ВСУ, - источник
Обвинения Вооруженных Сил Украины в коррупции на закупке лекарств не соответсвует действительности, так как лицо, совершающее госзакупки было определено Министерством обороны.
Источник Цензор.НЕТ опровергает эти обвинения.
На сайте "Обозреватель" вышел материал, в котором утверждается, что командующий ВСУ Руслан Хомчак пытается прикрыть своего друга Игоря Хоменко, который командует Медицинскими войсками Украины и его подчиненных, которых на взятке в 1 млн грн задержали работники Службы безопасности Украины. Якобы речь идет о закупках медицинских масок для украинских военных в рамках борьбы с коронавирусом.
В ВСУ отмечают, что Министерство обороны до сих пор не разработало механизм осуществления закупок средств, необходимых для борьбы с COVID-19, а созданный в конце прошлого года Центр закупок так и не начал работу. В тоже время порядок закупки товаров и услуг для борьбы с коронавирусом, утвержденный постановлением Кабинетом Министров 20 марта, определяет лишь общую последовательность действий. В инструкцию Минобороны не было внесено никаких изменений, которые касались бы закупок во время эпидемии.
Приказом Минобороны № 105 от 30 марта уполномоченным лицом для закупок был определен полковник медицинской службы В. Фурдык, не имеющий соответствующего опыта. Департамент госзакупок Минобороны к этому процессу не был допущен.
В августе правоохранительными органами был зафиксирован факт получения Фурдыком взятки от ООО "Риверсайд груп" за подписание 5 мая договора на поставку 1,25 млн одноразовых масок. 20 августа ему сообщили о подозрении.
Кроме того, источник напоминает резонансную ситуацию, имевшую место в апреле. Тогда Фурдык вел переговоры о закупке оборудования для борьбы с коронавирусом. Победителем была определена компания Commbast Industry Development Co., Limited в лице гражданина Биленького. Соответственно, 15 апреля командование Медицинских Сил подписало 8 договоров на закупку оборудования на сумму больше 2,3 млн долларов и подготовило проекты разрешений Минобороны для совершения предоплаты по ним. При этом, как утверждает источник, и Фурдыку, и командованию Медицинских сил было известно, что Биленький не уполномочен соответствующим образом представлять интересы китайского поставщика. Биленький является офицером ГРУ Минобороны.
Данную оборудку удалось остановить только благодаря резонансу в медиа.
В июне было проведено расследование, установившее множественные нарушения Фурдыком законодательства о закупках.медицинского оборудования. Однако министр обороны ограничился только вынесением виновному выговора, оставив его на должности. Причины нарушений и условия закупок также не были устранены.
"Такой подход к делу высшего должностного лица оборонного ведомства в период необъявленной войны с РФ и пандемии коронавирусной болезни, очевидно, вызывает много вопросов", - подытожил наш источник.
Источник в командовании ВСУ предоставил документ о расследовании от 22 cентября по поводу медицинских закупок.
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Вчера Зеленский фактически подарил новосотворенной польской компании разрешение на разработку и продажу нефти и газа в Украине, контроль над Одесским портом и разрешение на покупку государственных предприятий. При этом отдельным пунктом везде записано, что условия контрактов и покупок будут являться конфиденциальными сведениями и не подлежат оглашению.
Собственно дело идет о сотнях миллиардов долларов!!!...
Думайте люди. Думайте...
А я уже вижу, что в 2019-м мы поменяли шило на мыло, как собственно и в 2014-м.
К слову, Порошенко в ВР поддержал ночное продавливание Зеленским закона о распродаже украинских земель, потому как сам имеет сотни тысяч Га, а все наши 42 млн. Га, оценивают более чем в ТРИ ТРИЛЛИОНА долларов. Да за такие деньжищи они нас готовы вытравить, как травят дустом тараканов.
Кадри скінчилися?
Зелбойобики, серед вас немає достойних кадрів для моніки?
Дострйними залишилися риги та опзЖОПІвці?
А вот при Зе все коррупционеры "посажены"... на свои места, потому нацкорпус молчит себе в трубочку.
Вот и хочется их спросить "в чем разница, брат"?
Может в том, что вам просто заплатили, чтобы гнобить Пороха, а теперь оплаты таки нетути, вот вы и сдулось все ваше усердие!
Я уже молчу скоко пунктов сдано Россия, скоро они будут как в грузинском парламенте, на кресло спикера свою опу примащивать! Нацкорпус, ау, где ты?