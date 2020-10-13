РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10461 посетитель онлайн
Новости
82 686 25

Министр обороны оставил на должности коррупционера Фурдыка, который и дальше занимается медицинскими закупками в ВСУ, - источник

Министр обороны оставил на должности коррупционера Фурдыка, который и дальше занимается медицинскими закупками в ВСУ, - источник

Обвинения Вооруженных Сил Украины в коррупции на закупке лекарств не соответсвует действительности, так как лицо, совершающее госзакупки было определено Министерством обороны.

Источник Цензор.НЕТ опровергает эти обвинения.

На сайте "Обозреватель" вышел материал, в котором утверждается, что командующий ВСУ Руслан Хомчак пытается прикрыть своего друга Игоря Хоменко, который командует Медицинскими войсками Украины и его подчиненных, которых на взятке в 1 млн грн задержали работники Службы безопасности Украины. Якобы речь идет о закупках медицинских масок для украинских военных в рамках борьбы с коронавирусом.

В ВСУ отмечают, что Министерство обороны до сих пор не разработало механизм осуществления закупок средств, необходимых для борьбы с COVID-19, а созданный в конце прошлого года Центр закупок так и не начал работу. В тоже время порядок закупки товаров и услуг для борьбы с коронавирусом, утвержденный постановлением Кабинетом Министров 20 марта, определяет лишь общую последовательность действий. В инструкцию Минобороны не было внесено никаких изменений, которые касались бы закупок во время эпидемии.

Читайте также: Минобороны проведет инвентаризацию земель обороны с привлечением территориальных подразделений Госгеокадастра, - Таран

Приказом Минобороны № 105 от 30 марта уполномоченным лицом для закупок был определен полковник медицинской службы В. Фурдык, не имеющий соответствующего опыта. Департамент госзакупок Минобороны к этому процессу не был допущен.

В августе правоохранительными органами был зафиксирован факт получения Фурдыком взятки от ООО "Риверсайд груп" за подписание 5 мая договора на поставку 1,25 млн одноразовых масок. 20 августа ему сообщили о подозрении.

Кроме того, источник напоминает резонансную ситуацию, имевшую место в апреле. Тогда Фурдык вел переговоры о закупке оборудования для борьбы с коронавирусом. Победителем была определена компания Commbast Industry Development Co., Limited в лице гражданина Биленького. Соответственно, 15 апреля командование Медицинских Сил подписало 8 договоров на закупку оборудования на сумму больше 2,3 млн долларов и подготовило проекты разрешений Минобороны для совершения предоплаты по ним. При этом, как утверждает источник, и Фурдыку, и командованию Медицинских сил было известно, что Биленький не уполномочен соответствующим образом представлять интересы китайского поставщика. Биленький является офицером ГРУ Минобороны.

Данную оборудку удалось остановить только благодаря резонансу в медиа.

В июне было проведено расследование, установившее множественные нарушения Фурдыком законодательства о закупках.медицинского оборудования. Однако министр обороны ограничился только вынесением виновному выговора, оставив его на должности. Причины нарушений и условия закупок также не были устранены.

"Такой подход к делу высшего должностного лица оборонного ведомства в период необъявленной войны с РФ и пандемии коронавирусной болезни, очевидно, вызывает много вопросов", - подытожил наш источник.

Источник в командовании ВСУ предоставил документ о расследовании от 22 cентября по поводу медицинских закупок.

госзакупки (960) коррупция (8551) медицина (2517) Минобороны (9275) ВСУ (6531) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
Значит Фурдык министру обороны часть прифурдыченного отфурдычивает.
показать весь комментарий
13.10.2020 19:14
+10
При зеленій чумі в десятки раз більше корупції ніж за часів Порошенко.
показать весь комментарий
13.10.2020 19:18
+9
Міністр оборони залишив на посаді корупціонера Фурдика, який і далі займається медичними закупівлями у ЗСУ, - джерело - Цензор.НЕТ 5269
показать весь комментарий
13.10.2020 19:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Значит повязаны.
показать весь комментарий
13.10.2020 19:06 Ответить
73%🤢🤡🐲 🐏🐑🐐 алееее, так кто БАРЫГА НА КРОВИ ? - зелегниды
показать весь комментарий
13.10.2020 21:40 Ответить
Пора бы уже не удивляться. В стране правят наглые бандиты, поэтому они все при деле. Избрали бандитов, теперь терпите еще 4 года, если доживете до следующих выборов, будете дальше избирать, но опять же бандитов. Все идет по кругу, выйти из порочного круга не хватает мозга у людей.
показать весь комментарий
14.10.2020 11:04 Ответить
Вы думаете сумеем выжить за эти 4 года?
Вчера Зеленский фактически подарил новосотворенной польской компании разрешение на разработку и продажу нефти и газа в Украине, контроль над Одесским портом и разрешение на покупку государственных предприятий. При этом отдельным пунктом везде записано, что условия контрактов и покупок будут являться конфиденциальными сведениями и не подлежат оглашению.

Собственно дело идет о сотнях миллиардов долларов!!!...
Думайте люди. Думайте...
А я уже вижу, что в 2019-м мы поменяли шило на мыло, как собственно и в 2014-м.
показать весь комментарий
14.10.2020 14:44 Ответить
О ЗекоМанда...
показать весь комментарий
13.10.2020 19:14 Ответить
Значит Фурдык министру обороны часть прифурдыченного отфурдычивает.
показать весь комментарий
13.10.2020 19:14 Ответить
...фурами
показать весь комментарий
13.10.2020 19:56 Ответить
Само собой
показать весь комментарий
13.10.2020 21:41 Ответить
При зеленій чумі в десятки раз більше корупції ніж за часів Порошенко.
показать весь комментарий
13.10.2020 19:18 Ответить
Та бери вище, параХобот! "При парАшенці корупція була очолена, тобто подолана повністю Всемогутнім гівно-командуючим, офшорно-мальдівським патріотом, доларовим мільярдером Соєригом!"
показать весь комментарий
13.10.2020 19:23 Ответить
От это ты просрался. Аж очко дымится.))
показать весь комментарий
13.10.2020 19:30 Ответить
Вы просто не в курсе, что в первые недели после инаугурации, одна команда передала схемы другой команды, так что то, что было при главном коррупционере страны переплюнуть просто не возможно.
К слову, Порошенко в ВР поддержал ночное продавливание Зеленским закона о распродаже украинских земель, потому как сам имеет сотни тысяч Га, а все наши 42 млн. Га, оценивают более чем в ТРИ ТРИЛЛИОНА долларов. Да за такие деньжищи они нас готовы вытравить, как травят дустом тараканов.
показать весь комментарий
14.10.2020 14:48 Ответить
Свынарчуки нервно курят в углу ,обливаясь горькими слезами. У них один вопрос-"А чё,так можно было???".
показать весь комментарий
13.10.2020 19:29 Ответить
Министр Иловайский и здесь обделался. Прийти и обделаться - главное для ЗЕвласти.
показать весь комментарий
13.10.2020 19:34 Ответить
Міністр оборони залишив на посаді корупціонера Фурдика, який і далі займається медичними закупівлями у ЗСУ, - джерело - Цензор.НЕТ 5269
показать весь комментарий
13.10.2020 19:35 Ответить
А шо так?

Кадри скінчилися?
Зелбойобики, серед вас немає достойних кадрів для моніки?
Дострйними залишилися риги та опзЖОПІвці?
показать весь комментарий
13.10.2020 19:52 Ответить
этот скоп уродов нужно ликвидировать по-законам военного времени. эти мрази все в доле. тока пуля в лобешник может спасти ВСУ от этих пиявок.
показать весь комментарий
13.10.2020 19:54 Ответить
а потому что все налажено. без самой маленькой шестеренки, даже швейарские чвсы не работают. а менять долго и дорого.........................
показать весь комментарий
13.10.2020 20:00 Ответить
Значит делится)))
показать весь комментарий
13.10.2020 20:14 Ответить
Ну, и когда же фирдык получит кирдык?
показать весь комментарий
13.10.2020 20:21 Ответить
Это при Порошенко свинарчуки крали, да так, что национальный корпус просто из кожи лез вон.
А вот при Зе все коррупционеры "посажены"... на свои места, потому нацкорпус молчит себе в трубочку.
Вот и хочется их спросить "в чем разница, брат"?
Может в том, что вам просто заплатили, чтобы гнобить Пороха, а теперь оплаты таки нетути, вот вы и сдулось все ваше усердие!
Я уже молчу скоко пунктов сдано Россия, скоро они будут как в грузинском парламенте, на кресло спикера свою опу примащивать! Нацкорпус, ау, где ты?
показать весь комментарий
13.10.2020 20:29 Ответить
Все в теме.....
показать весь комментарий
13.10.2020 21:30 Ответить
Точнее в доле !
показать весь комментарий
13.10.2020 21:44 Ответить
Это мафия. Они своих не сдают.
показать весь комментарий
14.10.2020 07:28 Ответить
Міністр оборони залишив на посаді корупціонера Фурдика, який і далі займається медичними закупівлями у ЗСУ, - джерело - Цензор.НЕТ 187
показать весь комментарий
14.10.2020 13:09 Ответить
 
 