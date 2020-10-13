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Паспорт Украины занял 41 место в мире по уровню свободы передвижения

Паспорт Украины занял 41 место в мире по уровню свободы передвижения

Паспорт Украины занял 41 место в рейтинге стран по уровню свободы передвижения.

Рейтинг обнародован в ежегодном Индексе паспортов компании Henley & Partners, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По сравнению с предыдущим годом, украинский паспорт переместился с 43 на 41 позицию в рейтинге. По состоянию на данный момент, паспорт нашей страны позволяет без получения визы посещать 129 направлений.

Первое место в Индексе паспортов занимает Япония. Граждане страны могут посещать без визы (или с визой по прибытии) 191 направление мира. Сингапур остается на 2 месте, Южная Корея и Германия занимают 3 место. Последним в рейтинге на 106 месте оказался Афганистан, с паспортом которого можно посетить лишь 26 направлений.

Паспорт РФ занимает 48 место в данном рейтинге.

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Индекс паспортов компании Henley & Partners анализирует визовые правила более 200 стран и территорий и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда. Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран мира, в которых ее граждане могут въезжать без предварительного оформления виз (без визы или с визой по прибытии).

Автор: 

паспорт (1178) рейтинг (1635)


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Топ комментарии
+8
Украинцы могут посетить 132 страны
Украина поднялась на 25 место в мировом рейтинге влиятельности паспортов.
Украинцы могут посетить 132 страны: 91 без визы вообще и 41 - с визой по прибытию в страну. Виза нужна украинским гражданам для поездки в 66 стран.

В конце 2018 года Украина занимала 28 место в рейтинге влиятельности паспортов. Тогда украинцы могли посетить без визы 131 страну мира. С 14 апреля 2019 года Украина упростила визовый режим с Таиландом: украинцы могут проводить там без визы до 30 дней с туристической целью.
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13.10.2020 19:13
+8
Порошенко здобув безвіз
це різко підняло український паспорт у цьому рейтингу
а що у це привнесла зелена дрисня?
дай боже, щоб безвіз не забрали
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13.10.2020 19:26
+7
2 года назад этот показатель был на 27..28 месте..
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13.10.2020 19:11
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Правила форума Совет форумчан
2 года назад этот показатель был на 27..28 месте..
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13.10.2020 19:11 Ответить
Украинцы могут посетить 132 страны
Украина поднялась на 25 место в мировом рейтинге влиятельности паспортов.
Украинцы могут посетить 132 страны: 91 без визы вообще и 41 - с визой по прибытию в страну. Виза нужна украинским гражданам для поездки в 66 стран.

В конце 2018 года Украина занимала 28 место в рейтинге влиятельности паспортов. Тогда украинцы могли посетить без визы 131 страну мира. С 14 апреля 2019 года Украина упростила визовый режим с Таиландом: украинцы могут проводить там без визы до 30 дней с туристической целью.
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13.10.2020 19:13 Ответить
Рашка на 48 месте
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13.10.2020 19:13 Ответить
Слегка неточно.
На 51 месте.
https://eadaily.com/ru/news/2020/01/07/sostavlen-reyting-pasportov-rossiya-zanimaet-51-mesto
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13.10.2020 19:15 Ответить
Смотри ссылку https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3116991-ukrainskij-pasport-na-41mu-misci-za-prestiznistu-u-sviti.html Укринформ . Рашка 48 место
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13.10.2020 23:07 Ответить
Это не то 48-е место Лапти без визы могут посещать Бандустан, Чучмекистан, Зимбабве и т.п. Украинцы же почти все страны Европы.
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13.10.2020 19:19 Ответить
Важно не место,а куда с этим паспортом можно въехать. Если с Украинским в Нидерланды,Люксембург и т.д, то с кацапским Монголию, Сирию,Северную Корею и т.д.
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13.10.2020 19:55 Ответить
В чем радость?
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13.10.2020 22:30 Ответить
не дарма крисчани приперлися за паспортом аж до Конотопу , а отримали зеленку !
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13.10.2020 19:13 Ответить
Если учесть, что Россия по этому показателю на 51 месте, то даже неплохо стоим.
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13.10.2020 19:13 Ответить
..............................................
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13.10.2020 19:19 Ответить
Порошенко здобув безвіз
це різко підняло український паспорт у цьому рейтингу
а що у це привнесла зелена дрисня?
дай боже, щоб безвіз не забрали
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13.10.2020 19:26 Ответить
Ниче шмыгло продаст робів до Польші.чекаємо 26 жовтня.коли ЗЕбіли знов введуть то що було у березні
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13.10.2020 19:31 Ответить
пачпорт дыныры дает вам посещение 1ой страны и визовое посещение еще 3ёх ... только получив кацапский аусвайс жители этого недогосударства получают бонус - пожизненный гастарбайтер страны настойки боярышника и духовных скреп.... от чем гордится нужно....тоже мне 41 место
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13.10.2020 19:29 Ответить
зеоман,поКАКому паспорту туда езДИБИЛ?
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13.10.2020 19:38 Ответить
Тогда самые влиятельные - это крымчане, у которых украинский паспорт, паспорт Лугандона и всея Руси. А у кого панамские паспорта, или Израиля - те вообще гиганты - в штаны влияние не влазит.
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13.10.2020 19:40 Ответить
Загран паспорт, а обычный тут при чём.
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13.10.2020 19:48 Ответить
а що досягло зелене чмо? читаю вас уважно зефанати!
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13.10.2020 20:20 Ответить
мацкалям подобное и не снилось, с ихней паспортиной можно тока об этом мриять
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13.10.2020 20:20 Ответить
 
 