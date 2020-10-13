Паспорт Украины занял 41 место в мире по уровню свободы передвижения

Паспорт Украины занял 41 место в рейтинге стран по уровню свободы передвижения.

Рейтинг обнародован в ежегодном Индексе паспортов компании Henley & Partners, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По сравнению с предыдущим годом, украинский паспорт переместился с 43 на 41 позицию в рейтинге. По состоянию на данный момент, паспорт нашей страны позволяет без получения визы посещать 129 направлений.

Первое место в Индексе паспортов занимает Япония. Граждане страны могут посещать без визы (или с визой по прибытии) 191 направление мира. Сингапур остается на 2 месте, Южная Корея и Германия занимают 3 место. Последним в рейтинге на 106 месте оказался Афганистан, с паспортом которого можно посетить лишь 26 направлений.

Паспорт РФ занимает 48 место в данном рейтинге.

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Индекс паспортов компании Henley & Partners анализирует визовые правила более 200 стран и территорий и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда. Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран мира, в которых ее граждане могут въезжать без предварительного оформления виз (без визы или с визой по прибытии).