Паспорт Украины занял 41 место в мире по уровню свободы передвижения
Паспорт Украины занял 41 место в рейтинге стран по уровню свободы передвижения.
Рейтинг обнародован в ежегодном Индексе паспортов компании Henley & Partners, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По сравнению с предыдущим годом, украинский паспорт переместился с 43 на 41 позицию в рейтинге. По состоянию на данный момент, паспорт нашей страны позволяет без получения визы посещать 129 направлений.
Первое место в Индексе паспортов занимает Япония. Граждане страны могут посещать без визы (или с визой по прибытии) 191 направление мира. Сингапур остается на 2 месте, Южная Корея и Германия занимают 3 место. Последним в рейтинге на 106 месте оказался Афганистан, с паспортом которого можно посетить лишь 26 направлений.
Паспорт РФ занимает 48 место в данном рейтинге.
Индекс паспортов компании Henley & Partners анализирует визовые правила более 200 стран и территорий и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда. Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран мира, в которых ее граждане могут въезжать без предварительного оформления виз (без визы или с визой по прибытии).
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Украина поднялась на 25 место в мировом рейтинге влиятельности паспортов.
Украинцы могут посетить 132 страны: 91 без визы вообще и 41 - с визой по прибытию в страну. Виза нужна украинским гражданам для поездки в 66 стран.
В конце 2018 года Украина занимала 28 место в рейтинге влиятельности паспортов. Тогда украинцы могли посетить без визы 131 страну мира. С 14 апреля 2019 года Украина упростила визовый режим с Таиландом: украинцы могут проводить там без визы до 30 дней с туристической целью.
На 51 месте.
https://eadaily.com/ru/news/2020/01/07/sostavlen-reyting-pasportov-rossiya-zanimaet-51-mesto
це різко підняло український паспорт у цьому рейтингу
а що у це привнесла зелена дрисня?
дай боже, щоб безвіз не забрали