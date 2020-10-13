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Новости Коронавирус и карантин
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"Получил отрицательный результат теста на COVID-19. Завтра возвращаюсь к работе", - Порошенко

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко сообщил, что выздоровел от коронавирусной инфекции COVID-19.

"Сегодня получил отрицательный результат теста. Завтра возвращаюсь к работе", - написал Порошенко на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Порошенко также выразил благодарность своему лечащему врачу.

"Особое глубокая благодарность доктору Ольге Голубовский. И не только за то, что вылечила меня лично. Уже семь месяцев Ольга без выходных, чуть ли не круглосуточно самоотверженно защищает украинцев от коронавируса. Кроме врачебной практики, ведет большую разъяснительную, просветительскую работу. Пожалуйста, в интересах вашей безопасности прочитайте ее сегодняшний пост. Прислушивайтесь к ее советам и рекомендациям так, как это делал я.

Спасибо всем медикам нашей страны, которые делают и возможное, и невозможно, как профессионалы и просто отважные женщины и мужчины. Это - подвиг. Вы настоящие защитники Украины. Поздравляю вас с этим наступающим праздником. Спасибо всем сторонникам за поддержку - это были лучшие лекарства", - отметил лидер партии "ЕС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ультиматум власти: Порошенко обнародовал план неотложных мер по борьбе с эпидемией коронавируса

Напоминаем, Порошенко сообщил о положительных результатах теста на COVID-19 29 сентября. 3 октября он был госпитализирован в одну из киевских больниц, о чем сообщила его супруга. 12 октября Порошенко выписали после улучшения состояния здоровья.

Автор: 

карантин (16729) Порошенко (19584) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+103
Сил та наснаги, пане Президенте!
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13.10.2020 19:30
+75
Міцного здоров'я Презеденте.
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13.10.2020 19:31
+47
Петре Олексійовичу, з одужанням!
час гнати проросійську нечисть в чудову країну *****
не дамо окацапити Україну!
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13.10.2020 19:41
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ти інколи спригуй з ценза,то можливо дещо і узнаєш скільки ото в мільйонах долярів...
-а то усе -фантазуйте...
-трамп он назвав ціну свого "лікування",але скромно применшив разів удвадцять
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13.10.2020 22:34 Ответить
Вам лечиться от слабоумия битумом,как завещал величайший гений современности бубочка
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13.10.2020 23:27 Ответить
пан необслєдований?може пан має освіту медика?
-так що пане якщо у вас уже відвалився хвіст, то вам усе рівно до ветеринара
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13.10.2020 23:42 Ответить
А ведь политическая ситуация в стране могла значительно оздоровиться , но...
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13.10.2020 21:58 Ответить
з їхніми награбованими мілярдами вони можуть кожен рік собі нові легені пересаджувать..
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13.10.2020 22:04 Ответить
Попроси у своих мойшеолигархов тебе мозга хоть немного вставить,вдруг приживется
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13.10.2020 23:13 Ответить
пане лол многоніковий!?вам куцомозжечним якось би хоть хтось натиснув що де такі як ті що тут літерки перебирають і де оті порошенки-мойшеалігархі
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13.10.2020 23:45 Ответить
с возвращением, пан президент!
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13.10.2020 22:12 Ответить
Вікторе!!! Ради Бога,переставай пити бояру,та щей на ніч
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13.10.2020 22:30 Ответить
Получил отрицательный результат теста на COVID-19. Завтра возвращаюсь к работе

Надо, Петя, надо. А то кондитерская продукция как-то запаршивела
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13.10.2020 22:31 Ответить
Як чітко вірус вклався у передвиборчий графік кандидата! Ніби знав, коли скрутити потужного політика, а коли - відпустити.
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13.10.2020 22:36 Ответить
Среди политиков самый высокий процент заболеваний короновирусом. Вам не кажется странным?
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13.10.2020 22:33 Ответить
усі проходять "профілактику"ослабленим вірусом та відразу їм вирощують їх стволові клітини на запас..і то усе до похолодання коли і грип піде лютувать...
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13.10.2020 22:37 Ответить
А смертність явно недотягує до нормативних показників
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13.10.2020 22:46 Ответить
Надеюсь поправите статистику зебуинов
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13.10.2020 23:42 Ответить
А чого Ви вважаєте, що я мав на увазі вельмишановного і вельмиздорового Петра Олексійовича? Тому що Ви висловлюєте свої власні підсвідомі бажання!
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14.10.2020 00:01 Ответить
Угу. Чистое совпадение,что под статьей о выздоровлении Порошенко жалуетесь,что смертность а сожалению не дотягивает до статистики. Причем пол форума ватаноидов тоже скорбят со страшной силой,. Чистое совпадение.
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14.10.2020 00:09 Ответить
Доктор Фройд повністю з Вами погодився б.
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14.10.2020 00:17 Ответить
Вот вот. Именно Дедушка Фрейд одобряет ваш коммент
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14.10.2020 08:37 Ответить
Ні. Бо політкика це перш за все спілкування. А хто має білше контактів з людіми, як політики?
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13.10.2020 22:58 Ответить
он закончаний ляшко чомусь немає коли лікуватись
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13.10.2020 23:49 Ответить
Порошенко отримав негативний тест на COVID-19

https://www.youtube.com/watch?v=zHpswY004Xc
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13.10.2020 22:38 Ответить
"Отримав негативний результат тесту на COVID-19. Завтра повертаюся до роботи", - Порошенко - Цензор.НЕТ 8720
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13.10.2020 22:41 Ответить
Угу,,крепкийхазяйственник,,. Проходили,знаем
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13.10.2020 23:24 Ответить
..он как ребенок королеву хотел, признак капризного дитя
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14.10.2020 11:30 Ответить
Аплодисменты.....
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14.10.2020 20:15 Ответить
Петрушке нужно иди из политики .Занимался бы лучше своим здоровьем и семьей это его .Политика для фанатов и патриотов . А Петя просто обычный барыга с коррупционным душком
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13.10.2020 22:41 Ответить
Камінь, що його будівничі відкинули, був наріжним!
Хто має вуха, нехай чує!
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13.10.2020 22:56 Ответить
поки не винесуть
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13.10.2020 23:51 Ответить
Предлагаю не включатся быстро в работу Петру Алексеевичу. Нужно что бы тупые ободранные и униженные зеленским зебобики подольше повыли от нищеты и безнадежности.
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13.10.2020 22:43 Ответить
"Отримав негативний результат тесту на COVID-19. Завтра повертаюся до роботи", - Порошенко - Цензор.НЕТ 1083
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13.10.2020 22:52 Ответить
Ось читаю і не можу зрозуміти,чи я щось не доганяю,чи дописувачі ТУПІ!! Ось будуть нові вибори(якщо доживем) за кого голосувати,я хотів-би почути думки Ігоря,Засухи якоїсь ну і інших люто ненавидячих Пороха,будьте ласкаві!!!
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13.10.2020 22:55 Ответить
Ты будешь существовать вечно
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13.10.2020 23:18 Ответить
Всего одна новость о выздоровлении Порошенко и как обычно порванные вхлам пердаки кацапов,зебуинов,жулькасосов и зажеддистов. Пожелание своего шефа *****-,,только не Порошенко,, выполняют с особым рвением.
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13.10.2020 23:23 Ответить
Фейк чего? Что неукоснительно поддерживаете кацапского карлика-- ,,меня устроит любой президент лишбынепорох,,?
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14.10.2020 13:43 Ответить
Дуже схуд Порошенко, але, слава Богу, вижив.
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14.10.2020 00:45 Ответить
Схуд он до того. Ему же пластику лица сделали и и хирурги сало с тела срезали.
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14.10.2020 15:56 Ответить
Тяжко ему без власти живется .Хоть и с баблом ((
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14.10.2020 18:22 Ответить
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14.10.2020 20:17 Ответить
пане Курвиметр, займите очередь мож вам, как представителю Яюлек вправят моск.
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15.10.2020 04:30 Ответить
Мой мозг и его способности меня полностью удовлетворяют.
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15.10.2020 23:00 Ответить
Маленький, офтопік: Олександре, а чому ви не зявляєтесь на Імперії?
У якій загальній гілці ви пишете тепер?
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18.10.2020 15:24 Ответить
Так...Ну я думаю это был просто пиар -ход поросенко...Что то принудило его перестать "болеть" иначе так бы и продолжал...
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14.10.2020 04:04 Ответить
Без комментариев....
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14.10.2020 20:18 Ответить
Браво, пане Гетьмане! З одужанням!
Міці та наснаги - боротьба триває! "Отримав негативний результат тесту на COVID-19. Завтра повертаюся до роботи", - Порошенко - Цензор.НЕТ 4331
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14.10.2020 06:06 Ответить
Нормас, Барыга! Лохов развлек и похудел бесплатно
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14.10.2020 09:22 Ответить
Порох Гетьман!
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14.10.2020 11:27 Ответить
Ну какой же из Пороженко гетьман? Предатель он, а не гетьман. Как собственно два его папередника и один приемник.
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14.10.2020 15:58 Ответить
пане Курвиметр, сидеть вам в спаме со своими Яюльками - не пересидеть. Вы - або дурак, або штатный.
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15.10.2020 04:33 Ответить
Нет, я объективный и информированный, в отличии от обкуренный соей.
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15.10.2020 23:01 Ответить
Эти мертвые, которые были в летящем самолёте с Мертвечуком, сказали, что Порошенко делал пластическую операцию, а не болел. Что ж, скоро наступит сезон настоящих пластических операций над слугами урода.
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16.10.2020 20:30 Ответить
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