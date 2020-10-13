Это единственная база, - часть одесских спортсменов выступила против создания госпиталя для инфицированных коронавирусом в спорткомплексе
Часть одесских спортсменов выступили против развертывания на базе спорткомплекса "Олимпиец" мобильного госпиталя для пациентов с COVID-19. Такую возможность рассматривает одесский областной департамент здравоохранения. Против такого варианта выступили тренеры по борьбе, тхэквондо и других видов спорта, а также часть спортсменов. По их словам если пока можно тренироваться на свежем воздухе, то осенью и зимой им будет нужен спорткомплекс.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.
"Это единственная база в Одесской области, где можно зимой тренироваться. Можно было бы использовать Дворец спорта, или госпиталь. Мы понимаем, что "ковид" - важная проблема и нужно где-то лечить людей. Но нельзя останавливать весь мир, забыть о необходимости спортсменов, которые преподаются, более в олимпийский год ", - заявил президент Федерации тхэквондо Одесской области Владислав Дудко. Также против выступили президенты федераций свободной и греко-римской борьбе, учителя спортивной школы на базе спорткомплекса и спортсмены.
О необходимости разворачивать госпитале сообщали 11 октября - об этом в фейсбуке написал глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий. 12 октября работники одесского областного департамента провели обследование территории комплекса "Олимпиец".
"В случае третьей волны, если все больницы будут заполнены, мы рассматриваем возможность развернуть госпиталь в" Олимпийцы ". Не дворец спорта, потому что там установлена ледяная поверхность и снимать ее нужно где-то три недели. Это на случай, если все больницы будут заполнены ", - заявила на брифинге руководитель департамента Наталья Одарий-Захарьева.
Как уточнил в комментарии Радио Свобода представитель Одесской облгосадминистрации Денис Соколов, эту возможность пока только рассматривают. В случае отсутствия свободных коек в больницах области, крупное спортивное заведение будут использоваться как госпиталь - там будет проложен кислород для пациентов, организовано питание, установлены биотуалеты и тому подобное.
"Пока мест хватает, заполнено около 70% коек в больницах первой волны. Но наблюдая за динамикой, можно предположить, что не хватит ни первой, ни второй очереди больницы. Тогда придется открывать госпиталь", - заявил Соколов.
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И ты определись, школоло на выборы не ходит. Такое простое предложение, а ты сам себе противоречишь в нем 2 раза. У тебя лишняя хромосома наросла?
А грязный рот потому что ты что-то съел такое. Это как у птиц. Раз пожрал го...на, попробовал, но больше жрать не будешь.
https://censor.net/ru/news/3229521/bolnyh_covid19_v_odesse_planiruyut_razmeschat_na_morvokzale_i_v_sanatorii_a_ne_v_sportkomplekse_olimpiets
(а чистое поле - это к слову.... тем более что может возникнуть и такая ситуация, когда придется либо натягивать палатки или занимать турбазы и базы отдыха )
я выразил свое мнение, что если выбирать между тренировками здоровых людей и лечением больных то все же придется сделать выбор ...и власти и спортсменам
в любом случае, даже если не в этот комплекс, а куда-то в другое место, вопрос персонала и оборудования решать опять не Вам и не мне...
повторюсь, если станет вопрос - больные или спортсмены...думаю долго думать не будут...
(думаю, все же в палатках будет хуже...)
И еще раз повторюсь, если больному не нужен кислород, он может лежать дома.
(хорошего дня и с праздником Покровы и защитников Украины! будьмо!!)
Ні куя ви не розумієте! І зараз, і коли їдете на змагання нарасєю, і коли верещите про "спорт внє палітіікі", і коли всякі усики, ломаченки та інші жвачні істоти ремигають про "там єсть харошиє руззкіє - оні наші друзья"! Короче: дууууже багацько останнім часом гівна від всіх цих "майстрів спорту та мистецтва", а толку - пшик! (За деякими винятками!)
База одна, а больных много....