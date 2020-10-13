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Новости Коронавирус и карантин
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Это единственная база, - часть одесских спортсменов выступила против создания госпиталя для инфицированных коронавирусом в спорткомплексе

Это единственная база, - часть одесских спортсменов выступила против создания госпиталя для инфицированных коронавирусом в спорткомплексе

Часть одесских спортсменов выступили против развертывания на базе спорткомплекса "Олимпиец" мобильного госпиталя для пациентов с COVID-19. Такую возможность рассматривает одесский областной департамент здравоохранения. Против такого варианта выступили тренеры по борьбе, тхэквондо и других видов спорта, а также часть спортсменов. По их словам если пока можно тренироваться на свежем воздухе, то осенью и зимой им будет нужен спорткомплекс.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

"Это единственная база в Одесской области, где можно зимой тренироваться. Можно было бы использовать Дворец спорта, или госпиталь. Мы понимаем, что "ковид" - важная проблема и нужно где-то лечить людей. Но нельзя останавливать весь мир, забыть о необходимости спортсменов, которые преподаются, более в олимпийский год ", - заявил президент Федерации тхэквондо Одесской области Владислав Дудко. Также против выступили президенты федераций свободной и греко-римской борьбе, учителя спортивной школы на базе спорткомплекса и спортсмены.

О необходимости разворачивать госпитале сообщали 11 октября - об этом в фейсбуке написал глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий. 12 октября работники одесского областного департамента провели обследование территории комплекса "Олимпиец".

"В случае третьей волны, если все больницы будут заполнены, мы рассматриваем возможность развернуть госпиталь в" Олимпийцы ". Не дворец спорта, потому что там установлена ​​ледяная поверхность и снимать ее нужно где-то три недели. Это на случай, если все больницы будут заполнены ", - заявила на брифинге руководитель департамента Наталья Одарий-Захарьева.

Как уточнил в комментарии Радио Свобода представитель Одесской облгосадминистрации Денис Соколов, эту возможность пока только рассматривают. В случае отсутствия свободных коек в больницах области, крупное спортивное заведение будут использоваться как госпиталь - там будет проложен кислород для пациентов, организовано питание, установлены биотуалеты и тому подобное.

"Пока мест хватает, заполнено около 70% коек в больницах первой волны. Но наблюдая за динамикой, можно предположить, что не хватит ни первой, ни второй очереди больницы. Тогда придется открывать госпиталь", - заявил Соколов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поставил задачу привезти Олимпиаду в Украину, - министр спорта Гутцайт

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карантин (16729) Одесса (7860) спорт (2419) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
т.е. пусть для больных с температурой и кашлем, пневмонией и удушьем ставят палатки в чистом поле.... а то кое-кому тренироваться негде?
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13.10.2020 19:43
+7
Мы понимаем, что "ковид" - важная проблема и нужно где-то лечить людей. Но нельзя останавливать весь мир, забыть о необходимости спортсменов,Источник: https://censor.net/ru/n3224694

Ні куя ви не розумієте! І зараз, і коли їдете на змагання нарасєю, і коли верещите про "спорт внє палітіікі", і коли всякі усики, ломаченки та інші жвачні істоти ремигають про "там єсть харошиє руззкіє - оні наші друзья"! Короче: дууууже багацько останнім часом гівна від всіх цих "майстрів спорту та мистецтва", а толку - пшик! (За деякими винятками!)
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13.10.2020 19:47
+6
Полностью поддерживаю спортсменов. Пускай чиновники арендуют санатории или накрайняк разворачивают госпиталь в облсовете, а в кабинете труханова можно сделать временный морг
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13.10.2020 19:47
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т.е. пусть для больных с температурой и кашлем, пневмонией и удушьем ставят палатки в чистом поле.... а то кое-кому тренироваться негде?
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13.10.2020 19:43 Ответить
А Одесса - чистое поле и типа, кроме Олимпийца больше негде?
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13.10.2020 19:45 Ответить
Где? У тебя дома? Пиши адрес.
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13.10.2020 19:50 Ответить
Пукнул, зебилушко, полегчало?
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13.10.2020 19:59 Ответить
О чем ты, дефективный?
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13.10.2020 20:19 Ответить
О том, что ты школота еще не доросла до обсуждения таких серьезных вопросов.
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13.10.2020 20:22 Ответить
Как куда селить, дефективный? Ты кстати странно назвал себя Ярославом ты явно Педуард.
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13.10.2020 20:24 Ответить
Ну вот, типичное школоло по стилю. Лохторат зели.
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13.10.2020 20:34 Ответить
Куда селить ты пылеголовый так и не ответил. Почему муниципалитет не может решать вопрос о поселении в муниципальную собственность? И за Зебила голосуют такие как ты.
И ты определись, школоло на выборы не ходит. Такое простое предложение, а ты сам себе противоречишь в нем 2 раза. У тебя лишняя хромосома наросла?
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13.10.2020 20:37 Ответить
Вы, хотя бы новость прочитайте, прежде чем такие глупые вопросы задавать. Ну или поживите в Одессе.
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13.10.2020 20:01 Ответить
Что за бессвязный бред. Называй место где можно разместить койки. Без бабок из госбюджета. Я не понимаю сути проблемы. Эта база в муниципальной собственности, стало быть там логично размещать больных. Если спорсмены готовы скинутся на аренду гостиницы, то одесские власти будут только рады.
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13.10.2020 20:27 Ответить
У Вас очень грязный рот. Мыло купите, вымыйте его хорошенько, потом с людьми общайтесь.
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13.10.2020 20:45 Ответить
Ну если ты пишешь бессвязный бред, почему об этом нельзя сказать? Причем тут проживание в Одессе? Почему муниципалитет в муниципальную собственность селить не может я так от вас и не услышал. Ни от одного.
А грязный рот потому что ты что-то съел такое. Это как у птиц. Раз пожрал го...на, попробовал, но больше жрать не будешь.
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13.10.2020 20:55 Ответить
Вы не правы. Селить-то он может, если нужно, чтобы больные просто умерли. Возможно, что Вы просто никогда не были в спорткомплексах. Реально даже в палатках было бы лучше - их хотя бы обогреть реально.
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13.10.2020 23:21 Ответить
Ну что, зебильчик, читай

https://censor.net/ru/news/3229521/bolnyh_covid19_v_odesse_planiruyut_razmeschat_na_morvokzale_i_v_sanatorii_a_ne_v_sportkomplekse_olimpiets
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06.11.2020 14:58 Ответить
местным властям приходится что-то выбирать в связи с переполненными больничками...или они назло кому-то решили именно туда?
(а чистое поле - это к слову.... тем более что может возникнуть и такая ситуация, когда придется либо натягивать палатки или занимать турбазы и базы отдыха )
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13.10.2020 19:51 Ответить
Не назло, а по-тупому. Ты про полупустую ОПОРНУЮ больницу Водников почитай, а потом толкай аналитику. Господи, еще кто-то верит, что чиновники поступают грамотно. Не все зебилы прозрели...
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13.10.2020 19:57 Ответить
в майстрів спорту по боротьбі з вірусом було півроку на розгортання лікарень , що вони зробили за цей час ? за скільки годин китайці збудували лікарню ?
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13.10.2020 19:58 Ответить
к кому этот вопрос?
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13.10.2020 20:01 Ответить
Вам, вы ж так рьяно выгораживаете пофигизм нынешней власти.
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13.10.2020 20:02 Ответить
абалдеть! я не поддерживаю пофигизм местной власти
я выразил свое мнение, что если выбирать между тренировками здоровых людей и лечением больных то все же придется сделать выбор ...и власти и спортсменам
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13.10.2020 20:15 Ответить
А врачей и медсестер где столько набрать, не расскажите?
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13.10.2020 20:48 Ответить
еще раз, сейчас идет дискуссия о том необходимо ли забирать у спортсменов комплекс под специализированную больничку или город все же сможет обойтись без этого (решать не нам)
в любом случае, даже если не в этот комплекс, а куда-то в другое место, вопрос персонала и оборудования решать опять не Вам и не мне...
повторюсь, если станет вопрос - больные или спортсмены...думаю долго думать не будут...
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13.10.2020 21:02 Ответить
А почему это решать не нам???? Я что, в гостях??? Вы как те совки "ну раз власть так решила им виднее... партия ленин ком-со-мол!" Уже тут сто доводов тебе привели, нет, все равно "чиновникам виднее". Да судя по тому, где наша страна сейчам - им нихрена не виднее.
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14.10.2020 08:33 Ответить
А твой комментарий кому? Ввязался же поддерживать политику зеленых идиотов, почему удивляешься адекватным вопросам?
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13.10.2020 20:04 Ответить
чтоб мне не повторяться, если Вас не затруднит, прочитайте верхний коммент...
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13.10.2020 20:17 Ответить
до тих хто розпилював коронавірусний фонд .
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13.10.2020 20:29 Ответить
Как вариант кстати..только на морском берегу ...в надувных палатках современных...можно даже на Березани...и ИВЛ может не понадобится...
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13.10.2020 20:25 Ответить
А какая разница, в чистом поле или в спорткомплексе? Если кислород не нужен, то можно и дома полежать, а если нужен, то какой толк от спорткомплекса? Вы в наших спорткомплексах бывали? Это огромные помещения с очень высокими потолками и совковой электропроводкой. Погуглил про этот комплекс - точно, зимой температура в помещении минусовая, обогреть нереально. Ты уверен, что в палатках будет хуже?
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13.10.2020 23:17 Ответить
крыша-стены, электричество, канализация и водопровод там есть?
(думаю, все же в палатках будет хуже...)
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13.10.2020 23:21 Ответить
Крыша есть, но до нее в спорткомплексах метров 10+, почему и написал, что обогреть нереально. Ремонт там делали, но проводку оставили слабую, как я понял, - медицинское оборудование не подключишь, обогреватели тоже. Канализация, водопровод, тепло, электричество без проблем сейчас решается в полевых условиях с меньшими затратами.
И еще раз повторюсь, если больному не нужен кислород, он может лежать дома.
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13.10.2020 23:33 Ответить
ну что я Вам скажу - х/з чего местная власть тогда за этот комплекс уцепилась...
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13.10.2020 23:37 Ответить
Да просто потому, что в этом случае ничего решать не нужно. Место выделили? Выделили. По площади подходит? Подходит. И договариваться ни с кем не нужно. А то, что люди будут умирать - то второстепенное. Вы верите, что сейчас в Одессе пустующих санаториев/профилакториев/гостиниц нет? Их же гораздо проще переоборудовать! Не ищите смысл в действиях властей.
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13.10.2020 23:46 Ответить
за санатории-профилактории, дома отдыха и турбазы я тоже писал - их действительно легче переоборудовать и поддерживать карантинные мероприятия...
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13.10.2020 23:48 Ответить
Извините, не читал всю ветку.
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13.10.2020 23:51 Ответить
и не жалейте ! там столько мусора и демагогии)))
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13.10.2020 23:53 Ответить
К сожалению, последнее время такое бывает часто. Я Вашу позицию понял. На спорсменов в этом случае мне тоже глубоко пох. Я высказываюсь лишь с той позиции, что помещение не подходит для лечения больных.
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14.10.2020 00:02 Ответить
спасибо, что поняли.. ибо я говорил вообще по-сути - что если придется выбирать между тренировками и госпиталем...то хоть помещение и не подходит (как сказали Вы) но теоретически и этически.. спортсменов могут попросить на выход...
(хорошего дня и с праздником Покровы и защитников Украины! будьмо!!)
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14.10.2020 08:51 Ответить
Если бы они сделали это в мае, то у меня бы и вопросов не возникло, но в октябре...
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13.10.2020 23:50 Ответить
'Нужны больницы и госпитали для больных ковид!' Но как касается дела, то начинается футбол.
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13.10.2020 19:47 Ответить
Черноморец не команда, одесситка не жена.(С)
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13.10.2020 19:58 Ответить
Скажи это моему мужу)
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13.10.2020 20:11 Ответить
О як тебе торкнуло. Цій кричалкі вже багато років, тому і (С).
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13.10.2020 22:19 Ответить
Язык прикуси, запорожский черт.
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13.10.2020 20:38 Ответить
Це єдина база, - частина одеських спортсменів виступила проти створення госпіталю для інфікованих коронавірусом у спорткомплексі - Цензор.НЕТ 1751
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13.10.2020 22:22 Ответить
Полностью поддерживаю спортсменов. Пускай чиновники арендуют санатории или накрайняк разворачивают госпиталь в облсовете, а в кабинете труханова можно сделать временный морг
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13.10.2020 19:47 Ответить
А шо,одеситка-проститутка клюнет на бычка)))
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13.10.2020 20:09 Ответить
"Упс,постом выше...
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13.10.2020 20:13 Ответить
Мы понимаем, что "ковид" - важная проблема и нужно где-то лечить людей. Но нельзя останавливать весь мир, забыть о необходимости спортсменов,Источник: https://censor.net/ru/n3224694

Ні куя ви не розумієте! І зараз, і коли їдете на змагання нарасєю, і коли верещите про "спорт внє палітіікі", і коли всякі усики, ломаченки та інші жвачні істоти ремигають про "там єсть харошиє руззкіє - оні наші друзья"! Короче: дууууже багацько останнім часом гівна від всіх цих "майстрів спорту та мистецтва", а толку - пшик! (За деякими винятками!)
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13.10.2020 19:47 Ответить
Більшість з них одночасно в лавах "тітушок"...
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13.10.2020 19:51 Ответить
Да в Одессе сколько дворцов и особняков у тех, кто бабла наворовал, что на всех больных хватит. Вообще, во время эпидемии диарем срать нужно ходить исключительно во дворец ********.
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13.10.2020 19:51 Ответить
В Одессе нет достаточного количества медперсонала, из-за этого пустуют необходимые койки, зато разворачивается грандиозный план по распилу очередной порции бабла.
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13.10.2020 20:08 Ответить
Найвеличніший каратист з чорним поясом дав указівку.
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13.10.2020 19:56 Ответить
кому нах нужен будет спорт и эти хреновы спортсмены , когда город ляжет от больных и мертвых. а самое прикольное будет, когда мам и пап этих дебилов спортсменов некуда будет положить и они будут загибатся дома на кровати.
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13.10.2020 20:02 Ответить
проще только под открытым небом, и заражений будет меньше
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13.10.2020 20:02 Ответить
Спортсмены правы, поддерживаю.
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13.10.2020 20:05 Ответить
Помнится, китайцы развернули госпиталь на несколько тысяч коек, построив его за несколько недель. Пусть у нас тоже разворачивают, а то с такой динамикой, будут забирать все помещения, не предназначенные для этого, в ущерб другим людям. Я так полагаю, это те спортсмены, которые ездят на соревнования от Украины. Если они выпадут из тренировок, то всё их упорство и годы подготовок пойдут на смарку. А то выходит, что одни пофигисты ходят без масок и на концерты, а потом, давайте им коечку.
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13.10.2020 20:19 Ответить
Навіщо ці алємійцы взагалі? хтось бачить в Україні профіцит бюджету аби витрачати кошти на цих вилупків...?
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13.10.2020 20:29 Ответить
Вы абсолютно правы.... В основной своей массе, все эти "спортсмены" - ограниченные, узколобые, примитивные, глупые и алчные существа....Они ни на что не способны полезное и никому не нужны....Государство кормит их , чтобы не тынялись по улицам и не путались под ногами.....Гнать их с базы, пусть тренируются дома, в лесу, в поле....
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13.10.2020 21:48 Ответить
Что то я не припомню что бы в Древней Греции жаловались на отсутствие спорткомплекса Олимпиец.
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13.10.2020 21:35 Ответить
А в войну можно раненных разместить в спортзалах или проще добить, а то мальчикам негде мячик ганять. Дебилы.
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13.10.2020 21:52 Ответить
Все норм с ЗЕбыдлотой:
База одна, а больных много....
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13.10.2020 21:55 Ответить
Более чем странно. Для больных короновирусом нужно оборудование, врачи, лечение. А их не хватает. Ну положат их в комплексе а дальше что.
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13.10.2020 22:38 Ответить
В спорткомплекс больных могут положить с единственной целью умирать без аппаратуры и персонала!
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13.10.2020 22:41 Ответить
Спорткомплекс "Олимпиец" --самое неприспособленное место для госпиталя---его даже прогреть зимой нереально и света дневного в нем не предусмотрено, тупейшее решение тупейшей власти!
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13.10.2020 22:48 Ответить
100%. В Одессе я не был, но это касается всех спорткомплексов. Реально от палаточного городка бы больше толку было.
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13.10.2020 23:27 Ответить
Но комментатор зебилушко Серж Пир уже рукоплещет тупости своих кумиров, кроя здесь всех бранью. Власть ссыт в его зеленую рожу, а оно "ещееее! Ещеее!"
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14.10.2020 08:29 Ответить
 
 