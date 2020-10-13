Полиция Киева прямо на Крещатике задержала двух грузинских бандитов, совершивших вооруженное ограбление, - Бутусов. ФОТО
Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что полиция Киева вечером 13 октября задержала двух бандитов прямо на Крещатике после совершения ними вооруженного ограбления.
Об этом Бутусов написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Хрещатик перекрыт. Прямо посредине улицы затор. Оказывается, полиция Киева и "Корд" взяли с поличным двух бандитов из Грузии, которые несколько часов назад совершили вооруженное ограбление одного из предпринимателей. Задержанные - Пипия Ромео, 1975 года рождения, и Данелия Гиа Анзорович, 1976 года рождения.
Бутусов продолжил: "Пипия и Данелия, по данным Цензор.НЕТ, уже не раз разбойничали в Украине, но каждый раз отпускались судами под подписку о невыезде и совершали новые преступления. Разумеется, отпускали их за взятки".
"Посмотрим, куда это дело попадёт сейчас, и что будет с ними на этот раз, чтобы снова не откупились и не отпустили. Вот так не наказанное зло парализовало на время движение в центре столицы", - резюмировал Бутусов.
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Небезбозмездно конечно.
Ви дограєтесь, що народ вас просто фізично всіх знищить під час наступного майдана, бо ви вже вкрай знахабніли.
Вопрос.
Кем надо заняться в первую очередь?
А Конституційний суд блокує будь-які спроби Ради щось змінити у цьому суддівському "бєспрєдєлі"
Зараз Бутусов перестав соромитися і подав одразу інформацію в тому вигляді, як воно є.
І за це йому респект і уважуха.
І де, с...ка, цей дебіл, який це сказав?
І де та п..дла, яка його обрала?
Жду вскукареки упопртых педродротов