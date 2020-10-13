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Новости Силовики
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Полиция Киева прямо на Крещатике задержала двух грузинских бандитов, совершивших вооруженное ограбление, - Бутусов. ФОТО

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что полиция Киева вечером 13 октября задержала двух бандитов прямо на Крещатике после совершения ними вооруженного ограбления.

Об этом Бутусов написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Хрещатик перекрыт. Прямо посредине улицы затор. Оказывается, полиция Киева и "Корд" взяли с поличным двух бандитов из Грузии, которые несколько часов назад совершили вооруженное ограбление одного из предпринимателей. Задержанные - Пипия Ромео, 1975 года рождения, и Данелия Гиа Анзорович, 1976 года рождения.

Бутусов продолжил: "Пипия и Данелия, по данным Цензор.НЕТ, уже не раз разбойничали в Украине, но каждый раз отпускались судами под подписку о невыезде и совершали новые преступления. Разумеется, отпускали их за взятки".

"Посмотрим, куда это дело попадёт сейчас, и что будет с ними на этот раз, чтобы снова не откупились и не отпустили. Вот так не наказанное зло парализовало на время движение в центре столицы", - резюмировал Бутусов. 

Полиция Киева прямо на Крещатике задержала двух грузинских бандитов, совершивших вооруженное ограбление, - Бутусов 01

Автор: 

задержание (6672) ограбление (1368) правоохранительные органы (2967) силовики (2797) Бутусов Юрий (4343) Крещатик (14)


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Топ комментарии
+36
Такое впечатление, шо наши суды стоят у бандюков на шухере..
Небезбозмездно конечно.
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13.10.2020 20:11
+30
А может, пришло время заняться судьями, которые их отпускали?...
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13.10.2020 20:16
+22
Как можно терпеть бандитов иностранцев? Их в тюрьму. Тех грузин к кому они приехали депортировать.
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13.10.2020 20:07
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хахарамию и сакашвили - заезжих гастролеров?
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13.10.2020 20:04 Ответить
аваковь твій гастролер
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13.10.2020 20:31 Ответить
Мені теж за Міхо серце йокнуло, коли прочитав заголовок, але потім згадав, що він "форточник" - більше по кришам спеціалізується.
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14.10.2020 09:01 Ответить
Саакашвили?
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13.10.2020 20:06 Ответить
Поліція Києва прямо на Хрещатику затримала двох грузинських бандитів, які вчинили збройне пограбування, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4392
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13.10.2020 20:19 Ответить
нє, його ******* рехформаторів
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13.10.2020 21:24 Ответить
Как можно терпеть бандитов иностранцев? Их в тюрьму. Тех грузин к кому они приехали депортировать.
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13.10.2020 20:07 Ответить
неможна, шмаркля особисто громадянство повернув і якусь посаду комічну дав
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13.10.2020 21:26 Ответить
Неужели архамию и михуэля сцакашвилли задержали?
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13.10.2020 20:08 Ответить
Побачив кавказця на вулиці - телефонуй в поліцію.
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13.10.2020 20:09 Ответить
а на базарі?
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13.10.2020 21:27 Ответить
ой как не толлерантно! шо значить грузинских бандитов? надо писать или "граждан другого государства" или "афрокавказцев". тепер ромео с пиптыком подадут на редакцию в суд, понятно, выиграют иск за оскорбление и вернутся в родные пенаты под восторженные возгласы их братанов и бросаемые в воздух их же дамами чепчики ))
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13.10.2020 20:10 Ответить
Такое впечатление, шо наши суды стоят у бандюков на шухере..
Небезбозмездно конечно.
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13.10.2020 20:11 Ответить
Ну так - судейская мация не даром недавно признала неконституционной норму закона про ответственность судьи за принятие заведомо неправомерных решений. Власти - много - ответственности - 0.
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13.10.2020 21:01 Ответить
дебільна логіка клінічного мудака
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13.10.2020 21:28 Ответить
Клінічні мудаки - це ти й твої колеги - таки покидьки, як Вовк і його свора, по яким давно шибениця плаче.
Ви дограєтесь, що народ вас просто фізично всіх знищить під час наступного майдана, бо ви вже вкрай знахабніли.
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13.10.2020 23:02 Ответить
дебіл із дефективним мисленням і такою ж логікою, іди вздрочни на балеруншу і
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14.10.2020 09:11 Ответить
Я набагато розумніший за тебе, тупе суддівське бидло. Але у мене совість є, а у тебе і тобі подібних - немає ні честі. ні совісті. Ви - паразити суспільства, мерзота, що творить беззаконня там, де мала б захищати законність.
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14.10.2020 21:52 Ответить
так жалюгідно, сам себе заспокоюєш, вважаючи розумнішим за інших, дурень думкою багатіє.
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16.10.2020 10:16 Ответить
Я вважаю вас, суддівську мафію, за покидькив якими ви насправді і є. І ти сам знаєш, що ви є корумпованими покидьками, як скачаз твій Вовк - ви - "шльондри".
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19.10.2020 01:40 Ответить
ляпнул хню - объясни, или нахх с пляжа, удурок...
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14.10.2020 00:46 Ответить
бидлан кацапський, пиши нормальнолю мовою, а не на козлячом щось блєєш.
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14.10.2020 09:12 Ответить
много не только власти - много еще денег , и от государства ( чтоб не брали взяток !! ) и от клиентов , зато спроса -0 , и наказаний -0 !! эдакие упыри неприкасаемые , прожирающие деньги налогоплательщиков .... знаю одного судью захудалого хренового районного суда , получает 53 тыс гр пенсии .. сам смеется и говорит , нахрен мне сколько уже нужно ???
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14.10.2020 10:08 Ответить
суды в Украине=АУКЦИОНЫ. Кто дал больше денег-тот и прав. Вне зависимости от того что он совершил или нет.
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14.10.2020 08:52 Ответить
ета ******* рехворматоров із грузії
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13.10.2020 20:12 Ответить
валютники ...це хто? для мене вони залишились в 90х.. танкери. норкові шапки* ми знову туди повернулись? де я?
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13.10.2020 20:14 Ответить
Ми знову туди повернулись? Де я? - Ти в ЗаЗЕркалье!
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13.10.2020 20:45 Ответить
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13.10.2020 21:02 Ответить
подайте дозвіл на відстріл цього бидла... дружина, заповняє , що все буде ок, я не вірю, хочеться плакати........... або когось застрелити..когось.. не лоха..
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13.10.2020 21:04 Ответить
не повторюйте не лоха., не Ти , а Ви! З повагою до Вас!
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13.10.2020 21:06 Ответить
та то ж саакины деятели культуры...просто изголодались
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13.10.2020 20:15 Ответить
реформи потребують інвестицій
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13.10.2020 21:29 Ответить
опять не при памяти..??
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14.10.2020 00:47 Ответить
бидло срузкопердяще, хочеш щось сказати пиши українською, ваш бидлячий не сприймаю
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14.10.2020 09:09 Ответить
неоднократно совершали ограбления и были отпущены... И кто эти судьи?
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13.10.2020 20:16 Ответить
А может, пришло время заняться судьями, которые их отпускали?...
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13.10.2020 20:16 Ответить
НАРОД избирает депутатов. Депутаты пишут законы в том числе и для судей. Депутаты пишут У.К. Депутаты призначают судей.
Вопрос.
Кем надо заняться в первую очередь?
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13.10.2020 20:24 Ответить
А хтось контролює в цій державі кваліфікацію таких "суддів" ?!
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13.10.2020 20:22 Ответить
Тільки вони самі - ВРП - найбільші покидьки серед суддів.
А Конституційний суд блокує будь-які спроби Ради щось змінити у цьому суддівському "бєспрєдєлі"
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13.10.2020 21:02 Ответить
Думали что Крещатик можно пролететь орлом.
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13.10.2020 20:32 Ответить
Комментаторы предпринимают отвлекающий маневр. Может с них начать?
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13.10.2020 20:45 Ответить
"Да здравствует наш суд,самый гуманный суд в мире!" (с)
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13.10.2020 20:47 Ответить
вообще то такую мразь надо пристреливать на месте как бешенных собак.
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13.10.2020 21:23 Ответить
К слову 95% продажно-имбицильных украинских судьях ...
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13.10.2020 23:12 Ответить
В Верховный Суд нужно набрать грузинских авторитетов, может хоть понятия будут работать раз фемида продалась с потрохами. ))
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13.10.2020 23:13 Ответить
Юра! Бутусов ! так важно вынести в заголовок их национальность ? Вы ж не пишете "Вчера рада создала ТСК из украинцев, грека, двух евреев и латыша" ! Или там.."Украинец Качура заявил крымскотатарину Найему..."
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13.10.2020 23:43 Ответить
Ці грузини є громадянами іншої країни. У даному випадку вказана не їх національність, а лише громадянство (що допустимо за журналістською етикою).
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14.10.2020 04:21 Ответить
Між іншим, це якраз не мінус, а великий плюс цієї статті, і за це треба подякувати Бутусову. Бо раніше в ста відсотків випадків сором'язливо говорили - "громадяни іншої держави". І читач, як ідіот, повинен був відшуковувати з інших джерел, громадяни якої самої "іншої" держави скоюють злочини на територіїї України. І, як правило, це були саме грузинські гастролери.
Зараз Бутусов перестав соромитися і подав одразу інформацію в тому вигляді, як воно є.
І за це йому респект і уважуха.
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14.10.2020 08:44 Ответить
"Прийде весна будем саджать".
І де, с...ка, цей дебіл, який це сказав?
І де та п..дла, яка його обрала?
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14.10.2020 08:28 Ответить
...прийшла осінь - пора квасити капусту.
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14.10.2020 08:51 Ответить
ПОРА ПОРА ПОРА -- ДАВНО ДАВНО

Поліція Києва просто на Хрещатику затримала двох грузинських бандитів, які вчинили збройне пограбування, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3497
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14.10.2020 08:47 Ответить
Ришуче та патужна рЫформовані суды. Ой, это ж пецей... Чему ж удивляться-то...
Жду вскукареки упопртых педродротов
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14.10.2020 09:47 Ответить
Так напиши кто отпускал,враги нам не только грузинские бандиты,но и те мрази,которые берут у них взятки.
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14.10.2020 10:15 Ответить
За взятку бандитов судьи снова отпустят. В мире всё меняется, а коррупция в Украине неизменна.
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14.10.2020 11:00 Ответить
да уж, с возвращением Саакашвили вернулись и грузинские банды под потранатом зеленского
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14.10.2020 11:34 Ответить
 
 