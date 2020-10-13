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Новости Силовики
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Сотрудница прокуратуры Киева в декрете сбила девочку на пешеходном переходе в Борисполе, - ГБР. ФОТО

Следователи Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на пешеходном переходе в городе Борисполе с участием сотрудницы прокуратуры.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сотрудница прокуратуры Киева в декрете сбила девочку на пешеходном переходе в Борисполе, - ГБР 01

По предварительной информации, 13 октября 2020 примерно в 11 час. 45 мин. сотрудница одного из управлений прокуратуры Киева, которая находится в отпуске по уходу за ребенком, находясь за рулем транспортного средства Mersedes, двигаясь по одной из улиц Борисполя на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на несовершеннолетнюю", - говорится в сообщении.

Сотрудница прокуратуры Киева в декрете сбила девочку на пешеходном переходе в Борисполе, - ГБР 02

Пострадавшую каретой скорой помощи госпитализировали в городскую больницу, где ей оказана первая медицинская помощь, а степень тяжести полученных травм устанавливается.

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Сотрудница прокуратуры Киева в декрете сбила девочку на пешеходном переходе в Борисполе, - ГБР 03

Следователи ГБР задержали сотрудницу прокуратуры в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанной о подозрении и избрании в отношении нее меры пресечения.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет Генеральная инспекция Офиса Генерального прокурора.

Смотрите: Бывший полицейский, устроивший на Житомирщине пьяное ДТП с четырьмя погибшими, предстанет перед судом. ФОТОрепортаж

Автор: 

Борисполь (767) ДТП (7670) правоохранительные органы (2967) прокуратура (5003) силовики (2797) ГБР (2964)


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Топ комментарии
+68
А "тачка" у сотрудницы прокуратуры ну явно "напрокуратуренная".
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13.10.2020 20:52
+59
Пздц. это сколько надо работать учителю или врачу чтоб накопить на такого мерседеса?! У нас что не копни любой судья или прокурор живут как олигархи
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13.10.2020 20:52
+37
Когда видишь этих бл..ей на подобных тачках,то аж выворачивает.
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13.10.2020 20:55
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огромный штраф 51 грн.
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14.10.2020 06:58 Ответить
Главное мерином а не каким то другим транспортным средством))
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14.10.2020 06:12 Ответить
Я дивлюся на мерседес, а бачу десятки чи навіть сотні безкарних вбивць, що ходять поряд завдяки цій "прокурорці".
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14.10.2020 07:18 Ответить
Понамалевали этих пешеходных переходов где ни попадя... Кому это надо? А ещё лохмандеи с лохопедин не слазят, а от этого плодятся табуны всяких девочек непонятных - снуют кругом, так и лезут под колёса. Нормальным людям на нормальных тачках нормально бухнувши нормально разогнаться негде. Не за то, от нехрен делать созерцая по телевизору на Майдан, вольяжно розвалившись на кожаном диване, вискарик потягивали...
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14.10.2020 07:25 Ответить
Почему не сдала просроченное удостоверение?
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14.10.2020 08:25 Ответить
тема дтп не розкрита, пишуть затримали, а вона втікала, на місці була?
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14.10.2020 09:19 Ответить
Судя по тачке нормальные в прокуратеуре зарплаты....
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14.10.2020 10:09 Ответить
Ганьба-якась прокурорська "хто зна ЩО" на такій автівці вишиває, а ще ,скоріше за все, в 2 або навіть в 3 поверховому власному будинку живе. Капєц!
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14.10.2020 10:55 Ответить
Йіде курка прокурорська по Києву,поруч перед зеброю зупиняється бус,мабуть пальне закінчилось,дійшла висновку прокурорська курка і посміхаючись з водія буса,тисне на газ.Все б нічого,тільки їй нічого не буде,бо вони як батарейки енерджайзер ніколи не сядуть.Закони совка ще ніхто не відміняв.
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14.10.2020 11:17 Ответить
семья прокуроров. дети тоже будут там работать. и внуки.
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14.10.2020 16:34 Ответить
Ще одна прокурва...
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02.12.2020 15:06 Ответить
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