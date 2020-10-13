Сотрудница прокуратуры Киева в декрете сбила девочку на пешеходном переходе в Борисполе, - ГБР. ФОТО
Следователи Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на пешеходном переходе в городе Борисполе с участием сотрудницы прокуратуры.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации, 13 октября 2020 примерно в 11 час. 45 мин. сотрудница одного из управлений прокуратуры Киева, которая находится в отпуске по уходу за ребенком, находясь за рулем транспортного средства Mersedes, двигаясь по одной из улиц Борисполя на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на несовершеннолетнюю", - говорится в сообщении.
Пострадавшую каретой скорой помощи госпитализировали в городскую больницу, где ей оказана первая медицинская помощь, а степень тяжести полученных травм устанавливается.
Следователи ГБР задержали сотрудницу прокуратуры в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанной о подозрении и избрании в отношении нее меры пресечения.
Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет Генеральная инспекция Офиса Генерального прокурора.
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