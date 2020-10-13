Турчинов: Опрос 25 октября – злоупотребление властью, который подвергает опасности жизнь и здоровье граждан

Инициатива Зеленского по проведению дополнительного опроса в день голосования 25 октября создает не только политический риск для страны, а что важнее – риск для жизни граждан.

Об этом сказал руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов во время пресс-конференции во Львове, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, подобная инициатива действующего президента – традиционно опасный пиар. "Господин Зеленский опять пытается пренебречь Конституцией, украинским законодательством, имея желание "впихнуть" на участки вопросы, не согласованные ни с кем, которые даже еще никто не видел и не знает", – сказал Александр Турчинов, добавив, что в этом кроется несколько опасностей.

"Первое, не имея полномочий референдума, происходит попытка сфальсифицировать поддержку капитулянтских инициатив, о которых постоянно говорит действующая власть", – сакцентировал руководитель Центрального штаба "ЕС".

"Другая проблема, – по его мнению, – кроме популизма и очередных обещаний, которые также будут пытаться закамуфлировать в этих вопросах, – то, что подвергается опасности жизнь и здоровье граждан. Ведь, в разгар пандемии, чем меньше будет находиться человек на участке – тем лучше и для членов комиссий, и для граждан".

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Александр Турчинов подчеркнул, что подобные инициативы президента являются "злоупотреблением властью, попыткой в нарушение избирательного законодательства привлечь внимание к правящей партии, попыткой протянуть капитулянтские инициативы, создав дополнительный политический конфликт, а также подвергают опасности жизнь и здоровье граждан, которые придут на участки в день голосования".