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Турчинов: Опрос 25 октября – злоупотребление властью, который подвергает опасности жизнь и здоровье граждан

Турчинов: Опрос 25 октября – злоупотребление властью, который подвергает опасности жизнь и здоровье граждан

Инициатива Зеленского по проведению дополнительного опроса в день голосования 25 октября создает не только политический риск для страны, а что важнее – риск для жизни граждан.

Об этом сказал руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов во время пресс-конференции во Львове, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, подобная инициатива действующего президента – традиционно опасный пиар. "Господин Зеленский опять пытается пренебречь Конституцией, украинским законодательством, имея желание "впихнуть" на участки вопросы, не согласованные ни с кем, которые даже еще никто не видел и не знает", – сказал Александр Турчинов, добавив, что в этом кроется несколько опасностей.

"Первое, не имея полномочий референдума, происходит попытка сфальсифицировать поддержку капитулянтских инициатив, о которых постоянно говорит действующая власть", – сакцентировал руководитель Центрального штаба "ЕС".

"Другая проблема, – по его мнению, – кроме популизма и очередных обещаний, которые также будут пытаться закамуфлировать в этих вопросах, – то, что подвергается опасности жизнь и здоровье граждан. Ведь, в разгар пандемии, чем меньше будет находиться человек на участке – тем лучше и для членов комиссий, и для граждан".

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Александр Турчинов подчеркнул, что подобные инициативы президента являются "злоупотреблением властью, попыткой в нарушение избирательного законодательства привлечь внимание к правящей партии, попыткой протянуть капитулянтские инициативы, создав дополнительный политический конфликт, а также подвергают опасности жизнь и здоровье граждан, которые придут на участки в день голосования".

Автор: 

Зеленский (20185) опрос (2818) Турчинов (3335)


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Топ комментарии
+30
Турчинов: Опрос 25 октября – злоупотребление властью, который подвергает опасности жизнь и здоровье граждан - Цензор.НЕТ 2744
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13.10.2020 21:07
+28
Зеленая тварь нашла время проводить опросы, в пандемию, во 2 волну, в пик заболеваемости. Эта тварь просто из себя выпрыгивает, чтобы побольше украинцев поперезаражалось и ушло на тот свет. Это не президент, а зеленая рогатая сатана. Как можно терпеть эту скотину на таком посту? Оно же просто чудовище, без совести, без морали, без сопереживания, без сочувствия, без простых человеческих чувств. Это биоробот.
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13.10.2020 21:16
+22
Турчинов: Опрос 25 октября – злоупотребление властью, который подвергает опасности жизнь и здоровье граждан - Цензор.НЕТ 3192
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13.10.2020 21:15
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Страница 2 из 2
Послушайте, убогий, вы действительно не понимаете, что ваш стиль написания, стиль "аля быдло", с граматическими ошибками и не соблюдение правил правописания, просто унижает украинский язык? А использование вами русских идиоматических выражений делает из вас тупого москаля?
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14.10.2020 16:34 Ответить
ИМЕННО поШмешише.
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14.10.2020 15:11 Ответить
Господин Турчинов, организуйте и преподнесите белорусам урок протеста!
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13.10.2020 21:29 Ответить
хабаровску предложи....
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13.10.2020 22:14 Ответить
УКУ Стhttps://juristoff.com/resyrsi/kz/ugolovnyj-kodeks-ukrainy/6153-statya-364-zloupotreblenie-vlastyu-ili-sluzhebnym-polozheniem атья 364. Злоупотребление властью или служебным положением .

Злоупотребление властью или служебным положением, то есть умышленное, из корыстных побуждений либо в иных личных интересах или в интересах третьих лиц, использование служебным лицом власти или служебного положения вопреки интересам службы, если оно причинило существенный вред охраняемым https://juristoff.com/resyrsi/kz законом правам, свободам и интересам отдельных граждан или государственным или общественным интересам, или интересам юридических лиц, -
наказывается исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
2. То же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия,-наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены работником правоохранительного органа, -
наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
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13.10.2020 21:29 Ответить
зеленський вже на 111 тягне!
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13.10.2020 21:32 Ответить
опять Ермак с путиным придумали ход конем, потом будут размахивать как флагом результатами (фальшивыми), видите, люди хотят мира, сдавайтесь, убирайте и уничтожайте армию, федеративное устройство, впихивание назад Дамбаса со своими условиямии бандюками, мыодиннарот! причем оплатит все это Пукин
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13.10.2020 21:56 Ответить
Ми назвали Апарат президента офісом і все нормально! Чого не можемо назвати референдум просто опитуванням, на спеціальних бланках!
Турчинов: Опитування 25 жовтня - зловживання владою, яке наражає на небезпеку життя і здоров'я громадян - Цензор.НЕТ 8883
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13.10.2020 21:43 Ответить
При этом!!!!!!!!!!!!!! закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной Радой в сентябре 2014 года под председательством спикера Турчинова.

Зе ж таке саме ..
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13.10.2020 21:44 Ответить
Кто боится вопросов , если они актуальньіе и реально беспокоят общество ? Политиканьі , имхо.
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13.10.2020 21:51 Ответить
а никто не боится...просто они ни к месту.и не по закону.более того,проведение опроса -преступно.
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13.10.2020 22:07 Ответить
Акции протеста против фальсификации вьіборов тоже преступньі ?
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13.10.2020 22:24 Ответить
нет.читай конституцию Украины,кацапа...

Стаття 5. Україна є республікою.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
Ніхто не може узурпувати державну владу.
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13.10.2020 22:30 Ответить
А коли народ безпосередньо питають, а він собі відмазки надумує за допомогою різних турчинових?
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14.10.2020 16:58 Ответить
народ не треба питати...то народ повинен питати в політиків.
а коли політикі в народа запитують-то означає,шо вони хочуть уникнути персональної відповідальності
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14.10.2020 17:23 Ответить
Так, як наприклад у Швейцарії - по кілька опитувань на місяць. Там всі так хочуть уникнути відповідальності.
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14.10.2020 23:20 Ответить
не только политический риск для страны, а что важнее - риск для жизни граждан Источник: https://censor.net/ru/n3224705

========
Зеленые пи..ды получат при опросе?
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13.10.2020 21:52 Ответить
Как же вы ссыте узнать правду,что именно думают украинцы про насущные проблемы-война,язык,Европа.Почитать здесь коменты,так вся Украина ненавидит Зеленского,мечтает продолжать войну,слышать вокруг только украинскую речь.А выяснится,что большинство думает совсем не так,как бы вам хотелось и приоритеты у людей вообще иные.Вот этого вы и боитесь,останется вам ,как и сейчас,вякать про зебилов,коими населена подавляющая часть страны.Ведь казалось бы-всего лишь вопросы,без каких-либо правовых последствий,а сколько вони ....
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13.10.2020 22:02 Ответить
Не можна вірити людині, Зеленському, яка наобіцяла цілому народу і за 1,5 року не виконала жодної своєї обіцянки. Не можна вірити президенту Зеленському, який не виконав вимог жодної петиції до нього особисто, підписаної десятками тисяч людей, що він результати опитування, незважаючи на свої обіцянки, не використає виключно у власних інтересах. Хоче знати думку народу - нехай організує референдум в т. ч. щодо власного імпічменту.
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14.10.2020 14:03 Ответить
До речі, петиції не для виконання, а для розгляду. Розглядав? - Розглядав. Та й бачили ми ваші петиції - зразу після виборів "про відставку Зеленського". Ну, підписали кілька десітків тисяч - навіть не пару мільйонів, які проголосували за Пороха.
Про обіцянки тут була стаття. З 44 обіцянок: 4 вмерли, кілька виконав, а 30 з хвостиком в процесі виконання. Знайдіть - почитайте, щоб наступного разу не писати маячню.
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14.10.2020 17:08 Ответить
Турчинов: Опитування 25 жовтня - зловживання владою, яке наражає на небезпеку життя і здоров'я громадян - Цензор.НЕТ 2732
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13.10.2020 22:06 Ответить
Турчинов: Опитування 25 жовтня - зловживання владою, яке наражає на небезпеку життя і здоров'я громадян - Цензор.НЕТ 5746
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13.10.2020 22:09 Ответить
Він сам в шоці )
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13.10.2020 23:10 Ответить
Опитування, анонсоване президентом Володимиром Зеленським, фінансуватиметься не з держбюджету, а з допомоги волонтерів і соціологічних служб.
Про це заявила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
Вона підкреслила, що до опитування в день виборів також не буде причетні Центрвиборчком і партія "Слуга народу".
"Це не будуть кошти з держбюджету. В процес не буде залучена Центральна виборча комісія, оскільки відповідне законодавство не було прийнято у Верховній раді. Тому це швидше буде проект, реалізований волонтерами та, можливо, якимись соціологічними службами", - сказала Кравчук.
За її словами, формат такого діалогу президента з людьми може існувати.
"Сама ідея абсолютно лягає в загальну філософію пакету про народовладдя і я переконана, що президент має право у форматі діалогу спілкуватися з людьми", - наголосила Кравчук.
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13.10.2020 22:40 Ответить
Ясна річ, це буде кремлівське бабло !!))
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13.10.2020 22:48 Ответить
Що мішає Зелі вийти на Майдан чи Хрещатик і провести свій діалог напряму, але ж воно сцикло - побоїться.
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13.10.2020 23:10 Ответить
Это обычный соц-опрос, а подобные вещи делаются анонимно.
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13.10.2020 23:50 Ответить
Турчинов: Опитування 25 жовтня - зловживання владою, яке наражає на небезпеку життя і здоров'я громадян - Цензор.НЕТ 9127
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13.10.2020 23:09 Ответить
караул, огенты кримля экзит пол проводят.
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14.10.2020 05:07 Ответить
Та не изводитесь, это понты для приезжих и дешевый пробивон. Вова же хорошо представляет, шо под видом опрашиваемых подтянутся здравые силы... А мож ролик готов и вовы уже не будет в Украине? Тогда еще проще, самоустранение от прямых обязанностей - увольнение с записью в трудовой книжке.
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14.10.2020 05:30 Ответить
увольнение - за прогулы
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14.10.2020 05:31 Ответить
шлепер не даст соврать.
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14.10.2020 05:32 Ответить
Який канал на ТБ не включиш, який сайт не відкриєш, хоч МЕРТВЕЧУКІВСЬКИЙ, хоч СИВОЧОЛОГЕТЬМАНСЬКИЙ, звідусіль лунає вереск про заяву Зеленського, про те - яка вона не закона. Оце солі Зеля їм усім на хвоста насипав.
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14.10.2020 09:07 Ответить
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