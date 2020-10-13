Турчинов: Опрос 25 октября – злоупотребление властью, который подвергает опасности жизнь и здоровье граждан
Инициатива Зеленского по проведению дополнительного опроса в день голосования 25 октября создает не только политический риск для страны, а что важнее – риск для жизни граждан.
Об этом сказал руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов во время пресс-конференции во Львове, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, подобная инициатива действующего президента – традиционно опасный пиар. "Господин Зеленский опять пытается пренебречь Конституцией, украинским законодательством, имея желание "впихнуть" на участки вопросы, не согласованные ни с кем, которые даже еще никто не видел и не знает", – сказал Александр Турчинов, добавив, что в этом кроется несколько опасностей.
"Первое, не имея полномочий референдума, происходит попытка сфальсифицировать поддержку капитулянтских инициатив, о которых постоянно говорит действующая власть", – сакцентировал руководитель Центрального штаба "ЕС".
"Другая проблема, – по его мнению, – кроме популизма и очередных обещаний, которые также будут пытаться закамуфлировать в этих вопросах, – то, что подвергается опасности жизнь и здоровье граждан. Ведь, в разгар пандемии, чем меньше будет находиться человек на участке – тем лучше и для членов комиссий, и для граждан".
Александр Турчинов подчеркнул, что подобные инициативы президента являются "злоупотреблением властью, попыткой в нарушение избирательного законодательства привлечь внимание к правящей партии, попыткой протянуть капитулянтские инициативы, создав дополнительный политический конфликт, а также подвергают опасности жизнь и здоровье граждан, которые придут на участки в день голосования".
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Зе ж таке саме ..
Стаття 5. Україна є республікою.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
Ніхто не може узурпувати державну владу.
а коли політикі в народа запитують-то означає,шо вони хочуть уникнути персональної відповідальності
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Зеленые пи..ды получат при опросе?
Про обіцянки тут була стаття. З 44 обіцянок: 4 вмерли, кілька виконав, а 30 з хвостиком в процесі виконання. Знайдіть - почитайте, щоб наступного разу не писати маячню.
Про це заявила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
Вона підкреслила, що до опитування в день виборів також не буде причетні Центрвиборчком і партія "Слуга народу".
"Це не будуть кошти з держбюджету. В процес не буде залучена Центральна виборча комісія, оскільки відповідне законодавство не було прийнято у Верховній раді. Тому це швидше буде проект, реалізований волонтерами та, можливо, якимись соціологічними службами", - сказала Кравчук.
За її словами, формат такого діалогу президента з людьми може існувати.
"Сама ідея абсолютно лягає в загальну філософію пакету про народовладдя і я переконана, що президент має право у форматі діалогу спілкуватися з людьми", - наголосила Кравчук.