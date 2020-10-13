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Без Цензуры в прямом эфире: Зе-референдум / Кто там на зарплате у Шарика. ВИДЕО

Сегодня поговорим о смешном, страшном и абсурдном: непонятный Зе-референдум в день выборов и грязный кэш Шария.

Ждем вас в 21.30, чтобы поговорить о следующем:

- (Не) референдум от Зе-власти. На какие вопросы хочет услышать ответ Офис президента? И почему до сих пор нет самих этих вопросов?

- Зачем заправка "БРСМ-Нафта" финансирует Шария?

Не стесняйтесь задать вопрос в комментариях, поставить лайк и подписаться на обновления. Ведь в "Без цензуры", как всегда, ничего личного - только факты! Отвоюем украинский ютуб вместе!

Автор: 

референдум (1504) Шарий Анатолий (227) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+24
Без Цензури в прямому ефірі: Зе-референдум / Хто там на зарплаті у Шарика - Цензор.НЕТ 3935
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13.10.2020 21:41
+16
Всю свою пряму брехню Зелея завжди починає словами «чесно кажучи»
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13.10.2020 21:43
+10
Філатов в Дніпрі пропонує НЕНлоху одне питання для опитування - «Что будет с бродячим шапито после того, как оно утратит власть?»
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13.10.2020 22:10
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Кто там на зарплате у Шарика
...а у Колика?
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13.10.2020 21:32 Ответить
Даже ЗЕ понял что он дебил, но деньги не пахнут
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13.10.2020 21:33 Ответить
the FAK как там было сказано ,придурок иди науй.
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14.10.2020 16:44 Ответить
Косяк, тебе за зебила стало обидно? А на народ который страдает от его страсти к баблу наплевать?
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14.10.2020 17:23 Ответить
косяк, забий лайна, курни і
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15.10.2020 08:31 Ответить
Без Цензури в прямому ефірі: Зе-референдум / Хто там на зарплаті у Шарика - Цензор.НЕТ 3935
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13.10.2020 21:41 Ответить
так, він і досі вважає себе президентом, бла бла бла..
Чому олігархи не переслідуються, окрім Порошенка ?- питає журналіст.
- Я не впливаю на слідчі органи, - каже Зе.
Але ми пам'ятаємо, як воно назвало підозрюваних у вбивстві Шеремета винними, фактично оголосило їм вирок.
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14.10.2020 14:17 Ответить
Всю свою пряму брехню Зелея завжди починає словами «чесно кажучи»
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13.10.2020 21:43 Ответить
Он даже глазами врет. Ему даже открывать рот не надо.
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14.10.2020 16:37 Ответить
Похоже ЗЕ возомнил себя этаким "старшим братом", - смартфонным манипулятором украинским сознанием.. И невдомек воспарившему к "небесам" дурню, что украинцы ведь могут смартфон в такое место ему воткнуть, что пользоваться им он сможет только севши на унитаз, и "рычаг манипулятор" обломать по самые его мохнатые ролики..
А в таком то вот рас(ку)коряченном виде до Ростова ведь может и не добежать.
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13.10.2020 21:45 Ответить
Воно просто в очередной раз всралось. И не более того. А теперь лихорадочно пытается перебить это очередным тупым пиар-ходом.

Без Цензури в прямому ефірі: Зе-референдум / Хто там на зарплаті у Шарика - Цензор.НЕТ 6776
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13.10.2020 22:07 Ответить
Без Цензури в прямому ефірі: Зе-референдум / Хто там на зарплаті у Шарика - Цензор.НЕТ 4656
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13.10.2020 21:50 Ответить
Центральная опросная комиссия = ЦОК.
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14.10.2020 00:29 Ответить
а шо, у зели просто блестящие перспективы - будут все с...ть у шурика
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13.10.2020 21:54 Ответить
Подивився Шарія на YouTube..
Таки воно проти Зе..
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13.10.2020 21:57 Ответить
Це щуряча метушня , локшина для лохтората !!)))
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13.10.2020 22:01 Ответить
СН-ОПЗЖ-Шаріі, це гельмінти з одного кремлівського кубла !!))
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13.10.2020 22:02 Ответить
І з однієї дупи
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13.10.2020 22:07 Ответить
А Ви нові старі облич'я побачили??
Шо не пика, то риги чи бпп і кучманоїди..
))
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13.10.2020 22:13 Ответить
Весь істеблішмент України ,це єдине, без жодних винятків,Кучмівське кубло гельмінтів-політиканів !!!)))
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14.10.2020 00:15 Ответить
Філатов в Дніпрі пропонує НЕНлоху одне питання для опитування - «Что будет с бродячим шапито после того, как оно утратит власть?»
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13.10.2020 22:10 Ответить
Шарик-гандон...Кто спорит - тот вонючка....
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13.10.2020 22:17 Ответить
Якраз все зрозуміло і ясно. ЗЕ запустив тему для обговорення щоб ми тут її обговорювали, а не те що йому надрали сраку в МІ-6.
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13.10.2020 22:31 Ответить
Що ? Одного поля ягідки ?
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13.10.2020 22:38 Ответить
Без Цензури в прямому ефірі: Зе-референдум / Хто там на зарплаті у Шарика - Цензор.НЕТ 8235
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13.10.2020 23:03 Ответить
Взагалі НЕ зрозуміло, навіщо ставити "5 питань" в день виборів???
Що заважало, маючи "штаби" по всій Україні поставити 10 питань?
З однієї сторони легалізують "гральний бізнес", а по факту клоаки, які руйнують економіку, стимулюють злочинність, з іншого боку "духовно-скрепні" не хочуть легалізовувати проституцію.
Цікаво, що більше наносить шкоди суспільству в цілому?
Гральні "свинарники" в десятки раз.
Ці "питання" можна було поставити і рік назад. Очевидно, що народним депутатам "ніколи".
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14.10.2020 05:21 Ответить
А по мне так єто гениальных ход . Вот смотрите задаст он эти вопросы которыми пестрят билборды страны там игральный бизнес (все на что давят оппоненты)итд итп . Народ на шкрябает ответы и можно вносит на голосование (в раду,в кабмин) кто будит идти против будут обнародованы как идут против воли народа . В день выборов потому что, явка будит по более чем в любой другой день. И если кто то будит говорить что он фейковый то и выборы можно будит назвать фейковыми а это некому не нужно.
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14.10.2020 10:56 Ответить
Прийде день, коли одна людина скаже «я задам ва п'ять питань...», і тисячі скажуть у відповідь «пішов на.. уй , наркоман»! 😄
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14.10.2020 11:33 Ответить
Обратите внимание как после выхода журналистского расследования Бигуса, взбурлило в телеграмме крысиное кубло ватных телеграм-каналов, помоек типа Резидент, Легитимный, Шептун, Бужанский, Дубинский, Наглый, Зерада - они вскрылись, работают вместе с петухом Шарием).
У этих ватных мразей штормит уже второй день, педофил шарик истерит у себя в телеге. Мелочь, а приятно, Бигус попал в точку)
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14.10.2020 11:39 Ответить
петушарий - первый в мире педофил у которого миллион подписчиков на ютубе
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14.10.2020 12:34 Ответить
Дві паскуди - Зе і Ру.
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14.10.2020 12:56 Ответить
Коррупционеры не хотят референдум. Запахло пожизненным. Зеленский первый кто поднял этот вопрос. Предыдущие гаранты сами были коррупционерами.
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14.10.2020 20:47 Ответить
 
 