Без Цензуры в прямом эфире: Зе-референдум / Кто там на зарплате у Шарика. ВИДЕО
Сегодня поговорим о смешном, страшном и абсурдном: непонятный Зе-референдум в день выборов и грязный кэш Шария.
Ждем вас в 21.30, чтобы поговорить о следующем:
- (Не) референдум от Зе-власти. На какие вопросы хочет услышать ответ Офис президента? И почему до сих пор нет самих этих вопросов?
- Зачем заправка "БРСМ-Нафта" финансирует Шария?
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+24 18c49ed2
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...а у Колика?
Чому олігархи не переслідуються, окрім Порошенка ?- питає журналіст.
- Я не впливаю на слідчі органи, - каже Зе.
Але ми пам'ятаємо, як воно назвало підозрюваних у вбивстві Шеремета винними, фактично оголосило їм вирок.
А в таком то вот рас(ку)коряченном виде до Ростова ведь может и не добежать.
Таки воно проти Зе..
Шо не пика, то риги чи бпп і кучманоїди..
))
Що заважало, маючи "штаби" по всій Україні поставити 10 питань?
З однієї сторони легалізують "гральний бізнес", а по факту клоаки, які руйнують економіку, стимулюють злочинність, з іншого боку "духовно-скрепні" не хочуть легалізовувати проституцію.
Цікаво, що більше наносить шкоди суспільству в цілому?
Гральні "свинарники" в десятки раз.
Ці "питання" можна було поставити і рік назад. Очевидно, що народним депутатам "ніколи".
У этих ватных мразей штормит уже второй день, педофил шарик истерит у себя в телеге. Мелочь, а приятно, Бигус попал в точку)