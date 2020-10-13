Без Цензуры в прямом эфире: Зе-референдум / Кто там на зарплате у Шарика. ВИДЕО

Сегодня поговорим о смешном, страшном и абсурдном: непонятный Зе-референдум в день выборов и грязный кэш Шария.

Ждем вас в 21.30, чтобы поговорить о следующем:

- (Не) референдум от Зе-власти. На какие вопросы хочет услышать ответ Офис президента? И почему до сих пор нет самих этих вопросов?

- Зачем заправка "БРСМ-Нафта" финансирует Шария?

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