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США призывают Азербайджан и Армению выполнить свои обязательства по прекращению огня, - Помпео

США призывают Азербайджан и Армению выполнить свои обязательства по прекращению огня, - Помпео

Государственный секретарь США Майк Помпео обратился к Азербайджана и Армении от имени США с призывом прекратить огонь в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"США призывают Азербайджан и Армению выполнить свои обязательства по прекращению огня, как было условлено ранее, а также положить конец обстрелам гражданских районов, таких как Гянджа и Степанакерт", - подчеркнул глава американской дипломатии .

Помпео отметил, что Соединенные Штаты осуждают потери человеческих жизней и "остаются преданными мирному урегулированию".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перемирие в Карабахе: Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в обстрелах по всему фронту

Ранее, американская делегация при ОБСЕ выступала с призывом к обеим сторонам конфликта немедленно прекратить насилие и вернуться к переговорам без предварительных условий под эгидой Минской группы ОБСЕ. Позже главы МИД Армении, Азербайджана и России достигли договоренности в Москве о прекращении огня с 12.00 10 октября. Однако сообщения о нарушении перемирия в зоне нагорно-крабаського конфликта продолжают поступать.

Автор: 

Азербайджан (790) Армения (829) Нагорный Карабах (471) Помпео (340)


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Топ комментарии
+15
Скажи об этом Азербайджанцу семья которого не живет в своём доме 30 лет .ютясь по съемным квартирам Баку.скажи об этом ***** который покровительствует терроризму и насилию
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13.10.2020 22:11
+14
Тоесть США призывают продлить окупацию Азербайджана Арменией еще на 30 лет?
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13.10.2020 22:18
+9
Шо, Майк, Ким Кардашьян со стадом своих соплеменников подняла шум?
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13.10.2020 22:19
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Скажи об этом Азербайджанцу семья которого не живет в своём доме 30 лет .ютясь по съемным квартирам Баку.скажи об этом ***** который покровительствует терроризму и насилию
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13.10.2020 22:11 Ответить
а чего же богатая нефтью и газом страна не может позаботиться о своих гражданах ? Дать жилье беженцам первоочередная задача .
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13.10.2020 22:22 Ответить
Хорошо .а ты бы покинул свой дом где ты вырос и родился по собственной воли не считая что ради сладкого куска ?
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13.10.2020 22:30 Ответить
если бы моей жизни угрожала опасность то покинул бы . Что собственно я и сделал . плохо , паскудно , а что делать ? к стати азербайджанцы так относяться к приезжим что даже при совке люди уезжали из Баку после окончания срока службы . армяне не исключение в этом случае . так что я никого из них не поддерживаю.
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13.10.2020 22:36 Ответить
не был в Баку.но почему то из всех кавказцев ... азербаджанцы для меня были порядочными людьми чем ары .зная историю этого конфликта и подлую армянкую натуру у вас есть 3 попытки догадаться кому как и я здесь многие симпатизируют.если конечно ваше призвище не закінчується на -ЯН -
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13.10.2020 22:49 Ответить
Не тринди... Сім"я тестя брата моєї жінки прожила усе життя у Баку, як нормальні люди, і чкурнули звідти лише тоді, коли ваші "зелені миротворці", з Псковської дивізії, почали воювать на боці вірмен, а російські ракетчики почали обстрілювать територію Азербайджану... Само собою, "русскаязичних" перестали сприймать, як нормальних сусідів...
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14.10.2020 04:12 Ответить
кадры освобожденного от оккупации поселка Гадрут - ВИДЕО
https://ru.baku.ws/karabakh/128741
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13.10.2020 22:14 Ответить
США закликають Азербайджан і Вірменію виконати свої зобов'язання з припинення вогню, - Помпео - Цензор.НЕТ 2742
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13.10.2020 22:17 Ответить
Тоесть США призывают продлить окупацию Азербайджана Арменией еще на 30 лет?
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13.10.2020 22:18 Ответить
Т.е., в одной Калифорнии живет больше армян, чем в Армении, и армянское лобби в США - одно из наиболее влиятельных.
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13.10.2020 22:21 Ответить
США сейчас говорит как нарушитель прав и свобод человека. Каждый человек имеет право на защиту себя и своей частной собственности любым путем.
*Бог создал людей слабыми и сильными, а полковник Сем Кольт сделал всех равными*.
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13.10.2020 22:25 Ответить
Полностью согласен насчет Самюэла Кольта ( полковником он, кстати, не был). Азербайджан сейчас имеет свой "кольт", и не должен обращать внимание на толерантные окрики, откуда бы они не раздавались.
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13.10.2020 22:32 Ответить
Я умею считать до 6ти потому что в моём револьвере всего лишь 6 патронов
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13.10.2020 22:56 Ответить
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13.10.2020 22:59 Ответить
Сем'юел Кольт все таки став всесвітньо відомим саме як зброяр і саме так увійшов в історію. Тому бути ще й полковником йому не дуже і треба. Тим паче, що сотні тисяч полковників в історії ніяк не засвітилися. 😊😊 А тепер по суті. На моїй пам'яті США одвічі втрутилася у схожі конфлікти на боці правди. І вирішила проблему своїм втручанням. Донині. Маю на увазі Косово і Кувейт Інтервенти і підпалювачі війни - серби і іракці були розбомблені і заспокоїлися. Ще один раз Штати схожим чинли у складі міжнародної коаліції відстояли Південну Корею. Тому Помпео, якщо справді бажає припинення вогню, мав би визнати, що юридично правий Азербайджан, а Вірменія є порушником міжнародного права і агресором і мав би попередити Вірменію, що у випадку продовження агресії стосовно азербайджанських територій проти неї буде застосована і американська зброя. Хоча це треба було робити не Помпео, а попередньому Держсекретпрю десь у 1994 році, коли кацапи були голодними і мали власну проблему з Чечнею. Тепер заклики Помпео до припинення вогню без ультиматуму Вірменії виглядають, як блюзнірство. Тепер щодо вірмен, яких по всьому світу справді у рази більше, ніж у самій Вірменії. Якщо аювони покинули цю територію, то за логікою вона їм не потрібна. Через масове дезертирство (інакше не назвеш) вірмен з власної землі під час воєн і кризових ситуацій Вір енія втратила території, які успішно свого часу підібрати турки. Наприклад, Великий Арарат, який донині є на гербі Вірменії. Тому захищати свої землі потрібно було раніше, а не втікати світ за очі. А тепер вибачайте, втрачені землі офіційно визнані територіями інших держав. І вірменського опору цьому не було. І цей стптус-кво був закріплений післявоєнний угодами, які є непорушними. От такі мої думки.
.
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13.10.2020 23:12 Ответить
США немає змісту влазити у карабахський конфлікт..
ВЗАГАЛІ..

Достатньо сил Азербайджану і нейтралітету рашки,забезпеченого загрозою ПОВНОЇ участі в ньому Туреччини(з повним закриттям Дарданелл для рашистського філоту)
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14.10.2020 10:30 Ответить
Демократы очень скоро похерят завоевания мистера Кольта ибо готовят обширную программу по отмене второй поправки в Конституцию и отьема у граждан права на оружие , что практически уже достигнуто в таких помойках как Нью Йорк и Коммифорния . К стате делаеться это при поддержке совков и других понаехавших из Индии Африки и Южной Америки голосующих за демократов .
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13.10.2020 22:41 Ответить
Врешь, русский.
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13.10.2020 23:00 Ответить
опровергни, алиевский , голосующий за деморатс .
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13.10.2020 23:12 Ответить
Снова врешь, руснявое. И не алиевский, и Республиканец. И опровергать вбросы руснявой говнопропаганды, распространяемые русскими пропагандонами, даже не собираюсь. Потому шо подкрепить свой говновброс ты, руснявое, ничем не можешь.
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13.10.2020 23:17 Ответить
США надоело принимать беженцев из Нагорного Карабаха . Сначала азербайджанцы , теперь как начнут щемить армян повалят армяне . Они же работать не пойдут усядуться на велфер , а потом начнут голосовать за демократов . Этакие Зеизбиратели .
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13.10.2020 22:26 Ответить
Шо, Майк, Ким Кардашьян со стадом своих соплеменников подняла шум?
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13.10.2020 22:19 Ответить
ну не самые последние люди в Штатах Ещё наверное Шерилин Саркисян (более известная как Шер)
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13.10.2020 23:01 Ответить
Шер...ну да, шо-то слышал.
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13.10.2020 23:04 Ответить
https://minval.az/news/124043407 у рашці куди потужніше вірменське лобі
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14.10.2020 10:26 Ответить
Ніяких зобов'язань зафіксованих документально не існує. І Помпео про це знає. Так ляпнув із "політкоректності" "за все хороше і проти всього поганого"...
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13.10.2020 22:20 Ответить
А что делать людям у которых армянские окупанты забрали дома и сделали их бомжами и беженцами на целых 30 лет? Уже несколько поколений азербайджанцев родилось и выросло в статусе беженца. Нивкоем случае азербайджанцам нельзя останавливать деокупацию своей земли.
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13.10.2020 22:20 Ответить
паРашці більше "користних" санкцій- краще..
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13.10.2020 22:23 Ответить
Предлогаю превратить роисю в радиоктивный пепел
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13.10.2020 22:32 Ответить
Навіщо? Щоб радіоактивне лайно текло до нас по Дніпру і Десні? Хай краще воно тече лише в Росію, з тієї шахти на Донбасі, де провели підземний ядерний вибух. Ці придурки, з ОРДЛО, перестали відкачувать звідти воду, вона зараз заповнює підземні горизонти, змішується з продуктами радіоактивного розкладу і йде в грунтові води... А так як ця шахта знаходиться на східному боці Донецького кряжу, за водорозділом, і води грунтові ідуть у Сіверський Донець, то все це лайно йде туди. А річка ця, трохи південніше того місця, починає текти по Ростовській області. Аж до впадіння в Дон.. А потім - до Ростова-на -Дону... Хай п"ють...
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14.10.2020 04:27 Ответить
Тут Помпео не совсем искренен. гном призвал только к 12-срочному перемирию для обмена пленными и погибшими. Пленных практически нет, никто не хочет сдаваться, а другая сторона не хочет брать в плен. Над мертвыми армяне все-равно издеваются и сами ж нарущили это перемирие, атаковав и гражданские обьекты. Так что Азербайджан не нужно призывать в миру, а вот 4 резолюции ООН по освобождению территорий выполнять должна армения, чего не делает уже 30 лет.
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13.10.2020 22:23 Ответить
То есть он как бы отстранился от того что идет конфликт с вовлеченной страной членом НАТО и страной членом одкб , союзником их геополитического противника ? А Ми-6 должно внимательнее присмотреться к окружению Рыжего , там нет кротов х.йла ?
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13.10.2020 22:24 Ответить
И у рыжего и у зеленого все утыкано и напичкано агентами рашки, оба офиса надо сносить чем скорее, тем меньше крови.
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13.10.2020 22:26 Ответить
У "рыжего" никакими агентами кремля ничего не натыкано . Рассекретили документы ЦРУ где лживая компания о связях Трампа с Росией была инициирована и Хилари Клинтон чтобы отвлечь внимание от скандала с сервером в ее доме где она хранила служебную переписку госдепа что запрещено законом .
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13.10.2020 22:32 Ответить
США закликають Азербайджан і Вірменію виконати свої зобов'язання з припинення вогню, - Помпео - Цензор.НЕТ 3664 https://censor.net/ru/user/94658 А Ми-6 должно внимательнее присмотреться к окружению Рыжего ------------------Яким боком МІ-6 до Рижего ???)))
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13.10.2020 23:19 Ответить
Помпео призвал прекратить скакать армян и азербайджанцев под дудку кремля . Войнушка хороша для Москвы и закончить ее не получиться , но оружие и Азербайджан и Армения будут покупать у росии .
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13.10.2020 22:28 Ответить
США в этом конфликте, играют микроскопическую роль.
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13.10.2020 23:05 Ответить
Весь світ, після початку теперішньої війни в Карабаху, впевнився, що російська зброя - БРУХТ, придатний лише на переплавку... Так що Азербайджан точно зброю у Росії куплять не буде...
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14.10.2020 04:33 Ответить
Находящийся в отставке генерал-лейтенант турецких ВВС Эрдоган Каракуш рассказал, что Азербайджан с помощью дронов парализовал работу ПВО Армении. Как сообщает Minval.az, об этом он рассказал в прямом эфире «A Haber».
По словам турецкого генерала, ВС Азербайджана нанесли тяжелый удар по ВС Армении, в результате чего те потеряли около 8000 солдат.
«Имеются определенные трудности в продвижении вперед, однако дроны и дроны-камикадзе Азербайджана парализовали работу ПВО Армении, и в этом случае армяне не могут сбивать наши дроны. Азербайджан же сбивает дроны Армении, потому что ПВО Азербайджана работает», - отметил Э.Каракуш.

«Теперь можно громить ВС Армении любым способом, хоть самолетом, хоть дроном. В армянской армии нет единства, сообщается о потерях около 8000 солдат», - отметил он.
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14.10.2020 10:08 Ответить
та ты шо? А почему же Турция в Сирии, несмотря на мультики с Байрактаров, не смогла вернуть себе позиции с которых ее турнули курды и иваны? И Байрактары перестали летать почему-то...
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14.10.2020 10:08 Ответить
не займайся демагогією,ромік "лахтінський"...Це різні речі.
У Сирії Росія має дві авіабази,і ,головне,нехай формально,але уряд Асада "законно вибраний"..Тому Турція НЕ ВОЮЄ З СИРІЄЮ.
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14.10.2020 10:20 Ответить
да-да, это "божья роса". Есть зона безопасности возде гранимцы с Турцией, которую официально патрулируют турецкие войска. В которую вторглись курды при поддержке иванов, турки начали мочить Байрактарами но потом сдулись и так и не вернули себе контроль.
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14.10.2020 10:28 Ответить
Лахті.. я так і не зрозумів,що ти хотів сказати .....))))
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14.10.2020 10:32 Ответить
ээх...мировой полицейский...когда-то.....
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13.10.2020 22:53 Ответить
Майк Помпео обратился к Азербайджану и Армении от имени США с призывом прекратить огонь в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.
--------------------------------------------------------------
Круто, на фоне того, что переговоры между Арменией и Азербайджаном, проходили в МСК и длились более 10 часов.
Источник: https://censor.net/ru/n3224710
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13.10.2020 22:57 Ответить
Стоп ,stop ,стоп 🤔🙄 ,а при чем здесь Азербайджан 🤦?¿????¿? США тоже в 45 -м гвоздили ,Японию ,пока та не капитулировала 🤫😡
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13.10.2020 23:07 Ответить
Как раз тот случай когда Азербайджан не должен слушать разные советы и как можно быстрее выдавить оккупантов со своей земли.
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13.10.2020 23:12 Ответить
Та ты политик, и стратег... А ты знаешь, что 90 % жителей НКАО - армяне?
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13.10.2020 23:22 Ответить
А хто їм заважав буть "громадянами Азербайджану вірменського походження", жителями НКАО, тридцять років тому? 140 тисяч придурків вирішили питання перегляду кордонів для держави з 9-мільйонним населенням!!! "Губа не тріснула"?... Ми не забороняємо кільком мільйонам "росіян" буть громадянами України - вони мають ті самі права, що і українці... Чим вірмени кращі чи гірші?
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14.10.2020 04:38 Ответить
скажи то же самое жителям Косово А потом объясни армянам почему албанцам в косово можно, а армянам то же самое нельзя.
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14.10.2020 10:10 Ответить
Лахті "ровенский"...
..пи..уй у спам...
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14.10.2020 10:21 Ответить
А що, в Нагорному Карабаху, в 90-ті, була різня вірмен, яку організувала азербайджанська влада, як сербська зробила в Косово? Навпаки, вірмени, під прикриттям російських військ, різали азербайджанців, курдів, татів і виганяли їх з Карабаху... Тоді до чого тут твої "паралелі", кацапе? (Бо з тебе такий "поляк" і "рівненчанин", "як з гімна - куля...".
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14.10.2020 14:05 Ответить
Вася, ты еще расскажи басню про русскоязычных Донбасса, которых плешивое чмо спасает от украинской хунты. В Германии компактно проживает большое количество турков и курдов, но это не дает им право захватывать территорию и объявлять ее независимой. Если армяне оккупировали земли Азербайджана, то они ОККУПАНТЫ, как рфия в Украине.
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14.10.2020 09:24 Ответить
Для Західних "миротворців":

Власти Армении привлекают детей к подготовке для участия в боевых действиях против Азербайджана. Как сообщает Minval.az со ссылкой на телеграм-канал «Двач», на занятии в Ханкенди, закамуфлированном под «школьный урок военной подготовки» отчетливо видно, что обучение проходит под контролем военных в камуфляжной форме.
«Набор или вербовка детей в состав национальных вооруженных сил или их использование для активного участия в боевых действиях являются военным преступлением в соответствии с международным правом», - говорится в сообщении телеграм-канала.США закликають Азербайджан і Вірменію виконати свої зобов'язання з припинення вогню, - Помпео - Цензор.НЕТ 4558
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14.10.2020 10:10 Ответить
Село Дюярлы Тертерского района обстреляно армянскими вооруженными силами, сообщает Trend.
В результате артобстрела разрушено здание сельской школы.США закликають Азербайджан і Вірменію виконати свої зобов'язання з припинення вогню, - Помпео - Цензор.НЕТ 468
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14.10.2020 10:12 Ответить
А США заявляют что айзербайджанцы обстреливают Степанакерт.
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14.10.2020 10:29 Ответить
1) На войне как на войне...Азербайджан и не возражает,что некоторие цели в Степанакерте Ханкенди(
Кроме того,ето територия АЗербайджана,а не Армении) били остреляни..НО НЕ ПОСЛЕ обьявления перемирия..

2) да.. вєрю.. шо в США есть и армянские СМИ..Для армян... ))))
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14.10.2020 10:36 Ответить
«14 октября около 01:00 было замечено, что со стороны Республики Армения в приграничной зоне с оккупированным Кельбаджарским районом Азербайджана были размещены на стартовой позиции несколько систем оперативно-тактических баллистических ракет»(****комплекс "Іскандер"), - говорится в сообщении Минобороны.

як я зрозумів,це вже територія Вірменії..

ЦЕ ВЖЕ СЕРЙОЗНО ((
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14.10.2020 10:53 Ответить
 
 