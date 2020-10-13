США призывают Азербайджан и Армению выполнить свои обязательства по прекращению огня, - Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео обратился к Азербайджана и Армении от имени США с призывом прекратить огонь в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"США призывают Азербайджан и Армению выполнить свои обязательства по прекращению огня, как было условлено ранее, а также положить конец обстрелам гражданских районов, таких как Гянджа и Степанакерт", - подчеркнул глава американской дипломатии .
Помпео отметил, что Соединенные Штаты осуждают потери человеческих жизней и "остаются преданными мирному урегулированию".
Ранее, американская делегация при ОБСЕ выступала с призывом к обеим сторонам конфликта немедленно прекратить насилие и вернуться к переговорам без предварительных условий под эгидой Минской группы ОБСЕ. Позже главы МИД Армении, Азербайджана и России достигли договоренности в Москве о прекращении огня с 12.00 10 октября. Однако сообщения о нарушении перемирия в зоне нагорно-крабаського конфликта продолжают поступать.
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*Бог создал людей слабыми и сильными, а полковник Сем Кольт сделал всех равными*.
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ВЗАГАЛІ..
Достатньо сил Азербайджану і нейтралітету рашки,забезпеченого загрозою ПОВНОЇ участі в ньому Туреччини(з повним закриттям Дарданелл для рашистського філоту)
По словам турецкого генерала, ВС Азербайджана нанесли тяжелый удар по ВС Армении, в результате чего те потеряли около 8000 солдат.
«Имеются определенные трудности в продвижении вперед, однако дроны и дроны-камикадзе Азербайджана парализовали работу ПВО Армении, и в этом случае армяне не могут сбивать наши дроны. Азербайджан же сбивает дроны Армении, потому что ПВО Азербайджана работает», - отметил Э.Каракуш.
«Теперь можно громить ВС Армении любым способом, хоть самолетом, хоть дроном. В армянской армии нет единства, сообщается о потерях около 8000 солдат», - отметил он.
У Сирії Росія має дві авіабази,і ,головне,нехай формально,але уряд Асада "законно вибраний"..Тому Турція НЕ ВОЮЄ З СИРІЄЮ.
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Круто, на фоне того, что переговоры между Арменией и Азербайджаном, проходили в МСК и длились более 10 часов.
Источник: https://censor.net/ru/n3224710
..пи..уй у спам...
Власти Армении привлекают детей к подготовке для участия в боевых действиях против Азербайджана. Как сообщает Minval.az со ссылкой на телеграм-канал «Двач», на занятии в Ханкенди, закамуфлированном под «школьный урок военной подготовки» отчетливо видно, что обучение проходит под контролем военных в камуфляжной форме.
«Набор или вербовка детей в состав национальных вооруженных сил или их использование для активного участия в боевых действиях являются военным преступлением в соответствии с международным правом», - говорится в сообщении телеграм-канала.
В результате артобстрела разрушено здание сельской школы.
СтепанакертеХанкенди(
Кроме того,ето територия АЗербайджана,а не Армении)
2) да.. вєрю.. шо в США есть и армянские СМИ..Для армян... ))))
як я зрозумів,це вже територія Вірменії..
ЦЕ ВЖЕ СЕРЙОЗНО ((