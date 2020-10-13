США призывают Азербайджан и Армению выполнить свои обязательства по прекращению огня, - Помпео

Государственный секретарь США Майк Помпео обратился к Азербайджана и Армении от имени США с призывом прекратить огонь в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"США призывают Азербайджан и Армению выполнить свои обязательства по прекращению огня, как было условлено ранее, а также положить конец обстрелам гражданских районов, таких как Гянджа и Степанакерт", - подчеркнул глава американской дипломатии .

Помпео отметил, что Соединенные Штаты осуждают потери человеческих жизней и "остаются преданными мирному урегулированию".

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Ранее, американская делегация при ОБСЕ выступала с призывом к обеим сторонам конфликта немедленно прекратить насилие и вернуться к переговорам без предварительных условий под эгидой Минской группы ОБСЕ. Позже главы МИД Армении, Азербайджана и России достигли договоренности в Москве о прекращении огня с 12.00 10 октября. Однако сообщения о нарушении перемирия в зоне нагорно-крабаського конфликта продолжают поступать.