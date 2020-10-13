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Турция призвала к четырехсторонним переговорам с Россией, Азербайджаном и Арменией по Нагорному Карабаху

Турция призвала к четырехсторонним переговорам с Россией, Азербайджаном и Арменией по Нагорному Карабаху

Турция предлагает провести четырехсторонние переговоры с участием России, Азербайджана и Армении по вопросу урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Как  сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Интерфакс-Украина, об этом сообщает турецкое телевидение.

"Поскольку Россия находится на стороне Армении, а мы, Турция, поддерживаем Азербайджан, давайте встретимся вчетвером, чтобы обсудить решение этих проблем", - заявил в эфире телевидения представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

"Так как Минская группа не смогла найти решение на протяжении более 30 лет, пришло время найти новый механизм", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США призывают Азербайджан и Армению выполнить свои обязательства по прекращению огня, - Помпео

Автор: 

Азербайджан (790) Армения (829) Турция (3369) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+16
Турция четко называет вещи своими именами : "Крым украинский", "росия находится на стороне армении", в отличии от продавшихся и забывших гитлера европейский слюнтяев и пособников агрессора.
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13.10.2020 23:36
+14
Войны хочет вонючая русня. Поэтому вы и оккупировали территории соседей.
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13.10.2020 23:33
+14
страна-помойка в качестве миротворца? Ну спасибо, насмешил.
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13.10.2020 23:34
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Цього разу не бути Мацкве миротворцем !!))
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13.10.2020 23:26 Ответить
Какая разница, кто будет миротворцем? Дело в возможностях, а МСК имеет влияние на обе стороны.
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13.10.2020 23:32 Ответить
страна-помойка в качестве миротворца? Ну спасибо, насмешил.
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13.10.2020 23:34 Ответить
Салам алейкум ,Мурзо!!! Віка та здоров"я!!! Москва , це світова столиця тероризма!! Росія розплідник терористів !!))
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13.10.2020 23:40 Ответить
Ва-Алейкум Салам, Дмитро! Навзаем! московия - дупа Мира, а мААсква - самый центр той дупы.
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13.10.2020 23:43 Ответить
сдается, появятся миротворцы с красным полумесяцем и звездочкой
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14.10.2020 00:59 Ответить
А ********* кого *** там забыла?
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13.10.2020 23:29 Ответить
То, шо она там забыла, называется Арменией. Но Ваше обозначение мне тоже нравится.
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13.10.2020 23:32 Ответить
вы б так по Крыму сажали кацапов за стол....
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13.10.2020 23:31 Ответить
Войны хочет вонючая русня. Поэтому вы и оккупировали территории соседей.
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13.10.2020 23:33 Ответить
а в 1939 году кто прирезал себе часть соседской территории?
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14.10.2020 00:13 Ответить
Ух ты, ты в Эстонию переехал, русский. Ну, раз ты в Эстонии, то для тебя не будет проблемой посмотреть международно признанные границы, скажем, в интерпретации ООН.
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14.10.2020 00:18 Ответить
ну давай посмотрим признаные границы 1945 года. или 1975 года.
или давай посмотрим по какому документу оон нато находилось в ираке?
признанные границы, ни разу не отрицает факт оккупации....
любой европейский суд докажет этот факт оккупации.
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14.10.2020 00:24 Ответить
Угу. Факт оккупации Арменией территории Азербайджана.
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14.10.2020 00:32 Ответить
Кордони 1945 року? Та нема проблем... Покажи мені демаркацію кордону в Японському і Охотському морях, на Сахаліні, і назви договори, якими ця демаркація визначена...
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14.10.2020 06:15 Ответить
назови договор и дату, когда город севастополь стал не российским?
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14.10.2020 18:09 Ответить
Ваньйа Кузнецов,
Я можу тобі накидати купу карт з різних історичних періодів, де границі маєї країни подобаються мені більше ніж теперішні.
Можна відкотити границі до такого стану, де твоєї коаїни взагалі немає. (Гарна ідея).
Тому ти бовдуре сидиш у спамі. Не лізь нікуди, бо з твоїм МІШЛЄНІЕМ, тільки на параші знайдешь підтримку.
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14.10.2020 10:29 Ответить
только свои нарисованные не кидай.
давай кидай карту с 15 века до 20 века. напиши издательство и год издания, название.
или какой ты период имел ввиду?
карту с конференции, которую не признала ни одна страна?
тем более усср воевала и победила унр. таким образом украина не может быть наследницей унр. карта унр в 1920 вообще точка на карте. а вотом совсем исчезла.
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14.10.2020 18:04 Ответить
Макс, та він з держави у державу "переїжджає", не встаючи з-за столу... Є у "ВнутріМКАДді" таке "хитре місце", де пересікаються паралельні світи... "Лахта" називається...
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14.10.2020 03:36 Ответить
СССР... Или ты хочешь сказать, что границу Польши перешли войска УНР, а решение о вводе войск и "прирезании" принимал парламент Украины?...
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14.10.2020 03:31 Ответить
"Все больше русским надобно земли,
Они всегда в пути, "первопроходцы":
Не все еще заплеваны колодцы…
Захапав же - насрали и ушли!"
(Сергей Терсимонов 1953-2012
Донецкий поэт).
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14.10.2020 03:28 Ответить
переговоры начинаются, когда армия выдыхается, дабы успеть закрепить успех. Видимо не так хорошо дела у Азербайджанской армии.
Те, кто планировал, должны были предусмотреть и такое развитие событий...
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13.10.2020 23:36 Ответить
Любая наступательная операция длится 1--15 дней, после чего наступает пауза связанная с перегруппировкой, подтягиванием резервов, восполнением боезапаса, ГСМ, провианта, людей и техники, внесения изменений в банк целей /исключение выбитых и добавка новых/, закрепление на отвоеванных участках, подтягивание логистики, корректировка планов, сил, анализ свежих разведданных и т.д.. Твои спичи не соответствуют теории и практике мировых войн от древнеримских до "бурь в пустыне".
Азербайджан все делает по плану и учебнику, а авантюры с потерями никому не нужны.
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13.10.2020 23:45 Ответить
готов послушать сколько эти паузы дляться и когда они были в 2014 году?
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14.10.2020 00:16 Ответить
Результаты несоблюдения пауз - уничтожение армии самсонова в районе Мазурских озер в 1 -мировой войне 1914 г. и Илловайск в 2014 г. в Украине.В случае и Илловайском можно добавить и вероломную атаку мордора без обьявления войны, но и это надо было командованию ВСУ предвидеть. Касается и Азербайджана, направление Дагестана и каспийский театр надо также держать под контролем, неизвестно что гном отмочит в этот раз при разгроме армении.
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14.10.2020 00:23 Ответить
т.е. кроме илловайска паузы соблюдались?
когда они были в 2014 году? можно конкретнее?
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14.10.2020 00:26 Ответить
иЛЛовайска? русский, ты своего фюрера любишь?
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14.10.2020 00:33 Ответить
Я тебе че работник штаба ВСУ или штаба мордора ? Не выходи за пределы темы, которая написана в заглавии. Вопросы будешь задавать в своей дурацкой недостране своему гениальному многоходовщику.
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14.10.2020 00:34 Ответить
То, что вы проросийский и никогда не воевавший - совершенно очевидно. Аргументирую:
1. В Украине друг к другу - на "вы". Даже Мать и Отца, а не то, что незнакомого человека. Тыканье - обезьянье повторение общений "вольных каменьщиков".
2. Блокируете неугодные мнения - россияне не способны к обсуждению - посмотрел Арестовича и прозрел...
3. Уведомляю - война - это соревновательность двух армий в своей эффективности. Не всегда побеждают лучше экипированные - Американцы так и не смогли окончательно, подчинить себе Вьетнам.
4. Вы не способны анализировать - вообще. Время операции - время, на которое хватает перевозимых ресурсов! То, что солдат может унести на себе - хватает на 15 минут активного боя. Потом - всё... Без резервов - никак...
5. Вы попытаетесь удалить этот пост, поскольку ваша сущность вскрыта однозначно. Аргументировать - не сможете!
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14.10.2020 08:29 Ответить
Турция четко называет вещи своими именами : "Крым украинский", "росия находится на стороне армении", в отличии от продавшихся и забывших гитлера европейский слюнтяев и пособников агрессора.
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13.10.2020 23:36 Ответить
ваууууууууууууууу+ юкрейн-спейн= !!!!!! = 1-0 !!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))))))))
фартнуло под обстрелом))))...
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13.10.2020 23:38 Ответить
Люто плюсую. Есть реальные, на сегодняшний день, участники этого конфликта- пусть встретятся и обсудят. Всё остальное- бла,бла,бла.
Европа и США слишком далеки от понимания всего того, что происходит и по каким причинам. В таком формате есть и дерущиеся "дети" и их "родители"- только так и можно установить правила дальнейших взаимоотношений.
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13.10.2020 23:38 Ответить
Турки молодцы. Пока будут тянуть с переговорами азера будут активно наступать и отвоевывать территории. А как дойдут до границ Армении можно и о мире поговорить.
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13.10.2020 23:43 Ответить
На это, первоначально, и рассчитывали при планировании этого наступления. "Но что-то пошло не так"- поэтому и имеются подобные заявления от Турции, и заявления от Алиева- "Путин очередной раз спасает Армению" .
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13.10.2020 23:49 Ответить
на этой карте боевых действий ни Мадагиз ни Талыш ни Джебраил ни Гадрут не под контролем Азербайджана, это армянская карта что ли?
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13.10.2020 23:45 Ответить
В Гадруте азербайджанцы захлебнулись, сам Джебраил взят, но армяне контролируют высоты вокруг него и простреливают всё, кроме центрального района.
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13.10.2020 23:51 Ответить
ну а Талыш и Мадагиз давное же взяты айзерами, а не тот аппендикс несчастный на севере
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13.10.2020 23:53 Ответить
а здесь Джебраил красный и айзера якобы до него еще и близко не дошли и до Гадрута тоже, карта явно из России или от армянских федуинов
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13.10.2020 23:56 Ответить
С Гадрутом не так. Идут бои за господствующие высоты. Сам Гадрут занят Азербайджанцами, за исключением нескольких очагов сопротивления, прикрытых с тех самых высот.
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14.10.2020 00:00 Ответить
Гори, це не степ!!)))
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14.10.2020 00:04 Ответить
Ну так. Там своя наука.Там поле боя трехмерное даже без авиации/беспилотников. Для артилерриста - натуральный кошмар.
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14.10.2020 00:10 Ответить
Я працював в горах,в гєоекспедіціі , в Приельбруссі !! ))
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14.10.2020 00:21 Ответить
Заздрю, по-доброму. Маю питання...так розумию, то було пiд час совка? чи бачив рiзницю мiж тiм, як мiсцеви вiдносилися до Украинцiв, чи до москалив? До речи, я не мав з цiм жодной проблеми, бо наполовину Киримли, наполовину Украiнец.
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14.10.2020 00:28 Ответить
Я жив і працював в Нальчику,КБКГЕ, в 1980 р.!! Відношення були не дуже дружніми,але було багато місцевих козаків(терські), а я обличчям схож на кавказця!! Мій напарник був балкарцем!! А в Дагестані я сидів в КПЗ, за браконьєрство , осетрів ловили !!)))
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14.10.2020 00:51 Ответить
Зрозумило...Осетра я ловив в Орегоне, останнего разу - 2 роки тому, все легально. Курва, мало мене не втопив, бився з нiм пiвтори години. Почти 5 футов...ну ОК, чуть больше, чем 4,5 , но все равно - впечатлений хватило. Большую частину закоптил, горячим копчением, вкусный был.
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14.10.2020 00:59 Ответить
Ми витягали одного 46 кг. , ціле відро ікри !!! Я тоді собі макитру об каміння розтовк !!))
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14.10.2020 01:04 Ответить
Тут с икрой нельзя, надо выпускать.
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14.10.2020 01:06 Ответить
30 р. літрова банка , це більше ніж кіло !!))
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14.10.2020 01:11 Ответить
Менi чомусь чорна iкра не подобаеться. Червона - то само воно. Ii в Орегоне коренни Американци( тобто iндiанци - то е образа для нiх) продають ведрами на 5 галлонов, на приманку. Чомусь ii вони не вважають iiжею. Але вивезти iз Орегону бiльш, нiж 10 фунтов вже не можна.
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14.10.2020 01:25 Ответить
Для Дмитра.
Ну біля Нальчика є таке село Шалушка, мешкають там кабардинці (від автостанції у Нальчику йти десь кілометрів з десять)
Горну тактику бойових дій я вивчав на свомому горбу на строковій службі, у м. Фрунзе (зараз Бішкек). У горах, головне - міномет. До речі, дальномерів лазерних не було. Така муйня була, як з двох біноклів Б8Х30 (геометрії, якої то матері, вираховували дистанцію). На собі перли по дві міни, патрони до ПКМ (в лентах). Самі здорові - плиту від БМ-36 (по черзі). Трубу один без зміни. Так кажеться м айже 58 кг того міномету. Але **** дихати нічим.
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14.10.2020 01:50 Ответить
А уяви як рити шурфи , в 6 м. глибини,2 м. завширшки!!!)))
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14.10.2020 08:25 Ответить
Слабак... Мені "Конан", на днях, розповідав тут, шо навкруги гори Арарат, у 1916 році, турки розстріляли і закопали мільйон вірменів... Ото "шурфи"... твої, порівняно з їхніми - ямки у пісочниці...
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14.10.2020 08:32 Ответить
Откуда инфа? Я вот с "ЦН" и лично с Бутусова в т.ч. к примеру.
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14.10.2020 00:16 Ответить
Word of mouth.
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14.10.2020 00:21 Ответить
В том то и дело- не в 18 веке сейчас, поэтому есть видеофакты. А они говорят обратное- пропагандисты из Москвы не смогут снять материал из тер-ий, которые контролирует Азербайджан- да с такой инфой, которую они там говорят в репортаже.
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14.10.2020 00:28 Ответить
Дело в том, шо я свою инфу имею от побратимов. Я в 92-м пол-ноги под Мардакертом оставил.
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14.10.2020 00:30 Ответить
ок, тут нет вариантов с твоей стороны не верить. Но остальные делают вывод несколько иначе. Понятно, что со стороны. Но не стоит забывать, что твой побратим находится под информ. влиянием заангажированной стороны.
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14.10.2020 00:40 Ответить
У меня есть побратимы с большими звездами на погонах. Всей инфы они, разумеется, не могут дать, но общую картину из их слов вполне можно себе представить. Армяне контратаковали на южном направлении, пользуясь плановой перегруппировкой Азербайджанских сил, но больших успехов не добились. В пользу армян играют заранее подготовленные огневые позиции на господствющих высотах, которые пока не доступны Байрактарам по причине низкой облачности, обычной в тех местах(горы потому шо).
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14.10.2020 00:48 Ответить
Це коли ідешь, а на тебе облоко насувається, сідаєшь щоб перечекати , бо нижче пояса вже нічого не видко !)))
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14.10.2020 00:54 Ответить
В юж. направление-нет успехов у армян в контатаке. Кто ж спорит? Правильно они сообщили. Речь то не об этом.
"5+5=10, но вот 3+3=6"???
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14.10.2020 01:01 Ответить
Ха! В горах и 2х2 не всегда 4.
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14.10.2020 01:04 Ответить
Клас, стоїшь над тучею ,внизу дощ хєрачит ,блискави , а ти на сонці тішишся !!!))
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14.10.2020 01:09 Ответить
в математике тоже, но ответ засчитан)
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14.10.2020 01:10 Ответить
А пропагандонам из масквабада и нечего делать на территориях, подконтрольных Азербайджану. Такие особи не относятся к журналистам и подпадают под критерии свободной прессы, а относятся к группам "террористы, агрессоры" или "пособники террористов"
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14.10.2020 00:44 Ответить
Поэтому и их(пропагандистов) нет на тер-ях контролируемых Азербайджаном. Они туда не допущены. Там, где они есть-это тер-рии контролируемые Арменией. Не для кого, надеюсь, не секрет за кого болеет Москва?
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14.10.2020 00:53 Ответить
Вах-вах-вах "Захлебнулись азербаджанцы". Как раз разгромлена контратака армян под Джабраилом, а сам он взят несомненно чему доказательств тьма. Это крупное поражение армян. Что касается Гадрута, то в окрестностях его часть господствующих точек еще не подавлена. Но это вопрос времени.
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14.10.2020 00:01 Ответить
Про что я и написал(на счет Джабраила), хотя высоты контролируют армяне- хотя их и действительно разгромили в ходе контратаке. Но в Гадруте ситуация обратная.
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14.10.2020 00:07 Ответить
Давайте до Луки в Мінськ на перемовини.
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13.10.2020 23:48 Ответить
мир разделился довольно интересно-вся мразь за армян,все люди доброй воли-за Азербайджан
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14.10.2020 00:13 Ответить
Турки - люди доброй воли?))) Или ты?
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14.10.2020 00:36 Ответить
Чуєш, "житель "ЗнаковопРоссии", а що, в світі є лише Вірменія, Азербайджан і Туреччина? На Землі - 197 країн... А народів - разів у десять більше...
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14.10.2020 06:30 Ответить
Пусть и 197, только 95 проц из них, об этом конфликте и не слышали)))
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14.10.2020 06:38 Ответить
Будем пересчитывать на "кукуляторе"? Ты ведь прекрасно понимаешь, ЧТО я хотел сказать, "лахтинец"!!!...
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14.10.2020 06:41 Ответить
Ну и что ты хотел сказать?
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14.10.2020 07:04 Ответить
Во-первых, что ты - "упоротый кацап". Во-вторых, что ты - "батрак-подёнщик", отрабатывающий кремлёвскую методичку"... В-третьих, Азербайджан освобождает оккупированные Арменией свои территории. В-четвёртых, в отличие от кацапов, другие люди признают международное право, которое, в данном конкретном случае - на стороне Азербайджана... Думаю, хватит... А то "захлебнёшься" от избытка информации...
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14.10.2020 07:27 Ответить
Ну я скорее действительно кацап, но родился и тесно связан с Украиной, хотя вопросы национальности меня забавляют мало. В Карабахе для меня все одинаковы. Будучи немного в теме, могу сказать, что сейчас в НКАО повальная мобилизация армян, их вооружают. Если сейчас туда войдут азербайджанцы, их будут убивать из-за угла (если войска уйдут) Там все гораздо сложнее чем твои рассказки
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14.10.2020 07:48 Ответить
Кому ти "ліпиш"? Я теж "в темі" - колишній однокурсник, з яким я переписуюсь - полковник армії Азербайджану... І тому я теж трошки знаю... Вірмени ніколи не були воїнами, якщо їх не було шестеро на одного... Я "кадровий", в Радянській армії служив з 1978-го до розвалу Союзу, тому, що собою представляють вірмени, як солдати, я знаю... "Вооружить" і "воювать" - різні речі... Вони ломонулися, масово, тікать, на кордоні їх поліцаї, як мишей, виловлюють і насильно повертають "Родину защищать...". Так що "рассказки" - у тебе... А щодо "30 лет назад...", то я тобі рекомендую звернуться до Макса Ак-Мурзи. Він там воював тоді, і детально пояснить, ХТО там воював, і ЯК...
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14.10.2020 08:54 Ответить
И еще, 30 лет назад, в НКАО вводили войска для разведения сторон. Никто не был против, почему?
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14.10.2020 07:50 Ответить
А я за Україну... У нас війна ще не закінчена, окуповані Крим та частина Донбасу ще не повернені.
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14.10.2020 04:27 Ответить
Молодці турки!

Туреччина закликала до чотиристоронніх переговорів з Росією, Азербайджаном і Вірменією щодо Нагірного Карабаху - Цензор.НЕТ 1131
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14.10.2020 00:14 Ответить
Турки не полишають надії втягнути расєю у повноцінний військовий конфлікт?)))
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14.10.2020 04:25 Ответить
они дебилы по-твоему?...
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14.10.2020 06:13 Ответить
Кацапи? Судячи з їх вчинків- вони зарозумілі дебіли.
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14.10.2020 08:07 Ответить
Армения попыталась нанести удары СКАДом по Гяндже, Мингячевиру и другим городам Азербайджана https://haqqin.az/news/191512
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14.10.2020 06:11 Ответить
Чудовий дипломатичний хід ! Не все ж мсклям в такі ігри гратись !
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14.10.2020 07:47 Ответить
Когда турки проверили, что рашен самолетен и рашен ПВО - полное фуфло, они стали показывать Раше зубы. Целенаправленно, взвешенно и методично.
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14.10.2020 10:11 Ответить
Армяне похвастались что сбили кукурузник
https://www.youtube.com/watch?v=XCztqp_F9wU&feature=emb_logo
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14.10.2020 12:58 Ответить
Хочеш посміяться? Азербайджанці взяли старі Ан-2, які, у мирні часи, поля і виноградники оприскували, зробили з них безпілотники і запустили над Карабахом. Поки вірмени їх вичисляли, розвертали комплекси ПВО, прицілювалися, стріляли по них і збивали, азербайджанці засікли всю систему їх ПВО... Думаєш, чого вони так ефективно розмолотили її в перші дні боїв?
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14.10.2020 13:36 Ответить
Думаєш, чого вони так ефективно розмолотили її в перші дні боїв?

Думаю потому, что они готовились к этим мероприятиям, работала разведка как на земле, так и воздушная разведка. ПВО это не только пассивные пусковые установки которые можно спрятать. Это и активные РЛС, которые светятся и спрятать их, хрен его знает как.
Ну а Байрактары и другие камикадзе, как понял, умеют подбираться к целям используя кривизну земли и оставаться незамеченными вплоть до последних секунд жизни средств ПВО.
Хотя и кукурузники беспилотные, это тоже нормальное рац.предложение
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14.10.2020 13:54 Ответить
Що таке ПВО, можеш мені не розповідать - я півжиття в авіації прослужив...
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14.10.2020 15:44 Ответить
Как Азербайджан уничтожил ракетные позиции Армении ВИДЕО https://haqqin.az/news/191560
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14.10.2020 16:44 Ответить
 
 