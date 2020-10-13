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Новости Революция в Украине
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Районный суд оправдал двух обвиняемых по делу о репрессиях против участников евромайдана в Сумах в 2014 году

Районный суд оправдал двух обвиняемых по делу о репрессиях против участников евромайдана в Сумах в 2014 году

Экс-прокурора и следователя по делу в отношении активистов сумского евромайдан оправдали. Приговор вынес 7 октября Белопольский районный суд.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне

Бывшего следователя обвиняли в сознательном привлечении 27 января 2014 невинного евромайдановца к уголовной ответственности. По аналогичному обвинению проходил и бывший прокурор сумской прокуратуры: за привлечение к уголовной ответственности двух невиновных.

"Прокурор не предоставил суду ни одного надлежащего и допустимого доказательства вины обвиняемых", - говорится в сообщении.

Поэтому суд признал их невиновными в предъявленном обвинении по части 2 статьи 372 Уголовного кодекса Украины и оправдал в связи с недоказанностью виновности в совершении указанного преступления.

Прокуратура считает, что доказательств виновности обвиняемых собрано достаточно. Об этом Суспільному сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко. По ее словам, они являются надлежащими и допустимыми. С таким решением суда категорически не согласны и готовят апелляционную жалобу, добавила она.

Дело касается задержания сумских митингующих во время Революции Достоинства 26 января 2014. Тогда Владимир Шульга завел протестующих в помещение Сумского облсовета под предлогом проведения приема горожан ним, как народным депутатом. Ночью состоялся силовой штурм милицией людей, которые сидели в фойе на первом этаже облсовета. В этом деле допросили 54 свидетелей.

На этом видео - кадры событий 2014 года.

Автор: 

Сумы (1070) евромайдан (7835)


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Топ комментарии
+24
Кто бы сомневался - у нас сейчас антимайдан при власти.
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13.10.2020 23:39
+10
При зелених недоумках риганали повертаються на круги своя.
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13.10.2020 23:44
+8
А з за спини зеленої плісняви виглядає дупа зажопінців !!))
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13.10.2020 23:47
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Да здравствует Белопольский районный суд, самый районный суд в мире!
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13.10.2020 23:38 Ответить
Кто бы сомневался - у нас сейчас антимайдан при власти.
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13.10.2020 23:39 Ответить
Был Майдан, тоже самое было. Даже люди, которые на крови людей пролезли к верхушкам власти ничего не поменяли - Судебную систему не поменяли, просто завесили ширмой "рехформы" и все!
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14.10.2020 00:55 Ответить
При зелених недоумках риганали повертаються на круги своя.
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13.10.2020 23:44 Ответить
А з за спини зеленої плісняви виглядає дупа зажопінців !!))
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13.10.2020 23:47 Ответить
АТОшников? Ну да, говорят штук 800 лично Петя в темнице томил 😁
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14.10.2020 00:23 Ответить
8000 !
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14.10.2020 07:57 Ответить
При сивочолому они сидели тихонько в Московии и не отсвечивали. Это уже достижение.
А сейчас они не просто возвращаются, они возвращаются с триумфом, перед ними зеленая власть лебезит и заискивает.
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14.10.2020 00:24 Ответить
Справді? Та тільки один Мертвечук чого вартий, якого сивочолий гетьман витягнув з небуття і послав теревені розводити з лугандонцями.
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14.10.2020 00:26 Ответить
Новую порцию попугайчиков на Цензор завезли.

Районний суд виправдав двох обвинувачених у справі про репресії проти учасників Євромайдану в Сумах у 2014 році - Цензор.НЕТ 349
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14.10.2020 00:36 Ответить
Уже 100 раз это разжевывали, это было условие кацапов. Потому что переговоры ведутся не с лугандонцами, они там просто на подтанцовке, иногда подгавкивают кацапам.
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14.10.2020 00:37 Ответить
И сколько тысяч их закрыли?
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14.10.2020 00:38 Ответить
До них было все то же самое. "Самые честные" украинские "суды" никто не трогал, прокуроров тоже.
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14.10.2020 00:56 Ответить
Районний суд виправдав двох обвинувачених у справі про репресії проти учасників Євромайдану в Сумах у 2014 році - Цензор.НЕТ 7854
ВЕРНОЙ! МОЕЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ, ДОРОГИЕ-ТОВАРИЩИ, СОРАТНИКИ-ПОСЛЕДОВАТЕЛИ, ЗЕБИЛЫ-КАПИТУЛЯНТЫ!
ПРОШУ! ЗАВЖДИ ЛЮБИТИ, ОБОЖНЮВАТИ ТА ПАМ'ЯТАТИ, ВЕСЬ ВАШ В ВИГНАННІ ЗЛОДІЙ В ЗАКОНІ!
ВІН ЖЕ: ПРОДАЖНИЙ КАЦАПСЬКИЙ ХОЛУЙ, КРИВАВИЙ ЗЕК В БІГАХ, ВИРОДОК -ПЕРЕВЕРТЕНЬ ЯНУК!
А ТАКОЖ (ХАМ, ЗАВГАР, ПРОФфЕСОР, ЛЕГІТИМНИЙ КАЦАПСЬКИЙ П? .. РЕЗИДЕНТ - ЯНИЧАРА,
І ПРОДАЖНИЙ КРЕМЛІВСЬКИЙ ЗРАДНИК - ПОСІПАКА, ВІРНИЙ ОПРИЧНИК -ІУДА У ФАШИСТА @УЙЛА !
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14.10.2020 03:26 Ответить
Районний суд виправдав двох обвинувачених у справі про репресії проти учасників Євромайдану в Сумах у 2014 році - Цензор.НЕТ 6013

Ишь ты! И Маккартни туда же, и Обама и Рейган! Шо твориться!
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14.10.2020 03:42 Ответить
Сепарсько-колорадський реванш триває !!!)))
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13.10.2020 23:45 Ответить
То отож, будь яку справу слід доводити до кінця !!))
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14.10.2020 00:32 Ответить
Бо хтось голосував за цей реванш.
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14.10.2020 00:39 Ответить
"Мудрий народ" , тобто 73%-овий лохторат !!!)))
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14.10.2020 00:43 Ответить
Открой глаза, он начался еще сразу после революции - в феврале 2014го.
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14.10.2020 00:57 Ответить
Украинская судебная система - мафия. Спрут.
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13.10.2020 23:56 Ответить
100% корумпована система !!!)))
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14.10.2020 00:00 Ответить
Директорка Сумського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Тетяна Шевченко, що влітку минулого року балотувалася в нардепи за списком Опозиційної платформи «За життя» зараз іде на вибори від партії «Слуга народу».
У постанові ЦВК № 1103 від 20 червня 2019 року зазначено, що 44-річна пані Шевченко є членом Політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ". У коментарі Sumy.Today сьогодні, 12 жовтня, вона заявила, що ніколи не була членом партії ОПЗЖ. На питання, чи в постанові Центральної виборчої комісії зазначена недостовірна інформація, чиновниця відповідати не стала. Як і на те, чому змінилися її ідеологічні принципи. Вона лише підтвердила факти свого балотування в нардепи і зараз в депутати облради.
Районний суд виправдав двох обвинувачених у справі про репресії проти учасників Євромайдану в Сумах у 2014 році - Цензор.НЕТ 4081
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14.10.2020 00:38 Ответить
Ці потвори з однієї дупи !!!)))
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14.10.2020 08:45 Ответить
Районний суд виправдав двох обвинувачених у справі про репресії проти учасників Євромайдану в Сумах у 2014 році - Цензор.НЕТ 8008
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ТАК ЧОМУ КРЕМЛІВСЬКІ СЛУГИ ЗЕ БІЛИ - КАПІТУЛЯНТИ УВ'ЯЗНЮЮТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПАТРІОТІВ І УЧАСНИКІВ АТО - ООС? ТА ТОМУ ЩО ВОНИ МУЖНЬО І САМОВІДДАНО ЗАХИЩАЮТЬ ВІД ВОРОГА НАШУ РІДНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ!
А ЧОМУ ПРОДАЖНІ ЗЕ БІЛИ КАПІТУЛЯНТИ ВІДПУСКАЮТЬ УБИВЦЬ, КОЛАБОРАНТІВ -СЕПАРІВ? А ТОМУ ЩОБИ ВОНИ ПРОКЛЯТІ ВОРОГИ - ОПРИЧНИКИ )(УЙЛА ДОПОМАГАЛИ ЗНИЩУВАТИ НЕНАВИСНУ )(УЙЛУ І КРЕМЛІВСЬКИМ ЯНИЧАРАМ, ЦИМ ІУДАМ - ЗЕ БІЛАМ КАПІТУЛЯНТАМ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ.
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14.10.2020 03:23 Ответить
Кто этого судью назначил? Тот и должен отвечать.
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14.10.2020 09:08 Ответить
вот мне интересно, что будут трындеть судейские мрази, когда с ними будет разбираться суд линча . наверное типа, а нас за что .
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14.10.2020 12:49 Ответить
 
 