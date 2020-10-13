Районный суд оправдал двух обвиняемых по делу о репрессиях против участников евромайдана в Сумах в 2014 году

Экс-прокурора и следователя по делу в отношении активистов сумского евромайдан оправдали. Приговор вынес 7 октября Белопольский районный суд.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне





Бывшего следователя обвиняли в сознательном привлечении 27 января 2014 невинного евромайдановца к уголовной ответственности. По аналогичному обвинению проходил и бывший прокурор сумской прокуратуры: за привлечение к уголовной ответственности двух невиновных.

"Прокурор не предоставил суду ни одного надлежащего и допустимого доказательства вины обвиняемых", - говорится в сообщении.

Поэтому суд признал их невиновными в предъявленном обвинении по части 2 статьи 372 Уголовного кодекса Украины и оправдал в связи с недоказанностью виновности в совершении указанного преступления.

Прокуратура считает, что доказательств виновности обвиняемых собрано достаточно. Об этом Суспільному сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко. По ее словам, они являются надлежащими и допустимыми. С таким решением суда категорически не согласны и готовят апелляционную жалобу, добавила она.

Дело касается задержания сумских митингующих во время Революции Достоинства 26 января 2014. Тогда Владимир Шульга завел протестующих в помещение Сумского облсовета под предлогом проведения приема горожан ним, как народным депутатом. Ночью состоялся силовой штурм милицией людей, которые сидели в фойе на первом этаже облсовета. В этом деле допросили 54 свидетелей.

На этом видео - кадры событий 2014 года.