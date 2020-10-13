Районный суд оправдал двух обвиняемых по делу о репрессиях против участников евромайдана в Сумах в 2014 году
Экс-прокурора и следователя по делу в отношении активистов сумского евромайдан оправдали. Приговор вынес 7 октября Белопольский районный суд.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне
Бывшего следователя обвиняли в сознательном привлечении 27 января 2014 невинного евромайдановца к уголовной ответственности. По аналогичному обвинению проходил и бывший прокурор сумской прокуратуры: за привлечение к уголовной ответственности двух невиновных.
"Прокурор не предоставил суду ни одного надлежащего и допустимого доказательства вины обвиняемых", - говорится в сообщении.
Поэтому суд признал их невиновными в предъявленном обвинении по части 2 статьи 372 Уголовного кодекса Украины и оправдал в связи с недоказанностью виновности в совершении указанного преступления.
Прокуратура считает, что доказательств виновности обвиняемых собрано достаточно. Об этом Суспільному сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко. По ее словам, они являются надлежащими и допустимыми. С таким решением суда категорически не согласны и готовят апелляционную жалобу, добавила она.
Дело касается задержания сумских митингующих во время Революции Достоинства 26 января 2014. Тогда Владимир Шульга завел протестующих в помещение Сумского облсовета под предлогом проведения приема горожан ним, как народным депутатом. Ночью состоялся силовой штурм милицией людей, которые сидели в фойе на первом этаже облсовета. В этом деле допросили 54 свидетелей.
На этом видео - кадры событий 2014 года.
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А сейчас они не просто возвращаются, они возвращаются с триумфом, перед ними зеленая власть лебезит и заискивает.
ВЕРНОЙ! МОЕЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ, ДОРОГИЕ-ТОВАРИЩИ, СОРАТНИКИ-ПОСЛЕДОВАТЕЛИ, ЗЕБИЛЫ-КАПИТУЛЯНТЫ!
ПРОШУ! ЗАВЖДИ ЛЮБИТИ, ОБОЖНЮВАТИ ТА ПАМ'ЯТАТИ, ВЕСЬ ВАШ В ВИГНАННІ ЗЛОДІЙ В ЗАКОНІ!
ВІН ЖЕ: ПРОДАЖНИЙ КАЦАПСЬКИЙ ХОЛУЙ, КРИВАВИЙ ЗЕК В БІГАХ, ВИРОДОК -ПЕРЕВЕРТЕНЬ ЯНУК!
А ТАКОЖ (ХАМ, ЗАВГАР, ПРОФфЕСОР, ЛЕГІТИМНИЙ КАЦАПСЬКИЙ П? .. РЕЗИДЕНТ - ЯНИЧАРА,
І ПРОДАЖНИЙ КРЕМЛІВСЬКИЙ ЗРАДНИК - ПОСІПАКА, ВІРНИЙ ОПРИЧНИК -ІУДА У ФАШИСТА @УЙЛА !
Ишь ты! И Маккартни туда же, и Обама и Рейган! Шо твориться!
У постанові ЦВК № 1103 від 20 червня 2019 року зазначено, що 44-річна пані Шевченко є членом Політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ". У коментарі Sumy.Today сьогодні, 12 жовтня, вона заявила, що ніколи не була членом партії ОПЗЖ. На питання, чи в постанові Центральної виборчої комісії зазначена недостовірна інформація, чиновниця відповідати не стала. Як і на те, чому змінилися її ідеологічні принципи. Вона лише підтвердила факти свого балотування в нардепи і зараз в депутати облради.
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ТАК ЧОМУ КРЕМЛІВСЬКІ СЛУГИ ЗЕ БІЛИ - КАПІТУЛЯНТИ УВ'ЯЗНЮЮТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПАТРІОТІВ І УЧАСНИКІВ АТО - ООС? ТА ТОМУ ЩО ВОНИ МУЖНЬО І САМОВІДДАНО ЗАХИЩАЮТЬ ВІД ВОРОГА НАШУ РІДНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ!
А ЧОМУ ПРОДАЖНІ ЗЕ БІЛИ КАПІТУЛЯНТИ ВІДПУСКАЮТЬ УБИВЦЬ, КОЛАБОРАНТІВ -СЕПАРІВ? А ТОМУ ЩОБИ ВОНИ ПРОКЛЯТІ ВОРОГИ - ОПРИЧНИКИ )(УЙЛА ДОПОМАГАЛИ ЗНИЩУВАТИ НЕНАВИСНУ )(УЙЛУ І КРЕМЛІВСЬКИМ ЯНИЧАРАМ, ЦИМ ІУДАМ - ЗЕ БІЛАМ КАПІТУЛЯНТАМ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ.