Я хочу, чтобы Украину приглашали в ЕС и мы были равноправными партнерами, - Зеленский

Украина должна не просто стать членом Европейского Союза, а быть равноправным участником объединения европейских государств.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в совместном с Президентом Польши Анджеем Дудой интервью украинским и польским журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Для меня самое главное, чтобы Украина не только была членом ЕС, для меня важно, чтобы Украина была равноправным членом. Я хочу, чтобы Украину приглашали в ЕС. Мы хотим быть за этим столом переговоров и ценностей на одинаковом уровне и с одинаковым статусом", - подчеркнул президент.

"Это важно. И для этого мы делаем все, чтобы быть равноправными партнерами", - добавил Зеленский.

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Зеленский отметил, что ментально украинцы - это европейцы. Он напомнил, что в свое время было немало споров по вступлению в Евросоюз таких стран, как Польша, Румыния, Словакия, а сейчас они являются членами ЕС. "Мы сейчас видим результат", - констатировал Президент Украины.

На вопрос журналиста о том, возможен ли момент, когда Украина и Польша сядут по одну сторону "стола" Европейского Союза, Зеленский ответил: "Обязательно будет такой момент".

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