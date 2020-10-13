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Я хочу, чтобы Украину приглашали в ЕС и мы были равноправными партнерами, - Зеленский

Я хочу, чтобы Украину приглашали в ЕС и мы были равноправными партнерами, - Зеленский

Украина должна не просто стать членом Европейского Союза, а быть равноправным участником объединения европейских государств.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в совместном с Президентом Польши Анджеем Дудой интервью украинским и польским журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Для меня самое главное, чтобы Украина не только была членом ЕС, для меня важно, чтобы Украина была равноправным членом. Я хочу, чтобы Украину приглашали в ЕС. Мы хотим быть за этим столом переговоров и ценностей на одинаковом уровне и с одинаковым статусом", - подчеркнул президент.

"Это важно. И для этого мы делаем все, чтобы быть равноправными партнерами", - добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Украинцы не хотят общаться с россиянами, поэтому - НАТО", - Зеленский

Зеленский отметил, что ментально украинцы - это европейцы. Он напомнил, что в свое время было немало споров по вступлению в Евросоюз таких стран, как Польша, Румыния, Словакия, а сейчас они являются членами ЕС. "Мы сейчас видим результат", - констатировал Президент Украины.

На вопрос журналиста о том, возможен ли момент, когда Украина и Польша сядут по одну сторону "стола" Европейского Союза, Зеленский ответил: "Обязательно будет такой момент".

Также читайте: Поссорить Украину и Польшу мечтают многие наши недруги: не дождетесь, - Зеленский

Автор: 

Зеленский (20185) членство в ЕС (990) Евросоюз (17052)


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Топ комментарии
+26
Столько сил было потрачено с 14 года на зачистку агентов влияния кацапстана в силовых и властных структурах Украины--нам стали доверять.
Но нарид выбрал зеленого совка-барыгу и все пошло прахом: опять везде сидят рыги, антимайдановцы и откровенные агенты козломордых!
Последнее предупреждение чмо получило в МИ-6, но выводов не сделало....
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13.10.2020 23:55
+25
Я ещё 21:04:2019 написал , что ЗЕ и компания это потерянное время для Украины ! ЗЕ лживый , фальшивый , двуличный лицемер .
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13.10.2020 23:51
+23
Тяжко уявити таке з вашою шобло-клоунадою
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13.10.2020 23:51
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Тяжко уявити таке з вашою шобло-клоунадою
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13.10.2020 23:51 Ответить
А прийдется
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13.10.2020 23:52 Ответить
А я хочу, щоб мене приймали королівські рид ни всієї Європи. ҐТобі це теж доведеться 😮уявити? Бгг. 😊 Бубочька не витримав прийому звичайного кореспондента Бі-бі-сі. В кінці його потягнуло на істерику. Істеричний нервовий сміх побачать всі лідери європейських країн. 😁
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14.10.2020 00:17 Ответить
Я хочу, щоб Україну запрошували в ЄС і ми були рівноправними партнерами, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2178
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14.10.2020 00:32 Ответить
зебилью только и осталось мечтать...о мясе в борще)))
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14.10.2020 01:52 Ответить
хочу харчо....
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13.10.2020 23:59 Ответить
Пристрелите пианиста
Он играет чем умеет...
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14.10.2020 00:25 Ответить
А уж мы как хотим -- только вы зеленные тупорылые мудаки тянете нас в дохлый совок
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14.10.2020 06:36 Ответить
Я ещё 21:04:2019 написал , что ЗЕ и компания это потерянное время для Украины ! ЗЕ лживый , фальшивый , двуличный лицемер .
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13.10.2020 23:51 Ответить
Если бы только потерянное!
Ведь они профукали все достижения на международной арене, разрушили все начинания в стране, теперь все начинать сначала.

Недоразвитое инфантильное существо, тошно смотреть на эту раскормленную харю.
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14.10.2020 05:09 Ответить
Вітаю збірну по футболу з перемогою! Неочікувана.
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13.10.2020 23:52 Ответить
не за часи цього президента, на жаль
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13.10.2020 23:52 Ответить
Столько сил было потрачено с 14 года на зачистку агентов влияния кацапстана в силовых и властных структурах Украины--нам стали доверять.
Но нарид выбрал зеленого совка-барыгу и все пошло прахом: опять везде сидят рыги, антимайдановцы и откровенные агенты козломордых!
Последнее предупреждение чмо получило в МИ-6, но выводов не сделало....
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13.10.2020 23:55 Ответить
Я хочу, щоб Україну запрошували в ЄС і ми були рівноправними партнерами, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2663
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14.10.2020 00:16 Ответить
ДаунЯ хочу, чтобы Украину приглашали в ЕС и мы были равноправными партнерами, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8554
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13.10.2020 23:55 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏
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14.10.2020 00:18 Ответить
Какой талант мима пропадает!
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14.10.2020 07:35 Ответить
Очень правильные мысли, видимо беседы с ми-6 пошли на пользу вовчику и практические дела будут соответствующими.
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13.10.2020 23:56 Ответить
то не мислі, це були лише слова-слова-слова... і те наскрізь брехливі
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14.10.2020 01:20 Ответить
Ага. Вот прямо сразу практические дела и пошли.
Обещали ЕС, США и МВФ одно, а делают совсем обратное.
И похоже, что ЗЕбанарии вполне осмысленно идут на разрыв отношений с Западом.
Я хочу, щоб Україну запрошували в ЄС і ми були рівноправними партнерами, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7069
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14.10.2020 02:45 Ответить
Откуда в пустой голове клоуна мысли?? Это лишь слова, диктуемые потерпевшему в наушник, для успокоения партнеров в ЕС и развода тупого быдла внутри Украины))
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14.10.2020 07:51 Ответить
хм.. где Украины - а где ты поц !? ..тебя только могут пригласить на рояле куем поиграть на корпоративе а Украину конечно вскоре пригласят в ЕС - но как то уже без тебя и твоего шапито...
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13.10.2020 23:56 Ответить
Не стреляйте в пианиста. Он играет, чем умеет.. (с)
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13.10.2020 23:58 Ответить
На 1 000 000 % Украину при ЗЕ не приглашать в ЕС !
Почему ?
Потому , что этого не хочет ЗЕ и компания и отец красный ЗЕ Беня .

Кто они будут , когда Украина будет в ЕС ?
А так они цари ,которые могут все решить, кроме того , что погоду не могут и изменить
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13.10.2020 23:56 Ответить
Извини но не с Вами поезд Ваш уже ушел
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13.10.2020 23:56 Ответить
Украина должна не просто стать членом Европейского Союза, а быть равноправным участником объединения европейских государств.

Так там все не просто, а равноправные. А как по-другому? Юрыст, ****.
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13.10.2020 23:57 Ответить
Ти скоро будеш нерукопожатим. Воно хоче...Я хочу, чтобы Украину приглашали в ЕС и мы были равноправными партнерами, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3870
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13.10.2020 23:58 Ответить
Нерукопожатным, рукожопным, ужоужопужатным - какая разница. А вообще положение аховое, - с одной стороны ***** с "верным пехотинцем, с другой - США и ЕС, а посредине кубло гныд.
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14.10.2020 07:47 Ответить
и это вырвано с контекста?Минздрав не против поставок российской вакцины Ведомство готово закупить препарат против коронавируса у любой страны-производителя, если он эффективный и безопасный.
Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что возможность закупки вакцины против коронавируса в России существует. Об этом он сказал в эфире телеканала https://www.youtube.com/watch?v=9AhPrcNItYA Newsone во вторник, 13 октября.
"У нас есть соответствующее заявление от россиян, что они сделали вакцину, но никаких подтверждений от международных организаций касательно действенности этой вакцины, что она прошла все стадии и она безопасная, в Министерстве охраны здоровья нет", - отметил министр.
При этом он подчеркнул, что закупка вакцины в РФ возможна только в том случае, если ее одобрит Всемирная организация здравоохранения.
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13.10.2020 23:58 Ответить
Оно после ввс обнюхалось с горя или что это за понос?!
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13.10.2020 23:59 Ответить
"Это важно. И для этого мы делаем все, чтобы быть равноправными партнерами", - добавил Зеленский.
-----------
Кретины, которые умудрились так нагло воровать, что в бюджете образовалась дыра в сотню миллиардов - "делают всё чтобы быть равноправными партнёрами" с европейскими странами?!
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14.10.2020 00:00 Ответить
Варто було голові британської розвідки таємно поговорити з Вавою і як сім бабок пошептало. Вава раптом став і за НАТО, і за ЄС... Чи може це обіцяні 1,5 млрд фунтів стерлінгів таку магічну силу мають? А може йому пояснили на пальцях, що всі українські олігархи під ковпаком у МІ-6.
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14.10.2020 00:00 Ответить
Украинцам нужно забыть про всякую толерантность.
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14.10.2020 00:09 Ответить
Благодаря Президенту Зеленскому Украина начала продвигатся в Европу и развиватся.
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14.10.2020 00:10 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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14.10.2020 00:12 Ответить
Я рад так же как и вы
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14.10.2020 00:16 Ответить
ЗЕ лживый , фальшивый , двуличный лицемер .
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14.10.2020 00:22 Ответить
Это такая шутка юмора посреди ночи? Кофею перепил?🙂
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14.10.2020 05:17 Ответить
А у зеленого недомерека хотелка не отвалится ? Боже, какое оно тупое !!!!!!!
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14.10.2020 00:16 Ответить
Нагадало ...
26 ****. 2013 г
"Подписание соглашения об ассоциации с ЕС произойдет лишь тогда, когда Украина будет к этому экономически готова, заявил президент Украины Виктор Янукович.
"Как только мы выйдем на тот уровень, который нам будет комфортным, и когда он будет соответствовать нашим интересам, когда мы договоримся на нормальных условиях, тогда мы будем вести разговор о подписании. Когда это будет - скоро или не очень скоро, время покажет. Я хочу, чтобы это время было как можно скорее", - сказал он в интервью, показанном украинскими телеканалами."
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14.10.2020 00:23 Ответить
Или ВРЕТ или БРЕДИТ! Третьего НЕ ДАНО!
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14.10.2020 00:27 Ответить
По моему мнению есть и третье - читает по дебильному сценарию.
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14.10.2020 07:50 Ответить
хотелка не выросла, идиот малахольный!
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14.10.2020 00:28 Ответить
Корежит от еврооптимизма Зеленского только кремлядей и местньіх зрадофилов , нормальньіе украинские граждане поддерживают курс своего президента.
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14.10.2020 00:36 Ответить
Ви або гуморист або з палати психлікарні пишите.
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14.10.2020 00:55 Ответить
У зебіла від "єврооптимізму" правильні тільки перші три літери...
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14.10.2020 08:30 Ответить
Стою я під пивною, грошей ні копійки і хочу щоб мене запросили на пиво.
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14.10.2020 00:53 Ответить
С такими коррумпированными, продажными судами? С таким уровнем коррупции, на уровне Африки? Кумовством? - На равных? Не заслужили! Страна, где, человеческая жизнь это ценность, должна на равных говорить с теми, кто во время войны продает жизни своих военных агрессору, беднейшей страной, страной "белая Африка"???
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14.10.2020 00:53 Ответить
Кстати, сейчас буду зрить в корень)))
Когда он упомянул Румынию, это обнуляет всё, что сказано "до". Потому что Румыния- это очень плохой пример в пользу принятия Украины в ЕС. Мало того, что они начали торговать паспортами внутри страны, так ещё и приезжают всем своим большим семейством в благополучные страны на пособия, и занимаются тем, что рожают ещё штук 5, уже в этих странах. Потом оккупируют все лавки на дет.площадках и места в дет.садах и повышают количество претендующих на "фин.помощь" со стороны государства. Так ещё и воруют велики, машины и сумки у туристов, когда те останавливаются на привал, с целью продажи этого добра на "ebay-kleinanzeigen" . Раньше такого не было, сейчас тур.автобусы вынуждены закрывать багажное отделение во время остановок.
И тд.
Украина будет в ЕС только тогда, когда уровень жизни будет хоть как-то сопоставим. И у таких стран, как Германия будут предпосылки считать, что вся страна, после вступления, не встанет "на лыжи" и дружно не переедет всем скопом в надежде на решения их финансовых проблем. Всё остальное- бла, бла,бла...
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14.10.2020 01:54 Ответить
Кстати о партнерах и ЕС.
Я хочу, щоб Україну запрошували в ЄС і ми були рівноправними партнерами, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7080

После этого тебя только на Роисе примут.
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14.10.2020 02:42 Ответить
А владычицей морскою?
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14.10.2020 03:39 Ответить
З вашою залежністю від олігархів, а звідси і корупційна складова, вас нікуди не приймуть окрім "тайожного союзу"
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14.10.2020 04:36 Ответить
всё верно.
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14.10.2020 05:14 Ответить
кто пустил лошару на междкнародный уровень, закройте клетку назад и лучше, это какой-то позор
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14.10.2020 05:56 Ответить
Таки да, Вова и его ОПГ "Слуга народа" грвбят страну такими темпами, что до состояния "голоя жопа" осталось 3, от силы 4 месяца.
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14.10.2020 07:28 Ответить
Не вспоминает он меня
Два лета, две зимы, две зимы.
А вспоминает, гад тогда
Когда надо взаймы.
... ... ...
А я такая, блин, такая, растакая,
Но твой поезд ушёл.
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14.10.2020 06:34 Ответить
Вовочка, дай Бог что бы при тебе у нас безвиз не отобрали чмо ты воровитое. А ты, ушлепок, тут на про ЕС по ушам юзаешь.
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14.10.2020 07:26 Ответить
А я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вином наполнялся бокал. (От пожеланий воздержусь).
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14.10.2020 07:38 Ответить
"Хочется, перехочется, перетерпится."© (Катаев В.П., "Белеет парус одинокий")
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14.10.2020 08:14 Ответить
а я хочу, щоб ти змахався кудись з моєї країни разом з коломойською зграєю...
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14.10.2020 08:25 Ответить
Сидять двоє коло вогнища, м'ясо смажать і їдять.
Один каже: "Не до вподоби мені наш президент".
Другий відповідає: "Якщо не до вподоби, то не їж"...
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14.10.2020 08:32 Ответить
Я хочу Колонию Украинцев на Марсе
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14.10.2020 08:52 Ответить
без белой экономики ты там и нах не нужен...
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14.10.2020 10:41 Ответить
Это мы вступаем в ЕС, а значит мы должны выполнять его условия. Неужели это не понятно? Ясно с чьего голоса поет Зеленский - с голоса украинских олигархов. для которых ЕС - это нож по горлу и они сделают все,чтобы этого не произошло.
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14.10.2020 12:27 Ответить
Почти все,что предлагает Зеленский часто противоречит здравому смыслу и ,естественно, не выполняется. Может все-таки его надо проверить у нарколога?
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14.10.2020 12:36 Ответить
Я хочу щоб ти зник назавжди.
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14.10.2020 13:13 Ответить
Все очень просто - без беспредела нынешняя (и не только) украинская власть не может обойтись, а с беспределом во власти и в экономике в ЕС не пускают -вот Зеленский и его олигархи и лепечат об "равноправии".
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14.10.2020 14:11 Ответить
А я хочу,что бы в Украине был Презмдент а не слабоумный.И что?
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14.10.2020 17:15 Ответить
Ой дурак...
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24.12.2020 14:45 Ответить
 
 