Я хочу, чтобы Украину приглашали в ЕС и мы были равноправными партнерами, - Зеленский
Украина должна не просто стать членом Европейского Союза, а быть равноправным участником объединения европейских государств.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в совместном с Президентом Польши Анджеем Дудой интервью украинским и польским журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Для меня самое главное, чтобы Украина не только была членом ЕС, для меня важно, чтобы Украина была равноправным членом. Я хочу, чтобы Украину приглашали в ЕС. Мы хотим быть за этим столом переговоров и ценностей на одинаковом уровне и с одинаковым статусом", - подчеркнул президент.
"Это важно. И для этого мы делаем все, чтобы быть равноправными партнерами", - добавил Зеленский.
Зеленский отметил, что ментально украинцы - это европейцы. Он напомнил, что в свое время было немало споров по вступлению в Евросоюз таких стран, как Польша, Румыния, Словакия, а сейчас они являются членами ЕС. "Мы сейчас видим результат", - констатировал Президент Украины.
На вопрос журналиста о том, возможен ли момент, когда Украина и Польша сядут по одну сторону "стола" Европейского Союза, Зеленский ответил: "Обязательно будет такой момент".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Он играет чем умеет...
Ведь они профукали все достижения на международной арене, разрушили все начинания в стране, теперь все начинать сначала.
Недоразвитое инфантильное существо, тошно смотреть на эту раскормленную харю.
Но нарид выбрал зеленого совка-барыгу и все пошло прахом: опять везде сидят рыги, антимайдановцы и откровенные агенты козломордых!
Последнее предупреждение чмо получило в МИ-6, но выводов не сделало....
Обещали ЕС, США и МВФ одно, а делают совсем обратное.
И похоже, что ЗЕбанарии вполне осмысленно идут на разрыв отношений с Западом.
Почему ?
Потому , что этого не хочет ЗЕ и компания и отец красный ЗЕ Беня .
Кто они будут , когда Украина будет в ЕС ?
А так они цари ,которые могут все решить, кроме того , что погоду не могут и изменить
Так там все не просто, а равноправные. А как по-другому? Юрыст, ****.
Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что возможность закупки вакцины против коронавируса в России существует. Об этом он сказал в эфире телеканала https://www.youtube.com/watch?v=9AhPrcNItYA Newsone во вторник, 13 октября.
"У нас есть соответствующее заявление от россиян, что они сделали вакцину, но никаких подтверждений от международных организаций касательно действенности этой вакцины, что она прошла все стадии и она безопасная, в Министерстве охраны здоровья нет", - отметил министр.
При этом он подчеркнул, что закупка вакцины в РФ возможна только в том случае, если ее одобрит Всемирная организация здравоохранения.
-----------
Кретины, которые умудрились так нагло воровать, что в бюджете образовалась дыра в сотню миллиардов - "делают всё чтобы быть равноправными партнёрами" с европейскими странами?!
26 ****. 2013 г
"Подписание соглашения об ассоциации с ЕС произойдет лишь тогда, когда Украина будет к этому экономически готова, заявил президент Украины Виктор Янукович.
"Как только мы выйдем на тот уровень, который нам будет комфортным, и когда он будет соответствовать нашим интересам, когда мы договоримся на нормальных условиях, тогда мы будем вести разговор о подписании. Когда это будет - скоро или не очень скоро, время покажет. Я хочу, чтобы это время было как можно скорее", - сказал он в интервью, показанном украинскими телеканалами."
Когда он упомянул Румынию, это обнуляет всё, что сказано "до". Потому что Румыния- это очень плохой пример в пользу принятия Украины в ЕС. Мало того, что они начали торговать паспортами внутри страны, так ещё и приезжают всем своим большим семейством в благополучные страны на пособия, и занимаются тем, что рожают ещё штук 5, уже в этих странах. Потом оккупируют все лавки на дет.площадках и места в дет.садах и повышают количество претендующих на "фин.помощь" со стороны государства. Так ещё и воруют велики, машины и сумки у туристов, когда те останавливаются на привал, с целью продажи этого добра на "ebay-kleinanzeigen" . Раньше такого не было, сейчас тур.автобусы вынуждены закрывать багажное отделение во время остановок.
И тд.
Украина будет в ЕС только тогда, когда уровень жизни будет хоть как-то сопоставим. И у таких стран, как Германия будут предпосылки считать, что вся страна, после вступления, не встанет "на лыжи" и дружно не переедет всем скопом в надежде на решения их финансовых проблем. Всё остальное- бла, бла,бла...
После этого тебя только на Роисе примут.
Два лета, две зимы, две зимы.
А вспоминает, гад тогда
Когда надо взаймы.
... ... ...
А я такая, блин, такая, растакая,
Но твой поезд ушёл.
Один каже: "Не до вподоби мені наш президент".
Другий відповідає: "Якщо не до вподоби, то не їж"...