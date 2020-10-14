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Политический вопрос исторической памяти в отношениях Украины и Польши полностью снят, - Зеленский

Политический вопрос исторической памяти в отношениях Украины и Польши полностью снят, - Зеленский

Чтобы не допускать споров о событиях прошлого, темой исторической памяти в Украине и Польше должны заниматься историки, а не политики.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью телеканалам "Украина 24" и TVP, которое вышло 13 октября, сказал украинский президент Владимир Зеленский.

"Основной смысл – именно в этом словосочетании: "историческая память". Мы считаем, что надо быть реалистами, без сантиментов. Эти вопросы должны решать историки. На нашем уровне мы договорились, что пройдем все эти вопросы", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что несмотря на разное отношение к определенным эпизодам совместной истории, страны все равно останутся соседями.

"Важно, что сегодня вопрос исторической памяти как политический снят полностью. Никаких исторических споров между нашими странами в будущем не должно быть", – заявил глава Украинского государства.

11–13 октября президент Польши Анджей Дуда посетил Украину с официальным визитом, в Киеве прошли переговоры на высшем уровне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Договорились с главой Института нацпамяти Польши о встрече в ноябре для переговоров по наиболее чувствительным темам, - Дробович

Автор: 

Зеленский (20185) история (2017) Польша (8390) Дуда (754)


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Топ комментарии
+17
Политический вопрос исторической памяти в отношениях Украины и Польши полностью снят, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2511
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14.10.2020 00:06
+14
https://censor.net/ru/user/320765
Политический вопрос исторической памяти в отношениях Украины и Польши полностью снят, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4920
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14.10.2020 00:11
+13
Якесь наівне дурбецало.
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14.10.2020 00:07
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Политический вопрос исторической памяти в отношениях Украины и Польши полностью снят, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2511
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14.10.2020 00:06 Ответить
А Зеленський хоч розуміє які питання перед ним стояли для обговорення з Президентом Польщі! Повернення українців на історичні українські землі східної Польщі - лемки, бойки мають повернутись на свою історичну батьківщину!
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14.10.2020 00:27 Ответить
Чому тільки лемки і бойки ? Сотні тисяч українців вже легалізувалися і легалізовуються в Польщі , перетягують до себе дітей , батьків . В Україні мільйони людей хочуть нормально жити і працювати . Багато хто обирає для себе Польщу . Особливо молодь , яка ще не обжилася майном і їм все одно в якій країні стартувати . В Польщі живе дуже багато українців .
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14.10.2020 14:22 Ответить
Про це ще казало Чучмо, але це питання виникає знов і знов.
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14.10.2020 00:06 Ответить
и при Ющенке был вопрос снят и вдруг опять при Порошенко подняли - роспропаганда и Жириновский провоцировали - но поляки наконец разобрались и поняли.
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14.10.2020 00:09 Ответить
А с чего вы вдруг решили, что поляки поняли?! Это Зелинский почему-то решил, что они поняли, а Дуда этот вопрос хитро обошел.
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14.10.2020 08:34 Ответить
Якесь наівне дурбецало.
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14.10.2020 00:07 Ответить
Молодец Президент Зеленский,решает вопросы и проблемы которые накапливались 30 лет.
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14.10.2020 00:08 Ответить
https://censor.net/ru/user/320765
Политический вопрос исторической памяти в отношениях Украины и Польши полностью снят, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4920
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14.10.2020 00:11 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍
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14.10.2020 00:26 Ответить
)))))))))))))))))))))
Это про них - прозеленских, стопудово
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14.10.2020 00:28 Ответить
Напомни санитарам вколоть тебе галаперидол
В твоих же интересах...
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14.10.2020 00:29 Ответить
Ракушка!
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14.10.2020 00:13 Ответить
пришло Зеленое и все проблемы за 70 лет сняло, звездоболище...
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14.10.2020 00:14 Ответить
А як ще може поступити найвеличніший лідер **********, майстер спорту по звіздобольству?!
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14.10.2020 08:54 Ответить
Польских националистов настроенных против Украины подкармливает Россия.
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14.10.2020 00:33 Ответить
Обратное вьіражение тоже верно , про часть украинских "националистов" - самьіх радикальньіх и уподобляющихся в риторике национал-социалистам . Так работает российская военная пропаганда.
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14.10.2020 00:42 Ответить
пруфы?
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14.10.2020 10:12 Ответить
А вовочка суть вопроса понимает??
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14.10.2020 00:34 Ответить
Политический вопрос исторической памяти в отношениях Украины и Польши полностью снят, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7785
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14.10.2020 00:57 Ответить
Ссуть - да, а вот вопроса - вряд ли.
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14.10.2020 01:31 Ответить
Вова-побідун.
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14.10.2020 00:37 Ответить
Не тобі вирішувати
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14.10.2020 00:39 Ответить
А Дуда именно слушает историков и строит свою линию отталкиваясь от консенсуса авторитетных ученых, интерпретируя их изыскания в свою пользу.
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14.10.2020 00:48 Ответить
"Консенсус авторитетних вчених" в польсько-українських питаннях? Типу, Мотики в Польщі?)))) Слухай, історія - не твоє. Пиши щось про НХЛ і спорт, ок?)))))
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14.10.2020 11:50 Ответить
Политический вопрос исторической памяти в отношениях Украины и Польши полностью снят, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9201
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14.10.2020 00:48 Ответить
Так це ж дуже добре,що до поляків дійшло нарешті,що Львів-це не польське місто.Що Польща по відношенню до України була-окупантом і український народ мав повне право звільнитися від її окупації.І що,»Волинської різні» ніколи би не сталося,якби поляки сиділи в своєму Кракові,а не в українському Луцьку.Це дуже добре,що поляків не буде дьоргати від образа Степана Бандери,УПА і червоно чорного прапора.І що,час коли вони були «шляхта»,а ми були-«бидло» безповоротно залишився в історії.
P.S.Ну,будемо бачити,на скільки поляків вистачить..
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14.10.2020 00:52 Ответить
с чего ты решила что "дошло"?
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14.10.2020 10:13 Ответить
Це не я так вирішила,а Зе.
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14.10.2020 10:43 Ответить
він ниіого не вирішив, він просто каже те шо має бути приємно чути виборцям. Сам він в то не вірить, та й його це взагалі не хвилює.
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14.10.2020 11:53 Ответить
Тобто,Зе говорить одне,а думає зовсім інше?Так роблять брехуни.
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14.10.2020 12:13 Ответить
поздоровляю, шляхом логічних кроків ти дійшла правильного висновку.
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14.10.2020 13:08 Ответить
Рома,якщо ти такий «гуру»в питаннях логіки,то перечитавши мій перший пост,зрозумієш,що по тих питаннях,що я назвала,легше»закинути граблі на сонце»,а ніж заставити поляка признати свою неправоту по відношенню до українця.Що питання,які існують століття,неможливо вирішити одним розчерком пера-це те саме,що сказати «поїзд,стій,раз два!».Тому,якщо ти,Рома,не правильно зрозумів посил мого першого посту,мені дуже шкода,що я не змогла донести тобі свою думку.Але,ти,Рома,як чогось не розумієш,то ти перепитай,але ж не хами.І на яке вміння логічно мислити ти претендуєш,якщо не вмієш читати між рядками?Тобі ж все треба «розжовувати».
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14.10.2020 13:43 Ответить
Воно само слушает, шо воно ляпает?
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14.10.2020 01:28 Ответить
"На нашем уровне мы договорились, что пройдем все эти вопросы" - это о чем? "Никаких исторических споров между нашими странами в будущем не должно быть" - исторический спор это что?Источник: https://censor.net/ru/n3224719Источник: https://censor.net/ru/n3224719
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14.10.2020 01:34 Ответить
Никогда такого не было и вот опять...

ЗЕ первым изобрел велосипед снова.
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14.10.2020 02:39 Ответить
Правильно.
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14.10.2020 05:15 Ответить
то есть зелох пошел на попятную по всем вопросам, иначе он не умеет
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14.10.2020 05:52 Ответить
Никто не забыт, ничто не забыто!
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14.10.2020 07:39 Ответить
І хто це вирішив, жид? Що проліз у владу брехнею про украінця Голобородька?
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14.10.2020 07:45 Ответить
осталось дождаться реакции Дуды на это заявление
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14.10.2020 08:39 Ответить
"Политический вопрос исторической памяти в отношениях Украины и Польши полностью снят, - Зеленский".

Ай какой молодец, решил за всех! А вот Дуда, похоже, так не считает. Польша сосед, но не друг. И держать надо с ней ухо востро. Не зря кумир Зеленского Черчилль считал её "гиеной Европы", она до сих пор такая.
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14.10.2020 08:41 Ответить
Просто Зеленский это малообразованный, невежественный человек, случаем вознесенный на вершину власти. И навряд ли обладает мало мальскими познаниями в истории.
Балтийско Черноморский союз - вот что способно реально решить споры политиков. И основа этого союза Польша и Украина!
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14.10.2020 10:07 Ответить
Зеленський не розуміється на цих питаннях. Вони ніколи не будуть зняті.
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14.10.2020 10:14 Ответить
Яке ж воно тупе... пипець...
ы яке тупе бидло, яке за нього тягне...
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14.10.2020 10:50 Ответить
Помнится, когда бубочка только-только завладел желанной булавой, он через несколько дней заявил, что с коррупцией покончил полностью. Что-то это мне напоминает.
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14.10.2020 18:45 Ответить
 
 