Политический вопрос исторической памяти в отношениях Украины и Польши полностью снят, - Зеленский
Чтобы не допускать споров о событиях прошлого, темой исторической памяти в Украине и Польше должны заниматься историки, а не политики.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью телеканалам "Украина 24" и TVP, которое вышло 13 октября, сказал украинский президент Владимир Зеленский.
"Основной смысл – именно в этом словосочетании: "историческая память". Мы считаем, что надо быть реалистами, без сантиментов. Эти вопросы должны решать историки. На нашем уровне мы договорились, что пройдем все эти вопросы", – отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что несмотря на разное отношение к определенным эпизодам совместной истории, страны все равно останутся соседями.
"Важно, что сегодня вопрос исторической памяти как политический снят полностью. Никаких исторических споров между нашими странами в будущем не должно быть", – заявил глава Украинского государства.
11–13 октября президент Польши Анджей Дуда посетил Украину с официальным визитом, в Киеве прошли переговоры на высшем уровне.
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Это про них - прозеленских, стопудово
В твоих же интересах...
P.S.Ну,будемо бачити,на скільки поляків вистачить..
ЗЕ первым изобрел велосипед снова.
Ай какой молодец, решил за всех! А вот Дуда, похоже, так не считает. Польша сосед, но не друг. И держать надо с ней ухо востро. Не зря кумир Зеленского Черчилль считал её "гиеной Европы", она до сих пор такая.
Балтийско Черноморский союз - вот что способно реально решить споры политиков. И основа этого союза Польша и Украина!
ы яке тупе бидло, яке за нього тягне...