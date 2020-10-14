"Политический вопрос исторической памяти в отношениях Украины и Польши полностью снят, - Зеленский".

Чтобы не допускать споров о событиях прошлого, темой исторической памяти в Украине и Польше должны заниматься историки, а не политики.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью телеканалам "Украина 24" и TVP, которое вышло 13 октября, сказал украинский президент Владимир Зеленский.



"Основной смысл – именно в этом словосочетании: "историческая память". Мы считаем, что надо быть реалистами, без сантиментов. Эти вопросы должны решать историки. На нашем уровне мы договорились, что пройдем все эти вопросы", – отметил Зеленский.



Он подчеркнул, что несмотря на разное отношение к определенным эпизодам совместной истории, страны все равно останутся соседями.



"Важно, что сегодня вопрос исторической памяти как политический снят полностью. Никаких исторических споров между нашими странами в будущем не должно быть", – заявил глава Украинского государства.



11–13 октября президент Польши Анджей Дуда посетил Украину с официальным визитом, в Киеве прошли переговоры на высшем уровне.





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