Вопрос оккупированного Крыма не должен забываться, и мы усиливаем решение этого вопроса, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что вопрос о деоккупации и возвращении Украине Крыма не должен забываться, а инициатива Украины о создании "Крымской платформы" как раз направлена на усиление работы по этому вопросу.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в совместном интервью с президентом Польши Анджеем Дудой украинскому телеканалу "Украина" и польскому "TVP1".
"Это не просто война на Донбассе. С чего всё началось? С аннексии Крыма Российской Федерацией. Об этом мы все, мир не должен забывать", - сказал Зеленский.
Зеленский отметил, что на переговорах "Нормандской четверки" и затем на заседаниях Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе вопрос Крыма не поднимается. "И здесь мы благодарны (Польше) за эту поддержку, что не забывает этот вопрос (Крыма). И наоборот, мы усиливаем решение этого вопроса. Создается "Крымская платформа", к которой Украина хочет привлечь всех своих друзей, все страны, которые хотят деоккупации Крыма", - указал он.
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мастер "разговорного жанра"
не Райкин, не, далеко не Райкин.... , даже не Петросян
- Отрицательно!
- Как?! Вам не жаль людей в Крыму?
- Мне, конечно, жаль людей в Крыму... Но ещё больше мне жаль самого себя... Как только я наполню Северо-Крымский канал водой, украинцы «наполнят» его водой меня!...
ШТО?
очисткеКВН служило...?
Где-то мы уже это слыхали...
Где-то мы уже это слыхали...
Даст ист фантастиш! Дизель машин!
скажи честно: я обосрался. взялся за гуж, да оказался не дюж