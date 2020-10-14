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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Вопрос оккупированного Крыма не должен забываться, и мы усиливаем решение этого вопроса, - Зеленский

Вопрос оккупированного Крыма не должен забываться, и мы усиливаем решение этого вопроса, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что вопрос о деоккупации и возвращении Украине Крыма не должен забываться, а инициатива Украины о создании "Крымской платформы" как раз направлена на усиление работы по этому вопросу.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил  в совместном интервью с президентом Польши Анджеем Дудой украинскому телеканалу "Украина" и польскому "TVP1". 

"Это не просто война на Донбассе. С чего всё началось? С аннексии Крыма Российской Федерацией. Об этом мы все, мир не должен забывать", - сказал Зеленский. 

Зеленский отметил, что на переговорах "Нормандской четверки" и затем на заседаниях Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе вопрос Крыма не поднимается. "И здесь мы благодарны (Польше) за эту поддержку, что не забывает этот вопрос (Крыма). И наоборот, мы усиливаем решение этого вопроса. Создается "Крымская платформа", к которой Украина хочет привлечь всех своих друзей, все страны, которые хотят деоккупации Крыма", - указал он.

Также читайте: Совместное заявление Зеленского и Дуды: Польша готова к сотрудничеству в рамках международной платформы по деоккупации Крыма

Автор: 

Зеленский (20185) Крым (26360)


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Топ комментарии
+8
Трепач и врун.
Вопрос оккупированного Крыма не должен забываться и мы усиливаем решение этого вопроса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5890


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14.10.2020 01:12
+8
Усилить, углУбить, расширить.
Где-то мы уже это слыхали...
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14.10.2020 01:44
+7
мы усиливаем решение этого вопроса


мастер "разговорного жанра"
не Райкин, не, далеко не Райкин.... , даже не Петросян
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14.10.2020 01:08
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мы усиливаем решение этого вопроса


мастер "разговорного жанра"
не Райкин, не, далеко не Райкин.... , даже не Петросян
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14.10.2020 01:08 Ответить
- В.А., собственный корреспондент РИА "Новости". "Как вы относитесь к возможной подаче воды Днепра в Северо-Крымский канал, как к предотвращению гуманитарной катастрофы?"
- Отрицательно!
- Как?! Вам не жаль людей в Крыму?
- Мне, конечно, жаль людей в Крыму... Но ещё больше мне жаль самого себя... Как только я наполню Северо-Крымский канал водой, украинцы «наполнят» его водой меня!...
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14.10.2020 07:30 Ответить
Вопрос оккупированного Крыма не должен забываться и мы усиливаем решение этого вопроса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1383
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14.10.2020 01:08 Ответить
вяликий ********** дегенрат
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14.10.2020 12:35 Ответить
Кроме бла бла бла ничего не видно.
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14.10.2020 01:11 Ответить
Да и то под прессом , вынуждают , а так д'рмак не велит ***** нервировать
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14.10.2020 01:18 Ответить
Трепач и врун.
Вопрос оккупированного Крыма не должен забываться и мы усиливаем решение этого вопроса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5890


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14.10.2020 01:12 Ответить
А ти не такий же "трепач"?...
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14.10.2020 07:31 Ответить
Бла бла для ба бла.
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14.10.2020 01:18 Ответить
Вопрос оккупированного Крыма не должен забываться и мы усиливаем решение этого вопроса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7240
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14.10.2020 01:22 Ответить
"мы усиливаем решение этого вопроса"
ШТО?
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14.10.2020 01:23 Ответить
Как это косноязычное ничтожество в очистке КВН служило...?
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14.10.2020 01:25 Ответить
Какой бездарь пишет сценарии этому актеришке?
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14.10.2020 01:27 Ответить
Усилить, углУбить, расширить.
Где-то мы уже это слыхали...
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14.10.2020 01:44 Ответить
Усилить, углУбить, расширить.
Где-то мы уже это слыхали...
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14.10.2020 01:47 Ответить
ничто не ново под луною, даже "новые лица"
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14.10.2020 01:56 Ответить
всё верно.
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14.10.2020 05:37 Ответить
Мы пахали.
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14.10.2020 05:53 Ответить
взявпадасабістьійконтроль шоле апять?
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14.10.2020 06:07 Ответить
Крым тю-тю...Донбасс в принципе тоже, к тому идет. Там мантры не работают, за земли сражаются а не скулят по мировым подворотням
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14.10.2020 06:17 Ответить
Едь к Эрдогану, обещай крымско-татарскую автономию в составе Украины , до если сейчас разменяются с фуйлом....
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14.10.2020 06:56 Ответить
Усилитель усиления усилий.
Даст ист фантастиш! Дизель машин!
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14.10.2020 07:22 Ответить
Интересно как он усиливает решение? Сильнее тужится на унитазе ?
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14.10.2020 07:37 Ответить
Членограй вешает лапшу лохам ....
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14.10.2020 07:58 Ответить
Не помню , что за 5 лет Порошенко родил что-либо толковое по Крьіму . А потому , что Москва бьіла против , но она и сейчас против. Удачи Зеленскому и Украине !
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14.10.2020 08:54 Ответить
А он вообще по чему-нибудь родил толковое ? Один его "минск" чего стоит
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14.10.2020 11:02 Ответить
-І судити про людину по ділам її... Бла-бла-бла-одне,діла-ой-ой-ой...
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14.10.2020 09:00 Ответить
**********, да не пошел бы ты.. в отставку. сделай доброе дело для граждан страны.
скажи честно: я обосрался. взялся за гуж, да оказался не дюж
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14.10.2020 12:38 Ответить
 
 