За сутки наемники РФ шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе: применяли гранатометы. Потерь нет, - пресс-центр ООС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению.

Об этом говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 14 октября 2020 г., передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки, 13 октября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксированы шесть нарушений договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 г.

В частности, нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск с применением ручного противотанкового гранатомета задокументированы вблизи Зайцево, а из автоматического станкового гранатомета - неподалеку населенных пунктов Пески и Орехово. Также огневая активность противника зафиксирована в районе населенного пункта Хутор Вильный. На этом участке противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

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На огневые провокации противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

Еще два нарушения достигнутых договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксированы на Приазовье. Так, в районе населенных пунктов Пищевик и Водяное обнаружены пролеты двух БПЛА противника с пересечениями линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил немедленно было осуществлено радиоподавлення каналов управления и навигации вражеских беспилотников, сделало невозможным дальнейшее их использование.

С начала текущих суток, 14 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина. Однако украинские воины бдительности не теряют и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника.

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Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским защитниками.

Слава Украине!" - говорится в сводке.



