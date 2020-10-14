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Новости Агрессия России против Украины
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За сутки наемники РФ шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе: применяли гранатометы. Потерь нет, - пресс-центр ООС

За сутки наемники РФ шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе: применяли гранатометы. Потерь нет, - пресс-центр ООС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению.

Об этом говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 14 октября 2020 г., передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки, 13 октября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксированы шесть нарушений договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 г.

В частности, нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск с применением ручного противотанкового гранатомета задокументированы вблизи Зайцево, а из автоматического станкового гранатомета - неподалеку населенных пунктов Пески и Орехово. Также огневая активность противника зафиксирована в районе населенного пункта Хутор Вильный. На этом участке противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

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На огневые провокации противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

Еще два нарушения достигнутых договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксированы на Приазовье. Так, в районе населенных пунктов Пищевик и Водяное обнаружены пролеты двух БПЛА противника с пересечениями линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил немедленно было осуществлено радиоподавлення каналов управления и навигации вражеских беспилотников, сделало невозможным дальнейшее их использование.

С начала текущих суток, 14 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина. Однако украинские воины бдительности не теряют и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника.

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Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским защитниками.

Слава Украине!" - говорится в сводке.

За сутки наемники РФ шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе: применяли гранатометы. Потерь нет, - пресс-центр ООС 01
За сутки наемники РФ шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе: применяли гранатометы. Потерь нет, - пресс-центр ООС 02

Автор: 

обстрел (26835) Донбасс (26955) наемники рф (2070) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+7
Тут ведь главное на провокации не отвечать, как говаривал товарищ Сталин летом 1941 года.
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14.10.2020 07:57
+5
ага, "добросовестно выполнять задачи" - сиди под обстрелами и надейся что в этот раз будет "неприцельный"
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14.10.2020 09:43
+4
А пабідун про це знає, чи вони ще сплять?
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14.10.2020 07:55
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А пабідун про це знає, чи вони ще сплять?
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14.10.2020 07:55 Ответить
Верховний Головнокомандувач повинен мати яйця , а не омлет !!!))
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14.10.2020 09:58 Ответить
Да, такого главнокомандующего мир ещё не видел, четырежды уклонист от призыва...
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14.10.2020 17:49 Ответить
при побеге зеленого оманского осла,ВЕСЬ РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ ВС УКРАИНЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ АРЕСТОВАНЫ И ОТДАНЫ ПОД СУД ВОЕННОГО ТРИБУНАЛА !!!!!!
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14.10.2020 11:36 Ответить
Тут ведь главное на провокации не отвечать, как говаривал товарищ Сталин летом 1941 года.
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14.10.2020 07:57 Ответить
Жодної агресивної дії в бік агресора !!))
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14.10.2020 08:39 Ответить
ага, "добросовестно выполнять задачи" - сиди под обстрелами и надейся что в этот раз будет "неприцельный"
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14.10.2020 09:43 Ответить
Да что же это за чудо такое-два месяца обстрелы,а жертв нет.
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14.10.2020 07:59 Ответить
Это салюты в честь дидив.
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14.10.2020 08:24 Ответить
Тільки поранених бортами відправляють.
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14.10.2020 14:32 Ответить
Зеленский не зря в свой опрос включил лигалайз с коноплей, что бы радужный мир с единорогами был не только у него в голове.
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14.10.2020 08:02 Ответить
Зелене перемир"я триває !! Виконувати завдання за призначенням ,це як??? Хіба адекватна відповідь , це не призначення війська ??)))
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14.10.2020 08:37 Ответить
Нарушение Конституции и воинской присяги.
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14.10.2020 09:02 Ответить
З Покровою ,козаки !!!)))
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14.10.2020 08:40 Ответить
За добу найманці РФ шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі: застосовували гранатомети. Втрат немає, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 343
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14.10.2020 08:43 Ответить
Не той він "огірок" перерубав...
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14.10.2020 09:14 Ответить
Так зеля втюхивал бритам,что у нас тихо)))) У нас что,президент ВРЕТ?????))))))
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14.10.2020 09:48 Ответить
Зебіл збрехав - ніколи такого не було і от знову ...
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14.10.2020 09:54 Ответить
За прошедшие сутки, 13 октября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксированы (кем зафиксированы , куда и кому можно эту фиксацию положить на стол на рассмотрение и наказание нарушителей открывающих не коварные,не прицельные ,не угрожающие жизни украинских воинов обстрелы за словами предателей пресс-центра ООС ???)шесть нарушений договоренностей, которые вступили в действие 27 июля
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14.10.2020 10:38 Ответить
И что даёт клоуну то, что запретил открывать ответный огонь на вражеские обстрелы, неужто таким макаром хочет достичь мир?
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14.10.2020 13:55 Ответить
Яким чином можна з'єднати режим тиші і вогонь з сторони ворога по нашому війську ?? Так припиненння вогню чи вогонь ? Тут може бути лише ОДНА якась з цих дій ! Інакше це називається РОЗСТРІЛ!
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14.10.2020 15:48 Ответить
Україна - перша в світ країна,

що під час війни сплачує її захисникам
гроші

за те щоб її вороги не гинули
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14.10.2020 16:03 Ответить
лягушонок
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14.10.2020 19:26 Ответить
 
 