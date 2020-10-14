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Новости Убийство Шеремета
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Британский военный эксперт Грант - Авакову: Дело против Антоненко об убийстве Шеремета следует закрыть из-за отсутствия реальных доказательств

Британский военный эксперт Грант - Авакову: Дело против Антоненко об убийстве Шеремета следует закрыть из-за отсутствия реальных доказательств

Проблема в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета заключается в том, что, как представляется, нет прямых доказательств, что Андрей Антоненко связан с убийством.

Публикуем перевод открытого письма, опубликованного в Kyivpost известным британским военным экспертом Гленом Грантом министру внутренних дел Авакову, пишет Цензор.НЕТ.

Автор - подполковник британской армии, выпускник Сандхерста, консультант многих высших должностных лиц в области обороны и государственной безопасности.

"Уважаемый министр Аваков,

Я с большим интересом следил за делом об убийстве 20 июля 2016 г. журналиста Павла Шеремета, особенно за последними публичными заявлениями о том, что виновные были найдены 12 декабря 2019 г. после ареста и задержания подозреваемого Андрея Антоненко. Вы можете спросить, почему эксперта по обороне это заинтересовало? В британской армии мы имеем собственную систему правосудия, и поэтому мы изучаем право, находясь в академии. На протяжении своей карьеры мы регулярно получаем обязательное повышение квалификации. Я обвинял, защищал и входил в состав присяжных в более 100 военных делах, включая защиту солдат в гражданских судах и даже в высшем суде Лондона. Как начальник военной тюрьмы я имел полномочия судьи. Правосудия и защита прав человека для меня значат очень много.

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Ваше публичное шоу и арест и содержание под стражей Антоненко в течение такого длительного периода заставили меня задуматься над использованием и пониманием понятия "доказательств" в таких серьезных делах. Существует много типов доказательств, но по делу об убийстве важно учитывать только сильнейшие типы, иначе существует серьезный риск привлечения к ответственности не того лица. Человек невиновен, пока не будет доказано обратное. Проблема в этом деле заключается в том, что, как представляется, нет прямых доказательств, что Антоненко связан с убийством. Если это действительно правда, то содержание его под стражей по подозрению существует на очень слабых юридических основаниях. Из представленных до сих пор доказательств следует, что ни один человек за пять лет не выдвинул ничего, что связывает его с делом весомым фактом. Также, похоже, отсутствуют какие-либо криминалистические доказательства - ни ДНК, ни телефонных звонков, ни неопровержимых доказательств, ничего.

Лучшее, что сделала полиция, - это то, что человек на видео видеонаблюдения экспертами определен как такой, что ходит идентично Антоненко. Это на самом деле может быть технически правильно, но они, видимо, не учли обратного, что в Украине, Беларуси или России может быть гораздо больше людей, имеющих сильный мотив этого убийства и одинаково хорошо соответствующих этому описанию. Любой старый солдат скажет вам, что он может узнать другого солдата по походке. Штангисты также имеют подобные формы тела и схемы походки, созданные сходством развития мышц благодаря выполнению тех же одинаковых упражнений раз за разом в течение многих лет.

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Логика экспертов по пересмотру видеонаблюдения также нарушается, когда мы слышим, что в 2016 году другие эксперты полиции определили мужчину на видео отличным в росте на 10 сантиметров от арестованного Антоненко. Причудливо, что будучи поставленной перед этим фактом, полиция пыталась утаить настоящий рост Антоненко от его команды защиты, скорее всего потому, что это не соответствовало их собственным доказательствам. Можно утверждать, что как только полиция установила противоречие в росте, его следовало немедленно освободить из-под стражи. Сейчас он находится под стражей более 300 дней по бросовым доказательствам.

Британский эксперт по походке Иван Бирч, которого полиция привлекла для просмотра видеозаписей видеонаблюдения, тогда не сделал вывод, используя международно установленные протоколы для сравнительных суждений. Они четко базируются на математических вероятностях. Он использовал нестандартное слово "достаточно", чтобы описать оцененное сходство походки между убийцей и Антоненко. Это слово было использовано в украинском документе, подписанном британским экспертом. В качестве доказательства следует предоставить оригинал, подписанный профессором Бирчем на английском языке, по установленным протоколам. Это для того, чтобы суд был полностью уверен в языковой точности рекомендации. Этот английский документ не был передан команде защиты, несмотря на неоднократные запросы. Отсутствие английского оригинала и использования нестандартной статистически неизмеримой рекомендации в украинском документе должны вызвать реальные сомнения в правдивости всего полицейского дела.

Недавняя научная работа в Journal of Forensic Sciences пришла к выводу, что наука об анализе походки была довольно незрелой, поэтому "суды должны относиться к доказательствам походки с осторожностью, как и к любой другой форме доказательств, происходящих из дисциплин без полностью установленных кодексов практики, уровня ошибок, и демонстрационных программ в криминалистических сценариях". Таким образом, эти доказательства оцениваются в лучшем случае в научном плане как "слабые" и никогда не должны считаться главными или юридически убедительными по делам такой серьезности.

Полиция также аргументировала побочными доказательствами, например, что Антоненко живет неподалеку от места убийства, он носит подобную одежду, что у него есть борода, как у убийцы, он знает других арестованных подозреваемых и тому подобное. Но косвенные доказательства можно аргументировать лишь как следствие из твердых фактов, и во всех случаях эти логические этапы и факты первого порядка просто отсутствуют. Например, одежду можно использовать только в том случае, если это имеет криминалистические основания, например, была обнаружена ДНК или взрывчатка. Благодаря общим сетям магазинов, таких как Zara, Mango, Benetton и Hugo Boss, каждый в мире теперь может носить одинаковые фасоны, логотипы или узоры. Возможно, Антоненко владел квартирой вблизи места убийства, но так же владеют тысячи других людей. Следовательно, эти комментарии полиции не имеют твердой основы, которая может быть использована в деле такого типа. Было заявлено, что вот-вот поступит больше доказательств, но они не появились. Суды должны рассматривать то, что представлено им за вескими доказательствами, а не за эмоциям.

Другие идеи, представленные полицией, лежат в области догадок, например, о том, что неизвестный организовал дело. Ну, это очевидно, но поскольку нет прямых доказательств против Антоненко или кого-то другого, между ним и другими не может существовать причинно-следственная связь. Этот факт не является доказательством. Мотивом также являются только догадки без всякой жесткой, логической основы. Если бы раньше Шеремет действовал против Антоненко лично крайне плохо, это может иметь определенную силу. Но фактической связи между мотивом и отношениями двух людей вообще нет. За пять лет, пожалуй, никто не выдвинул ни одной идеи или факта, которые вообще связывали их, не говоря уже о том, чтобы арестовать и осудить кого-то за убийство. Полицейские предложения по мотивации в основном являются бессмысленными комментариями, не стоящими серьезных дел такого типа.

Когда вы сказали по телевидению президенту Владимиру Зеленскому, что полиция установила возможных виновных, внезапная скорость решения дела должна стать для вас красным флагом. Это было слишком быстро и слишком разумно. Теперь мы знаем почему. Полиция выдвинула гипотезу о преступном умысле, видимо, не подкрепленную реальными доказательствами. С течением времени эта гипотеза снова и снова демонстрировала отсутствие доказательной силы. Полиция должна была предупредить вас об этом, и дело, видимо, следовало бы закрыть. Тот факт, что, держа Антоненко под стражей, суды учитывают догадки, а не доказательства, также должно вас сильно беспокоить как министра. Правосудие - это правительственная проблема, и здесь она оказывается серьезно проблематичной.

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Сейчас Антоненко может быть полностью виновным. Я не пытаюсь доказать обратное. Доказательства вины - за полицией и прокурором. Решение вопроса о виновности - для судов. Моя цель здесь отметить, что на первый взгляд сторона обвинения не представила надлежащих доказательств, которые связывали б Антоненко с этим делом, и, конечно, недостаточных, чтобы оставить его под стражей на такое длительное время за спланированное убийство. Но если полиция и суды не понимают, что такое "доказательства" или средства, как они уже демонстрируют, это обвинение основывается на очень слабых основаниях. К сожалению, я также предполагаю, что с этим делом в Европейском суде по правам человека может случится вам, вашей полиции и стороне обвинения большая боль в ближайшие месяцы", - заявил Грант.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей до 23 октября включительно, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом до 23 октября, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями до 23 октября.

Автор: 

Аваков (3444) Грант Глен (30) Антоненко Андрей (260)


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Топ комментарии
+72
А кто ответит за исковеркованную жизнь подозреваемых?
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14.10.2020 09:03
+57
Не понимают , что такое доказательства... А у нас тут вообще что то понимают, вы нашего президента видели? Отож...
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14.10.2020 09:00
+38
Так тут все отработано, ...имеем право на ошибку..., а штрафы заплатят из бюджета нашими деньгами.
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14.10.2020 09:04
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Правила форума Совет форумчан
Блиин ,а на другой ветке зетрындешь,что вот вот визы с Великобританией отменят-и пофиг тот наезд их спецслужб на зежабу...у зесрани жизнь боль))))
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14.10.2020 09:00 Ответить
Не понимают , что такое доказательства... А у нас тут вообще что то понимают, вы нашего президента видели? Отож...
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14.10.2020 09:00 Ответить
А кто ответит за исковеркованную жизнь подозреваемых?
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14.10.2020 09:03 Ответить
Так тут все отработано, ...имеем право на ошибку..., а штрафы заплатят из бюджета нашими деньгами.
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14.10.2020 09:04 Ответить
СТРАШНОЕ НЕ ТО ЧТО НЕ ПОНИМАЮТ эти твари и ублюдки про погонах мантиях должностях и полномочия как раз ХОРОШО ПОНИМАЮТ что они делают а именно"лепят горбатого"- т. е. подгоняют факты дело натягивая его как резиновый шарик на тех кого надо укатать за решетку.. думаю Зеленский Аваков и вся банда просто получила (как версия!!!) нехилый транш от России и Путина лично и указание дискредитация именно людей связанных с Майданом и Защитой Украины как волонтеры- добровольцы.. почему то ни одного еврея, армяшки и идиета- ратующего за Пуфена и за ******** в дело не вписалось.. хотя Шеремет гражданин и журналист Белоруссии- а что такое сегодня эта страна мы увидели воочию.. тут просто выпрыгивает из штанов версия и обоснования- что его зачистили именно ФСБ ГРУ МО России.. а нет... лепим умышленно дело... человек со стороны военный и юрист по английскому право а оно очень отличается от нашего говорю как юрист нет есть базовые основы во всех правовых направлениях и течения так вот издалека только по публикациям и сюжетам на ТВ британец увидел что дело грубо нелепо слеплено что перекосы в деле видны даже с берегов Туманного Альбиона.... но у Авакова и Зеленского в глазах их вагоны бревен но они слепые и ищут соринку в пределах Космоса...
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14.10.2020 10:26 Ответить
Так и я про то.
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14.10.2020 10:34 Ответить
100%
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14.10.2020 10:47 Ответить
Якщо чесно - ніхто. У всякому разі - найближчим часом. Чому? Тому, що більшість народу живе в телевізорі і звикло до шоу, а не до реального життя і розуміння реальних речей. Наріду здається, що Антоненко лише актор, який у певні дні грає роль підозрюваного, а після цього змивпж грим і йде до власної квартири, а не реальна людина, яка майже рік без належних доказів обмежена у правах, основним з яких є особиста свобода. Тому нарід повинен через власні відчуття пройти те, що вважає шоу. Це голод, руйнування, безгрошів'я і навіть той же КОВІД-19, який не вірять багато людей рівно до того часу, поки не стикнуться з ним особисто, чи через хворих рідних і близьких. Такий нарід просто не заслуговує на нормальне життя і нормальне правосуддя.
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14.10.2020 09:17 Ответить
Так, наука встановила, що собака нюхаючий сраку іншій собаці отимує інформації більше ніж людина яка дивіться новини по телевізору.....
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14.10.2020 09:54 Ответить
Если это тупое быдло, нарид, посадило себе на шею клоуна-идиота, то пусть теперь не плачут, в какую жопу завел Украину этот зебанутый бубочка.
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14.10.2020 09:55 Ответить
Вчора мав розмову з постійним клієнтом який півтори року тому в екстазі голосував за Зєлєнского, а згодом - за слуг. Десь місяців 8 у нього і у його дружини у за ставці на профілі у Фейсбуці був логотип Зєлєнского і слуг. І пропав раптово. З'явилися нейтральні фото - у неї квіти, у нього - ландшафт. Вчора він мені жалівся, що їх надурили, що за Порошенка все одно голосувати не можна було, бо то диявол, але визнає, що при ньому таки було краще і таки країна рухалася вперед, а тут летить в пропасть і з кожним днем швидше і глибше. І робить несподіваний висновок - що найкраще було при януковочу. Ось так. Логіки нема зовсім. Це все, що треба знати про тих, хто голосував за Зєлєнского. Тішить одне - Зєлєнскій Для таких став ще більшим ворогом ніж Порошенко. Правда, і Порошенко теж ворогом залишився. Як алібі у голосуванні за Зєлєнского.
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14.10.2020 10:52 Ответить
Всю эту комнду - в Ростов! По частям. Головы можно оставить здесь - они им не нужны.
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14.10.2020 09:34 Ответить
Если честно, то на Ростов слишком хорошее пожелание, это почти Украина. Пускай на берега Северного Ледовитого киздуют.
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14.10.2020 10:50 Ответить
а как же халатное невыполнение функциональных обязанностей ??
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14.10.2020 13:44 Ответить
Все они понимают, просто ложили на них, жирный болт! (Кроме Клоуна конечно - он реальный тупица). У них просто была цель и они решили ее реализовать, а на неудобства в видедоказательств решили внимания не обращать.
Вот посмотрите, за несколько дней до вынесения решения ЕСПЧ они его освободят....Сделают они это только потому, чтобы ЕСПЧ, не вынес решение о незаконном аресте и немедленном освобождении, а так же свидетельствует о том, что они прекрасно знают, то что сделали!!!!
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14.10.2020 09:39 Ответить
Я про то же.
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14.10.2020 09:44 Ответить
Умный ты Гранд,а как быть с тем брифингом?
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14.10.2020 09:01 Ответить
а зачем Вы так его обозвали...)))) то был не брифинг..а презентация ))) нормально? презентация доказательств или подтасовок с участием первых рыл в стране...еще ДО открытия уголовного дела и ВО время следствия и сбора информации !! это жеж капец шо то было на самом деле!? уже за это одно всех участников того шоу нужно наказать (хотя бы материально)...конфискацией награбленного))))
(Вы правильно поставили вопрос)))))
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14.10.2020 09:43 Ответить
Это был не брифинг, а шоу ЗЕбанутого клоуна, у которого Собаков был на подтанцовке.
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14.10.2020 09:57 Ответить
Якраз навпаки: дурноватий Зе виступав на підтанцовці у Авакова.
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14.10.2020 11:44 Ответить
Сабаков і ЗЕ разом з Рабошапкою за цей арешт нарили собі срок. Срок чекає...
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14.10.2020 09:02 Ответить
навіть срок покусати очікує
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14.10.2020 09:34 Ответить
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14.10.2020 09:58 Ответить
Насколько я помню, Рябошапка отказался подписывать обвинение по делу Шеремета.
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14.10.2020 10:26 Ответить
З яких пір кацапам дали право голоса?
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14.10.2020 09:18 Ответить
Видимо одним из вопросов Зе будет вопрос о виновности Антоненко и Кузьменко.
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14.10.2020 09:09 Ответить
Даже знаю за что убили Вороненкова,но это совсем другая история...
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14.10.2020 09:13 Ответить
Швидше за все владна банда (мусорка Сабакова, прокурва Бенядиктової, так званий "суд" плюс банда песонально наближених до ЗЕлупи ворогів України) буде безкінечно тягнути "судовий процес" над призначеними владою в змовники, порушуючи на кожному кроці процедуру, як водиться, так що, враховуючи апеляції та касації, не скоро Ріфмайстер-Антоненко зможе звернутись до ЄСПЛ.

Зрозуміло, що КОЛИСЬ, він отримає справедливе рішення, але ж життя ...
" я также предполагаю, что с этим делом в Европейском суде по правам человека может случится вам, вашей полиции и стороне обвинения большая боль в ближайшие месяцы", - заявил Грант."
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14.10.2020 09:15 Ответить
Сабаков по-українськи не читає, так що зря ти британцю йому листи пишеш.
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14.10.2020 09:18 Ответить
Кстати вдова Дениса Вороненкова,певица Мария Максакова тоже под колпаком Путлера,носитель опасной для гопника информации...
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14.10.2020 09:21 Ответить
А відшкодування за незаконне утримання має сплатити аваков разом із слідчими,котрих треба звільнять з мусарні і притягать до відповідальності
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14.10.2020 09:23 Ответить
А криворогульный идиот? Разве это не он созывал пресконференцию и обьявлял что дело раскрыто?
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14.10.2020 09:27 Ответить
уже пусть этот эксперт и итальянцам письмо напишет,чтоб отпустили нашего Маркива
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14.10.2020 09:23 Ответить
зеленая скотина и рюкзаков будут мотать еще и срок за незаконное содержание в тюрьме граждан. клоун каломойши уже заработал себе на пожизненное с конфискацией имущества, и авакян тоже.
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14.10.2020 09:26 Ответить
Вот и дождался аваков Лондноского приговора. Скоро и санкции будут. Итальянский маеток уж больно хорош.
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14.10.2020 09:26 Ответить
цей експерт - честь йому та хвала, це Людина із світу де Права та Свободи не прості Слова...., а наш хАваков - це мутне створіння, напів-мафіозі...., інтрнигант, брехун, та злочинець.... - тікай хАваков, тікай у Італію....
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14.10.2020 09:27 Ответить
Вспомните, как Аваков и Зеленский на пресс-конференции лихо докладывали о раскрытии этого преступления. Они уже никогда не пойдут на попятную, получится, что сознательно мордовали в тюрьме невиновных. А отвечать за это преступление этим властным лохам не хочется, вот и фальсифицируют судебный процесс.
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14.10.2020 09:29 Ответить
Уголовное дело по статье 141 часть 2 пункт "ф" УК РАБссии против Авакова открыл СК РАБссии 3 апреля 2018 года,дело находится под личным контролем Александра Бастрыкина....Видать Борисыч завалил РАБссию визитками Яроша....
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14.10.2020 09:31 Ответить
а! так всё сходится. зесрань вернулась из Британии, и тут же британский юрист пишет письмо украинскому "султану". короче, зесрань вместе с Аваковым хочет по-тихому спрыгнуть с дела Шеремета.
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14.10.2020 09:31 Ответить
Это тот хрен который говорил "Россия без боя получит Одессу и Азовское море."
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14.10.2020 09:32 Ответить
Потрясающе аргументированное, основательное, авторитетное и убедительное письмо истинного юриста , британского эксперта с кристальной репутацией!!!! Спасибо ему за "наезд"на наше лживое "кривосудие", на наших продажных, тупых, коррумпированных ментов, судей. прокурорских.....
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14.10.2020 09:33 Ответить
Убедительное письмо Капитана Очевидность.
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14.10.2020 10:50 Ответить
пнх чмо...
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14.10.2020 12:04 Ответить
А что эксперт думает про тонкости лечения триппера и особенности движения отдаленных планет? Кто он такой в украинском правосудии? Зачем ему Аваков, если решать дело будут судьи, пусть свяжется с адвокатами и они организуют его выступление в суде.
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14.10.2020 09:34 Ответить
Зебанько, за хороший отсос у бубочки обратись к Ермаку в ОП, он выдаст тебе честно заработанный премиальный фанфурик боярки.
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14.10.2020 10:02 Ответить
Причем здесь "бубочка"? Это прямое вмешательство в во внутренние дела Украины, ты это хоть понимаешь, придурок? Или ты допускаешь управление Украиной из вне?
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14.10.2020 10:10 Ответить
Дружище, если это вмешательство направлено на улучшение правосудия, то понятное дело такое вмешательство поперек горла только подсудной бубочке и его преступной команде.
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14.10.2020 10:45 Ответить
Дружище, у тебя слабый характер, если ты принимаешь решения, с оглядкой на других. Но это одно, когда посторонние поучают тебя как жену ипать и как правильно воспитывать детей. И другое, когда это происходит на уровне государства.
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14.10.2020 12:43 Ответить
А про что шум?
Всё, что сказал чувак - что доказательства на его взгляд выглядят сомнительно!
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14.10.2020 09:35 Ответить
он сказал что там НЕТ вообще никаких доказательств
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14.10.2020 10:21 Ответить
40 лет в пустыне надо прошагать но с другим Моисеем...,прошло только 6 лет....осталось 34 года.Я лично не доживу, мне тогда будет 85....,доживут дети внуки...
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14.10.2020 09:37 Ответить
Макает в "наделаное" кота. Надеюсь и на такое решение суда (неплохо чтобы нашего).
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14.10.2020 09:39 Ответить
А хто,*****, розплатиться за знущання? Рюкзаков? Ви помиляєтесь, терпіли рюкзакова-ми всі з вами!
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14.10.2020 09:41 Ответить
Я думаю, что отсутствие хорошего юридического образования, способности логически правильно мыслить, заполитизованность правосудия Украины, разгул телефонного права, и по-видимому, зависимость судей и прокуроров от "кураторов" и их корумпированность не позволяют юстиции исполнять ту роль в обществе, которую она должна исполнять. Мы все хорошо видим те внешние индикаторы всего этого. Например, в каких домах живут ряд из них, какие у них машины, где они отдыхают. Возникли целые коррупционные семьи, чего не было раньше, когда один член семьи прокурор, другой - судья и т.д. и прекрасно друг друга обслуживают. Так сказать, семейный подряд. Все в стране знают таксу за сдачу экзамена на адвоката, сколько нужно заплатить, чтобы занять должность судьи, а обвиняемому для уменьшения срока или получения условного наказания. О каком правосудии, вообще может идти речь? Если вся система полностью разложилась. Более того, время от времени, кого-то из них показательно "ловят" на взятке или на наличии несообразных зарплате доходах, например, бывшего генерального прокурора времен Януковича и условий его жизни. Или Чауса. Но ни один не был наказан. Система стяжательства и корпоративной поддержки в прямом смысле слова защищает "своих" всеми доступными и недоступными способами. С другой стороны, под понятие "виновен", еще даже на этапе начала следствия может попасть любой гражданин не из системы неприкасаемых. И тогда, мнение начальника важнее, чем закон, а мнение президента еще важнее. Что мы и видим на примере дела Антонюк и другие. Самодурство, упрямство, желание выслужиться и получить политические дивиденты за счет невиновных граждан, непрофессионализм и даже проф. непригодность, поломанные судьбы обвиняемых, их несправедливые страдания, и безответственность так называемых ответственных за это - вот что мы видим в связи с этим. А еще абсолютное бесправие граждан, отсутствие в стране системы правосудия и все это управляемое с самого верху.
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14.10.2020 09:42 Ответить
Справедливости ради, в большинстве граждане сами позволяют к себе такое отношение. Быдло.
А Кучка патриотов и людей с гражданской позицией не смогли переломить систему.
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14.10.2020 10:31 Ответить
Вся эта история с арестом Антоненко и пр. - попытка Авакова подмять под себя тех последних националистов, которык еще им не контролируются!
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14.10.2020 13:44 Ответить
Та там мнагаходовочка, президента тоже подставили
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14.10.2020 16:44 Ответить
А хтось до цього колись чув про цього британського "диспетчера Карлоса"?
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14.10.2020 09:45 Ответить
Если бы ты сюда свое рыло не засунул мы бы и тебя не чули
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14.10.2020 09:57 Ответить
...с этим делом может случится вам, вашей полиции и стороне обвинения большая попа боль - заявил Грант.
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14.10.2020 09:53 Ответить
Мне одному показалось что в письме идёт речь о попоболи для министра?
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14.10.2020 09:55 Ответить
Улетит вдруг Аваков
в голубом вертолете
вам оставив фуевый рюкзак...
Ничего вам не скажет
и наверно покажет
сквозь стекло на прощание фак.
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14.10.2020 10:05 Ответить
это позор просто и днище от авакяна
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14.10.2020 10:07 Ответить
Интересно, ещё остались области где зесрань не обосралась?😁
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14.10.2020 10:10 Ответить
выборы покажут
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14.10.2020 10:18 Ответить
Разница в росте - 10 см.! Не заметить?
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14.10.2020 10:11 Ответить
Да даже если бы он был однояйцевым близнецом предполагаемого убийцы, это не доказательство того, что Андрей Антоненко убил шеремета.
Это бред. Мимо проходил, рядом жил, похож на кого-то там на камере, якобы хотел что-то там дистабилизировать.
БРЕД
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14.10.2020 10:19 Ответить
Это самое позорное дело, за которое будет расплачиваться государство Украина из наших карманов.
Зеленский или уволит квакова с позором или потонет вместе с ним
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14.10.2020 10:16 Ответить
ЗЕ едет в ВБ.
Там ЗЕ песочат на BBC.
ЗЕ, как кутенка, тащут в МИ6 и устраивают промывание черепной коробки за слив разведданных в Роисю.

После этого британские криминалисты тычут Авакова мордой в сфабрикованное дело Шеремета.

Совпадение?
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14.10.2020 10:23 Ответить
Авакян слегка ошибся,но у него имеются убедительные аргументы в свою защиту - министр сильно переживает о том,что его родина армения теряет окккупированные у Азербайджана территории,ему не до сбора доказательств.
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14.10.2020 10:24 Ответить
Щось здається мені, Зелю дуже прохолодно зустріли в Британії.
Сам журналіст назвав його шутом. І почав шукати родзинку. Чому ж його обрав український піпл.
Гадаю, висновки, які він зробив про українців, не надто приємні для нас.
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14.10.2020 10:30 Ответить
Все это и Аваков и Зеленский прекрасно знают и сами. Но, признать это публично- тут же быть отправленным в отставку тем же Зеленским. Надо же Зе с себя вину спихнуть. Будет как обычно-"А я шо, я ни шо, шо мне написал Аваков, я то и сказал..."!
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14.10.2020 10:31 Ответить
Умищееее. Читая газеты преступления раскрывает.... Поговорить бы с ним о йети, НЛО...
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14.10.2020 10:44 Ответить
Наличие йети подкреплено такими же доказательствами, как и вина Антоненко. Для тупых, не читающих газеты, брифинг специальный был.
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14.10.2020 10:48 Ответить
Погвори з унітазом про йеті й НЛО, якщо так хочеться.
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14.10.2020 10:50 Ответить
Да, Грант человек и умница, а ты кусок говнища. Мусор, прокурв, или "судья".
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14.10.2020 11:00 Ответить
Смачно макнули Рюкзаков и зелёную шоблу в целом!
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14.10.2020 10:49 Ответить
А от у мене питання до британського експерта: Ви до кого апелюєте, кому в цьому дні глобусу потрібні Ваші сигнали???
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14.10.2020 10:52 Ответить
Експерт як би натякає про що говорили з тим, хто вважає себе президентом в МІ-6.
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14.10.2020 10:52 Ответить
Рюкзаков-обтекай. И на нары вместо Антоненко за фальсификацию дела.
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14.10.2020 11:10 Ответить
авакозельцы, не позорьтесь - освобождайте патриотов и выплачивайте компенсацию ЗА СВОЙ СЧЁТ
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14.10.2020 11:48 Ответить
Как же они выпустят , если придётся подавать в отставку?А харчеваться где?
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14.10.2020 11:52 Ответить
Цікаве кіно виходить у нас. Патріоти винні в смерті іноземця Шеремета (дуже смішні приводи називаються, мотиву немає, і тіло не дуже популярне, не Медведчука ж прибили, а треба б), а в Харкові шысть років злодій гепа невинний, А ЗА ЙОГО ХОЛОДНЕ ТІЛО (результат голосування в інтернеті прямим текстом) готові пів міста проголосувати. Поки піпл НЕ порозумнішає, собакови будуть у шоколаді, хоч плюй їм в очі.
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14.10.2020 11:55 Ответить
всем умным гражданам Украины с первых бла, бла мусоров авакова было ясно, что дело лепили явно по чьему то заказу и шито оно белыми нитками. самое прикольное , как говномусор аваков мокнул мордой в говно *********** недомерка недоумка на брифинге.
вот скажите , как я гражданин Украины должен относится к *********** и главному говномусору страны авакову после всего что произошло.? скажу свое мнение , одного и второго нах с пляжа .не может такое происходить в цивилизованном правовом государстве.
суд еще ничего не сказал , а гражданина уже сделали виновным две мрази, собаков и клоун недомерок.в цивилизованной стране эти два дегенерата уже бы улетели с должностей и на них открыли бы дело за фальсификацию уголовных дел. и топтали бы уроды зону ни один год, а граждане страны плевали бы в рожи этих дегенератов.
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14.10.2020 12:28 Ответить
Что то мне так кажется, что сначала это письмо брит направил в МІ 6. Ослик же говорил, что обговаривали фейковые новости.
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14.10.2020 12:46 Ответить
Ваше публичное шоу и арест и содержание под стражей Антоненко в течение такого длительного периода заставили меня задуматься а есть ли правосудие в этой стране или одни "хотелки" президента и министра?..А доверяет ли кто-то этой полиции??
Наверное эти два вопроса г Зеленский не задаст избирателям 25 октября..
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14.10.2020 12:51 Ответить
А зебилье тугодоходчивое ждут письменных уведомлений.Тем временем Байден опережает Трампа на 17%!
Вопрос:Сколько корпоративов прийдется отработать на рояле в Белом Доме за наезды с расследованием на Байдена младшего?
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14.10.2020 13:21 Ответить
А что следует сказать зеленскому ослу и как с ним поступить, который самолично признал левых людей преступниками и установил их вину и причастность на всю страну в прямом эфире ?
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14.10.2020 14:07 Ответить
Це означає,що Авакову після закриття справи дадуть пенка в зад.
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14.10.2020 16:41 Ответить
Проверочное слово - пИнать
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14.10.2020 18:03 Ответить
Вместе с ЗЕ которое тоже попёрлось пиариться на фантазиях Авакова
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14.10.2020 18:11 Ответить
 
 