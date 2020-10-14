В Украине за сутки от COVID-19 умерли 107 человек, 2 137 - выздоровели, выявлены 5 590 новых случаев
В Украине по состоянию на утро среды, 14 октября, зафиксированы 5 133 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ.
Днем ранее, 13 октября, зафиксированы 5 133 новых случая заболевания, 12 октября - 4 420 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, 11 октября - 4 768 новых случаев заболевания COVID-19, 10 октября были лабораторно подтверждены 5 728 инфицированных коронавирусом, 9 октября - рекордные 5 804 больных, 8 октября - 5 397, 7 октября - 4 753 новых случая заболевания, 6 октября - 4 348 случаев.
Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 276 177 человек.
За сутки выздоровели 2 137 пациентов, всего с начала пандемии - 118 699 человек. В течение минувших суток умерли 107 ранее заболевших, всего с начала пандемии - 5 229 человек. Всего в Украине по состоянию на утро 14 октября COVID-19 болеют 152 249 человек, что на 3 346 больше, чем сутками ранее.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (637), Киеве (422), Львовской области (345), Днепропетровской области (342) и Одесской области (302).
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жаль, никто не призьівает, а оно ведь помогает конкретно
В Україні,в принципі, "дурантинофіли ольгінські" своє завдання виконали.. ((
залишилось лише кілька особливо упоротих придурків на Цензорі...
Харьковщина перешла в "черную зону", врачи спасают только больных с шансами на жизнь
В последние дни Харьковская область стала лидером по количеству заболевших коронавирусом. В регионе фиксируют более 700 новых случаев в сутки.
Местные врачи, которые лечат больных COVID-19, говорят, что в городе давно реализовался итальянский сценарий, когда выкарабкаться дают только тому, у кого больше шансов на жизнь.
Что происходит в Харькове на самом деле.
Врачей и кислорода не хватает, койки все заняты
Харьковская областная инфекционная больница лечит коронавирусных больных с апреля. Анестезиолог Владимир Корсунов, который работает там в реанимации, отметил, что такой нагрузки и заполненности медучреждения он не видел за всю свою жизнь в медицине - с 1984 года. Сейчас в инфекционке лечится более 300 человек, в реанимации - 12 (рассчитана на 6), еще 15 - на аппарате искусственной вентиляции легких, всего 28 тяжелых больных.
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"Даже господин Кучер (председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер. - Ред.) сказал, что в Харькове черная зона, заполненность коек - 100%. Единственное, что не дает нам возможность записать эту цифру, - незаполненность койко-мест в детской инфекционке и в отделении акушерства. Без них все больницы интенсивной терапии для взрослых забиты. Уже бы в коридоры поставили кровати, но в этом нет никакого смысла, потому что там нет доступа к кислородной терапии", - рассказал он OBOZREVATEL.
По словам врача, сейчас в харьковских больницах катастрофически не хватает медперсонала и кислорода. Мол, потенциал для размещения больных есть, только нет в достаточном количестве медиков и кислородных масок для всех, кому они нужны. За последние полгода регион не готовился к ухудшению ситуации, все делается только сейчас, и то на колене, когда эпидемия уже развернулась, а под больницами стоят очереди со скорыми.
"Берут тех, кому критически необходим кислород, а это сатурация на уровне 70-80%. И то иногда и это невозможно. В Харькове реализовался бергамский сценарий. Мы уже не одну неделю подряд вынуждены выбирать того, кто является более перспективным для выздоровления" , - сказал врач.
Что спровоцировало скачок заболеваемости
По словам харьковского волонтера Натальи Поповой, главная причина распространения коронавирусной инфекции - концерты, которые политики организуют в рамках предвыборной кампании, а также то, что местные власти в Харькове не контролируют соблюдение карантина.
"Политики не думали о последствиях, концерты посетило 5-10 тысяч человек, и этого хватило, чтобы возник катализатор. Кислорода не хватает, а пациентов становится все больше. В той же областной инфекционке планируют установить новую 20-тонную кислородную бочку, высотой в трехэтажный дом. Врачи работают без выходных, у нас катастрофическая ситуация", - добавила она.
По мнению волонтера, харьковчане сами определили свой путь. "Не знаю, как в других городах, у нас все игнорируют масочный режим и социальную дистанцию. Люди сами ходят на концерты, никто туда не гонит насильно, а на тех, кто в маске, смотрят, как на "ты что больной?"- добавила она.
"Эпидемию также спровоцировало открытие школ и высших учебных заведений. А Харьков - это город студентов. После первого сентября все пошло-поехало, а предвыборные концерты последних недель только усугубили ситуацию. Власть на местах не контролирует соблюдение карантина", - подытожил Корсунов.
По официальной статистике, всего на Харьковщине зафиксировано 25 186 больных коронавирусом, регион находится в лидерах по Украине, заняв второе место после Киева. За все время эпидемии в Харьковской области умерли 414 человек.
Галина Остаповец
https://antikor.com.ua/articles/413788-harjkovshchina_pereshla_v_chernuju_zonu_vrachi_spasajut_toljko_boljnyh_s_shansami_na_hiznj
Терміново..
Почнення придуркам ЗЕ у Владі.
https://wz.lviv.ua/blogs/422171-na-vulitsi-bez-maski-u-polshchi-za-tse-shtraf-500-zlotikh Польський досвід.
не 17,34 тис штрафу..
а 1000(500,якщо заплачених на протязі до 3-х днів) за неносіння або неправильне носіння(під носом) маски у громадських місцях
+італійський досвід.
Закриття магазину на 30 днів у випадку появи людини без маски.
Не будемо йому заважати
ДОВЕДЕНО.
Фактами повторного інфікуваня у світі...
так и тут - без намордника? - получи шар.... с кислотой
но как закрывать магазин если напр прорвался внутрь без маски мужик, ибо у него жена того и срочно надо огурцов купить?
У своєму відеозверненні він оприлюднив чіткий план подолання епідемії коронавірусу і закликав очільників держави врешті решт реально оцінити небезпеку, яка насувається на Україну.
"Пригадуєте, ще у березні Зеленський призначив себе головою Координаційної ради з протидії епідемії, коли хворих були одиниці. А у травні хвалькувато назвав себе майстром спорту з боротьби з коронавірусом. Чим не Остап Бендер із сеансом одночасної гри в шахи? Але, як писали класики, "великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни". То ж результат "чемпіона" кожен з вас може оцінити сам", - іронізує Порошенко.
Він констатує - сім місяців у гонитві за лайками згаяно на відосики: "Повна втрата контролю за поширенням хвороби і, головне, довіри до дій влади. І зараз Україна - в десятці антилідерів у світі з найгіршими темпами поширення хвороби".
"66 мільярдів, які парламент виділив на боротьбу з вірусом, розтринькують не за призначенням, на цілі, які навіть віддаленого відношення не мають до боротьби з коронавірусом", - говорить Порошенко.
"Держава, за даними Рахункової палати, не закупила жодного апарату штучної вентиляції легень. У лікарнях обмаль ліків, тестів, пульсоксиметрів. Гострий дефіцит медичного кисню. Ліжковий фонд заповнений на 70%, і багато міст на порозі гострого дефіциту ліжкомісць. Пацієнти як мінімум 80 відсотків витрат сплачують із власної кишені. А уявіть собі сімейного лікаря, якому нема куди покласти небезпечно хворого пацієнта. Водія швидкої, який годинами стоїть в черзі до приймального відділення", - зауважує п'ятий президент.
Він застерігає: лікарі перебувають на межі виснаження. Уряд не вирішив питання їхнього страхування, не забезпечив належними засобами захисту.
"Наша команда реалізовує велику благодійницьку програму. Понад 50 апаратів ШВЛ, 157 000 захисних костюмів для медиків, 10 000 захисних окулярів, десятки й десятки тисяч тестів… І продовжуємо допомагати та захищати. Та опозиція не може підмінити собою владу. Ми можемо лише ставити їй вимоги і надавати рекомендації. Щоб пом'якшити жахливі наслідки її кричущої некомпетентності, яка лежить в основі її дитячої безпорадності" - говорить лідер "Європейської Солідарності".
"Перше. І це ультиматум. Слід негайно подбати про захист лікарів. Застрахувати їх, забезпечити костюмами, не затримувати передбачені законом трьохсотвідсоткові доплати.
Друге. На рівні президента та уряду, місцевої влади розробити і затвердити стратегію подальшої боротьби з коронавірусом, розраховану як мінімум на 2021 рік. І має бути чітке розуміння, що епідеміологічні заходи мають здійснюватися без припинення економічної активності. Цю опцію наші "майстри спорту" використали ще весною - передчасно і неефективно.
Третє. Ми вимагаємо звіту Кабміну щодо розкрадання антиковідних коштів. Повернути у Фонд боротьби з коронавірусом незаконно вилучені звідти 35 мільярдів. Спрямувати їх на закупівлю засобів індивідуального захисту для лікарів та усього необхідного для хворих. НАБУ має розслідувати нецільову витрату грошей. Ділки, які вирішили набити кишені та погріти руки на антиковідному фонді - мають сісти на лаву підсудних.
Четверте. Слід розривати ланцюги поширення хвороби. Зробити тестування доступним для всіх, а не для тих, хто може за це платити скажені гроші. В першу чергу безкоштовно тестувати лікарів та вчителів.
П'яте. Повернути 5 мільярдів, вилучених при секвестрі в освіти. Направити їх на захист дітей та педагогів, на технічне забезпечення дистанційного навчання.
Шосте. Уряд зобов'язаний запустити вітчизняні лінії виробництва засобів індивідуального захисту високої якості за максимально низькою ціною. Так як це зараз почав робити "Рошен" з багаторазовими костюмами для медиків. Акції як це робить наша команда, забезпечивши кредит виробникам під півтора відсотка річних.
Нарешті у кожній області, місті, громаді слід створити локальний фонд протидії коронавірусу і прийняти відповідні програми, розраховані не менше, ніж на рік. Прикро дивитися, як Офіс Зеленського та його Уряд, з одного боку, та міські голови, з іншого, як ту гарячу картоплину перекидають відповідальність одне на одного", - зазначає лідер "Європейської Солідарності".
Порошенко також нагадав, що реформа децентралізації дала значний фінансовий ресурс на місця, особливо - мерам Києва, обласних центрів та інших великих міст. Бюджет був збільшений в рази.
"На них теж лежить відповідальність за здоров'я і безпеку громадян. Настав момент жорстко питати і з них, а не валити все тільки на Зеленського", - резюмує п'ятий президент України.
Пропоную ефективніші і конкретніші.
Терміново..
Почнення придуркам ЗЕ у Владі.
https://wz.lviv.ua/blogs/422171-na-vulitsi-bez-maski-u-polshchi-za-tse-shtraf-500-zlotikh Польський досвід.
не 17,34 тис штрафу..
а 1000(500,якщо заплачених на протязі до 3-х днів) за неносіння або неправильне носіння(під носом) маски у громадських місцях
+італійський досвід.
Закриття магазину на 30 днів(альтернатива -штраф у вигляді якогось відсотка з ОБОРОТУ) у випадку появи людини без маски.
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і заохотити мєнтів НЕ З КОВІД фонду,а з премій за взяття штрафів. )
все же это начало болезней" (Матф.24:7-9)
і Лише Львів(Садовий) "бодрячком" перед виборами розповідає про "50 відсотків" заповнених ліжок.
"Парацює" Домовленість Садового з Ляшком і Степановим(не безкоштовна,звичайно),про невіднесення Львова у "червону Зону" до виборів...
Но прикольно видеть такие коменты: слово в слово, НО - "другой город", типа.)))))))))))
Пригожин похоже совсем (п)лох)