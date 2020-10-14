В Украине за сутки от COVID-19 умерли 107 человек, 2 137 - выздоровели, выявлены 5 590 новых случаев

В Украине по состоянию на утро среды, 14 октября, зафиксированы 5 133 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 13 октября, зафиксированы 5 133 новых случая заболевания, 12 октября - 4 420 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, 11 октября - 4 768 новых случаев заболевания COVID-19, 10 октября были лабораторно подтверждены 5 728 инфицированных коронавирусом, 9 октября - рекордные 5 804 больных, 8 октября - 5 397, 7 октября - 4 753 новых случая заболевания, 6 октября - 4 348 случаев.

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Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 276 177 человек.

За сутки выздоровели 2 137 пациентов, всего с начала пандемии - 118 699 человек. В течение минувших суток умерли 107 ранее заболевших, всего с начала пандемии - 5 229 человек. Всего в Украине по состоянию на утро 14 октября COVID-19 болеют 152 249 человек, что на 3 346 больше, чем сутками ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (637), Киеве (422), Львовской области (345), Днепропетровской области (342) и Одесской области (302).















