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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 107 человек, 2 137 - выздоровели, выявлены 5 590 новых случаев

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 107 человек, 2 137 - выздоровели, выявлены 5 590 новых случаев

В Украине по состоянию на утро среды, 14 октября, зафиксированы 5 133 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 13 октября, зафиксированы 5 133 новых случая заболевания, 12 октября - 4 420 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, 11 октября - 4 768 новых случаев заболевания COVID-19, 10 октября были лабораторно подтверждены 5 728 инфицированных коронавирусом, 9 октября - рекордные 5 804 больных, 8 октября - 5 397, 7 октября - 4 753 новых случая заболевания, 6 октября - 4 348 случаев.

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Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 276 177 человек.

За сутки выздоровели 2 137 пациентов, всего с начала пандемии - 118 699 человек. В течение минувших суток умерли 107 ранее заболевших, всего с начала пандемии - 5 229 человек. Всего в Украине по состоянию на утро 14 октября COVID-19 болеют 152 249 человек, что на 3 346 больше, чем сутками ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (637), Киеве (422), Львовской области (345), Днепропетровской области (342) и Одесской области (302).

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 107 человек, 2 137 - выздоровели, выявлены 5 590 новых случаев 01
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 107 человек, 2 137 - выздоровели, выявлены 5 590 новых случаев 02
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 107 человек, 2 137 - выздоровели, выявлены 5 590 новых случаев 03
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 107 человек, 2 137 - выздоровели, выявлены 5 590 новых случаев 04
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 107 человек, 2 137 - выздоровели, выявлены 5 590 новых случаев 05
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 107 человек, 2 137 - выздоровели, выявлены 5 590 новых случаев 06

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Куда подевались говнюки, верещавшие летом "Покажите мне переполненные больницы!"?
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14.10.2020 09:28
+3
Лахті зараз переключено на підтримку Нагірного Карабаху.Це актуальніше..
В Україні,в принципі, "дурантинофіли ольгінські" своє завдання виконали.. ((

залишилось лише кілька особливо упоротих придурків на Цензорі...
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14.10.2020 09:40
+3
Что то Айвазяна давненько не видать.Его если не почитаешь, то считай день пропал.)
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14.10.2020 09:42
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Правила форума Совет форумчан
Та то ще добре. В Чехії 8300 інфікованих, при тому, що населення в 4 рази менше.
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14.10.2020 09:11 Ответить
В Чехії інфікаваних за день майже вдвічі більше, а кількість смертей майже вдвічі менша, ніж в Україні. Враховуючи те, що населення там вчетверо менше, то медицина Чехії в 16 разів краще бореться з наслідками ковіду.
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14.10.2020 09:52 Ответить
как насчет крестного похода по церквям?
жаль, никто не призьівает, а оно ведь помогает конкретно
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14.10.2020 10:48 Ответить
Кто только уже не ляпает о простуде с нарастающим итогом циферками
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14.10.2020 09:24 Ответить
Куда подевались говнюки, верещавшие летом "Покажите мне переполненные больницы!"?
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14.10.2020 09:28 Ответить
Лахті зараз переключено на підтримку Нагірного Карабаху.Це актуальніше..
В Україні,в принципі, "дурантинофіли ольгінські" своє завдання виконали.. ((

залишилось лише кілька особливо упоротих придурків на Цензорі...
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14.10.2020 09:40 Ответить
Что то Айвазяна давненько не видать.Его если не почитаешь, то считай день пропал.)
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14.10.2020 09:42 Ответить
Да я помню еще как он "гениально" подсчитывал проценты инфицированных ковидом в мире, делая ошибку в 100 раз всторону занижения... Причем ему раз 20 разные форумчане указывали на это.
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14.10.2020 09:54 Ответить
Теперь они верещат, почему нет больниц.
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14.10.2020 10:24 Ответить
Один - чуть выше умничает, а остальные - может уже по больницам лежат?
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14.10.2020 12:15 Ответить
Они рядом с теми, кто очень хотел интервью хоть одного заболевшего, а также с теми, что коронавирус придумала Бубочка и с носителями маски, которые очень боятся туберкулёза. P.S: Перестали водить ребенка в садик с начала карантина...Воспитательница спросила:"А вы что действительно верите в коронавирус?"....Вот как можно пускать в садик или школу своих детей, когда у них такие воспитатели и учителя?
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14.10.2020 12:19 Ответить
Харьковщина перешла в "черную зону", врачи спасают только больных с шансами на жизнь

Харьковщина перешла в "черную зону", врачи спасают только больных с шансами на жизнь
В последние дни Харьковская область стала лидером по количеству заболевших коронавирусом. В регионе фиксируют более 700 новых случаев в сутки.

Местные врачи, которые лечат больных COVID-19, говорят, что в городе давно реализовался итальянский сценарий, когда выкарабкаться дают только тому, у кого больше шансов на жизнь.

Что происходит в Харькове на самом деле.

Врачей и кислорода не хватает, койки все заняты

Харьковская областная инфекционная больница лечит коронавирусных больных с апреля. Анестезиолог Владимир Корсунов, который работает там в реанимации, отметил, что такой нагрузки и заполненности медучреждения он не видел за всю свою жизнь в медицине - с 1984 года. Сейчас в инфекционке лечится более 300 человек, в реанимации - 12 (рассчитана на 6), еще 15 - на аппарате искусственной вентиляции легких, всего 28 тяжелых больных.

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"Даже господин Кучер (председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер. - Ред.) сказал, что в Харькове черная зона, заполненность коек - 100%. Единственное, что не дает нам возможность записать эту цифру, - незаполненность койко-мест в детской инфекционке и в отделении акушерства. Без них все больницы интенсивной терапии для взрослых забиты. Уже бы в коридоры поставили кровати, но в этом нет никакого смысла, потому что там нет доступа к кислородной терапии", - рассказал он OBOZREVATEL.

По словам врача, сейчас в харьковских больницах катастрофически не хватает медперсонала и кислорода. Мол, потенциал для размещения больных есть, только нет в достаточном количестве медиков и кислородных масок для всех, кому они нужны. За последние полгода регион не готовился к ухудшению ситуации, все делается только сейчас, и то на колене, когда эпидемия уже развернулась, а под больницами стоят очереди со скорыми.

"Берут тех, кому критически необходим кислород, а это сатурация на уровне 70-80%. И то иногда и это невозможно. В Харькове реализовался бергамский сценарий. Мы уже не одну неделю подряд вынуждены выбирать того, кто является более перспективным для выздоровления" , - сказал врач.

Что спровоцировало скачок заболеваемости

По словам харьковского волонтера Натальи Поповой, главная причина распространения коронавирусной инфекции - концерты, которые политики организуют в рамках предвыборной кампании, а также то, что местные власти в Харькове не контролируют соблюдение карантина.

"Политики не думали о последствиях, концерты посетило 5-10 тысяч человек, и этого хватило, чтобы возник катализатор. Кислорода не хватает, а пациентов становится все больше. В той же областной инфекционке планируют установить новую 20-тонную кислородную бочку, высотой в трехэтажный дом. Врачи работают без выходных, у нас катастрофическая ситуация", - добавила она.

По мнению волонтера, харьковчане сами определили свой путь. "Не знаю, как в других городах, у нас все игнорируют масочный режим и социальную дистанцию. Люди сами ходят на концерты, никто туда не гонит насильно, а на тех, кто в маске, смотрят, как на "ты что больной?"- добавила она.

"Эпидемию также спровоцировало открытие школ и высших учебных заведений. А Харьков - это город студентов. После первого сентября все пошло-поехало, а предвыборные концерты последних недель только усугубили ситуацию. Власть на местах не контролирует соблюдение карантина", - подытожил Корсунов.

По официальной статистике, всего на Харьковщине зафиксировано 25 186 больных коронавирусом, регион находится в лидерах по Украине, заняв второе место после Киева. За все время эпидемии в Харьковской области умерли 414 человек.

Галина Остаповец

https://antikor.com.ua/articles/413788-harjkovshchina_pereshla_v_chernuju_zonu_vrachi_spasajut_toljko_boljnyh_s_shansami_na_hiznj
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14.10.2020 09:39 Ответить
що робити?
Терміново..
Почнення придуркам ЗЕ у Владі.

https://wz.lviv.ua/blogs/422171-na-vulitsi-bez-maski-u-polshchi-za-tse-shtraf-500-zlotikh Польський досвід.

не 17,34 тис штрафу..

а 1000(500,якщо заплачених на протязі до 3-х днів) за неносіння або неправильне носіння(під носом) маски у громадських місцях

+італійський досвід.


Закриття магазину на 30 днів у випадку появи людини без маски.
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14.10.2020 09:45 Ответить
А может, пусть подыхают? Быдлота, гадящая всей стране, пичкающая 30 лет Раду комуняками, кучмистами и рыгами, с такой же сволочью в местной власти.
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14.10.2020 09:50 Ответить
Ты не входишь в эту "быдлоту", у тебя иммунитет?
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14.10.2020 09:57 Ответить
В отличие от тебя - нет.
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14.10.2020 10:00 Ответить
Иммунитет есть у тебе подобных?
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14.10.2020 10:06 Ответить
для упоротого ватного бидла Качура пропонує інше -російську вакцину Спутнік 5...
Не будемо йому заважати
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14.10.2020 12:19 Ответить
И что помогает ? Судя по worldmeter не очень - за прошедшие сутки и там и там 5000+ заболевших. Пока не переболеет наиболее активная часть населения это будет продолжаться, какие бы маски кто и как не одевал.
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14.10.2020 10:00 Ответить
ви зовім Не враховуєте факту,що імунітет від Ковіду 4 місяці.
ДОВЕДЕНО.
Фактами повторного інфікуваня у світі...
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14.10.2020 12:20 Ответить
у японцев в магазинах есть шары с краской, продавец бросает его в убегающего грабителя
так и тут - без намордника? - получи шар.... с кислотой
но как закрывать магазин если напр прорвался внутрь без маски мужик, ибо у него жена того и срочно надо огурцов купить?
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14.10.2020 14:10 Ответить
В Сумах супер-черная зона, больницы переполнены, скорые в последние секунды вытягивают из лап смерти 24/7, больницы переполнены, живые очереди из больных растянулись на сотни метров за территории учреждений в надежде получить хоть что то
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14.10.2020 09:45 Ответить
Кто там из олигархов назначен зельцем отвечать за Сумы?
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14.10.2020 09:53 Ответить
Оно чуть ниже слово в слово то же самое написалО о Киеве.) Работа у него такая, похоже!))
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14.10.2020 12:20 Ответить
а інфу "https://censor.net/ru/news/3224733/poroshenko_prizval_ukraintsev_byt_otvetstvennymi_i_soblyudat_karantinnye_pravila_a_zelenskogo_ne_manipulirovat" чомусь знесли...
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14.10.2020 09:49 Ответить
https://eurosolidarity.org/2020/10/13/poroshenko-zaklykav-***********-buty-vidpovidalnymy-i-dotrymuvatys-karantynnyh-pravyl-a-zelenskogo-ne-manipulyuvaty-v-den-golosuvannya/ Порошенко закликав українців бути відповідальними і дотримуватись карантинних правил, а Зеленського - не маніпулювати в день голосування . Безпорадна, немічна і безвідповідальна. Такий діагноз поставив чинній владі п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.
У своєму відеозверненні він оприлюднив чіткий план подолання епідемії коронавірусу і закликав очільників держави врешті решт реально оцінити небезпеку, яка насувається на Україну.
"Пригадуєте, ще у березні Зеленський призначив себе головою Координаційної ради з протидії епідемії, коли хворих були одиниці. А у травні хвалькувато назвав себе майстром спорту з боротьби з коронавірусом. Чим не Остап Бендер із сеансом одночасної гри в шахи? Але, як писали класики, "великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни". То ж результат "чемпіона" кожен з вас може оцінити сам", - іронізує Порошенко.
Він констатує - сім місяців у гонитві за лайками згаяно на відосики: "Повна втрата контролю за поширенням хвороби і, головне, довіри до дій влади. І зараз Україна - в десятці антилідерів у світі з найгіршими темпами поширення хвороби".
"66 мільярдів, які парламент виділив на боротьбу з вірусом, розтринькують не за призначенням, на цілі, які навіть віддаленого відношення не мають до боротьби з коронавірусом", - говорить Порошенко.
"Держава, за даними Рахункової палати, не закупила жодного апарату штучної вентиляції легень. У лікарнях обмаль ліків, тестів, пульсоксиметрів. Гострий дефіцит медичного кисню. Ліжковий фонд заповнений на 70%, і багато міст на порозі гострого дефіциту ліжкомісць. Пацієнти як мінімум 80 відсотків витрат сплачують із власної кишені. А уявіть собі сімейного лікаря, якому нема куди покласти небезпечно хворого пацієнта. Водія швидкої, який годинами стоїть в черзі до приймального відділення", - зауважує п'ятий президент.
Він застерігає: лікарі перебувають на межі виснаження. Уряд не вирішив питання їхнього страхування, не забезпечив належними засобами захисту.
"Наша команда реалізовує велику благодійницьку програму. Понад 50 апаратів ШВЛ, 157 000 захисних костюмів для медиків, 10 000 захисних окулярів, десятки й десятки тисяч тестів… І продовжуємо допомагати та захищати. Та опозиція не може підмінити собою владу. Ми можемо лише ставити їй вимоги і надавати рекомендації. Щоб пом'якшити жахливі наслідки її кричущої некомпетентності, яка лежить в основі її дитячої безпорадності" - говорить лідер "Європейської Солідарності".
"Перше. І це ультиматум. Слід негайно подбати про захист лікарів. Застрахувати їх, забезпечити костюмами, не затримувати передбачені законом трьохсотвідсоткові доплати.
Друге. На рівні президента та уряду, місцевої влади розробити і затвердити стратегію подальшої боротьби з коронавірусом, розраховану як мінімум на 2021 рік. І має бути чітке розуміння, що епідеміологічні заходи мають здійснюватися без припинення економічної активності. Цю опцію наші "майстри спорту" використали ще весною - передчасно і неефективно.
Третє. Ми вимагаємо звіту Кабміну щодо розкрадання антиковідних коштів. Повернути у Фонд боротьби з коронавірусом незаконно вилучені звідти 35 мільярдів. Спрямувати їх на закупівлю засобів індивідуального захисту для лікарів та усього необхідного для хворих. НАБУ має розслідувати нецільову витрату грошей. Ділки, які вирішили набити кишені та погріти руки на антиковідному фонді - мають сісти на лаву підсудних.
Четверте. Слід розривати ланцюги поширення хвороби. Зробити тестування доступним для всіх, а не для тих, хто може за це платити скажені гроші. В першу чергу безкоштовно тестувати лікарів та вчителів.
П'яте. Повернути 5 мільярдів, вилучених при секвестрі в освіти. Направити їх на захист дітей та педагогів, на технічне забезпечення дистанційного навчання.
Шосте. Уряд зобов'язаний запустити вітчизняні лінії виробництва засобів індивідуального захисту високої якості за максимально низькою ціною. Так як це зараз почав робити "Рошен" з багаторазовими костюмами для медиків. Акції як це робить наша команда, забезпечивши кредит виробникам під півтора відсотка річних.
Нарешті у кожній області, місті, громаді слід створити локальний фонд протидії коронавірусу і прийняти відповідні програми, розраховані не менше, ніж на рік. Прикро дивитися, як Офіс Зеленського та його Уряд, з одного боку, та міські голови, з іншого, як ту гарячу картоплину перекидають відповідальність одне на одного", - зазначає лідер "Європейської Солідарності".
Порошенко також нагадав, що реформа децентралізації дала значний фінансовий ресурс на місця, особливо - мерам Києва, обласних центрів та інших великих міст. Бюджет був збільшений в рази.
"На них теж лежить відповідальність за здоров'я і безпеку громадян. Настав момент жорстко питати і з них, а не валити все тільки на Зеленського", - резюмує п'ятий президент України.
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14.10.2020 10:09 Ответить
5 нереалістичних закликів Порошенко.
Пропоную ефективніші і конкретніші.

Терміново..
Почнення придуркам ЗЕ у Владі.

https://wz.lviv.ua/blogs/422171-na-vulitsi-bez-maski-u-polshchi-za-tse-shtraf-500-zlotikh Польський досвід.

не 17,34 тис штрафу..

а 1000(500,якщо заплачених на протязі до 3-х днів) за неносіння або неправильне носіння(під носом) маски у громадських місцях

+італійський досвід.

Закриття магазину на 30 днів(альтернатива -штраф у вигляді якогось відсотка з ОБОРОТУ) у випадку появи людини без маски.
-------
і заохотити мєнтів НЕ З КОВІД фонду,а з премій за взяття штрафів. )
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14.10.2020 12:24 Ответить
СМИ что в голову стрельнет то и пишут. Век полного вранья и дезинформации
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14.10.2020 09:55 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померли 107 осіб, 2137 - одужали, виявлено 5590 нових випадків - Цензор.НЕТ 4369
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14.10.2020 10:03 Ответить
Да ладно вам. сотня человек в день ето тьху... Главное чтобы рыгаловки и кинотеатры были открыты для развлечений.
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14.10.2020 10:34 Ответить
Рыгаловки, как вы говорите, это и есть малый бизнес, который и так еле жив. А вот кинотеатры , клубы, спортзалы, бассейны- их хозяева очень богатые люди, не последний кусок хлеба с чёрной икрой доедают - их точно можно закрыть и без них потребители точно могут обойтись
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14.10.2020 10:40 Ответить
Ви дійсно вважаєте, що власник спортклубу заробляє більше власника кафешки? Чи ригаловки це щось, без чого неможливо обійтись?
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14.10.2020 23:51 Ответить
Вы меня не поняли. Я говорю о самом власнике кафешки, который , потеряв бизнес и , не получая помощи от государства, уже не реабилитируется во второй раз. А хозяева больших бизнесов обычно ведут несколько видов деятельности , да и запас прочности там есть. Я просто знаю, кому у нас принадлежат клубы. Арк спа владелец Труханов, Маристелла - раньше Крук , теперь банк управляет. При этом там есть гостинцы , которые продолжат работать. Это спорт клубы, а есть ещё и ночные клубы. Спорт клуб можно временно заменить занятиями на свежем воздухе.
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15.10.2020 05:59 Ответить
Повторного локдауна Украина не перенесёт. Но не закрыть хотя бы школы, а только рекомендовать - неправильно, как минимум. Их вообще не нужно было открывать, только младшую школу.
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14.10.2020 10:36 Ответить
"и будут глады, моры и землетрясения по местам;
все же это начало болезней" (Матф.24:7-9)
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14.10.2020 10:44 Ответить
В Киеве уже черная зона, больницы переполнены, скорые в последние секунды вытягивают из лап смерти 24/7, больницы переполнены, живые очереди из больных растянулись на несколько сотен метров за территории медучреждений в надежде получить кислороду
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14.10.2020 11:52 Ответить
Ты ж чуть выше - слово в слово!!! - то же самое написалО о Сумах! Или - "пох, лишь бы заплатили за комент!"?
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14.10.2020 12:19 Ответить
Харків аналогічно....

і Лише Львів(Садовий) "бодрячком" перед виборами розповідає про "50 відсотків" заповнених ліжок.

"Парацює" Домовленість Садового з Ляшком і Степановим(не безкоштовна,звичайно),про невіднесення Львова у "червону Зону" до виборів...
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14.10.2020 12:28 Ответить
У меня родственники в Сумах звонили, а я в Киеве, своими глазами видел... За хорошее зрение- денежная премия. Кручу верчу запутать хочу, найдешь шарик получишь гонорарик ( наперсточников сленг)) так и сейчас
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14.10.2020 12:30 Ответить
Зачёт. Выкрутился, типа.))
Но прикольно видеть такие коменты: слово в слово, НО - "другой город", типа.)))))))))))
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14.10.2020 12:33 Ответить
там еще кто-то, выше написал про "негроамериканскую зону" по Киеву.
Пригожин похоже совсем (п)лох)
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14.10.2020 14:12 Ответить
Цензор, так все ж 5590 чи 5133? Визначіться будь ласка.
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14.10.2020 23:55 Ответить
 
 