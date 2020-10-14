За 5 часов комиссия по конкурсу на должности в САП не смогла принять ни одного решения: заседание перенесли

Во вторник около 18:00 началось первое заседание комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

Заседание закончилось около 23:00, однако комиссия не приняла никакого решения, в результате заседание перенесли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

Так, на заседании 13 октября комиссия должна была избрать председателя комиссии, секретаря комиссии и запустить кворум.

"Объявляется перерыв в нашем заседании до определения даты комиссии для всех участников, чтобы массово принять участие в продолжении первого заседания", — отметил председатель.

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Напомним, 13 октября прошло первое заседание комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в специализированной антикоррупционной прокуратуре. Так, заседание началось с того, что члены комиссии больше часа спорили об участии в работе комиссии одного из выбранных ее членов.

Как сообщалось, Верховная Рада поддержала проект постановления № 4104 об определении представителей Верховной Рады Украины в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП.

После этого международные дипломаты заявили, что комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого — добродетель и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть дальнейшая поддержка ЕС и США.

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В то же время, депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон заявила, что из-за ситуации вокруг назначения нового руководителя САП, Украина рискует потерять безвизовый режим и финансовую помощь от ЕС. Также депутаты Европейского парламента написали письмо председателю фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии отметив, что мечты Президента Украины Владимира Зеленского о борьбе с коррупцией дают трещину именно в его партии. После чего в "Слуге народа" прокомментировали письмо европарламентариев, заверив, что отмены безвиза не будет.