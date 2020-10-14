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За 5 часов комиссия по конкурсу на должности в САП не смогла принять ни одного решения: заседание перенесли

За 5 часов комиссия по конкурсу на должности в САП не смогла принять ни одного решения: заседание перенесли

Во вторник около 18:00 началось первое заседание комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

Заседание закончилось около 23:00, однако комиссия не приняла никакого решения, в результате заседание перенесли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

Так, на заседании 13 октября комиссия должна была избрать председателя комиссии, секретаря комиссии и запустить кворум.

"Объявляется перерыв в нашем заседании до определения даты комиссии для всех участников, чтобы массово принять участие в продолжении первого заседания", — отметил председатель.

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Напомним, 13 октября прошло первое заседание комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в специализированной антикоррупционной прокуратуре. Так, заседание началось с того, что члены комиссии больше часа спорили об участии в работе комиссии одного из выбранных ее членов.

Как сообщалось, Верховная Рада поддержала проект постановления № 4104 об определении представителей Верховной Рады Украины в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП.

После этого международные дипломаты заявили, что комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого — добродетель и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть дальнейшая поддержка ЕС и США.

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В то же время, депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон заявила, что из-за ситуации вокруг назначения нового руководителя САП, Украина рискует потерять безвизовый режим и финансовую помощь от ЕС. Также депутаты Европейского парламента написали письмо председателю фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии отметив, что мечты Президента Украины Владимира Зеленского о борьбе с коррупцией дают трещину именно в его партии. После чего в "Слуге народа" прокомментировали письмо европарламентариев, заверив, что отмены безвиза не будет.

Автор: 

Комиссия (147) конкурс (1142) САП (2059)


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Топ комментарии
+3
Та куди там до них чортам!
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14.10.2020 09:42
+2
Гаряча тема... Ніхто не хоче під санкції Заходу потрапити)))
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14.10.2020 09:22
+1
Чорти зелені.
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14.10.2020 09:14
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Чорти зелені.
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14.10.2020 09:14 Ответить
Та куди там до них чортам!
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14.10.2020 09:42 Ответить
Гаряча тема... Ніхто не хоче під санкції Заходу потрапити)))
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14.10.2020 09:22 Ответить
Тепер зрозуміло, що планують зеленізлочинці- розтягнутий процес якогюмога довше, щоб отримати гроші від міжнародних структур. А потім і в беруть, кого треба їм. А далі - хоч трава не рости. Корупція - то наше фсьо!
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14.10.2020 09:22 Ответить
"то наше фсьо!"- ключове...
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14.10.2020 09:37 Ответить
Мы пахали мы пахали, наши рученьки устали ....
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14.10.2020 09:31 Ответить
Политгадюки не дают житьУкраине С земноводным рейтингом.
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14.10.2020 09:33 Ответить
Прозаседавшиеся.
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14.10.2020 09:41 Ответить
Все справедливо, что тут ещё кому не ясно?
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14.10.2020 09:47 Ответить
Закрыть в помещении. Давать три раза в день только чёрный хлеб и воду. В туалет по расписанию.
До полного решения вопроса - выбора всех должностей.
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14.10.2020 09:47 Ответить
та да,эти мрази понавыбирают
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14.10.2020 09:50 Ответить
проффесионалы
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14.10.2020 09:52 Ответить
Первой в списке на арест должна быть коррупционер лазарева.
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14.10.2020 10:18 Ответить
рашистско- бабломойская машина работает на дефолт. Без САП - транша МВФ Украине не видать
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14.10.2020 10:29 Ответить
 
 