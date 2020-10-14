РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11626 посетителей онлайн
Новости
3 483 136

Надеюсь, прекращение огня на востоке Украины будет постоянным, несмотря на попытки его сорвать, - Зеленский

Надеюсь, прекращение огня на востоке Украины будет постоянным, несмотря на попытки его сорвать, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский надеется, что режим тишины на востоке Украины станет стабильным и постоянным, несмотря на попытки его сорвать.

Об этом заявил Зеленского во время церемонии принесения торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Сегодня 80-й день, как объявлено прекращение огня. И несмотря на попытки его сорвать, мы надеемся, что тишина на востоке Украины будет стабильной и постоянной", - заявил президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский почтил память воинов, погибших за независимость Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Зеленский подчеркнул, что наступление в Украине мира не означает, что государство перестанет заботиться о войске. Напротив, по его словам, сегодня власть сосредоточена на максимальном развитии украинской армии.

Президент также подчеркнул, что День защитника Украины, который отмечается 14 октября – это не только мужской праздник.

"Среди наших воинов много отважных и сильных женщин и девушек, которые наравне с мужчинами могут мужественно выполнять свой непростой долг, и они это делают", - акцентировал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки наемники РФ шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе: применяли гранатометы. Потерь нет, - пресс-центр ООС

Зеленский также сообщил, что в среду поедет на восток Украины, где встретится с украинскими воинами.

Автор: 

Зеленский (20196) Донбасс (26955) перемирие (1579)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+43
Заморозь конфликт, оставь опухоль Украине и иди писать **** мемуары какой ты президент мира
показать весь комментарий
14.10.2020 10:08
+32
лживый гнусавый наркоман,усыпите его кто-нибудь
показать весь комментарий
14.10.2020 10:09
+30
сегодня 80 день, когда ...ни одного дня не было тишины... когда не отвечают на обстрелы и благословляют "третью силу" неофициально упокаивающую ихтамнетов...
и в госпиталях по-тихому умирают раненные от неосторожного обращения с оружием или подорвавшиеся на неизвестно откуда взявшихся в тылу неопознаных предметах (из далека похожих на пули снайперов)
сегодня 80 день, когда...
показать весь комментарий
14.10.2020 10:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
И как ты их будешь выводить? Хером по роялю? Полтора года назад освобождалась наша территория, по метру, по два в день. А сейчас сдается, продается, сливается.
показать весь комментарий
14.10.2020 10:55 Ответить
Меркель и Макрон организовали Парижский саммит , готовят Берлинский саммит в Нормандском формате. Мордой по роялю будет возить Путена , принуждая к вьіводу войск и вооружений. Инструмент принуждения - санкции против РФ , которьіе еще пока не самьіе жесткие, есть куда закручивать гайки.
показать весь комментарий
14.10.2020 11:03 Ответить
боюсь, что пока куйло или какой то новый царь не захочет выводить войска, то он их и не выведет...ну и санкции пока, по крайней мере не влияют на рашу столь болезненно, чтоб она шла на принципиальные уступки...вообще, я не вижу каких то реальных способов мирного урегулирования на сейчас...разве что заморозка, да и ее тоже надо подготовить, как вариант--введением контингента оон
показать весь комментарий
14.10.2020 11:35 Ответить
Они не будут за Украину что то делать. Только совместно, это не раз заявлялось. Мы должны их шинковать, а они будут додавливать. Это только зелупы думают, что за них будут что то делать, а они будут продолжать нюхать, бухать и танцевать.
показать весь комментарий
14.10.2020 13:11 Ответить
И что дальше? Признать раковую опухоль, которая дальше пойдет распространятся по стране. Не твоей стране, по нашей стране.
показать весь комментарий
14.10.2020 10:45 Ответить
Сподіваюся, припинення вогню на сході України буде постійним, попри спроби його зірвати, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7830
показать весь комментарий
14.10.2020 10:46 Ответить
Сподіваюся, припинення вогню на сході України буде постійним, попри спроби його зірвати, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5197
показать весь комментарий
14.10.2020 10:47 Ответить
Когда это чмо закроется наконец?
показать весь комментарий
14.10.2020 10:51 Ответить
Это просто большой позор.
Мнения / Общество 14-окт, 05:569 2 045 0
Это просто большой позор.
Президент страны дает интервью самом телеканала Великобритании BBC и рассказывает о «плохого Порошенко». Большая часть диалога - это «Порошенко считает, что он президент», «Порошенко владеет телеканалами», «Порошенко разгоняет ложь».
В конце концов, от неудобных вопросов Зеленский просто срывается, переходит на нервный и неуравновешенный смех и хамство.
Посмотрите эти полторы минуты и вы поймете, что это не уровень президента крупнейшего государства Европы.
Он позорит себя и всю страну, ведь Порошенко не президент уже полтора года, а отчитываться Зеленскому не о чем. Только подлые обвинения, чтобы прикрыть полный провал всей политики в Украине.
Зеленский так и не стал президентом, не понял, где он и как себя нужно вести хотя бы для картинки.
Он до сих пор находится в парадигме «квартала» и «Рассмеши комика». Нормальное и острый вопрос одного из самых почитаемых журналистов мира вызвало смех и хамство. Стив Сак никогда не сталкивался с таким глубоким невежеством и непрофессионализмом.
Однако где том профессионализма взяться? В начале 2019 все предупреждали: этот человек не имеет никакого отношения к государству, политики, общественной деятельности или даже элементарного патриотизма.

Это человек, смеялась с Майдана, издевалась по украинскому языку и выставляла нас всех забитыми деревенщиной по сравнению с «интеллектуальными» русскими.
Это позорное интервью, что не имеет ничего общего с реальностью, - просто окончательный показатель, Зеленский за полтора года так и не стал президентом и на 1%. Он живет в своей реальности, теплых ваннах олигархничних СМИ и окружении «слуг народа», которые ежедневно приносят еще более позорные зашквары.
Теперь мы еще больше должны понимать, в какой опасности государство и все общество. В какой опасности врачи, учителя, бизнес, культура, наука и вся государственная структура.
Вы думаете, это последнее «интервью» такого рода? Таких будет еще много. Ведь весь мир понял, все осознают масштабы провала в Украине, поэтому вопросов к Зеленского становиться все больше, а Украина будет ассоциироваться со страной «Рассмеши комика».
Уже полтора года прошло, как Голобородько размахивает своей киношной булавой, а Порошенко все еще сидит у него костью в горле. Столь сидит, что сейчас он дал команду до конца года убрать Венедиктову, если и не найдет что-то новое на Пятого президента.
И это на фоне того, что в ОГПУ откровенно признаются: дело Семочко развалится в суде, "новая" команда Прокурорша, как и раньше, зацепиться особо не за что, а подготовленные свидетели дают не те показания, на которые надеялась Венедиктова.
Еще Зеленский в этом интервью заявил о пути в НАТО. На словах перед выборами не то еще заявишь, на деле же - мир в глазах Путина, Сивохо, Татаров, Ермак, Маша Фокина со своим дедом, карманное правосудие, посадка патриотов, постоянное нарушение презумпции невиновности и разоружения армии.
И это на фоне того, что за последний год произошло падение мировых позиций Украины. Оно стало прямым следствием лживой кампании против "партии войны". В стране, сопротивляется агрессии военной сверхдержавы, не может быть "партии войны" по определению.
Украина не может освободить оккупированные территории силовым путем. Но ее вооруженные силы способны сегодня предотвратить продвижение агрессора, сделав цену такого продвижения неприемлемой для российского общества.
Таким образом в Украине существуют только две партии: партия сопротивления агрессии и партия капитуляции. Накануне выборов хочу еще раз напомнить: постоянное повторение коллективным Зермаком кремлевской шпаргалки о некоей "партию войны" во главе с Порошенко является предательством страны, которая борется с агрессором, и нацелена на подрыв системы ее международных союзов, в тяжелейших условиях созданных украинской дипломатии в 2014 -19 годах.
Однако ничего у них не получится. Потому что у людей, которые пять лет войны занимались тем, что изображено на первой фотографии, кишка тонка обломать того, кто эти пять лет делал то, что изображено на второй.
Последние побеждают даже в меньшинстве. Пока же здоровье Гетману, которого сегодня выписали из больницы.
И последнее. Теленок может лежать рядом со львом, но уснуть не сможет. Кто лев, а кто теленок, догадайтесь сами.

Helgi Sharp
Вова сдулся физически, прямо в кадре. Не знаю, как это возможно, но он уменьшился, даже щеки опалы.
Начал заикаться, йорзаты, хихикать, размахивать руками, хватать себя за нос, косить взглядом ...
Подарок для физиономиста, живая иллюстрация к языку жестов и тела, эталонный лжец.
Тоненькая пленка, отделяющая Бовина сознательное от бессознательного, порвалась.
И дальше он уже говорил инстинктами. О том, что верит Путину. О том, что ненавидит Порошенко. О том, что очень боится и крутится как уж на сковородке, что молится всем богам, лишь бы не углубляться в тему американских выборов.
Надо сказать, что Стивен Сак поступил достаточно комплиментарно, он не стал добивать лежачего.
Во время интервью не прозвучал вопрос о «пленки Деркача» и знаменитую пресс-конференцию, на которой Вова поддержал этого московского агента. Не упомянули о деле вагнеривцив. Не тронули лицо Ермака. Ничего не спросили о деле Шеремета и о Рифа, который уже почти год сидит за решеткой с прямой подачи Зеленского.
Есть два объяснения такой снисходительности. Возможно, знаменитая медиа-акула просто испугалась, что Вова намочите кресло под собой, а мебель там добротные, замена обойдется недешево.
Или это продолжение европейской политики по отношению к Зеленского персонально: мы все видим, все знаем, держим на крючке, при необходимости ударим по всем калибров. Время для удара еще не пришло, поэтому любой вежлив, не начинай нас.
И напоследок. Мы не раз замечали: прямую ложь Зеленский всегда начинает словами «честно говоря».

Тамара Горіха Зерня
Посмотрела интервью Зеленского BBC.
24 минуты выкручивания и иногда откровенной лжи, которую не выдерживал даже Стивен Сак и пытался вернуть его к реальности, уточняющий вопрос и приводя конкретные факты по вопросам о возвращении территорий, о "режиме тишины", о борьбе с коррупцией.

Страноватого смех Зеленского на вопрос о потере доверия людей и рейтинга с 73% до 35%. Мне показалось, что Зеленский просто впервые в своей теплой ванне услышал, что у него именно такой рейтинг пока. Что ж, хорошо хоть британцы сообщили.

Ну и последние слова Зеленского в интервью: "А в конце Вы стали улыбаться, это хорошо".

Он просто так и остался комиком. И это факт.

Зоя Ярош

Посмотрел интервью ВВС, где он лгал и ржал

Ржать умеет. Лгать умеет. Больше ничего не умеет

- Вы не остановили войну.
- Ха-ха-ха

- Вы не побороли коррупцию
- Ха-ха-ха

- Вы убрали всех профессионалов.
- Ха-Ха-Ха

- Ваш рейтинг 35 вместо 73
- Ха-ха-ха

Ха-ха-ха
Это ведь так смешно подобрать по всей вертикали команду случайного сброда и вместе ******** полтора года.

Ха-ха-ха
Это ведь так смешно, не выполнить ни одного обещания данного людям и все сделать с точностью до наоборот.

На@бал даже в мелочах.
Уже ок кортеж.
Уже ок нарушать.
Уже ок гос резиденция
Уже ок позолота на Банковой.

Вы помните эти лозунги:
- Зробимо їх разом!
- Весна прийде - саджати будемо!
- Весна покаже хто де крав!

Ха-ха-ха
Войну не остановил.
Реформы не запустил.
Друзей из власти не убрал.
Коррупционеров не посадил.
Олигархов на место не поставил.

Окружил себя отборными лизоблюдами и валяется в ванне из их слюней.

Ржать умеет.
Лгать умеет.

Больше ничего не умеет.

P.S. На виборчій дільниці я задам тобі 5 простих питань про те що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в Інтернеті:

1. Коля Велюр це піздець чи ок?
2. Брат Єрмака це корупція чи ок?
3. Нічні тьорки з олігархами це треш чи ок?
4. Хто з мене кращий: актор чи президент?
5. Мені піти?

Що думаєш ТИ?

Алексей Давиденко
показать весь комментарий
14.10.2020 10:52 Ответить
Посмотрела интервью Зеленского BBC.
24 минуты выкручивания и иногда откровенной лжи, которую не выдерживал даже Стивен Сак и пытался вернуть его к реальности, уточняющий вопрос и приводя конкретные факты по вопросам о возвращении территорий, о "режиме тишины", о борьбе с коррупцией.
Страноватого смех Зеленского на вопрос о потере доверия людей и рейтинга с 73% до 35%. Мне показалось, что Зеленский просто впервые в своей теплой ванне услышал, что у него именно такой рейтинг пока. Что ж, хорошо хоть британцы сообщили.
Ну и последние слова Зеленского в интервью: "А в конце Вы стали улыбаться, это хорошо".
Он просто так и остался комиком. И это факт.
Зоя Ярош

Посмотрел интервью ВВС, где он лгал и ржал

Ржать умеет. Лгать умеет. Больше ничего не умеет

- Вы не остановили войну.
- Ха-ха-ха

- Вы не побороли коррупцию
- Ха-ха-ха

- Вы убрали всех профессионалов.
- Ха-Ха-Ха

- Ваш рейтинг 35 вместо 73
- Ха-ха-ха

Ха-ха-ха
Это ведь так смешно подобрать по всей вертикали команду случайного сброда и вместе ******** полтора года.

Ха-ха-ха
Это ведь так смешно, не выполнить ни одного обещания данного людям и все сделать с точностью до наоборот.

На@бал даже в мелочах.
Уже ок кортеж.
Уже ок нарушать.
Уже ок гос резиденция
Уже ок позолота на Банковой.

Вы помните эти лозунги:
- Зробимо їх разом!
- Весна прийде - саджати будемо!
- Весна покаже хто де крав!

Ха-ха-ха
Войну не остановил.
Реформы не запустил.
Друзей из власти не убрал.
Коррупционеров не посадил.
Олигархов на место не поставил.

Окружил себя отборными лизоблюдами и валяется в ванне из их слюней.

Ржать умеет.
Лгать умеет.

Больше ничего не умеет.

P.S. На виборчій дільниці я задам тобі 5 простих питань про те що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в Інтернеті:

1. Коля Велюр це піздець чи ок?
2. Брат Єрмака це корупція чи ок?
3. Нічні тьорки з олігархами це треш чи ок?
4. Хто з мене кращий: актор чи президент?
5. Мені піти?

Що думаєш ТИ?
Алексей Давиденко
показать весь комментарий
14.10.2020 10:53 Ответить
Как бы оно ни обосралось, и от него ни воняло,ему какая разница.Стыда ему неведомо.
показать весь комментарий
14.10.2020 15:07 Ответить
Конечно, стрелять и убивать будут и дальше, НО! Несмотря ни на что "перемирие" не прекратится!
показать весь комментарий
14.10.2020 10:57 Ответить
С кем перемирие..? Кто пытается его сорвать...? Сплошные вопросы...
показать весь комментарий
14.10.2020 11:02 Ответить
Не будет
показать весь комментарий
14.10.2020 11:02 Ответить
Простой вопрос - с кем мы воюем? ставит товарища в тупик.
показать весь комментарий
14.10.2020 11:04 Ответить
"Сегодня 100500-й день, как объявлено прекращение огня. И несмотря на попытки его сорвать, мы надеемся, что тишина на востоке Украины будет стабильной и постоянной", - заявил президент.
показать весь комментарий
14.10.2020 11:06 Ответить
Лучше б оно нанюхалось, и не вылазило сегодня из своей клоунской гримерной..
показать весь комментарий
14.10.2020 11:12 Ответить
Радіо Свобода

"14 жовтня помер ветеран АТО Микола Микитенко, який вчинив акт самоспалення в Києві, повідомили його рідні у фейсбуці.

«Сподіваюсь, ти нарешті знайдеш там спокій. Люблю тебе, па. З миром», - написала його дочка Юлія Микитенко.
показать весь комментарий
14.10.2020 11:15 Ответить
У ніч на 11 жовтня Микола Микитенко підпалив себе на майдані Незалежності в Києві. Останні дні він перебував у лікарні в тяжкому стані.

Дочка пояснила вчинок батька «незгодою з діями чинної влади, а саме розведенням військ на лінії розмежування та повзучою окупацією Росії».
показать весь комментарий
14.10.2020 11:17 Ответить
Вечная память герою. Вечный позор говнокомандующему...
Господи, какой ужас и стыд...
показать весь комментарий
14.10.2020 11:42 Ответить
Зеленскому надо на стажировку к Эрдогану , он научит ,что надо сделать ,что бы был Мир 🤔🤫😅
показать весь комментарий
14.10.2020 11:17 Ответить
да хотя бы к Алиеву... К Эрдогану еще рано зеленому сосунку.
показать весь комментарий
14.10.2020 11:31 Ответить
Не поможет.
показать весь комментарий
14.10.2020 11:43 Ответить
Барабан ду-ду, я на ростов іду!

Сподіваюся, припинення вогню на сході України буде постійним, попри спроби його зірвати, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3011
показать весь комментарий
14.10.2020 11:19 Ответить
Кто я? Что я? Кто стреляет? Кто "та сторона"? Опять эта проклятая неопределенность...
показать весь комментарий
14.10.2020 11:30 Ответить
Пішов до ліцею корчити рожі.
показать весь комментарий
14.10.2020 11:36 Ответить
«Лупили жестко из гранатомета»: Силы ООС приняли на себя удар российско-оккупационных войск

На протяжении тринадцатого октября незаконные вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня. Более подробно об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Вв сообщении штаба отмечается: «В том числе, нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск с применением ручного противотанкового гранатомета задокументировано вблизи Зайцево, а с автоматической станковой гранатомета - неподалеку населенных пунктов Пески и Орехово».

Также известно, что наемники вели огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия у Хутора Вольного. Два нарушения «тишины» также были зафиксированы у Пищевика и Водяного. Там летали вражеские беспилотники. На огневые провокации противника украинские военные оружие в ответ не применяли..


https://replyua.net/war/227670-lupili-zhestko-iz-granatometa-sily-oos-prinyali-na-sebya-udar-rossiysko-okkupacionnyh-voysk.html
показать весь комментарий
14.10.2020 11:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=B3Ew2eoyx-U Люди, вас наё@ывают: все о всеукраинском опросе Зеленского.
показать весь комментарий
14.10.2020 11:46 Ответить
*********, что с клоуна можно взять. анализ на ковид,не более.
бубочка, пора на выход, ты уже всех притомил. да не пошел бы ты .. в отставку
показать весь комментарий
14.10.2020 11:56 Ответить
Да хрен он когда сам пойдёт в отставку, только лишь гнать в три шеи сраной метлой.
показать весь комментарий
14.10.2020 14:17 Ответить
о пошли в ход любимые слова даунбасян и рыгов - стабильно и постоянно
показать весь комментарий
14.10.2020 12:18 Ответить
От тварина - припинення вогню тільки з боку ВСУ воно вважає перемир'ям, а бойовики ведеуть обстріли це також режим тиші. Мені хочеться його пристрелити, така огида до нього.
показать весь комментарий
14.10.2020 14:35 Ответить
Яке припинення вогню? Кожного дня стріляють по нашому війську! Це що Зе узгодив з "тією стороною" РОЗСТРІЛ наших військових???
показать весь комментарий
14.10.2020 15:52 Ответить
два года назад стояли на позициях и убивали по 25 чел в месяц.
теперь стоят на позициях так же и гибнет 5 чел в месяц.
зрада.
показать весь комментарий
14.10.2020 20:38 Ответить
А он назвал фамилию человека, который по мнению Зеленского виноват в попытках сорвать перемирие? На букву "П", но не Х@йло.
показать весь комментарий
14.10.2020 21:33 Ответить
Страница 2 из 2
 
 