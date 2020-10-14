Надеюсь, прекращение огня на востоке Украины будет постоянным, несмотря на попытки его сорвать, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский надеется, что режим тишины на востоке Украины станет стабильным и постоянным, несмотря на попытки его сорвать.

Об этом заявил Зеленского во время церемонии принесения торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Сегодня 80-й день, как объявлено прекращение огня. И несмотря на попытки его сорвать, мы надеемся, что тишина на востоке Украины будет стабильной и постоянной", - заявил президент.

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Зеленский подчеркнул, что наступление в Украине мира не означает, что государство перестанет заботиться о войске. Напротив, по его словам, сегодня власть сосредоточена на максимальном развитии украинской армии.

Президент также подчеркнул, что День защитника Украины, который отмечается 14 октября – это не только мужской праздник.

"Среди наших воинов много отважных и сильных женщин и девушек, которые наравне с мужчинами могут мужественно выполнять свой непростой долг, и они это делают", - акцентировал Зеленский.

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Зеленский также сообщил, что в среду поедет на восток Украины, где встретится с украинскими воинами.