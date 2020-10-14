За сутки в Украине COVID-19 заболели 282 ребенка и 252 медика, - Степанов

За все время пандемии в Украине заболели 276 177 человек. Из них 17 161 ребенок, а также 18 408 медицинских работников.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 5 590 человек. Из них 282 ребенка, а также 252 медицинских работника. Госпитализированы 799 человек. На аппарате искуственной вентиляции легких по состоянию на сегодняшнее утро находяться 466 человек. Зафиксированы 107 летальных случаев. Выздоровели 2 137 пациентов", - отметил глава Минздрава.

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За все время пандемии в Украине заболели 276 177 человек. Из них 17 161 ребенок, а также 18 408 медицинских работников.

Всего выздоровели 118 699 пациентов, а летальных случаев - 5 229.