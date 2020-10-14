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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине COVID-19 заболели 282 ребенка и 252 медика, - Степанов

За сутки в Украине COVID-19 заболели 282 ребенка и 252 медика, - Степанов

За все время пандемии в Украине заболели 276 177 человек. Из них 17 161 ребенок, а также 18 408 медицинских работников.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 5 590 человек. Из них 282 ребенка, а также 252 медицинских работника. Госпитализированы 799 человек. На аппарате искуственной вентиляции легких по состоянию на сегодняшнее утро находяться 466 человек. Зафиксированы 107 летальных случаев. Выздоровели 2 137 пациентов", - отметил глава Минздрава.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 107 человек, 2 137 - выздоровели, выявлены 5 590 новых случаев

За все время пандемии в Украине заболели 276 177 человек. Из них 17 161 ребенок, а также 18 408 медицинских работников.

Всего выздоровели 118 699 пациентов, а летальных случаев - 5 229.

Автор: 

дети (6465) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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А нафига вообще эти "брифинги"? Статданные зачитывать? Это, мля, уровень "министра"?
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14.10.2020 10:18 Ответить
Степанов, ты не статист, а типа министр...вы имели 10 месяцев для подготовки страны ко второй волне, а на деле не сделали ни-фи-га ... Вашу гоп-компанию надо гнать метлой за проф.непригодность и вредительство...И даже не гнать, а судить!!!
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14.10.2020 10:24 Ответить
Швидкого одужання малечі та лікарям.
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14.10.2020 10:25 Ответить
зеленых пальм папуасам и эскимосам.
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14.10.2020 13:53 Ответить
"и будут глады, моры и землетрясения по местам;
все же это - начало болезней" (Матф.24:7-9)
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14.10.2020 10:42 Ответить
Так так оно всегда и было, сколько хомосапиенс существует. Ничего нового Матвей не предрек. Разве, что самоуничтожение с помощью загрязнения планеты, войн и перенаселення он забыл.
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14.10.2020 11:27 Ответить
идиоты высравшие это просто не догадались даже шо и рабства не будет
хотя... не идиоты, раз в эту чушь верят с 2млрд. прямоходящих, даже Путин, даже Трамп(хотя Путин не дурак, троллит рабов типо правосливный, а Трамп вроде тоже норм., атеист то есть)
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14.10.2020 13:56 Ответить
Дураков не слушай(Тор Одинович, дума третья, после кушанья вепря, год 12857852828 до Римской эры)
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14.10.2020 13:54 Ответить
 
 